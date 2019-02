MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio - Luksuzna iz svih kutova

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 4.608 / 72 / 576 Takt GPU-a 1.755+ MHz Memorijsko sučelje 352 bit Memorija 11 GB GDDR6, 1.750 MHz Napajanje 2 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x USB-C

1 x HDMI 2.0b

3 x Display Port 1.4a

Iako smo očekivali da će Nvidia malo prikočiti s lansiranjem kartica nakon GeForce RTX trojca visoke klase, američka tvrtka nije se ustručavala nedavno najaviti i Titan RTX, grafičku karticu koja je još malo jača i značajno skuplja od dosadašnjeg šampiona, RTX-a 2080 Ti. No, postojanje novog Titana ne negira činjenicu da je i RTX 2080 Ti superbrza kartica, a s obzirom na to da je, za razliku od Titana, dobavljiv, a još k tome i pristupačnije cijene, jasno je čemu će većina entuzijasta dubokog džepa gravitirati.

Ono što RTX-ice 2080 Ti čini dodatno zanimljivim jest to što ne moraju nužno biti temeljene na Nvidijinom referentnom dizajnu PCB-a i hladnjaka, dok je Titan RTX jedan jedini. Zbog toga pri kupnji RTX-ice 2080 Ti imamo na raspolaganju veliki broj modela koji se razlikuju kako prema tvorničkim specifikacijama za GPU i memoriju, tako i dizajnu tiskane pločice, implementaciji napajanja, hlađenja i različitih dekorativnih elemenata. Dosad smo imali prilike isprobati Gainwardov model Phoenix GS, no on je bio temeljen na standardnom PCB-u, koji je kombiniran s jačim Gainwardovim hlađenjem. Sada nam je u šape pao MSI-jev najjači, zrakom hlađeni, RTX 2080 Ti. Tvrtka u ponudi, inače, ima i dva vodom hlađena modela – jedan s tvornički ugrađenim EKWB-ovim blokom te drugi, koji ima manje atraktivan blok, ali je tvornički spojen na vodeno hlađenje i samim time spreman za uporabu.

Brutalno hlađenje osiguralo je, ne samo odlične performanse, već i praktički nečujan rad, čak i u slučaju overklokiranja. MSI-jevi inženjeri doista su odradili odličan posao

Gaming X Trio zvijer je od kartice. Ogroman visoki PCB, s čak tri konektora za dodatno napajanje (6 pin + 2× 8 pin) kombiniran je s golemim hladnjakom TRI-FROZR. Na golemom PCB-u složeno je 10-fazno napajanje za GPU, s maksimalnom isporukom struje od 70 ampera po fazi. Nvidijina referentna izvedba ima 20% slabije 8-fazno napajanje. PCB kartice zbog te je dvije dodatne faze osjetno povišen u odnosu na PCB normalnih dimenzija, što treba imati na umu prilikom izbora kućišta.

Hlađenje je izvedeno jednako impresivno. Prvi sloj čini metalna ploča koja nasjeda na VRM-ove i memorijske module. Povrh nje je primarni rashladni modul, koji je temeljen na osam toplovodnih cijevi, na koje su gusto nanizana aluminijska rebra. Povrh svega ide plastični oklop u koji su ugrađeni prozorčići RGB osvjetljenja i tri ventilatora TORX FAN 3.0. Na stražnju stranu kartice također je montirana metalna zaštitna ploča, načinjena od brušenog aluminija, ukrašena MSI-jevim Gaming logom u obliku zmaja (istim onim koji MSI zbog Nvidijina pritiska više ne rabi na karticama s Radeon GPU-ovima). Hladnjak, naravno, radi i u pasivnom modu. Točnije, dok god temperatura GPU-a ne prelazi 60 °C. Pod opterećenjem (3DMark Time Spy Extreme stres-test) temperatura se diže do samo 71 °C, uz praktički nečujan rad ventilatora. Golemi hladnjak zauzet će čak dva dodatna utora (dakle, kartica troši sve zajedno tri). MSI zbog njegove težine u pakiranju čak isporučuje i metalni nosač koji pomaže da kartica ne visi u kućištu.

Zahvaljujući korištenju bijelih prozorčića povrh RGB LED-ica, osvjetljenje na ovoj kartici izgleda vrlo atraktivno. Na plastičnom oklopu ukupno su četiri takva prozorčića. Na gornjem dijelu kartice imamo osvijetljeni MSI natpis i logo zmaja, kao i neizbježni GeForce RTX natpis. Sve je te LED-ice moguće konfigurirati pomoću MSI-jeva softvera Mystic Light, a koji podržava kontrolu i mnogih drugih kompatibilnih komponenti.

Budući da je riječ o čipu RTX 2080 Ti, ova kartica ima veliki konektor za NV Link, kojim je na RTX seriji kartica moguće upogoniti SLI. Ponuda videokonektora je dobra – imamo tri DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0 i USB 3.1 Gen2 za spajanje modernih monitora ili VR headsetova.

Brutalne performanse

Sve spomenute hardverske nadogradnje omogućile su MSI-ju da tvornički poprilično fino poveća performanse kartice. Iako je temeljni takt jednak kao i kod ostalih kartica (1.350 MHz), Boost takt podešen je na 1.755 MHz, što je za 200 MHz više od Nvidijinih specifikacija, a za 105 MHz više od takta Gainwardove kartice RTX 2080 Ti Phoenix GS, koju smo probali prošli mjesec. Ručnim smo overklokiranjem, pak, izvukli još mnogo više od toga – temeljni takt od 1.510 MHz, a Boost od 1.915 MHz. S memorijom nismo prošli ništa lošije – sa standardnih 1.750 MHz dotjerali smo do 2.000 MHz, što je ujedno bio i maksimum koji nam je dozvoljavao alat za overklokiranje MSI Afterburner. Povećanjem taktova došlo je, naravno, i do povećanja potrošnje i grijanja. Potrošnja cijele konfiguracije u 3DMarku skočila je s 367 na 402 vata, a temperatura GPU-a skočila je za mizerna dva stupnja. Drugim riječima, karticu možete “nasvirati” do daske, a hladnjak će to bez problema progutati i tražiti još.

Koliko je ova kartica brza, vidljivo je na priloženom grafikonu. Igranje pri 4K razlučivosti i maksimalnim postavkama kvalitete slike moguće je i u preko 60 sličica po sekundi. Tu treba naglasiti da je za ovakvu zvijer preporučeno koristiti što brži procesor – idealno Core i7 ili i9 overklokiran na 4,9+ GHz. Zašto? Zato što je na razlučivostima manjima od 4K procesor na ovakvoj kartici vrlo često usko grlo sustava, kao što se lijepo vidi u priloženom grafikonu testiranja, koje je izvedeno na procesoru Core i7-8700K na tvorničkim vrijednostima.

Usprkos odličnim performansama i cjelokupnoj izvedbi, RTX 2080 Ti Gaming X Trio nije posebno skupa u odnosu na ostale kartice temeljene na jednakom GPU-u. Samim time, ako kupujete karticu iz premium segmenta, možemo je bezrezervno preporučiti.