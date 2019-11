MSI MEG X570 Godlike i MPG X570 Gaming Edge WIFI - Jači tlači, ali slabiji privlači

specifikacije - msi meg x570 godlike Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.800+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 3 × PCIe 4.0 x16 (CPU, do x8/x4/x4)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × SATA (ASMedia kontroler)

2 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 4.0 x4

2 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (na kartici) Mreža 1 × GbE Killer E2600

1 × 2.5 GbE Killer E3000

1 × 10 GbE (na kartici)

Killer Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 AX1650 Audio Realtek® ALC1220

Nichion kondenzatori

ESS 9018 DAC Stražnji konektori Clear CMOS tipka

BIOS Flashback tipka

2 × Wi-Fi/BT antene

1 × combo PS/2

2 × LAN (RJ45)

2 × USB 3.1 Gen1

3 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × 6,3 mm konektor za slušalice

1 × optički S/PDIF izlaz

Za bolji model od dva koja su nam stigli na testiranje, MEG X570 Godlike, morat ćete izdvojiti 6.300 kuna (!!!). Za tu cijenu možete složiti solidno gaming računalo, no, kako kažu, svaka roba ima svog kupca. U praksi to ponekad i zna držati vodu, ali s obzirom na to da nije riječ o nekakvom čudnovatom proizvodu, već o matičnoj ploči, neki volumen prodaje ipak se očekuje, što postavlja pitanje – čemu služi matična ploča u rangu jedne prosječne hrvatske plaće? Ponekad imamo osjećaj da proizvođači rade ovakve modele čisto da bi imali svoj trofej “za pokazati” drugima igračima iz industrije, i zapravo ništa više, ali svejedno, idemo provjeriti opravdava li ovaj model iole svoju cijenu. I, da, u sjeni ovoga gorostasa skoro smo zaboravili spomenuti i drugi model, MPG X570 Gaming Edge WiFi, koji s cijenom od ispod 1.600 kuna dolazi kao njegov kontrast primjeren upravo našem tržištu.

Meka za entuzijaste

Na prvi pogled MEG X570 Godlike ne izgleda baš tako posebno, ponajprije zato što njome uglavnom prevladava crnina, pa tako sve izgleda dosta pitomo, osim što se eventualno može primijetiti da je nešto šira, tj. E-ATX formata (30,5 x 27,2 cm). Detaljnijom inspekcijom (broj fizičkih PCIe x16), njih četiri, odmah daje naslutiti da nije riječ o još jednoj matičnoj ploči.

I dok smo vidjeli svrhu u obliku dodatne mrežne kartice s podrškom za 10 Gigabitnu propusnost, kod drugog modul s dodatna tri M.2 utora baš i nismo, prije svega jer i sama ploči nosi već velik broj istih

Doduše, ovo se može zaključiti i puno prije nego što ćete ju uopće ugledati, jer već i samo pakiranje u startu odaje da je riječ o nečem posebnom. Naime, uz ploču ćete pored standardnih dodataka, poput SATA kabela, dobiti dva PCIe modula – jedan u obliku 10-gigabitne (Aquantia AQC107) mrežne kartice koja se krije pod nazivom Xpander-Z Gen4, a drugi koji omogućuje ubacivanje dodatna tri M.2 modula, te uz to nosi i mali hladnjak s ventilatorom na sebi. Iako bi MSI za ovu cijenu ploče mogao uključiti i kakvu večeru u boljem restoranu, i to još ne bi bilo dosta da ju opravda, cijenimo što su priložili te dodatke, ali realno, ovaj drugi modul pomalo je beskoristan jer na ploči već nalazimo tri M.2 utora za memorijske module (dva do 110 mm i jedan do 80 mm), a i uz to su svi hlađeni.

Sa stražnje strane dočekat će vas integrirani zaštitni limić I/O pločice, a iako ima relativno prosječan broj USB priključaka (2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB Gen2), tu su zato dva Ethernet utora, od koji je jedan 2,5-gigabitni (Killer E2600 i Killer E3000), antene za WiFi 6 adapter (Killer AX1650) te možda najzanimljivije, 6,3 mm izlaz za slušalice. Ovo posljednje je na račun ESS-ova E9018 DAC-a, koji dolazi u paketu s čak dva Realtekova ALC1220 kontrolera, po jedan za stražnje i prednje ulaze. Očekivano, videoizlaza na ovom modelu nema, iako u teoriji podržava ugradnju APU-ova, ali to u slučaju ovako skupe ploče zaista nema nikakva smisla.

