MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6 GB i GTX 1660 Ti Armor 6 GB - Turing, no bez ray tracinga

specifikacije - MSI GTX 1660 Ti Gaming X Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 1.536 / - / - Takt GPU-a 1.860+ MHz Memorijsko sučelje 192 bit Memorija 6 GB GDDR6, 1.500 MHz (12 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

specifikacije - MSI GTX 1660 Ti Armor OC Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 1.536 / - / - Takt GPU-a 1.830+ MHz Memorijsko sučelje 192 bit Memorija 6 GB GDDR6, 1.500 MHz (12 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

Iako je Nvidijina arhitektura Turing sa sobom donijela cijeli niz tehnoloških inovacija u odnosu na stariji Pascal, bez sumnje najveći fokus do sada bio je na hardverskim jedinicama za ray tracing i tensor jezgrama. Za to postoje dobri razlozi – nove jedinice “pojele” su dosta solidan dio tranzistorskog budžeta u novim čipovima, omogućuje tehnologije koje nam dosad nisu bile dostupne (DXR ray tracing i DLSS), a povrh toga, Nvidia je i sâma stavila golem fokus na njih. Činjenica da RT i tensor jezgre zauzimaju tako puno tranzistora ograničila je i klasične 3D performanse novih grafičkih kartica pa smo svi bili malo šokirani time koliko mali skok u performansama skupe RTX-ice nude u odnosu na svoje prethodnice temeljene na arhitekturi Pascal.

Najjeftiniji do sada predstavljeni model s prefiksom RTX jest model GeForce RTX 2060, a koji usprkos imenu vrlo sličnom starijem GTX-u 1060, pripada stepenicu višem tržišnom razredu. Naime, preporučena cijena nove kartice je 349 dolara, što je neznatno manje u odnosu na preporučenu cijenu kartice GTX 1070 kada je svojedobno predstavljena (379 dolara).

usporedba specifikacija Usporedba specifikacija GTX 1660 Ti RTX 2060 GTX 1060 6 GB RTX 2070 CUDA Cores 1.536 1.920 1.280 2.304 RT jezgre - 30 - 36 Tensor jezgre - 240 - 288 ROPs 48 48 48 64 GPU - osnovni takt 1.500 MHz 1.365 MHz 1.506 MHz 1.410 MHz GPU - Boost takt 1.770 MHz 1.680 MHz 1.708 MHz 1.620 MHz Takt memorije 1.500 MHz GDDR6 1.750 MHz GDDR6 2.002 MHz GDDR5 1.750 MHz GDDR6 Memorijska sabirnica 192-bit 192-bit 192-bit 256-bit Video memorija 6 GB 6 GB 6 GB 8 GB FP16 performanse 5,5 TFLOPS 6,5 TFLOPS 4,4 TFLOPs 7,5 TFLOPs TDP 120 W 160 W 120 W 175 W GPU TU116 TU106 GP106 TU106 Površina GPU-a 284 mm² 445 mm² 200 mm² 445 mm² Broj tranzistora 6,6 milijardi 10,8 milijardi 4,4 milijarde 10,8 milijardi Arhitektura Turing Turing Pascal Turing Proizvodni proces TSMC 12nm "FFN" TSMC 12nm "FFN" TSMC 16nm TSMC 12nm "FFN" Preporučena cijena 279 USD 349 USD 249 USD 499 USD

S obzirom na tako visoku cijenu najjeftinije RTX kartice, jasno je da je Nvidia za borbu u pravom srednjem segmentu morala izbaciti nešto novije. Istim tim segmentom do sada su suvereno vladale AMD-ove kartice temeljene na arhitekturi Polaris. Njima kao protuteža stiže sada GeForce GTX 1660 Ti, nova kartica s preporučenom cijenom od 279 dolara. To je i dalje više nego 249 dolara, koliko je pri lansiranju koštao GTX 1060 6 GB, no to je vjerojatno zbog toga što Nvidia planira lansirati i običnu varijantu GTX-a 1660, koja će vrlo vjerojatno imati baš ovakvu preporučenu cijenu. Nova Nvidijina kartica koristi GPU temeljen na arhitekturi Turing, no na kojoj su RT i tensor jezgre izbačene radi optimizacije veličine GPU-a, odnosno cijene proizvodnje.

Iako to implicira da ray-tracing i DLSS nisu podržani, Nvidia je naknadno u opticaj pustila drivere koji otključavaju izvođenje ray-tracinga i na mnogim GTX kartica, uključujući GTX 1660 Ti. Kako dediciranih DXR hardverskih jedinica nema, performanse nakon uključivanja ray-tracinga padaju još više nego kod RTX kartica.

