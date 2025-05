Motorola Razr 60 Ultra - Preklopiva inteligencija

Specifikacije uređaja Ekran (unutrašnji): 7 inča, 1.224 x 2.912 piksela Ekran (vanjski): 4 inča, 1.272 x 1.080 piksela Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) Memorija: 512/16GB ili 1TB/16GB Kamere: 50 + 50 MP vanjska, 50 MP selfie Baterija: 4.700 mAh Dimenzije (rasklopljen): 171 x 74 x 7,2 mm Dimenzije (sklopljen): 88 x 74 x 15,7 mm Masa: 199 g

Opremljen 7-inčnim LTPO AMOLED zaslonom s rezolucijom 1224x2992 piksela, 165Hz osvježavanjem i Dolby Vision certifikatom, Motorolin Razr 60 Ultra donosi osvježenje u seriju preklopnih telefona, s naglaskom na kompaktnost i performanse. Poboljšana rezolucija unutrašnjeg zaslona u odnosu na prethodni model, Razr 50 Ultra, svakako je dobrodošla. Vanjski zaslon, pritom, ostaje isti, 4-inčni 1080p LTPO AMOLED, što omogućuje dosljedno iskustvo korištenja.

Razr 60 Ultra pokreće najmoćniji čipset na tržištu, Snapdragon 8 Elite, što osigurava vrhunske performanse. Uređaj dolazi s tri 50MP kamere - glavnom širokokutnom kamerom s optičkom stabilizacijom slike, ultrawide kamerom s autofokusom za panoramske i makro snimke, te selfie kamerom koja je poboljšana u odnosu na prethodni model, ali bez autofokusa. Baterija kapaciteta 4700mAh podržava brzo žično i bežično punjenje, što je značajno poboljšanje u odnosu na Razr 50 Ultra.

Jedan od najvidljivijih noviteta je redizajnirana stražnja ploča, koja dolazi u različitim Pantone bojama i može biti izrađena od drva, veganske kože ili alcantare. Motorola je unaprijedila gotovo sve što je bilo potrebno na prethodnom modelu - brži hardver, bolji zaslon, svestranije kamere, veću bateriju i brže punjenje. Razr 60 Ultra dolazi u tankoj crnoj kutiji s mirisnim interijerom, USB-C kabelom i premium ring zaštitnom maskom, ali bez punjača. Motorola nudi 68W TurboChargere kao opcionalnu kupnju, no svaki 68W+ PowerDelivery punjač trebao bi biti dovoljan za brzo punjenje uređaja.

Motorola Razr 60 Ultra donosi niz AI značajki pod nazivom Moto AI koje pomažu u svakodnevnom korištenju. Funkcija "Next Move" prepoznaje sadržaj na vanjskom zaslonu, poput recepata ili planova putovanja, i predlaže akcije kao što je spremanje detalja ili stvaranje tematskih playlista putem "Playlist Studio". "Catch Me Up" omogućuje brze sažetke obavijesti, čime štedi vrijeme, dok "Remember This" olakšava snimanje i sjećanje ključnih trenutaka. Sve ove značajke dostupne su putem namjenskog AI gumba, što čini uređaj intuitivnim.

Naoružan AI-jem

Funkcije poput "Next Move" i "Playlist Studio" omogućuju korisnicima da brzo reagiraju na sadržaj na zaslonu, npr. prepoznajući recept i predlažući stvaranje playliste za kuhanje.

Dodatno, "Smart Connect uz AI" omogućuje korisnicima da glasovnim ili tekstualnim naredbama, poput "pokaži ovo na TV-u", prebacuju sadržaj na veće ekrane ili upravljaju multitaskingom na PC-u ili tabletu. "Look & Talk", dostupna u stand ili tent modu, omogućuje hands-free interakciju samo pogledom, idealno za brze odgovore ili sažetke obavijesti, što je također potvrđeno u navedenim izvorima. Integracija s Gemini i Gemini Live, dostupna s vanjskog zaslona, omogućuje planiranje aktivnosti i rješavanje problema, što dodatno povećava korisničku fleksibilnost.

AI značajke za kamere su posebno istaknute kao ključni faktor za ljubitelje fotografije. "Photo Enhancement Engine" automatski poboljšava dinamički raspon, smanjuje šum i hvata detalje, eliminirajući potrebu za ručnim podešavanjima, što je detaljno opisano u globalnom blogu Motorola. "Signature Style" uči korisnikove preference i prilagođava fotografije njihovom estetskom ukusu, osiguravajući personalizirane rezultate. "Group Shot" kombinira više snimaka za stvaranje savršenih grupnih fotografija, dok "Action Shot" osigurava oštre slike pokretnih subjekata prilagođavajući brzinu zatvarača prema osvjetljenju

Motorola Razr 60 Ultra se ističe i po funkcionalnosti vanjskog zaslona, koji omogućuje korištenje brojnih aplikacija bez otvaranja uređaja. Brze postavke, obavijesti i aplikacije poput Gmaila, Kalendara i Kamera rade besprijekorno. Moto AI, Motorolin vlastiti AI pomoćnik, dostupan je bilo gdje u sučelju i može obavljati razne zadatke, od sažimanja obavijesti do stvaranja slika. Uređaj pokreće Snapdragon 8 Elite čipset, što ga čini najmoćnijim preklopnim telefonom na tržištu, no njegova sposobnost hlađenja i rukovanja ovim čipom može biti upitna za zahtjevnije korisnike.

