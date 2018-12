LG 32GK850G - Igranje na veliko

SPECIFIKACIJE Ekran 32” / 2.560 x 1.440 (16:9) / 165 Hz (G-Sync) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA (8-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 3.000:1 / 350 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 2x USB 3.0 Jamstvo 3 godine

LG je svoju ponudu 32-inčnih monitora obogatio modelom 32GK850G, iz čijih je specifikacija vrlo očito kako se radi o monitoru za zagrižene igrače. Naime, dotični koristi 8-bitni VA panel koji nativno prikazuje 2.560x1.440 točaka, a osvježava se pri frekvenciji od 144 Hz. Štoviše, ako u izborniku monitora posjetite kategoriju “Game Adjust” te opciju “Overclock” postavite na “On”, monitor će se resetirati i tada ćete frekvenciju panela moći podići na čitavih 165 Hz. U smislu tehnologija za adaptivnu sinkronizaciju, 32GK850G podržava Nvidijin G-Sync pa je tako skrojen za vlasnike grafičkih kartica iz “zelenog” tabora.

Golemi svjetleći prsten prilično uspješno obasjava zid iza monitora. Boju i intenzitet svjetla mijenjamo pomoću kotačića na donjoj strani okvira ekrana. Ovo nije prva, ali je definitivno prva uspješna implementacija tog dodatka

Kombinacija 32-inčne dijagonale i razlučivosti od 2.560x1.440 točaka pogađa odličan omjer čitljivosti grafičkih elemenata na ekranu, oštrine prikaza i puke količine prostora za rad. Skaliranje sučelja Windowsa nije potrebno koristiti – drži se na 100% – tako da su eventualni problemi sa skaliranjem nekih lošije napisanih aplikacija u startu eliminirani. Usto, veličina dijagonale takva je da se ne doima kao da na radnom stolu držite televizor, a istovremeno zaista izvrsno popunjava vidno polje. S udaljenosti od jednog metra nećete morati pomicati glavu da biste pogled zadržali na pokazivaču.

Rubno tanak

Dojam da se ne radi o glomaznom monitoru svakako je pojačan izvedbom gornjeg, lijevog i desnog brida ekrana, koji su vrlo tanki – broje svega osam milimetara. Kućište i postolje monitora plastični su, ali kombinacija mat crne plastike i diskretnih crvenih detalja uživo izgleda vrlo dopadljivo. Još nas više od estetike raduje činjenica da nosač monitora dozvoljava sve načine namještanja položaja ekrana koji bi nam mogli zatrebati – podizanje i spuštanje (u najdonjem položaju, donji rub ekrana od podloge odmaknut je sedam centimetara, a u najgornjem 18 cm), zakretanje u lijevu i desnu stranu, naginjanje i pivotiranje. Kontrole za namještanje postavki slike smještene su ispod središnjeg dijela donjeg ruba ekrana. Točnije, radi se o jednoj kontroli – o malenom, četverosmjernom joysticku, koji se može pritisnuti kao tipka. Dotični dozvoljava doista intuitivno putovanje po OSD-u i namještanje svih postavki monitora. Desno od joysticka napipat ćete kotačić. Njime se upravlja golemim svjetlećim prstenom na stražnjoj strani ekrana, tako da pritiskom kotačića mijenjamo boje (crvena, zelena, cijan, magenta, hladna i topla bijela, a tu su i dva dinamična načina rada, gdje se boje sporo ili brzo pretapaju iz jedne u drugu), a okretanjem reguliramo jačinu osvjetljenja. Ovo nije prvi monitor s integriranom stražnjom rasvjetom koji smo testirali, ali jedan je od rijetkih kod kojih je ovaj dodatak implementiran smisleno. Naime, jačina rasvjete dostatna je da zid iza monitora uspijeva biti zadovoljavajuće obasjan – svakako dovoljno da nećete osjećati potrebu da straga lijepite LED traku. Kažimo i da to nije samo estetski dodatak; obasjavanjem zida iza ekrana mnogo se manje umaraju oči prilikom noćnog rada. Obasjani prsten ni na koji način ne onemogućava montažu monitora na stolni ili zidni nosač, ako je to nešto do čega marite. Uredno će se moći fiksirati na bilo koji VESA 100x100 nosač, uz napomenu da ga neće biti moguće posve priljubiti uza zid, jer su stražnji konektori izvedeni tako da priključci bivaju paralelni s radnom površinom. Srećom, dobrim dijelom uvučeni su u kućište monitora, stoga ne predviđamo da će takva implementacija nekome prouzročiti probleme sa zidnom montažom.

