Nvidia Shield TV (2017) - U drugom pokušaju postaje nedodirljivi kralj kućne zabave

SPECIFIKACIJE CPU/GPU Tegra X1 RAM/Memorija 3 GB/16 GB Operacijski sustav Android 7.0 Mrežna povezivost LAN, Wi-Fi, Bluetooth Konektori HDMI 2.0b, 2x USB 3.0 Dimenzije i masa 98 x 159 x 26 mm / 250 g Jamstvo 1 godina

U današnje vrijeme gotovo svaki novi televizor stiže s pametnim softverom, ispunjenim aplikacijama, mogućnostima proširivanja i ostalim stvarima koje korisnicima željnima multimedije naoko pružaju sve što trebaju. No, je li to doista tako? Nakon kupnje novog televizora pomislit ćete da jest, no već nakon nekoliko dana korištenja, kod mnogih modela do izražaja će doći neke mane. Primjerice, ugrađena aplikacija Netflix muku muči s UHD sadržajima, a YouTube je sporiji od onog na mobilnom telefonu. Mreža štuca pri streamanju masivnih videosadržaja, a nadogradnje aplikacija ne stižu ni približno brzo koliko bismo željeli. Zahtjevnijim ljubiteljima multimedije takav scenarij nije prihvatljiv i potreba za moćnijim media playerom postaje stvarna. Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV i Nvidia Shield TV vodeći su takvi uređaji na tržištu, no upravo je potonji najozbiljniji konkurent za titulu najboljeg.

Novi je Shield otprilike 30% manji od prethodnog modela, iako su hardverski gotovo identični, a smanjene gabarite može zahvaliti izostanku prostora za ugrađeni 2,5” disk

Staro, a novo

Novi model Nvidia Shield TV-a, prema hardverskim je specifikacijama gotovo identičan starom modelu. I dalje ga pogoni Nvidijin četverojezgreni “superčip” Tegra X1 (Maxwell GPU, 256 shadera), kojem je pridruženo 3 GB RAM-a te 16 GB memorije, od čega otprilike 5 GB zauzimaju OS i predinstalirane aplikacije. Nvidia je u ponudi zadržala verziju Pro s čvrstim diskom kapaciteta 500 GB, no kupcima osnovne i jeftinije (i isplativije) verzije ostavila je mogućnost korištenja vanjskog diska, bilo u standardnom modu ili formatiranog kao internal storage, u kojem slučaju korisnik na njega može instalirati aplikacije i videoigre.

Na stražnjoj strani uređaja nalaze se utori za Ethernet kabel, HDMI, strujni adapter te dva USB 3.0 porta, na koje je moguće spojiti vanjske diskove ili periferiju

Izbacivanje ugrađenog diska, čitača memorijskih kartica i ostalih manje korištenih dodataka omogućilo je smanjivanje kućišta standardne verzije, pa je novi model Nvidia Shield TV-a otprilike 30% manji od starog. Na njemu se ipak pronašlo mjesta za Ethernet priključak, dva USB 3.0 porta i HDMI 2.0b s podrškom za HDCP i CEC. Ljubiteljima bežičnog Shield TV nudi i Bluetooth 4.1 te 2,4 i 5 GHz Wi-Fi. Shield TV “iz kutije” stiže pogonjen Androidom 7.0, a u paket je uključen i jednostavan daljinski upravljač.

Novi daljinski upravljač vizualno je identičan prethodnom, što znači da je zadržao jednostavan koncept, no ostao je bez punjive baterije, koju su zamijenile dvije baterije CR2032

Na vrhu upravljača nalazi se velika okrugla “glavna tipka”, omeđena prstenom s četiri funkcije, uglavnom povezane s navigacijom, a netom ispod toga nalaze se dvije dodatne tipke – back i home. Na sredinu upravljača smjestila se tipka koja aktivira ugrađeni mikrofon i automatski pokreće Googleova virtualnog asistenta. Ono što oko na prvu ne može otkriti, a što nije bilo dio originalne verzije upravljača, jest na dodir osjetljiva zona daljinskog, kojom se određuje glasnoća. Zgodan je to dodatak koji donekle ispravlja “nepravdu” koju je Nvidia učinila korištenjem klasičnih CR baterija, umjesto na ranijem modelu dostupnih punjivih Li-ion baterija. Mijenjanje baterija veća je gnjavaža od punjenja, no kako upravljač nije velik potrošač, malo će tko zbog toga biti ozbiljno uzrujan.

