Pocophone F1 - Novi prvak povoljne visoke klase?

Pocophone F1, prvi mobitel Xiaomijevog novog brenda, ovdje je da zamuti vodu u svijetu mobitela visoke klase. Riječ je o najjeftinijem modelu sa Snapdragonom 845 na tržištu, a kako je to postignuto i na čemu se štedjelo, provjeravali smo posljednjih tjedan dana

SPECIFIKACIJE Ekran 6,18" IPS / 1.080x2.246 (18,7:9) / 403 PPI Čip Qualcomm Snapdragon 845 (8 jezgri) Memorija / RAM 64 GB + microSD (do 256 GB) / 6 GB RAM Stražnje kamere 12 MP (f/1.9, 1,4 µm, PDAF) + 5 MP f/2.0, 1,12 µm Prednja kamera 20 MP f/2.0, 0,09 µm Kapacitet baterije 4.000 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Da (odozgo) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 155,5 x 75,3 x 8,8 mm / 180 g Operacijski sustav MIUI Global 9.6.18 Jamstvo 2 godine

U slučaju da u posljednjih nekoliko tjedana niste obitavali u tmini neke pećine, Pocophone vam zacijelo ne treba posebno predstavljati. Ako ipak jeste, zanimat će vas da se radi o novom brendu Xiaomija, s kojim će tvrtka pokušati - a u nekim dijelovima svijeta nesumnjivo i uspjeti - pomrsiti račune konkurentima koji nude mnogo hardvera za razumnu svotu novca. Ovo može zvučati neobično, budući da Xiaomi već vežemo uz upravo takve mobitele, ali Pocophone u tome odlazi korak dalje. Prvi model ovog brenda, Pocophone F1 ("F-One" odnosno "Phone" - znači li to da se uređaj zapravo zove Pocophone Phone?), pažnju širokih masa ponajviše je privukao s najavljenom cijenom od 300 eura i činjenicom da za taj novac nudi Snapdragon 845, trenutačno najmoćniji mobilni SoC u Qualcommovoj ponudi, uparen sa 6 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, proširive putem microSD kartica. Zadnji put kad je netko izašao na tržište mobitela sa specifikacijama najviše klase i cijenom od 300 eura, radilo se o OnePlusu, čiji je OnePlus 1 zbog toga osvojio srca kupaca, ostvario izvanredan uspjeh i za ovu tvrtku utabao put do zvijezda. OnePlus je danas ozbiljan igrač, čiji se mobiteli željno iščekuju i izravno uspoređuju s najboljim modelima najvećih brendova. Treba, doduše, uočiti da se jedan detalj jako promijenio - više ne koštaju tih originalnih 300 eura, već sa svakim sljedećim izdanjem postaju sve skuplji, što je posve u skladu s tvrtkinim dugoročnim planom. Cijena aktualnog OnePlusa 6 tako je postavljena na 519 eura, za varijantu čije su specifikacije istovjetne Pocophoneovim - Snapdragon 845, 6 GB RAM-a i 64 GB skladišnog prostora.

Pocophone F1 je, dakle, jeftiniji od OnePlusa 6, s kojim ga je vjerojatno najprirodnije usporediti, iako ne za punih 220 eura, koliko se inicijalno čini. Naime, Pocophone F1 u Hrvatskoj nećete moći kupiti za navedenih 300 eura, već za stotinjak eura više, odnosno 3.099 kuna, da budemo posve precizni. Sličnu cijenu ima i u okolnim zemljama - primjerice, njemački Amazon prodat će vam ga za 390 eura, a kad se tome pridoda trošak poštarine, brzo se dolazi do zaključka da ga nema osobitog smisla naručivati van Hrvatske. Naravno, tu su i "kineske" trgovine poput HonorBuya, gdje Pocophone F1 stoji manje nego u Hrvatskoj (oko 320 eura s poštarinom, s tim da trenutačno nije dobavljiv ni u jednoj izvedbi), ali nakon što smo prošli kroz iskustvo servisne reklamacije jednog Xiaomijevog mobitela i ostali bez skupo plaćenog uređaja na više od dva mjeseca, takve pustolovine zaista ne možemo preporučiti. No čak i s cijenom od 3.100 kuna, još se uvijek radi o najjeftinijem mobitelu sa Snapdragonom 845 na domaćem tržištu. Drugi najjeftiniji takav uređaj je Xiaomi Mi 8 (oko 3.900 kuna), a treći Xiaomi Mi Mix 2S (oko 4.100 kuna). Tek se na 4.500 kuna počinju pojavljivati uređaji drugih proizvođača, kao što su LG G7 THINQ i Sony Xperia XZ2 Compact. Sa svime time na umu, ako od mobitela tražite najviše performanse koje je u ovom trenutku moguće dobiti i niste se spremni zadovoljiti ničime manjim, Pocophone F1 vam je najpovoljnija dostupna opcija.