Ekrani posvuda

Razr 60 Ultra koristi Gorilla Glass Victus za pokrovni ekran, aluminij za okvir i nehrđajući čelik za zglob. Sklopivi ekran prekriven je plastičnim zaštitnikom koji se ne smije skidati. Telefon je ove godine dobio IP48 ocjenu, što znači da je dodana umjerena otpornost na prašinu uz potpunu otpornost na vodu. Unutarnja strana uređaja sadrži nešto veći 7.0-inčni sklopivi LTPO OLED ekran visoke rezolucije i visoke brzine osvježavanja, s malim izrezom za novu 50MP selfie kameru.

Unatoč povećanju veličine ekrana, novi model ostaje iste veličine, što znači da su rubovi ekrana smanjeni. Ekran ima minimalne rubove, ali plastični okvir je i dalje prilično debeo, dovoljno da smjesti slušalicu koja također služi kao dodatni zvučnik za stereo par. Stražnja strana uređaja podijeljena je na dva dijela: gornji dio sadrži 4-inčni pokrovni ekran s tri izreza za dvije 50MP stražnje kamere i LED bljeskalicu, dok donji dio čini drveni, kožni ili alcantara panel. Kada je zatvoren, Razr 60 Ultra otkriva nehrđajući čelični zglob s mat završnom obradom u boji koja odgovara stražnjem panelu. Mehanizam za sklapanje radi vrlo glatko, uz ugodan klik.

Okvir je izrađen od aluminija, a na njemu se nalaze uobičajeni elementi - mikrofoni na vrhu, dodatni mikrofoni, zvučnik i USB-C port na dnu. SIM ladica može primiti dvije nano-SIM kartice. Na lijevoj strani nalazi se posvećena tipka za AI asistenta, dok su tipke za glasnoću i za uključivanje/zaključavanje na desnoj strani. Kapacitivni senzor otiska prsta ugrađen je u tipku za uključivanje. Iako je Razr 60 Ultra jedan od najkompaktnijih pametnih telefona kada je zatvoren, njegova površina je skliska i lako se prlja, unatoč različitim bojama i završnim obradama.

Kapaciteti

Motorola Razr 60 Ultra donosi dva zaslona koji su gotovo identični po pitanju svjetline, s minimalnim i maksimalnim vrijednostima koje su vrlo slične. Korisnici mogu birati između tri opcije osvježavanja zaslona: Smart and Balanced (Auto), Hyper Smooth i Efficiency First (60Hz). Sve tri opcije omogućuju dinamičko prebacivanje frekvencije osvježavanja, koja može pasti na 1Hz kada je zaslon u stanju mirovanja, te se prilagođava na 24Hz, 30Hz ili 60Hz ovisno o sadržaju.

Hyper Smooth način rada omogućuje prikaz korisničkog sučelja i svih kompatibilnih aplikacija na 120Hz, dok Smart and Balanced također prikazuje sučelje na 120Hz, ali većina aplikacija koristi frekvenciju osvježavanja od 90Hz. Iako zasloni teoretski podržavaju 144Hz i 165Hz, te opcije nisu bile vidljive u automatskim načinima rada. Opcija od 165Hz može se prisilno uključiti samo putem gaming alata za kompatibilne igre.

Uređaj je opremljen baterijom kapaciteta 4.700mAh, što je značajno povećanje u odnosu na 4.000mAh bateriju u prethodnom modelu. Uređaj podržava brzo punjenje do 68W i bežično punjenje do 15W, no dolazi bez adaptera za napajanje, pa će korisnici koji žele najbrže punjenje morati nabaviti 68W+ USB-PD adapter. Za produženje vijeka trajanja baterije dostupne su opcije poput optimiziranog punjenja i zaštite od prekomjernog punjenja.

Jake kamere

Motorola Razr 60 Ultra donosi nekoliko značajnih unapređenja u odnosu na prethodne modele, posebno u segmentu kamera. Sada sve kamere koriste senzore od 50MP, uključujući i ultrawide kameru koja je veća i bolja od one na Razr 50. Glavna kamera zadržava nominalnu rezoluciju, ali je senzor povećan na 1/1.56". Iako nema telefoto objektiva, digitalno zumiranje glavne kamere može pružiti zadovoljavajuće rezultate na 2x. Sučelje na vanjskom zaslonu omogućava promjenu modova i postavki, ali zumiranje iznad 1x nije moguće, što može biti ograničavajuće za određene scenarije.

Dobre fotke Kvaliteta fotografija snimljenih glavnom kamerom tijekom dana je vrlo dobra, s izraženim bojama i kontrastom, te solidnim detaljima bez šuma. Portretni mod zadržava visoku razinu detalja, iako je zadana razina zamućenja pozadine možda prevelika. Ultrawide kamera, koja je novost u odnosu na prošlogodišnji model, pruža dobru oštrinu i detalje, uz odlične boje i dinamički raspon. Autofokus omogućava makro snimke, iako je ponekad bolje koristiti glavnu kameru za 2x zumiranje.

U uvjetima slabog osvjetljenja, glavna kamera se pokazuje vrlo dobro, s odličnim dinamičkim rasponom i preciznim balansom bijele boje. Detalji su dobro prikazani bez pretjeranog izoštravanja. Ultrawide kamera također pruža solidne rezultate, iako su detalji ponekad mekši u tamnijim scenama.

Video za kraj

Video snimanje je moguće u 4K60 s obje stražnje kamere, dok glavna kamera može snimati i u 8K30. Stabilizacija videa je izvrsna, a dostupna je i opcija horizon lock za ultrawide kameru pri 1080p30.

Motorola Razr 60 Ultra donosi značajna poboljšanja, uključujući izvrsnu bateriju i punjenje te zaslone koji postižu visoku svjetlinu kada je potrebno. Iako procesor radi na nižoj brzini zbog termalnog dizajna, uređaj i dalje pruža vrhunske performanse. Početna cijena je odgovarajuća premium kategoriji, ne umanjujući činjenicu da bi ovo mogao postati najpoželjniji preklopni telefon 2025. godine.