Kralj multimedije

Iako se radi o svestranom uređaju, primarna namjena Shield TV-a jest biti multimedijalni centar. Uređaj, tako, “iz kutije” stiže s podrškom za gotovo svaki video i audio format koji biste mogli poželjeti konzumirati. Korisnici mogu uživati u lokalno snimljenoj multimediji, ali i streaming servisima poput Netflixa, YouTubea, Google Play Musica te – pomalo iznenađujuće, s obzirom na to da se radi o platformi temeljenoj na Android TV-u – Amazon Videu. Kroz ekskluzivni ugovor s Amazonom Nvidia je uspjela “pomiriti” Amazon i Google, a sve na korist krajnjeg potrošača. Vrijedi spomenuti kako Shield TV podržava i Google Cast, što znači da može raditi sve što i Chromecast.

Googleov Play Store ispunjen je aplikacijama za Shield, počevši od nezaobilaznih aplikacija za društvene mreže, preko ekskluzivnih igara, do aplikacija za reprodukciju i organizaciju multimedije

Ako vam iznad navedeno nije dovoljno, nedvojbeno ćete biti zadovoljni činjenicom da preko Google Play Storea možete preuzeti preko nekoliko desetaka aplikacija svih namjena, uključujući VLC ili, pak, čuveni Kodi, koji će olakšati organiziranje video i audio sadržaja koje čuvate lokalno – bilo na disku prikopčanom na sam Shield TV, na mrežnom disku, ili na osobnom računalu s kojim Shield TV dijeli kućnu mrežu. Nvidia je, praktičnosti radi, omogućila pristupanje eksternom disku spojenom na Shield TV čak i kad uređaj nije upaljen, što znači da ćete bez problema prebacivati sadržaje na lokalni disk u dnevnom boravku, kako biste u njima neometano mogli uživati. Ovo možda zvuči kao nešto što je standard, no mnogo medijskih centara pristup vanjskom disku omogućuje isključivo kad su uključeni.

Shield bez dodatnih “backdoor” prčkanja podržava Kodi koji možete preuzeti na službenom storeu – na vama je samo da ga konfigurirate prema svojim željama i potrebama

Gledanje lokalnih sadržaja, bilo preko Kodija, VLC-a ili ugrađenog alata za reprodukciju, vrlo je brzo i radi bez štucanja, čak i kad se radi o 4K videu. Pretraživanje kolekcije gotovo je instantno, kao i korištenje vremenskog skoka za vrijeme gledanja videa, što, također, često nije slučaj kod slabijih media playera. Pod uvjetom da imate dobru vezu s Internetom (dvadesetak Mbit/s u idealnom slučaju), slična je situacija sa streamanjem 4K sadržaja s Netflixa, koji čak i kad je spojen bežično, radi bez dosadnog bufferinga usred filma. Naravno, kako biste bili sigurni da će sve uvijek raditi baš onako kako treba, preporučujemo da Shield na mrežu ipak povežete kabelom.

Za streamanje igara iz oblaka trebat će vam dobra veza s Internetom – minimalnih 25 Mbps bit će dovoljno za igranje u HD razlučivosti, uz 30 FPS-a

Što se zvuka tiče, Shield TV podržava pass-through 5.1 i 7.1 audio i, pod uvjetom da imate kvalitetan audiosustav, ne razočarava. Osim toga, podržava Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus, DTS-HD, DTS-HD MA, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS-X i Core audio, pa nitko neće ostati zakinut za dobar višekanalni zvuk.

Filmova i igara

Osim što je medijski centar, Shield TV želi biti igraća konzola, i u tome uglavnom uspijeva. Na Shield TV-u možete se igrati na više načina. Možete zaigrati nativne Shield igre, streamati lokalno s osobnog računala ili se, pak, igrati u oblaku preko servisa GeForce Now. Svim igrama pristupa se kroz jedinstveno sučelje unutar predinstalirane aplikacije Nvidia Games, u kojoj su igre podijeljene prema kategorijama, preglednosti radi.