Dizajn i konstrukcija

Dizajn uređaja nazvali bismo dosadnim, što ne treba shvaćati kao osobitu pokudu, jer bismo istim riječima opisali vanjštinu većine drugih ovogodišnjih modela. Otkako su napori proizvođača postali usmjereni ka all-screen (bezeless) dizajnu, gdje ekran prekriva većinu prednjice uređaja, mobiteli su počeli nalikovati kao jaje jajetu. Pomnije proučavanje Pocophonea otkriva poveliki zub (notch) na gornjoj strani, "bradu" od nekoliko milimetara ispod ekrana, ali i dvomilimetarske bočne rubove, bez ikakvog efekta koji bi ih pokušao sakriti, poput blage zakrivljenosti bridova ekrana (takozvani "2.5D" dizajn). Bokovi i pozadina mobitela načinjeni su od plastike, ali toliko čvrste i konstrukcijski uvjerljive da je lako pomisliti kako se radi o metalu. Ovaj dojam pojačan je preciznošću spojeva na mjestima gdje plastično kućište prelazi u staklenu prednjicu Pocophonea.

Tipke na desnom boku (Power i glasnoća zvuka) proizvode precizan klik, bez greške detektiraju pritiske i ne zveckaju u svojim ležištima, stoga su još jedan element oko čije je implementacije Xiaomi iznimno pazio. Na lijevom boku ne nalazi se ništa osim hibridne ladice za SIM kartice. Dotična prima dvije Nano-SIM kartice, ili jednu Nano-SIM karticu i jednu microSD karticu. Vrijedi istaknuti da obje ubačene SIM kartice mogu koristiti 4G istovremeno. Na gornjem bridu mobitela smješten je 3,5-milimetarski konektor za slušalice, a odozdo imamo USB-C konektor za punjenje te dvije perforacije. Ispod lijeve je mikrofon, a desna krije zvučnik.

Sam uređaj dostupan je u nekoliko boja - grafitno crnoj (primjerak na fotografijama), čelično-plavoj i crvenoj, a tu je i specijalno, kevlarsko, "Armored Edition" izdanje.

Ergonomija

Svi bridovi uređaja su zaobljeni, stoga on u ruci leži lijepo. Naravno, kako se radi o velikom mobitelu - ekran mu broji 6,18 inča, a vanjski gabariti su mu 155,5 x 75,3 x 8,8 milimetara - palac vam neće moći dohvatiti čitavu površinu ekrana, čak ni ako imate poveliki dlan. Drugim riječima, za većinu radnji, poput tipkanja i spuštanja trake s notifikacijama, trebat ćete uposliti obje ruke. Tipka Power i tipke za namještanje glasnoće nalaze se na desnom boku i to na mjestima gdje palac prirodno pada prilikom uzimanja uređaja u ruku. Pozadina mobitela nije suviše klizava pa nije esencijalno da ga uparite sa zaštitnom maskom ili skinom, ako ne želite.