Osnovni građevni blok GPU-a – Streaming Multiprocessor (SM) kod TU116 čipa modificiran je u odnosu na jače Turinge. Tensor jedinica zamijenjena je s dediciranom FP16 jedinicom, a RT blok je kompletno izbačen

Tri su potencijalna razloga za takav Nvidijin potez. Prvi je da je tržišni segment na koji GTX 1660 Ti kompetitivan, za razliku od high-end i premium segmenta u kojima Nvidia već godinama nema pravu konkurenciju. Samim time u high-end i premium segmentima Nvidia si je mogla dopustiti igranje s cijenama i eksperimentiranje s novim tehnologijama, dok u srednjem i donjem segmentu vrijede drugačija pravila, koja diktira postojanje žestoke konkurencije od AMD-ove serije RX 500. Drugi razlog nadovezuje se na prvi – kako bi bile kompetitivne, kartice moraju koristiti GPU koji je relativno lako proizvoditi i koji je malen. Izbacivanje dediciranih hardverskih jedinica smanjuje površinu GPU-a i paralelno povećava učinkovitost proizvodnje. Treći razlog su performanse. Već i RTX 2060 stavlja povelika ograničenja na mogućnost korištenja ray tracinga, a kod sporijeg modela to bi bilo još više izraženo, odnosno ray tracing bi bio toliko spor da ne bi bio upotrebljiv.

Novi se GPU inače odaziva na ime TU116, a dosad najslabija verzija Turinga nosila je oznaku TU106 (koristi se na karticama RTX 2060 i 2070). TU116 u odnosu na TU106 donosi 36-postotno smanjenje površine, 20-postotno smanjenje broja CUDA jezgri i 25-postotno smanjenje memorijskog kontrolera. Valja napomenuti da je TU116 u odnosu na punokrvni Turing ipak zadržao jednu novu izvršnu jedinicu.

Turing je za razliku od Pascala sposoban simultano izvršavati FP i INT instrukcije što povećava performanse u odnosu na sirovi takt u modernim naslovima kao što je Shadow of the Tomb Raider

GPU, naime, ima mogućnost istodobnog izvršavanja FP32 i FP16 operacija, što u modernim igrama postaje sve bitnija značajka. Na jačim Turing GPU-ovima za izvršavanje FP16 operacija brinu se tensor jezgre, a TU116 dobio je dediciranu FP16 jedinicu. FP instrukcije normalne preciznosti uvelike se koriste u igrama razvijanim za mobitele, no dobivaju sve veću važnost i u naslovima za PC-je i konzole jer nude mogućnost optimiziranja performansi uz minimalnu degradaciju kvalitete prikaza. Primjerice, FP16 instrukcije rabe se u igri Far Cry 5 za prikaz vodenih površina. Također je moguće paralelno izvršavati cjelobrojne (INT) i decimalne operacije (FP), što opet postaje sve bitnije u modernim igrama.

Spomenuli smo da TU116 ima 25% slabiji memorijski kontroler u odnosu na jaču varijantu GPU-a TU106. Drugim riječima, on je 192-bitni, baš kao i onaj na RTX 2060 karticama, a spojen je na 6 GB GDDR6 memorije koja radi na taktu od 1.500 MHz (vs. 1.750 MHz na RTX karticama). Ponuda videokonektora jednaka je kao na jačim karticama, no varira zavisno o implementaciji pojedinog Nvidijinog partnera. Naime, RTX 2060 imao je Founders Edition varijantu kartice, a kod GTX-a 1160 Ti Nvidia je štafetu odlučila prepustiti partnerima.

MSI GTX 1660 Ti Gaming X

To nas, pak, dovodi do MSI-jevih kartica koje su prve GTX-ice 1660 Ti koje smo dobili priliku isprobati. Počet ćemo sa skupljim od dva modela, koji je ujedno i najmoćniji GTX 1660 Ti koji MSI trenutačno ima u ponudi. Osim modela Gaming X, MSI nudi još sedam drugih varijanti GTX-a 1660 Ti.