Za mjesečnu naknadu od 9,99 eura, osim prava na korištenje Nvidijina udaljenog hardvera, dobivate dvadesetak igara koje možete igrati bez dodatnih troškova

Kategorija nativnih Shield igara mnogo je bogatija nego što biste na prvu pomislili. Naravno, nije ni približno opširna poput one na Steamu, no svi bi profili igrača trebali moći pronaći nešto za sebe. Kako se ne radi o popularnoj platformi, na Shieldu nativno ne možemo igrati najnovije hitove, no prisutna su nešto starija, a opet dobrodržeća remek-djela, poput The Talos Principlea, Dooma ili, pak, SW: The Old Republica. Među nativnim Shield igrama, osim “ozbiljnijih” naslova, mogu se pronaći i manje igrice s kontrolama prilagođenim daljinskom upravljaču. Tih igara ima doista mnogo, dovoljno da vaši mališani mjesecima i godinama imaju što raditi pred televizorom.

Identičan onom koji je dostupan na mobilnim telefonima temeljenih na Androidu, Google Assistant na Shield TV-u uvijek je na raspolaganju. Bilo da želite provjeriti prognozu, pronaći riječi pjesme koju upravo slušate, ili pokrenuti novu epizodu omiljene serije bez kopanja po izbornicima – možete. Virtualni se batler dobro nosi s “pokvarenim” hrvatsko-engleskim jezikom, i u devet od deset slučajeva dobro prepozna naredbu. Onaj jedan od deset, ionako je bizaran zahtjev o kojem radije ne bismo.

Ograničenje brojem igara hardcore gamerima sa sposobnom igraćom konfiguracijom u kući neće predstavljati problem, zahvaljujući Nvidijinom lokalnom servisu GameStream. Taj servis dostupan je svim vlasnicima Shield TV-a čije je računalo opremljeno grafičkom karticom iz Nvidijine ponude, pod uvjetom da ta kartica nije slabija od GeForcea GTX 650. GameStream automatski prepoznaje sve igre instalirane na osobnom računalu s kojim dijeli kućnu mrežu te omogućuje udaljeno pokretanje i igranje. Ovaj smo servis isprobali s nekoliko naslova – Assassin’s Creed Origins (Uplay), Battlefield 1 (Origin), Cuphead i Dead Cells (Steam) – a iskustvo je sa svakom bilo na visokoj razini. Iako se radi o lokalnom streamanju, kontrole su bile vrlo responzivne i bez očitog laga, uz dobre performanse u maksimalnoj razlučivosti koje, ipak, ovise prije svega o hardveru u računalu koje igru vrti.

Lokalni streaming servis GameStream automatski prepoznaje sve igre koje imate instalirane na računalu, i u samo nekoliko klikova omogućuje pokretanje, a igranje je fluidno, kao da igrate upravo na računalu

Moramo pohvaliti punu podršku za USB miševe i tipkovnice, što znači da ljubitelji FPS-ova za vrijeme igranja na Shield TV-u neće morati koristiti gamepad, već će se moći okrenuti uobičajenoj periferiji. Ako imaju jedan od danas popularnih lapboardova (Roccat Sova, Corsair Lapdog…) – još bolje.

Neisplativi gamepad

U Nvidijinoj ponudi se, osim standardnog paketa, može pronaći i prošireni Shield TV paket koji uključuje Shield Controller. Taj uređaj ergonomski je prilično sličan Microsoftovom Xbox One Gamepadu s paralelno postavljenim gljivama i D-Padom pomaknutim na gornji dio lijeve strane. Gamepad se sa Shield TV-om povezuje bežično (preko Bluetootha), a na njemu se nalazi uobičajena kolekcija tipki, triggera i bumpera. Na sredini prednjeg dijela kontrolera smjestila se višefunkcionalna tipka “Nvidia” (pandan tipkama PlayStation i Xbox) a ispod nje smjestila se površina osjetljiva na dodir, kojom je, kao i na daljinskom upravljaču, moguće upravljati glasnoćom.

S novim modelom stigao je i novi gamepad – iako je bolji od starog, i dalje predstavlja neisplativu kupnju

Gamepad je čvrst i pod prstima uvjerljiv, no osjetno manje od onih koje prodaju Microsoft, Logitech i ostali uigrani proizvođači. Dapače, za cijenu od 70 eura, koliko stoji u Europi, mogu se dobiti bolji i pouzdaniji gamepadi, pogotovo ako vam ne smeta žica. Srećom, Shield TV podržava sve gamepade koje smo isprobali – Logitech F710, Xbox 360, SpeedLink Torid i DualShock 4 – a najbolje se slaže s Microsoftovim gamepadima, koji bez dodatnih podešavanja kopiraju raspored tipki i naredbi Shield Controllera. DualShock 4, iako radi, kad je povezan bežično, ima osjetan lag, a spojen žicom pomiješa tipke, pa ga nije preporučljivo koristiti za igranje na Shield TV-u.

