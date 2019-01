Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition 6GB - Pun pogodak

Do sad najjeftinija kartica iz GeForce RTX obitelji lansirana je na nedavno održanom CES-u. Do nas je nakon dugo vremena došao Founders Edition model, kojeg potpisuje sâma Nvidia. Što RTX 2060 može ponuditi igračima?

specifikacije Broj CUDA / tensor / RT jezgri 1.920 / 240 / 30 Takt GPU-a Boost - 1.680 MHz Memorijsko sučelje 192 bit Memorija 6 GB GDDRG, 1.750 MHz Napajanje 1 x 8pin PCIe Videoizlazi 1 x DL-DVI

1 x HDMI 2.0b

2 x Display Port 1.4a

1 x USB-C

Iako su prije službenog lansiranja nove kartice kružile glasine da Nvidia priprema čak šest varijanti RTX-a 2060, na kraju je lansirana samo jedna kartica koja hardversku podršku za ray tracing donosi u do sada najniži tržišni segment. Konkretno, preporučena cijena za RTX 2060 je 349 USD dočim prvi jači model, RTX 2070, ima preporučenu cijenu od 500 dolara. S druge strane, iako bi se prema imenu kartice moglo zaključiti da je riječ o izravnom nasljedniku GeForcea GTX 1060, u kontekstu cijene to svakako nije slučaj budući da je preporučena cijena GTX-ica 1060 s 6 GB memorije u trenutku lansiranja bila 100 dolara niža. Nvidia dakle i u ovom slučaju masno naplaćuje podršku za nove hardverske mogućnosti GPU-a.

RTX 2060 se u odnosu na svojeg nazivnog prethodnika razlikuje i po još jednoj bitnoj značajki – nije temeljen na posebno dizajniranom GPU-u. Naime, novu karticu pokreće isti TU106 GPU kojeg nalazimo i u RTX-u 2070 dočim je GTX 1060 koristio GP106, a GTX-ovi 1070 i 1080 GP104. TU106 u dosad poznatom izdanju ima 2.304 CUDA jezgri, 288 tensor jezgri, 36 RT jezgre, 64 ROP-a i 256-bitni memorijski kontroler koji je komunicirao s 8 GB GDDR6 memorije. Skresana varijanta koju nalazimo u RTX 2060 karticama ima 1.920 CUDA jezgre, 240 tensor jezgri, 30 RT jezgri i 192-bitni memorijski kontroler koji je spojen na 6 GB GDDR6 memorije.

Dakle, imamo 16,6% manje računskih resursa uz nešto manji radni takt GPU-a. Točnije, Boost takt na FE modelu RTX-a 2070 podešen je na 1.710 MHz, a na FE modelu RTX-a 2060 GPU-a ide do 1.680 MHz. Radni takt memorije posve je jednak – 1.750 MHz, no zbog slabijeg memorijskog kontrolera propusnost memorije je niža te iznosi 336 GB/s.

Founders Edition

S Nvidijinim modelima Founders Edition se nismo imali prilike već dugo susresti. Ove kartice u neku ruku jesu referentni modeli jer ih je dizajnirala sama Nvidia, no s druge strane nude dizajn, hlađenje i taktove kakve inače očekujemo od partnerskih varijanti kartica. Founders Edition kartice nisu dostupne u dućanima već se kupuju izravno od Nvidije što zainteresiranim domaćim kupcima malo komplicira potencijalnu nabavku ovakvih kartica. Valja napomenuti da je Nvidia na CES-u objavila da u suradnji s određenim partnerima poklanja jednu ili dvije nove igre kupcima RTX kartica. Kupci RTX-ica 2060 i 2070 mogu birati Battlefield V ili Anthem, dok će kupci RTX-ica 2080 i 2080 Ti dobiti obadvije igre.

Founders Edition RTX 2060 izgleda kao manja verzija jačih RTX kartica. To znači da je i na ovom modelu hladnjak koncipiran oko para većih ventilatora koji pušu svježi zrak na radijator koji je toplovodnim cijevima spojen s GPU-om. RTX generacije je prva u kojoj Nvidija rabi ovakav dizajn na svojim vlastitim modelima. Ranije se oslanjala na zatvoreni hladnjak s turbinskim ventilatorom koji je topli zrak izbacivao van kućišta. To na novoj liniji kartica očito nije bilo dovoljno, pa je usvojen dizajn kakav već generacijama rabe Asus, Gigabyte, MSI i ostali partneri.

Hladnjak na Founders Edition koristi mnogo više metala nego tipični hladnjaci, barem kada je riječ o njegovim vanjskim dijelovima. Iz istog razloga kartica je i prilično teška za svoje dimenzije, ali i dosta čvrsta što u kombinaciji s kraćom duljinom znači da nema tzv. sagginga, odnosno padanja kartice zbog kombinacije visoke mase hladnjaka i slabe čvrstine. Na poleđini kartice nalazi se metalna ploča, načinjena od istog materijala kao i okvir ventilatora. Osim kozmetičke i konstrukcijske, ploča ima i rashladnu svrhu.

Za razliku od većine kartica kod kojih su toplovodne cijevi i elementi hladnjaka dosta otkriveni, kod ovog Nvidijinog modela to nije slučaj. Ploča na poleđini i okvir ventilatora puno jače nasjedaju jedno na drugo što u konačnici rezultira kutijastim izgledom kartice. Tiskana pločica zapravo je podosta kraća od duljine hladnjaka, a kako je 8-pinski konektor za dodatno napajanje smješten na stražnjem dijelu hladnjaka, tako se konektor za dodatno napajanje ne nalazi na samom PCB-u već je izvučen na van pomoću kabela.

