MSI RX 5700 Gaming X i RX 5700 XT Gaming X - Nepogrešivi dvojac

specifikacije - MSI RX 5700 Gaming X Broj Compute Unita / stream procesora 36 / 2.432 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.610 / 1.750 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 2 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 297 × 140 × 58 mm

specifikacije - MSI RX 5700 XT Gaming X Broj Compute Unita / stream procesora 40 / 2.560 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.730 / 1.980 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 2 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 297 × 140 × 58 mm

Ako je MSI po nečemu poznat, kad su u pitanju grafičke kartice, to su njihovi hladnjaci Twin Frozr. Njihovu najaktualniju verziju obično nalazimo na Gaming seriji grafičkih kartica, a ona si je u posljednjih nekoliko godina izgradila itekakvu reputaciju. Upravo nas je zbog toga posebno zanimalo kako će se ona snaći postavljena na Navi 10 GPU.

MSI se ovaj put odlučio na potpuni redizajn gornjeg estetskog pokrova, koji sada izgleda potpuno drugačije od onog na što smo navikli viđati u sklopu Gaming serije grafičkih kartica. Prije svega imamo prilično “pravokutno odriješit” i jednostavan dizajn pokrova, koji kombinira sive i srebrne površine nalik brušenom aluminiju, uz nekoliko crvenih detalja oko dva 95-milimetarska TORX 3.0 ventilatora. Upravo zbog njih grafička kartica na prvu ruku pomalo zavarava svojom veličinom – čini se manjom nego što jest, a u stvarnosti broji gotovo 30 centimetara duljine, a po visini zauzima čak tri standardna utora na matičnoj ploči. Ispod ventilatora i plastičnog pokrova nalazi se sedma generacija hladnjaka Twin Frozr, koji smo imali prilike vidjeti na MSI-jevim grafičkim karticama RTX. U ovom slučaju imamo dva masivna aluminijska hladnjaka gusto postavljenih rebara, koji su međusobno isprepleteni sa šest bakrenih toplovodnih cijevi, presvučenih niklom. Ispod njih nalazimo nekoliko kontaktnih površina za prijenos topline s komponenti, jednu veću za GPU, te dvije manje koje odvode toplinu s 8 GB GDDR6 videomemorije i 9+2-fazne naponske jedinice. Stražnju stranu u potpunosti pokriva metalna ploča s dizajnom brušenog aluminija, vrlo suptilnog izgleda.

Za napajanje grafičke kartice MSI je odlučio koristiti nereferentni dizajn u formi dva 8-pinska PCIe konektora, a s druge strane, odlučio je zadržati referentni raspored videoizlaza – tri DisplayPorta i jedan HDMI. Jedino što im malo zamjeramo, premda će to nekima biti možda i plus, jest to što su dosta suzdržano postavili RGB LED osvjetljenje. Osim svjetlećeg MSI loga sa strane, nema nikakvih drugih detalja koji nose neki oblik osvjetljenja. Ono se kontrolira pomoću aplikacije Dragon Center, koja je (opet) doživjela blagi redizajn, i moramo priznati da napokon ide u dobrom smjeru, ali naravno, nije moglo proći bez problema. Naime, verzija koja je radila s karticom RX 5700 XT Gaming X, nije radila i s karticom RX 5700 Gaming X, već se morala instalirati neka druga verzija, jer, eto, to ima smisla (nema).

Blizanci

Kod slabijeg modela RX 5700 Gaming X zapravo nemamo što komentirati osim njegovih performansi, jer je u svakom drugom pogledu u dlaku isti modelu RX 5700 XT. Toliko isti da su čak i u gram jednako teški – oba broje oko 1,43 kilograma. Iako to i nije tolika rijetkost u praksi, obično se zna barem ukloniti toplovodna cijev ili dvije te smanjiti broj rebara na aluminijskom hladnjaku. Međutim, s obzirom na to da je riječ o minimalnoj specifikacijskoj razlici između dvaju GPU-ova, pretpostavljamo da je MSI-ju bilo jednostavnije (čitaj: isplativije) samo postaviti drugi čip na ovo rješenje. U bespućima Interneta već su se, naime, pojavili vodiči kako “otključati” RX 5700 na potencijal i performanse kartica RX 5700 XT, slično kao nekada na dobrom, starom Radeonu 9800.

