MSI GTX 1650 Gaming X 4G i Ventus XS 4G OC - Kakav je najjeftiniji Nvidia Turing?

specifikacije - msi gtx 1650 gaming x 4G Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 896 / - / - Takt GPU-a 1.860+ MHz Memorijsko sučelje 128 bit Memorija 4 GB GDDR5, 2 GHz (8 Gb/s efektivno) Dodatno napajanje 1 × 6pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

2 × Display Port 1.4a

specifikacije - msi gtx 1650 ventus xs 4g oc Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 896 / - / - Takt GPU-a 1.740+ MHz Memorijsko sučelje 128 bit Memorija 4 GB GDDR6, 2 GHz (8 Gb/s efektivno) Dodatno napajanje - Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

1 × Display Port 1.4a

1 × DL-DVI

GeForce GTX 1650 temeljen je na još jednoj novoj varijanti Turing silicija. Konkretno, GPU koji se nalazi na GTX 1650 karticama TU117 i fizički je manji od TU116, koji pogoni GTX-ice 1660 i 1660 Ti (200 naprema 284 mm2). Iz arhitekturalne perspektive, riječ je o nasljedniku GeForcea GTX 1050, no kao što je slučaj s praktički svim Turing karticama, Nvidia je napravila cjenovni skok pa je preporučena cijena kartica GTX 1650 149 dolara, a GTX-ice 1050 koštale su 109 dolara. Zapravo, GTX 1650 košta čak nešto više nego GTX 1050 Ti, usprkos tome što je temeljen na oslabljenoj verziji TU117 GPU-a. Točnije, TU117 u varijanti koja se koristi za GTX 1650 ima 896 CUDA jezgri, a puni čip ima 960 CUDA jezgri.

Paralelno s CUDA jezgrama skresano je i memorijsko sučelje GPU-a, pa imamo 128-bitni pristup prema 4 GB GDDR5 memorije. To je solidno povećanje u odnosu na 2 GB, koliko su nudile osnovne izvedbe GTX-a 1650, no za današnje pojmove i dalje nije baš uvjerljivo. GTX 1650 očekivano je i energetski najmanje zahtjevna Turing kartica, a u standardnoj varijanti troši samo 75 W. Kao što ćemo vidjeti, ta potrošnja ide podosta gore kada na scenu stupe nabrijani modeli kartica.

Usporedba specifikacija GTX 1660 Ti GTX 1650 CUDA Cores 1.536 896 RT jezgre - - Tensor jezgre - - ROPs 48 32 GPU - osnovni takt 1.500 MHz 1.485 MHz GPU - Boost takt 1.770 MHz 1.665 MHz Takt memorije 1.500 MHz GDDR6 2.000 MHz GDDR5 Memorijska sabirnica 192-bit 128-bit Video memorija 6 GB 4 GB FP16 performanse 10,9 TFLOPS 6 TFLOPS TDP 120 W 75 W GPU TU116 TU117 Površina GPU-a 284 mm² 200 mm² Broj tranzistora 6,6 milijardi 4,7 milijardi Arhitektura Turing Turing Proizvodni proces TSMC 12nm "FFN" TSMC 12nm "FFN" Preporučena cijena 279 USD 149 USD

GTX 1650 zamišljen je kao kartica koju će odabrati manje zahtjevni igrači koji nadograđuju s dvije generacije starije kartice – GTX-ice 950 ili slične AMD-ove kartice. U tom kontekstu, naravno, GTX 1650 može mnogo ponuditi, s performansama koje ciljaju na razlučivost FHD-a, no uz kresanje kvalitete vizuala u zahtjevnijim naslovima. S druge strane, na suprotnoj strani ringa, imamo kartice temeljene na dobrom starom Radeonu RX 570 s 8 GB GDDR5 memorije. Radeon je daleko energetski zahtjevnija kartica, no kako danas manje-više svaka konfiguracija ima napajanje od 400 ili više vata, potrošnja kao faktor nije tako bitna.

MSI-jev dinamični duo

Na test su nam stigle dvije MSI-jeve GTX-ice 1650 – model Gaming X, koji je trenutačno u vrhu ponude, te skromniji Ventus XS OC. Gaming X znatno je dulja i viša kartica, što treba zahvaliti korištenju drugačijeg PCB-a i moćnijeg hladnjaka s većim ventilatorima. Ventus XS OC gotovo da ulazi u gabarite mini ITX matičnih ploča. One su široke 170 mm, a Ventus ima 177 mm. Gaming X dugačak je 245 mm, a raspolaže i dodatnim 6-pinskim konektorom za napajanje, a Ventus se oslanja na napajanje iz matične ploče.