Gaming X izvedba kartice duljine je 25 cm i opremljena hladnjakom Twin Frozr 7 koji zauzima dodatni utor na matičnoj ploči. PCB kartice znatno je kraći od 25 cm, što se s obzirom na nižu potrošnju GPU-a, moglo i očekivati. Dodatno napajanje izvedeno je preko jednog 8-pinskog konektora koji u teoriji osigurava potrošnju do 225 W. Golemi hladnjak temeljen je na tri toplovodne cijevi presvučene niklom, i paru širokih ventilatora koji miruju dok god temperatura GPU-a ne prelazi 60 °C. U plašt hladnjaka, koji je izrađen od plastike, no s izgledom koji ostavlja dojam metala, ugrađene su četiri manja prozorčića s RGB LED-icama. Njime je moguće upravljati preko MSI-jeve Mystic Lights aplikacije. LED-icama osvijetljen prozorčić imamo i na hrptu kartice. Valja napomenuti da svi ti svjetlosni elementi koriste isto programiranje, odnosno nije im moguće odvojeno mijenjati boje i efekte.

Kad smo kod softvera, MSI uz novije kartice preporučuje i instalaciju aplikacije Dragon Center. Ona objedinjuje nadzor sustava, overklokiranje, upravljanje paketima mrežnog prometa te modifikaciju profila prikaza ekrana, koja bi trebala učiniti gledanje u monitor manje napornim. Iskreno, mi smo skloniji korištenju starog dobrog Afterburnera jer nam je Dragon Center prenakrcan.

Stražnja strana kartice prekrivena je metalnim backplateom koji bojom prati izgled prednje strane hladnjaka. Konfiguracija videokonektora nešto je siromašnija nego na skupljim karticama pa na raspolaganju imamo tri DisplayPorta i jedan HDMI konektor.

Boost takt GPU-a na ovom je modelu podešen na 1.875 MHz, što je 105 MHz više od referentnih Nvidijinih specifikacija. Memorija, jeftinija Micronova, zadržana je na standardnom taktu od 1.500 MHz. Prosječni takt GPU-a pod opterećenjem je, pak, 1.950 MHz – solidno više od Boost takta. U istim uvjetima hladnjak kartice generira iznimno nisku razinu buke, istodobno održavajući GPU na temperaturi do 63 °C u otvorenoj, testnoj konfiguraciji.

MSI GTX 1660 Ti Armor OC

Uz model Gaming X do nas je stigao i nešto jeftiniji model Armor, i to u OC varijanti. Dakle, postoji i obična verzija Armora, baš kao što postoji i obična varijanta modela Gaming (bez X). Ta kartica oslanja se također na naizgled sličan hladnjak kao Gaming X, no u praksi je riječ o značajno inferiornijem rješenju. To se lijepo vidi na jednoj od priloženih fotki, na kojoj su dvije kartice složene jedna na drugu. Armorov hladnjak ne samo da ima jednu toplovodnu cijev manje, već je i značajno manjih gabarita u pogledu disipativne površine. Također nema ni dediciranog aluminijskog pasivca preko memorijskih čipova, a kojim Gaming X raspolaže.

U praksi to rezultira znatno višom brzinom para ventilatora koji moraju raditi dodatno u odnosu na one u modelu Gamin X kako bi TU116 GPU zadržali na temperaturi od 62 °C. Da stvar bude gora, prema svemu sudeći, promijenjeno je i napajanje, jer model Armor u kombinaciji s našim napajanjem (Seasonic Focus+ Platinum 850W) iz elektroničkih komponenti generira nekakav vibrirajući zvuk koji se intenzivira kad je kartica pod opterećenjem. Kartica ima crni aluminijski backplate, ukrašen bijelim MSI-jevim logom i zmajem.

Takt GPU-a podešen je samo 15 MHz niže nego kod modela Gaming X, no u praksi pod opterećenjem bilježimo takt koji je 30 MHz niži. Sukladno tome, performanse dvije kartice na tvorničkim su postavkama praktički jednake. S overklokiranjem je, pak, druga priča, no o tome više pročitajte u okviru uz tekst.

Brza, ali i isplativa

rezultati testiranja GeForce RTX 2060 FE GeForce GTX 1080 XFX RX 590 FatBoy MSI GTX 1660 Ti Gaming X 3DMark Port Royal 3.778 - - - Time Spy Extreme 3.513 3.465 2.291 3.039 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p 88 91 65 81 1440p 58 62 44 53 For Honor DX11 1080p 127 141 89 111 1440p 86 97 73 75 Strange Brigade DX12 1080p 120 130 102 103 1440p 85 94 71 72 TW: Warhammer DX11 1080p 102 110 65 88 1440p 73 83 47 63 Far Cry 5 DX11 1080p 106 114 79 97 1440p 76 83 56 68 Forza Horizon 4 DX12 1080p 99 109 93 102 1440p 81 89 74 81 Anthem DX11 Ultra 1080p - - 49 64 1440p - - 32 46 Metro Exodus DX12 1080p - - 53 63 1440p - - 40 47 Battlefield V DX12 1080p 107 108 79 90 1440p 79 89 60 69 Apex Legends DX11 1080p - - 92 120 1440p - - 59 80 Potrošnja / Time Spy Extreme Stress Maks.* 220 W 250 W 290 W 198 W *manje je bolje; **testirano na i7-8700K @ 5 GHz, 16 GB DDR4 3600