Ekran

Pocophone F1 opremljen je 6,18-inčnim IPS ekranom s omjerom stranica od 18,7:9 i nativnom rezolucijom od 2.246x1.080 točaka. Ekran je zaštićen Gorilla Glassom (proizvođač ne navodi konkretnu verziju, za pretpostaviti je da se radi o Gorilla Glassu 5). Ukupni omjer ekrana i kućišta na prednjoj strani mobitela iznosi 82,2%, a gustoća piksela, koju daje kombinacija navedene dijagonale i rezolucije, iznosi 403 PPI. Drugim riječima, slika je oštra, ali i iznenađujuće bogata bojama - tek nesavršen prikaz crne boje otkriva da se ipak ne radi o AMOLED, već IPS matrici. Ako ne pretjerujete sa svjetlinom, koja može ići sve do 435 cd/m2, crna boja će biti dovoljno duboka da uspješno sakrije notch na vrhu ekrana - uz pretpostavku da uključite tu opciju unutar sistemskih postavki. Naravno, notch neće misteriozno nestati, već će jednostavno dobiti crne trake sa svoje lijeve i desne strane. Boje ostaju kontrastne, žive i uvjerljive čak i pri nižim svjetlinama, stoga u svakodnevnom radu nema potrebe da svjetlinu držite pri maksimumu. Izuzetak je rad na otvorenom, gdje će vam spomenutih 435 cd/m2 dobro doći u smislu lakše čitljivosti ekrana, osobito ako je on izložen jačem sunčevom svjetlu.

Performanse

AnTuTu

Na test smo primili nazivno najslabiju, ali zapravo korisnicima najzanimljiviju varijantu Pocophonea F1 - onu sa 6 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu podataka, proširive putem microSD kartica (do 256 dodatnih gigabajta). Sve verzije uređaja dolaze sa Qualcommovim 8-jezgrenim Snapdragonom 845, koji uparuje četiri 2,8-gigahercne jezgre Kryo 385 Gold i četiri 1,8-gigahercne jezgre Kryo 385 Silver. Grafički čip u ovom SoC-u jest Adreno 630. O performansama Snapdragona 845 ne možemo vam reći ništa što već ne znadete. Riječ je o impresivno brzom komadu mobilnog hardvera, koji sve oblike interakcije s Pocophoneom F1 čini iznimno ugodnima. Pokretanje aplikacija je takorekuć trenutno, animacije sučelja ne trzaju apsolutno nikad, a geste poput zumiranja fotografija i web-stranica izvode se savršeno glatko. Ne postoji ni mobilna igra koju Pocophone F1 neće izvoditi s lakoćom. Ukratko, uređaj radi upravo onako kako bi se od mobitela s najboljim dostupnim hardverom moglo očekivati. Držite li do sintetičkih benchmarka, zanimat će vas kako se Pocophone "proveo" u AnTuTuovoj i Geekbenchovoj bateriji testova.

REZULTATI TESTIRANJA AnTuTu 264.308 Geekbench 4 (Multi-Core) 9.001

Prilično je impresivno i kako uređaj pod punim opterećenjem uspijeva ostati imun na temperaturno throttlanje - pad performansi SoC-a zbog povećanog zagrijavanja. To valja zahvaliti činjenici da je u njega implementiran kvalitetan sustav vodenog hlađenja. Doista je zanimljivo kako je dotični izveden, stoga sugeriramo da pogledate teardown video.

Premda Pocophone F1 nije prvi mobitel s ugrađenim vodenim hlađenjem, ne sjećamo se da smo ga ikad susreli u ovom cjenovnom razredu.

Stražnja kamera

Na poleđini Pocophonea nalazi se sustav od dvije kamere, isti kakvog koristi Xioami Mi 8. Gornja je temeljena na Sonyjevom senzoru IMX363, a hvali se rezolucijom od 12 MP, otvorom blende od f/1.9, veličinom piksela od 1.4 µm i faznim autofokusom. Ispod nje se nalazi 5-megapikselna kamera s blendom f/2.0, 1,12-mikronskim pikselima i senzorom dubine. Potonja se koristi za portrete - fotografije u kojima želimo imati efekt zamućene pozadine. Ako su vam takve visoko na listi prioriteta, zanimat će vas da je prepoznavanje rubova onoga što fotografirate izvrsno. Samim time, kamera uspješno prepoznaje koji dio kadra treba zamutiti pa portreti izgledaju doista efektno.