Iako bismo Gaming X na prvi pogled mogli zamijeniti s jačim karticama iz serije Gaming, tržišna niša kojoj GTX 1650 pripada utjecala je i na smanjivanje luksuza kod ove izvedbe. RGB osvjetljenje imamo samo u prozorčiću na gornjem rubu kartice, a stražnju stranu ne skriva, odnosno štiti, backplate. Dva ventilatora miruju kad je opterećenje kartice nisko, a čak i kad rade, ne proizvode mnogo buke. Točnije, toliko se sporo okreću da su praktički nečujni (39 dBA). Ispod ventilatora nalazi se hladnjak temeljen na toplovodnoj cijevi, a koji u suradnji s ventilatorima osigurava da GPU pod opterećenjem ne ide preko 61 °C. U skladu s jačom konfiguracijom hlađenja i napajanja, GPU je tvornički overklokiran na Boost takt od 1.860 MHz, što je znatno više od 1.665 MHz, koliko propisuje Nvidia.

Ventus XS OC također ima overklokiran takt GPU-a, no do niže razine od 1.740 MHz. U kontekstu overklokiranja svakako treba uzeti i dopuštenu razinu potrošnje kartica, jer je upravo taj faktor vrlo bitan kod sustava koji regulira radni takt GPU-a kada je kartica opterećena. Gaming X tako pod opterećenjem troši 80 W, a Ventus samo 67. Ograničeni TDP još više dolazi do izražaja prilikom overklokiranja jer Gaming X nudi podešavanje TDP-a do 117%, a slabija ga kartica uopće ne nudi. Koliko smo kartice uspjeli overklokirati, pogledajte na screenshotovima alata GPU-Z priloženim uz tekst, no zanimljivo je da i Ventus u testovima ima benefite od overklokiranja, nemogućnosti promjene TDP-a unatoč.

Ventus ima znatno jednostavniji hladnjak od modela Gaming X. Ventilatori na njemu se uvijek vrte, a pod opterećenjem dosežu buku od 40 dBA, istodobno zadržavajući temperaturu GPU-a na 57 °C. Prilikom overklokiranja buka raste na neugodnijih, no i dalje prihvatljivih 42 dBA, a temperatura začudo pada na 55 °C. Ipak, s obzirom na minimalnu razliku u cijeni između modela Gaming X i Ventus, jeftiniji baš nema previše smisla kupovati, osim ako baš ne želite maksimalno uštedjeti ili karticu želite ugraditi u računalo koje ima vrlo slabo napajanje.

Turing protiv Polarisa

No, zapravo, mnogo bitnije pitanje je kako se ova najjeftinija verzija Turinga nosi s cjenovnim suparnikom iz AMD-ovih redova. Za to smo isprobali Radeon RX 570 opremljen s 8 GB memorije, a koji je na domaćem tržištu moguće kupiti po nižoj cijeni od slabije MSI-jeve kartice. Rezultati testiranja, nažalost, ne idu u prilog GeForce karticama. Dapače, AMD-ova kartica, ne samo da je u svim testovima brža, već su razlike tolike da smo u nevjerici po nekoliko puta provjeravali rezultate testiranja. Jedini aspekt u kojem RX 570 kaska za GTX-om 1650 jest potrošnja, no to se moglo i očekivati.

Rezultati testiranja PowerColor RX 570 8 GB MSI GTX 1650 Gaming X 3DMark Time Spy 4.123 3.844 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p Highest 53 46 1080p Medium 63 56 For Honor DX11 1080p Extreme 71 61 1080p Medium 96 84 Strange Brigade DX12 1080p Ultra 80 54 1080p Medium 115 82 TW: Warhammer DX11 1080p Ultra 52 51 1080p Medium 99 91 Far Cry 5 DX11 1080p Ultra 63 57 1080p Normal 75 66 Divison 2 DX12 1080p Ultra 49 43 1080p Medium 96 69 Metro Exodus DX12 1080p Ultra 31 26 1080p Normal 58 42 Battlefield V DX12 1080p Ultra 66 46 1080p Medium 86 77 World War Z Vulkan 1080p Ultra 93 63 1080p Medium 106 70 Potrošnja (kompletan PC) 3DMark Time Spy 200 W 145 W *testirano na i7-8700K @ 5 GHz, 16 GB DDR4 3600

Dakle, za većinu igrača koji traže novu karticu u cjenovnom rangu od 1.300 do 1.600 kuna, Radeon RX 570 s 8 GB memorije predstavlja mnogo bolju kupnju u odnosu na GTX-ice 1650. Ne samo da nudi više performanse, već i dvostruko više memorije. Izuzetak su korisnici koji traže karticu niže potrošnje. Razlika između RX-a 570 i GTX-ica 1650 bez dodatnog napajanja je i do 70 W. U koju se skupinu ubrajate, procijenite sami, no naš generalni zaključak je da je Nvidia i s ovim Turingom debelo pretjerala s cijenom.

MSI GTX 1650 Gaming X 4G Solidne FHD performanse

Niska potrošnja

Pasivni mod hladnjaka

Tvornički overklokirana

Vrlo tiha

Dobar overkloker Visoka cijena u odnosu na performanse Performanse 9 Potrošnja 9 Hlađenje 10 Cijena 6 UKUPNI DOJAM 7