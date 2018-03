NZXT H400i - Machine learning kutija

specifikacije Form factor Mid Tower / ATX Broj utora 1x 3,5", 1x 3,5”/2,5”, 3x 2,5” Dimenzije 417 x 424 x 210 mm Prednji konektori 2 x USB 3.1 Gen1, audio Ventilatori Prednji - 2x 120 / 140 mm (ugrađena 2x 120 mm Aer F120)

Stražnji - 1x 120 mm (ugrađen 120 mm Aer F120)

Krov - 2x 120 / 140 mm Jamstvo 2 godine

Unatrag par godina većini renomiranih proizvođača kućišta ušlo je u naviku da prilikom predstavljanja, ili nakon par mjeseci, svojeg mid-tower flagshipa modela kućišta, također predstave njegovu manju i kompaktniju mATX i/ili ITX verziju. Istu onda u tom slučaju prati identični dizajn, kao i funkcionalnost, naravno mimo onih koje bivaju "srezane" na račun manjeg fizičke veličine. Upravo to je i NZXT napravio sa svojim nedavno predstavljenim modelom imena H700i, kojeg nažalost još uvijek nismo imali prilike isprobati, no zato je svoj put do Bug laba našao njegov mini-me pandan – H400i.

Estetski i funkcionalno prepoznatljiv

Na stranu toga što mu je vanjština jednaka kao i u većeg brata, H400i svojim izgledom očigledno vuče dobar dio korijena i inspiracije iz prijašnjih modela poznatih NZXT kućišta. Jednostavan i zapravo minimalistički dizajn tako je odlika i ovog modela, s nekoliko za njih klasičnih istaknutih osobina, poput kaljenog stakla lijevog bočnog panela. Iako možda u ovoj crnoj mat boji, koju mi imamo ovdje, dizajn ne dolazi toliko do izražaja, na sreću imate za birati još između tri dodatnih kombinacija boja, bijelo-crna, crno-crvena i crno-plava.

Stražnja strana otkriva izuzetno dobro razrađen prostor za upravljanje kablovima, kao i ugrađeni CAM smart device kontroler u gornjem lijevom kutu koji omogućuje automatsku prilagodbu brzine okretaja ventilatora putem machine learninga ovisno o temperaturama i buci unutra kućišta

Kućište je gotovo kompletno izrađeno SECC čelika, jedini plastični dio jest prednji panel koji se jednostavno skida povlačenjem odozdo, a čak su usisne mrežice sa strane napravljene od čelika i fiksirane, što je neobična za vidjeti, obično su one dio prednjeg panela. Sami razmak između tog prednjeg panela i unutarnjeg dijela kućišta na kojeg se „kače“ ventilatori je dosta širok / dubok, što se da zaključiti i po toj bočnoj mrežici koja je dosta široka.

Ovo omogućuje efikasniji unos hladnijeg zraka, kao i jednostavniju instalaciju u tom prednjem dijelu kućišta koji kao takav može primiti 2 x 120 / 140 mm ventilatore, kao i radijatore za vodeno hlađenje u istoj veličini, čak i u push-pull konfiguraciji. Ovdje ćete isto naći i filter za prašinu koji se lako skida, dok s gornje i donje strane (ispod napajanja) također imamo filtre, a onaj gornji je magnetsko / fleksibilnog tipa. Što se tiče ostatak mogućnosti ubacivanja ventilatora i radijatora, s gornje strane moguće je instalirati također 2 x 120 / 140 mm modele, ali ne i radijator, jer jednostavno nema dovoljno prostora od mjesta instalacije do matične ploče, dok sa stražnje strane možete staviti jedan 120 mm ventilator ili radijatora.

Broj i raspored konekcija na prednjem, gornjem kućišta je prilično klasičan, prekidači za paljenje i ponovno pokretanje, dva USB 3.1 Gen 1 utora, audio in / out, što je i nešto oskudnije u usporedbi s većim bratom

Treba napomenuti da se NZXT ovdje isprsio s čak tri ugrađena 120 mm Aer F120 modela ventilatora, dva na prednjem panelu i jedan na stražnjem ispuhu. Bacanjem pogleda na unutrašnjost i skidanjem minimalno zatamnjenog (ako i uopće) edge-to-edge kaljenog stakla kojeg na klasični način drže četiri velika vijka na gumiranim podstavama u svakom od kutova, odmah se može zaključiti da je riječ o mATX kućištu na račun nešto skučenijeg prostora, ali i četiri utora za PCIe proširenja.

Unatoč toj uvjetno rečeno nešto ograničenoj unutrašnjosti, brzo se može vidjeti da je NZXT napravio odličan posao jednom kada krenete ubacivati komponente u njega. Kućište je u cijelosti dovoljno prostrano da bez ikakve muke dovršite konfiguraciju kao i svaku drugu, a detalji poput posebno metalnog pokrova za kablove s desne strane, ali i klasični izrezi oko matične ploče (pogotovo onaj s gornje strane koji je jedan od većih koje smo u zadnje vrijeme vidjeli), dodatno pomažu u instalaciji, pogotovo u dovođenju kablova u red.