Naravno, ono što sve nas zanima jest to kako se GTX 1660 Ti nosi s postojećim karticama na tržištu. Nažalost, nismo pri ruci imali baš sve koje bi imalo smisla isprobati (recimo GTX 1060 6 GB i GTX 1070), no one koje smo imali, dosta su reprezentativne. To su GeForce RTX 2060 u FE varijanti, XFX-ov Radeon RX 590 FatBoy te GeForce GTX 1080. Cijena GTX-ica 1660 Ti se u trenutku pisanja ovih redaka kreće od 2.350 kn naviše, a isprobani MSI-jevi modeli su oko 2.500 kn. Za spomenuti FatBoy potrebno je izdvojiti oko 2.100 kn, a najjeftinije RTX 2060 kartice koštaju oko 2.900 kn. Neke od kartica nismo ponovno testirali, već smo koristili rezultate koje već imamo (s obzirom na to da su generirani na istoj testnoj platformi). Zbog toga za RTX 2060 i GTX 1080 nemamo rezultate testiranja u igrama Anthem, Metro Exodus i Apex Legends.

GaminX varijanta u prosjeku je 20 posto brža u odnosu na RX 590 pri razlučivosti Full HD te nešto manje od 18 posto pri razlučivosti 1440p. S druge strane, razlika u cijeni u odnosu na AMD-ov model je 26%, što znači da je FatBoy nešto isplativiji, no da nove GTX-ice također nude vrlo dobar omjer uloženog i dobivenog, samo u nešto višoj tržišnoj niši. Dodatni plus u prilog AMD-ove kartice jest to što kod određenih partnera kupnjom kartice dobivate čak tri nove igre – Division 2, Resident Evil 2 i Devil May Cry 5.

Nvidia je također nedavno pojačala bundle igara dodavanjem Metroa Exodus, no problem je što u Hrvatskoj ne postoje partneri koji sudjeluju u toj akciji, a s druge strane, akcija ni ne vrijedi za ove nove GTX kartice, već samo za RTX-ice. Iz tehnološke perspektive, svakako bode u oči to što RX 590 troši 100-injak vata više nego Nvidijina nova kartica. Koliko vam je to bitno, odlučite sami. Činjenica je da će malo tko zbog te razlike biti prisiljen kupovati jače napajanje.

GTX 1660 Ti možemo samim time preporučiti igračima koji žele solidnije performanse, pogotovo pri razlučivosti 1440p. Iako prosječna razlika u odnosu na RX 590 nije tako velika, u pojedinim naslovima poprilična je, i to je teško ignorirati.

Overklokiranje - Umjetno stvorena ograničenja U glavnom tekstu nismo spominjali overklokiranje jer je priča malo kompleksnija nego inače. Video BIOS kod modela Gaming X dozvoljava ručno podizanje TDP-a do 107% dočim je kod modela Armor maksimum 100%. Drugim riječima, TDP nije moguće povisiti. Velike su razlike i u postignutim taktovima prilikom overklokiranja. Dok smo kod Gaming X iz GPU-a izvukli dodatnih 100 MHz, Armor je išao gore samo za 30. Zanimljivo je da se ništa bolje nismo usrećili ni s overklokiranjem memorije. Na skupljoj kartici išla je s 1.500 na 1.800 MHz, a na jeftinijoj do 1.625 MHz. Sukladno ovim saznanjima, imajte na umu da kupovinom jeftinije kartice potencijalno ne kupujete samo jeftinije napajanje ili hlađenje već i lošiji GPU sa većim softverskim ograničenjima.

MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6 GB Dobre performanse s obzirom na cijenu

Vrlo dobre FHD performanse

Solidne 1440p performanse

Dobar i tih hladnjak

Pasivni mod hladnjaka

Tvornički overklokirana

Solidan overkloker

Backplate Ništa bitno Performanse 9 Potrošnja 9 Hlađenje 10 Cijena 8 UKUPNI DOJAM 9