S obzirom na to da se ispod hladnjaka nalazi GPU manjeg TDP-a, logično je očekivati da će on biti još hladniji, a grafička kartica još tiša. To se i dogodilo. RX 5700 Gaming X u prosjeku je bio stupanj-dva hladniji u igrama od RX 5700 XT Gaminga X. Tu smo zabilježili brojke uglavnom oko 63-64 °C, dok mu se jači brat nije spuštao ispod 65 °C. Tijekom FurMark GPU Stress Testa temperatura je bila čak blizu 70 °C, dok se kod RX 5700 Gaminga X držala na 64 °C. To možda i nije drastična razlika, ali su se zato kod modela RX 5700 Gaming X ventilatori vrtjeli na samo 900 o/min (30% brzine), što je otprilike 300-400 o/min manje nego kod RX 5700 XT Gaminga X.

No, njihova međusobna usporedba i nije tako bitna. Ono što je bitno kod ovih modela jest to kako se nose s referentnim modelima RX 5700 i RX 5700 XT. Ovdje se definitivno napravio ogroman iskorak. Razlike su zaista velike, debelo preko 10 °C manje u temperaturama GPU-a, čak i više ako gledamo GPU junction temperaturu. Uza sve to, imamo i daleko tiši rad hladnjaka kod oba modela, tako da je cijeli paket zaokružen, a na kraju dana to je i ono “po što smo došli” kad su u pitanju partnerski modeli.

Meka za 1440p

Očekivano, oba modela dolaze s tvornički podignutim radnim taktovima, no nema ih smisla navoditi, jer u realnosti ti radni taktovi dosta variraju od situacije do situacije. U praksi je to uglavnom bilo oko 1.700 MHz za RX 5700 Gaming X, koji se poprilično stabilno držao te brojke, dok su radni taktovi kod RX 5700 XT Gaminga X varirali uglavnom od 1.800 do 1.900 MHz, a u nekim slučajevima čak i oko 2.000 MHz. Performanse kod obje kartice idealne su za 1440p igranje iznad 60 FPS-a, a u slučaju 1080p razlučivosti one će biti prije svega namijenjene igračima čiji monitori imaju visoku frekvenciju osvježavanja ekrana. Naravno, i 4K razlučivost dolazi u obzir, ali tu ćete morati biti malo skromniji s postavkama grafičkih detalja. Kod oba modela dodatne performanse mogu se dobiti daljnjim ručnim overklokiranjem, doduše skromnim – govorimo o rastu od oko 5%. Navi 10 i inače se baš nije pokazao potentnim u ovom području, a uz to je još AMD postavio određene limite, pogotovo u slučaju serije RX 5700, što je posebno šteta u slučajevima poput ovog, kad imamo zaista kvalitetno hlađenje.

rezultati testiranja MSI RX 5700 XT Gaming X MSI RX 5700 Gaming X 3DMark Fire Strike Ultra GPU Score 6.819 5.720 3DMark Time Spy

GPU Score 9.333 7.933 Assassins’s Creed Origins – Ultra High 1080p 79 FPS 77 FPS 1440p 70 FPS 62 FPS Deus Ex Mankind Divided – DX12 Ultra 1080p 70 FPS 61 FPS 1440p 59 FPS 40 FPS Doom – Vulkan Ultra 1080p 199 FPS 198 FPS 1440p 184 FPS 161 FPS Grand Theft Auto V – Very High 1080p 106 FPS 101 FPS 1440p 88 FPS 80 FPS Overwatch – Epic 1080p 140 FPS 125 FPS 1440p 113 FPS 95 FPS Temperatura i potrošnja – FurMark Stress Test* Potrošnja (samo GPU) ~260 W ~210 W Temperatura 69 °C 64 °C *manje je bolje, **testirano na Core i5 8600K @ 5,1 GHz, 2x 8 GB DDR4 3.200 MHz

Jedini problem koji vidimo kod ovih kartica jest to što su nešto skuplje od prosječnih partnerskih kartica. Međutim, prema onome što smo dosad isprobali, rijetko koja im se uspijeva približiti performansama hlađenja i tišinom u radu. Imajući na umu da je razlika između ova dva modela 700-injak kuna, mišljenja smo da baš i nema smisla ići na slabiju izvedbu, pogotovo kad je razlika u performansama između njih oko 10-15%. Ukoliko vam je ušteda bitna i baš ste sigurni da vam ne trebaju veće performanse od onih koje slabija RX 5700 može pružiti, te osobito cijenite tiši rad svoje grafičke kartice, izaberite ipak nju.

MSI RX 5700 Gaming X Dizajn

Izuzetno tiho i učinkovito hlađenje

Vrlo dobar za 1080p i 1440p igranje Nešto viša cijena u odnosu na partnerske modele od konkurencije

Za Navi 10 GPU klasično neimpresivan potencijal overklokiranja Performanse 10 Potrošnja 8 Hlađenje 10 Cijena 7 UKUPNI DOJAM 8