Uz NZXT H400i dobiti ćete čak dvije RGB LED trake duljine 30 cm, od kojih je jedna predinstalirana uz gornji, unutarnji rub kućišta, a druga vam ja na opciju za postaviti gdje želite (magnet + 3M traka), makar je NZXT već sproveo i kablove za nju uz desni rub

Kada smo već kod toga, pogledom na stražnju, odnosno desnu stranu kućišta čiji se panel skida odvijanjem dva vijka, NZXT ponovno nije razočarao mogućnostima po tom pitanju. Tako ovdje imamo par mjesta za povezivanje kablova, kao i interesantne kanalice postavljene oko stražnjeg dijela „ladice“ za matičnu ploču, koje ih objedinjuju i usmjeravaju prema od / prema komponentama. Obzirom da pokrov napajanja ide punom širinom s jedne strane na drugu, njihov višak možete ugurati u taj prostor.

Ovdje se nalazi i jedino mjesto za instalaciju klasičnog 3,5“ diska, ali i to možete iskoristi za 2,5“ disk umjesto njega. Preostala mjesta za instalaciju diskova sastoji se od tri 2,5“ ladice, dvije se nalaze odmah iza matične ploče, prilično klasična pozicija, a jedan s unutrašnje strane na pokrovu od napajanja, kao što možete i vidjeti s fotografija. Što se tiče prednjeg panela, odnosno vanjskih I/O konektora, H400i se tu drži dosta pitomo s dva USB 3.1 (Gen 1) konektorima, odvojenim 3,5 mm audio izlazom i ulazom, te prekidačima za uključivanje i ponovno pokretanje.

Pametno kućište…? Kako, molim?

Iako ćete u dodatnoj opremi dobiti i dvije RGB LED trake (doduše skromne duljine od 30 cm), jedna je predinstalirana s gornje strane, dok je druga namijenjena za desnu (tamo je konektor za nju već sproveden, ali vama je na opciju gdje ćete ju ubaciti), što je odličan i rijedak bonus kod bilo kojeg kućišta, ono s čim se ovaj model dodatno i bez ikakve sumnje odvaja od svih ostalih modela kućišta na tržištu jest njegov ugrađen kontroler kojeg NZXT zove CAM smart device.

NZXT-jev "pametni" kontroler u sebe prima kabele ventilatora i led traka. Kalibracija sustava nažalost nije baš brza niti intuitivna

Izgledom nalikuje na kakav tipični primjerak fan huba, a i nalazi se na takvom mjestu, iza matične ploče. U neku ruku zapravo to i je, glorified fan hub, jer pored dodatnog napajanja i USB konekcije koje treba, u njega kačite i ventilatore iz kućišta, te maloprije spomenute LED trake. Isti taj uređaj tako pretvara H400i u „pametno kućište“ i omogućuje mu da upotrijebi svojevrsnu machine learning funkciju uz pomoć kojeg nalazi optimalan rad sveukupnih komponenti hlađenja ovisno o tome za što se u danom trenutku koristi računalo (igranje, stanje mirovanje, produktivni rad u 3D programu…), i to na račun informacija poput temperaturi komponenata unutar kućišta, buke (integrirani mikrofon se nalazi u njemu) i brzine ventilatora.

Sve se ovo objedinjuje, kontrolira i radi u paru s NZXT-ovim CAM softverom koji je nam je od prije poznat na račun testiranja njihovih drugih proizvoda, poput AIO vodenih hlađenja, koji također koriste CAM softver. Prilikom prvog pokretanja i uparivanja s CAM smart device uređajem sprovesti će se kalibracija i profiliranje hlađenja bazirano na komponentama koje imate u svojoj konfiguraciji, a u nekim slučajevima NZXT čak iz vlastitoga clouda vuče već definirane profile hlađenja koji su od prije sastavljeni na korisnicima koji imaju sličnu ili istu konfiguraciju.

S obzirom da je ovo relativno nova tehnologija, takvo što vas vrlo vjerojatno neće zapasti, već ćete morati proći kroz dosta dug i konfuzan proces kalibracije od nekoliko koraka. Iako je NZXT nedavno redizajnirao cijeli user interface CAM softvera i dalje je to daleko od onog što bi mi htjeli da to bude kada je u pitanju jednostavnost uporabe. Softver na stranu, NZXT CAM smart device izgleda da bi imao još potencijala uz kvalitetn(ij)u egzekuciju. Implementacija ovakvog noviteta (makar hardverski ne revolucionaran i/ili kompliciran) čini nas svojevrsnim early-adopterima, što predstavlja priliku za proizvođača da dodatno omasti brk, a to u konačnosti nažalost diže cijenu ovog modela na stepenicu iznad, koja je daleko od onog što bi se smatralo prihvatljivim za većinu korisnika, pogotovo u ovom podneblju.

NZXT bi svakako trebao razmisliti da ga ponudi sa strane, kao dodatnu opremu mimo kućišta koja bi bila na opciju korisnicima za kupiti, kao što su to primjerice GRID+ i HUE+ za kontroliranje ventilatora i LED osvjetljenja, a CAM smart device zapravo predstavlja simbiozu upravo ta dva uređaja. Ne bi bilo loše ni da se predstavi H400p (plain) verzija ovog kućišta, bez smart device dodataka i RGB LED traka, te mu okačili cijenu od kakvih 700-750 kuna, iako ni to nije malo, ali isto bi barem bilo puno pristupačnije široj masi potencijalnih kupaca.