U oblaku

Posljednja i vjerojatno najzanimljivija opcija za igranje na Shield TV-u iz naslonjača stiže u obliku servisa GeForce Now. Radi se o cloud gaming servisu, koji omogućuje igranje igara koje se vrte na udaljenim serverskim farmama. U sklopu tog servisa trenutačno je dostupno nekoliko desetaka igara, među kojima su serijali Assassin’s Creed, The Witcher, Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex i ostali. Igre je na GeForce Nowu moguće kupiti kao što biste ih kupili na tradicionalnom servisu za digitalnu distribuciju igara, a ako vam to nije privlačno, za 9,99 eura, koliko stoji mjesečna pretplata na Nvidijin udaljeni hardver, dobit ćete dvadesetak igara i pristup jedinstvenoj kolekciji koja će se stalno širiti. Nvidia je nedavno sklopila partnerstvo s Ubisoftom, u sklopu kojeg je sve podržane Uplay igre moguće kupiti izravno na Ubisoftovoj trgovini i streamati preko GeForce Nowa. Slična partnerstva Nvidia planira sklopiti s Electronic Artsom i Activision Blizzardom.

Poput GeForce Experiencea, Nvidia Shield podržava dijeljenje sadržaja, bilo preko screenshota, snimanja videa ili prijenosa uživo na odabranom servisu (YouTube ili Twitch)

Nvidijine serverske farme opremljene su najmodernijim hardverom te omogućuju streamanje igara uz 4K razlučivosti, u više od 120 sličica u sekundi. Naravno, takva kombinacija moguća je samo šačici sretnika s dovoljno brzim vezama na Internet, dok će se drugi morati zadovoljiti s nižom razlučivosti ili manje sličica u sekundi. Konkretno, uz vezu 200/100 Mbit/s, u 1080p razlučivosti i uz najviše grafičke postavke, uspjeli smo ostvariti prosječnih 116 sličica u sekundi u Tomb Raideru. Ipak, za ugodno igranje u 1080p@60 preporučeno je imati 50-megabitni download, dok će za 30 sličica biti dovoljna upola sporija veza. Drugim riječima, korisnici s VDSL-om ne bi trebali imati problema.

Kvaliteta izvođenja ovisi o kvaliteti vaše konekcije – na optici je bez problema moguće ostvariti odlične rezultate i ugodno se (bez delaya) igrati na svim razlučivostima

Igranje igara u oblaku iznenađujuće je ugodno iskustvo. Bez obzira na postavke razlučivosti, igranje preko GeForce Nowa bilo je glatko i uz minimalnu odgodu registracije pritiska tipke na gamepadu. Ta latencija dovoljno je niska da će je primijetiti samo oni najosjetljiviji, i to samo ako igraju ekstremno brze igre. Za akcijske avanture poput Tomb Raidera, pa čak i MOBA igre poput Paragona, GeForce Now radi više nego dobro.

Na papiru, pa čak i gledajući tekst koji stoji na ovim stranicama, Nvidia Shield TV zvuči kao revolucionarni uređaj. U praksi nije daleko od toga. Ovo je nedvojbeno najsposobniji Android TV stroj, sposoban progutati svu multimediju koju joj servirate. Za igrače s manjim budžetom, to je vrlo zanimljiva igračka, koja možda nudi manje od tradicionalne konzole ili osobnog računala, no manje i košta.

GeForce Now Iako je donedavno bio rezerviran isključivo za vlasnike Shielda, Nvidijin cloud-gaming servis GeForce Now uskoro će postati dostupan igračima na PC-ju i Macu. To znači da će i vaša slabašna računala i laptopi postati moćni igraći strojevi. GeForce Now za Mac i PC trenutačno se nalazi u zatvorenoj beti, kojoj se pristupa “na poziv”. PC verzija Nowa već sada je sinkronizirana sa Steamom i Uplayem te s tim servisima dijeli kupnje za otprilike 170 podržanih igara. To znači da igru možete kupiti na Steamu ili Uplayu te je, bez ulaganja u vlastito računalo i njegova održavanja, igrati uz odgovarajuću mjesečnu naknadu za korištenje Nvidijina hardvera. Cijene PC verzije GeForce Nowa nisu otkrivene, no za pretpostaviti je da neće biti mnogo drugačije od onih na Shield TV-u – 9,99 USD u SAD-u, odnosno 9,99 eura u Europi.