Po brojnosti i različitosti mogućnosti dočekala nas je slična situacija i na samoj ploči. Kao što smo i spomenuli, ploča ima samo PCIe x16 fizičke konektore, njih ukupno četiri, a njihova električna konfiguracija i propusnost je x16 / x8 / x8 / x4 (ovaj posljednji je spojen direktno na čipset). Dakako, propusnost može varirati ovisno o konfiguraciji hardvera koji se postavi na ploču. U svakom slučaju, na račun ovoga moguće je ići putem 2-way Nvidia SLI ili 4-way AMD CrossFire u kontekstu multi-GPU konfiguracije. Pored dva USB 3.1 i jednog USB 3.2 Gen2 konektora na ploči, smjestila su se šest SATA III porta (četiri od čipseta i dva od ASMedijinog ASM1061 dodatnog kontrolera), a odmah ispod njih nalaze se i prekidači za uključivanje i ponovno pokretanje, te nešto slično potenciometru koji se okreće i numeriran je od 0 do 11, a služi za preddefinirane razine automatskog overclocka procesora. Zgodan dodatak, ali realno nepotreban za onoga tko kupuje ovakvu ploču, jer će takvi korisnici prije posegnuti za ručnim postavkama unutar MSI Click BIOS 5 upravljačkog programa, i to zato što uvijek omogućuje bolje rezultate.

Jedino što smo mu zamjerili jest nešto sporije izvođenje i nedostatak kontrole nad RGB osvjetljenjem, a tu ćete onda morati posegnuti za softverom Dragon Center koji se kontrolira unutar operacijskog sustava, a samo osvjetljenje je sve samo ne diskretno. Jednom kada ploču uključite, od količine svjetla pomislit ćete da se nalazite pred krajem prosinca. Još jedan zgodan detalj dolazi i u obliku OLED ekrana na desnoj strani ploče, pomoću kojeg je moguće prikazati fotografiju, tekst ili neke od informacija / podataka od same ploče.

Ostatak konektora pametno je raspoređen po rubovima ploče, poput onih za ventilatore, ali i dva 8-pinska EPS konektora za napajanje procesora. Njih koristi naponska jedinica 14+4 faznog dizajna, a ona se sastoji od PWM kontrolera IR35201 koji upravlja sa sedam IR3599 doublera, a koji ih udvostručuju na 14 faza za CPU, te jednim IR3599 quadruplerom koji ih učetverostručuje na četiri faze za SoC. Preko te vrlo sposobne naponske jedinice postavljena su dva velika pasivna hladnjaka kroz koje prolazi jedna toplovodna cijev, a ona putuje pored RAM utora do dijela hladnjaka i ventilatora čipseta. Na račun tako učinkovitog hlađenja, toplina koju je isijavala s ovih hladnjaka bila je jedva zamjetna. Ploča je inače testirana i sposobna za sub-zero overklokiranje, premda joj realno nedostaju neke praktičnosti i druge mogućnosti koje takve ploče inače imaju.

Izbalansiran izbor

specifikacije - MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.400+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4)

3 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10

2 × SATA (ASMedia kontroler)

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Realtek 8111H

Intel Wi-Fi 5 Wireless-AC 3168 Audio Realtek® ALC1220

Nichion kondenzatori Stražnji konektori BIOS Flashback tipka

2 × Wi-Fi/BT antene

1 × combo PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

2 × USB 2.0

2 × USB 3.1 Gen1

3 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

S druge strane, kao David ovome Golijatu, MPG X570 Gaming Edge WiFi dolazi kao primjer modela solidno opremljene matične ploče, bazirane na čipsetu X570, a koji vas uz to pritom neće opaliti po džepu. Dizajnom zapravo i nije toliko drastično drugačija od nje, generalni ton koju prati crna boja i srebrni detalji je zadržan, uz smanjenje pokrivenih dijelova PCB-a ploče i količine RGB osvjetljenja. Čak ni I/O pločica na prvi pogled nije toliko drugačija, ima integrirani limić, artiljerija USB priključaka je tu (2x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.0 Gen2), Flash BIOS prekidač, a jedino što ovako naočigled nedostaje jest drugi Ethernet port, ali je tu zato HDMI izlaz, ako se odlučite na APU, što u ovom slučaju već i ima smisla. WiFi, nažalost, dolazi u starijoj 802.11ac izvedbi i sa sporim 433-megabitnim kontrolerom (Intel AC 3168).