Igrač u duši

Kad se LG 32GK850G izvadi iz kutije i upogoni, dočekat će vas vrlo svijetla slika – kolorimetar nam je pokazao svjetlinu od 336 cd/m2 i temperaturu bijele boje od 6.687 K. Nakon što smo u OSD-u smanjili svjetlinu na 66, temperaturu boja (Color Temp) postavili na Custom i primjesu plave boje smanjili na 49 (crvena i zelena ostale su na 50), svjetlinu smo sveli na mnogo ugodnijih 249 cd/m2, a temperaturu bijele boje na 6.530 K. Također iskušajte postavku gamme Mode 3, pri kojoj bi vam prikaz tamnih scena mogao izgledati bolje nego kod tvornički namještenog Modea 2. Nijedan od njih ne podudara se posve s idealnom gammom od 2,2, ni brojčano (Mode 2 daje vrijednost 2,1, a Mode 3 vrijednost 2,3), a ni oblikom gamma krivulje. Postavke Mode 1 se klonite – tu gamma iznosi 1,9 i drastično odstupa od onoga što želimo vidjeti.

Straga nalazimo uvučene konektore – DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0 upstream port, dva USB 3.0 downstream konektora te priključak vanjskog napajanja

Kad se slika namjesti na opisani način, mjerenja pokazuju da LG 32GK850G pokriva 96% sRGB prostora boja i 76% Adobe RGB prostora boja, što je u skladu s očekivanjima za gejmerski VA panel. Statički kontrast blizak je deklariranoj vrijednosti od 3.000:1 i kreće se u rasponu od 2.650:1 do 2.970:1. Prikaz crne boje jedan je od najjačih aspekata ovog monitora, zato što je ona zaista duboka i upečatljiva. Ni druge boje ne izgledaju nimalo loše – štoviše, test preciznosti boja pokazao je značajnije nepreciznosti samo u prikazu plave boje, gdje je ∆E otišao na vrlo visokih 6,14. Za sve ostale boje ∆E ima vrijednost nižu od 3, a uglavnom i nižu od 2, što su vrijednosti pri kojima ljudsko oko više ne može razaznati nesavršenosti u prikazu. Ako volite svjetlije ekrane, zanimat će vas da panel pri maksimalnoj svjetlini seže sve do 340 cd/m2.

U smislu uniformnosti slike, također se nema čemu prigovoriti. Štoviše, odstupanja po čitavoj površini panela ne idu iznad ∆E 1,8, a u većini kvadranata ostaju ispod ∆E 1, što je zapravo jedan od najboljih rezultata temperaturne uniformnosti koje smo u posljednje vrijeme zabilježili. Dobra je i ravnomjernost pozadinskog osvjetljenja. Tek je donji lijevi ugao ekrana nešto tamniji od ostatka (do 17%), no to nam se u svakodnevnom radu ni na koji način nije pokazalo problematičnim.

Položaj ekrana može se namještati na sve načine, uključujući pivotiranje

Za upravljanje pozadinskim osvjetljenjem ne koristi se modulacija širine pulsa (PWM), stoga slika ne titra ni na jednoj razini svjetline.

Jedina zamjerka vezana uz prikaz ovog monitora odnosi se na kutove gledanja, premda tu više govorimo o generalnim ograničenjima VA matrica. Budući da je površina ekrana prilično velika, na rubovima se prilikom pomaka očiju od sredine ekrana može uočiti efekt “vinjetiranja” – slika na rubovima naizgled postaje malo tamnija. Efekt, međutim, nije ni približno drastičan kao kod TN panela. Ako pažljivo namjestite visinu i položaj ekrana, tako da u sjedećem položaju gledate u njegovu sredinu, s tom se anomalijom u praksi ne biste trebali susretati.

Što se performansi u igrama tiče, LG 32GK850G briljira. Input lag panela prosječno je manji od pet milisekundi, što znači da ni profesionalni igrači neće moći detektirati nikakvo kašnjenje na relaciji pokret miša – reakcija na ekranu. Oštrina pokretnih objekata odlična je, osobito pri višim frekvencijama osvježavanja. Od svih dostupnih postavki tehnologije Overdrive (Off, Normal, Fast i Faster), situacija je cjelokupno najbolja kad se koristi Fast.

Sve u svemu, LG je proizveo kvalitetan 32-inčni monitor za igranje. Očiti kamen spoticanja za mnoge će korisnike biti visoka cijena, ali ako imate Nvidijinu grafičku karticu i već ste odlučili da će vaš idući monitor imati 32 inča te podržavati G-Sync, 32GK850G otvoreno se nameće kao jedan od najozbiljnijih odabira na tržištu. S liste specifikacija izostao mu je HDR, no kako mu svjetlina i kontrast ionako nisu na razini gdje bi korištenje HDR-a imalo smisla, radije ćemo podnijeti da ga nema, nego da je ubačen prema principu “da se nađe” i da dodatno povisuje cijenu.