Natpis RTX 2060 nalazimo na prednjoj i stražnjoj strani kartice dok je na gornjem rubu, hrptu, kromirani natpis GeForce RTX, a koji svijetli karakterističnom zelenom bojom kada je kartica uključena. Po pitanju buke i temperature, hladnjak odrađuje dobar posao. Iako iz nekog razloga nije podržan polupasivni rad, kartica je nečujna u mirovanju i tiha pod opterećenjem. Na tvorničkim postavkama GPU doseže temperaturu od 61 °C, uz brzinu ventilatora od 1.250 rpm i potrošnju kartice od 164 W.

Overklokiranje i performanse

Overklokiranjem je iz kartice moguće izvući solidnu količinu dodatnih performansi. Maksimalni Boost takt podigli smo na čak 1.860 MHz (s 1.680), a memoriju s 1.750 na 2.000 MHz. GDDR6 memorija se iznimno lako overklokira iz našeg iskustva, barem kada govorimo o početnom taktu od 1.750 MHz. Zbog toga nas kod maksimalnog takta ograničava softverska postavka (maksimalni položaj klizača), a ne hardversko ograničenje. To naravno vodi i do povećanja potrošnje i zagrijavanja. Potrošnja kartice raste s 164 na 193 W, temperatura GPU-a s 61 na 73 °C, a brzina ventilatora s 1.251 na 1.820 rpm u otvorenoj testnoj konfiguraciji. Buka kartice naravno raste u ovom slučaju, no i dalje je čisto prihvatljiva. Rast performansi je dobar – s 86 na 96 fps u igri For Honor pri 1440p.

GeForce RTX 2060 FE GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2070 FE 3DMark Port Royal 3.778 - 4.849 Time Spy Extreme 3.513 3.465 4.220 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p 88 fps 91 fps 102 fps 1440p 58 fps 62 fps 71 fps For Honor DX11 1080p 127 fps 141 fps 149 fps 1440p 86 fps 97 fps 104 fps Strange Brigade DX12 1080p 120 fps 130 fps 141 fps 1440p 85 fps 94 fps 104 fps TW: Warhammer DX11 1080p 102 fps 110 fps 116 fps 1440p 73 fps 83 fps 87 fps Far Cry 5 DX11 1080p 106 fps 114 fps 122 fps 1440p 76 fps 83 fps 80 fps Forza Horizon 4 DX12 1080p 99 fps 109 fps 104 fps 1440p 81 fps 89 fps 86 fps Destiny 2 DX11 1080p 128 fps 146 fps 156 fps 1440p 85 fps 99 fps 98 fps Battlefield V DX12 1080p 107 fps 108 fps 117 fps 1440p 79 fps 89 fps 93 fps

Da bi ovaj rezultat stavili u kontekst treba baciti na veću tablicu performansi u kojoj je RTX 2060 FE uspoređena s GeForceom GTX 1080 FE i RTX-om 2070 FE (rabili smo partnerske kartice s prilagođenim taktovima). Sve tri kartice isprobane su na konfiguraciji s procesorom Core i7-8700K i 16 GB DDR4 3600 memorije. Kao što vidimo RTX 2060 se nalazi na solidnoj distanci od modela RTX 2070, iako u čistom omjeru cijene i mogućnosti nudi puno više (RTX 2070 je minimalno 1.000 kuna skuplji).

U odnosu na stariji GTX 1080 kartica je također sporija, no razlika je manja. Toliko manja da uz overklokiranje RTX 2060 dostiže i dosta često nadilazi performanse starijeg high-end GPU-a. RTX 2060 postat će naravno još atraktivniji kad se cijene malo normaliziraju i vrlo vjerojatno padnu ispod razine od 3.000 kuna u slučaju manje nabrijanih modela. Doduše, imajte na umu da će kod takvih vrlo vjerojatno i performanse biti niže zbog drugačijeg konfiguriranog Boost takta.

DXR performanse

Zanimljiva značajka RTX-a 2060 je što podržava ray tracing i DLSS, dvije tehnologije koje su omogućene RT i tensor jezgrama unutar GPU-a. U trenutku lansiranja prvih RTX kartica špekuliralo se da će RTX 2070 biti najjeftinija kartica sa spomenutim mogućnostima, no to se pokazalo kao kriva pretpostavka. Iako je RTX 2060 u svom cjenovnom razredu općenito dobra grafička kartica za igrače koji žele dobre performanse pri 1440p ili nižoj razlučivosti, postavlja se pitanje da li je dovoljno brza za izvođenje ray tracinga.

Da bi to saznali isprobali smo je u trenutno jedinom naslovu koji podržava ray tracing i Microsoftov DXR API – Battlefieldu V. RTX 2060 u ovom scenariju uspijeva zadržati framerate viši od 60 fps samo pri razlučivosti FullHD i to kad se koriste DXR postavke Low i Medium. Na višoj razlučivosti 1440p framerate ne prelazi 50 fps čak ni s nižim DXR postavkama, pa je za više od toga potrebno kresati druge vizuale. Za pretpostaviti je da je ovo doista najniža razina DXR performansi koju je Nvidia spremna ponuditi korisnicima.