Na samoj ploči je situacija ipak nešto drugačije što se tiče konektora i utora. S desne strane audio sklopovlja, koje na sebi nosi ALC1220, imamo “samo” dva fizička utora PCIe x16 4.0 (električne konfiguracije x16 i x4), te tri PCIe x1 3.0 utora. Hladnjak čipseta proteže se na gornji, primarni M.2 utor duljine 110 mm, te također pomaže u njegovom hlađenju, za što je zadužen mali ventilator koji se pokazao tihim jer ima 0 RPM način rada, odnosno ako se temperatura / opterećenje čipseta nalazi ispod određene granice. Drugi M.2 utor podržava module do 80 mm i nema na sebi nikakav oblik hlađenja. MSI je i kod ovog modela još jednom pametno postavio gotovo sve konektore po rubovima ploče, a posebno nam se dopao izrezani i uvučeni dio u desnom kraju i USB 3.0 konektori.

Toplo, toplije

Bilo nam je posebno zanimljivo dobiti ovaj model na recenziju čisto zato da provjerimo navode koje smo imali prilike vidjeti od drugih kolega vezano za ovaj model, a tiče se njegove naponske jedinice. I dok je ona, odnosno hladnjaci ispod kojeg se njene komponente nalaze, kod Godlike modela bila jedva topla na dodir, kod modela Gaming Edge WiFi to je ipak bilo malo naglašenije. MSI je otišao na dosta skroman dizajn naponske jedinice uz 8 + 4-pinske EPS konektore, gdje također preko Infineon PWM kontrolera IR35201 uz pomoć četiri IR3598 doublera dobivamo konačni 8-fazni dizajn za CPU (8+2) preko udvostručene elektronike. No, kada smo sve to konačno i upogonili našim Ryzenom 7 3700X, nismo zabilježili abnormalno visoke temperature pri punom opterećenju testa stabilnosti računala koji provodimo uz pomoć softvera AIDA64, kao što su kolege, jer je ovaj procesor ipak nešto manje zahtjevniji glede potreba napajanja, nego što je to Ryzen 9 3900X bio u njihovom slučaju. Ona jest bila nešto povišena, no treba imati na umu da je to na otvorenom stolu, tako da bi u kućištu s dobrim strujanjem zraka situacija bila nešto drugačija.

Premda nema tog razloga koji bi opravdao kupnju modela MEG 570 Godlike, iako je ploča bez dvojbe za preporuku, za MPG X570 Gaming Edge WiFi već ima nade da na račun svoje daleko pristupačnije cijene i solidne opremljenosti dođe do krajnjih korisnika, no imajte na umu kako bi bilo dobro informirati na temelju iskustva drugih korisnika glede hlađenja naponske jedinice procesora u različitim kombinacijama kućišta i procesora.

MSI MEG X570 Godlike Dizajn i kvaliteta izrade

Opširna ponuda konektora i utora na ploči

Dizajn i performanse naponske jedinice

Dodatna oprema (10 Gbit LAN)

Detaljan i vrlo dobro opremljen BIOS

Flash BIOS funkcija

aRGB (Rainbow) podrška

Overclocerske mogućnosti

WiFi 6 podrška

Solidno audio sklopovlje

Opširno RGB osvjetljenje i dodatak OLED ekrana Pomalo besmislen dodatak u obliku PCIe modula s tri dodatna M.2 utora (tri su već na samoj ploči)

Cijena Dodatne mogućnosti 10 Ponuda konektora 10 VRM i hlađenje 10 Performanse 10 Cijena 4 UKUPNI DOJAM 9