"Klasične" fotografije također izgledaju odlično, osobito kad se uzimaju pri povoljnijim svjetlosnim uvjetima - detaljne su, pravilno fokusirane, kontrastne i s uvjerljivim bojama. Sviđa nam se što boje ne bivaju umjetno prezasićene, već kamera stremi ka njihovoj vjernosti. Kamera podržava HDR, koji se dade namjestiti na automatski način rada, tako da uređaj samostalno odlučuje kad će ga koristiti. To čini vrlo uspješno, jer za HDR-om poseže racionalno, samo kad je on doista nužan za kvalitetnije izvlačenje detalja iz kadra. Izuzetak je fotografiranje noću, gdje je HDR uvijek aktivan te rezultira povećanjem šuma i gubitkom detalja, zbog čega ga u takvim uvjetima valja ručno isključiti. Noćno fotografiranje generalno nije specijalnost ovog mobitela - ako vam je to bitna stavka, morat ćete ipak posegnuti za modelima s najboljim sustavima kamera, koji se jedini mogu koliko-toliko snaći s noćnom fotografijom. Razgledajte galeriju fotografija, načinjenih sa stražnjom kamerom i uz korištenje automatskih postavki.

Stražnje kamere Pocophonea podbočene su umjetnom inteligencijom odnosno sposobnošću prepoznavanja scena i prilagođavanja postavki fotografiranja u svrhu postizanja još atraktivnijih rezultata. Naravno, neće biti prepoznato sve što slikate, ali stvari poput cvijeća ili neba - hoće. Da je kamera prepoznala ono što vam se nalazi u kadru, znat ćete po tome što će se ikona "AI" promijeniti u nešto drugo. Primjerice, kad fotografirate oblačno nebo iznad grada, na tom će se mjestu prikazati oblačić, a ako Pocophone uperite u cvijet, ikona će se pretvoriti u list. Okinuli smo nekoliko fotografija sa i bez umjetne inteligencije pa možete provjeriti po čemu se one razlikuju.

Kao što vidite, u gradskoj sceni sustav je pojačao boje krovova zgrada i svjetlinu neba (čime su se izgubili neki finiji detalji u oblacima, a i sama scena izgleda manje prirodno), a kod fotografije sobne biljke nema velike razlike u rezultatima dobivenim sa i bez AI-ja.

Kad umjetna inteligencija prepozna što fotografiramo, ikonica "AI" mijenja se u ono čemu se umjetna inteligencija prilagođava - u ovom slučaju to je oblak

Što se videa tiče, maksimalna rezolucija snimanja je 4K, ali pri svega 30 FPS. Pomalo začuđujuće, na 30 FPS bit ćete limitirani i prilikom snimanja u Full HD-u. Optičke stabilizacije nema, već se koristi elektronička. Dotična radi samo u Full HD-u te se prilikom snimanja u 4K rezoluciji ne može koristiti, unatoč tome što bi se iz sučelja aplikacije dalo zaključiti da je EIS aktivan i kod 4K snimanja. Sami snimci izgledaju vrlo dobro - oštro, s dobrom dinamikom i uvjerljivim bojama.

Prednja kamera

Prednja kamera također je istovjetna onoj kod Xiaomijevog modela Mi 8. Radi se o 20-megapikselnom modulu s otvorom blende f/2.0, pikselima veličine 0,09 µm, podrškom za HDR i mogućnošću snimanja Full HD videa (30 FPS). Kad se koristi u povoljnim svjetlosnim uvjetima, prednja kamera daje odlične rezultate, kako u smislu oštrine, tako i uvjerljivosti boja. Ovo osobito dolazi do izražaja kad se isključi funkcija "uljepšavanja" objekta snimanja, koja nastoji zamaskirati nesavršenosti na ljudskoj koži, ali pritom smanjuje količinu detalja. Pod umjetnom rasvjetom i osobito noću kvaliteta prednje kamere osjetno se srozava, što ne bi trebalo iznenaditi apsolutno nikoga.

Baterija i brzina punjenja

U utrobu Pocophonea ugrađena je neizmjenjiva baterija kapaciteta 4.000 mAh. Dotična nam je uredno isporučivala oko 6 sati screen-on-timea (uključen Wi-Fi, 4G, GPS i Bluetooth, 80% svjetlina ekrana, kombinacija surfanja, YouTubea, društvenih mreža i cestovne navigacije), što znači da će ju prosječni korisnici puniti svaki drugi dan, a čak će i u rukama najzahtjevnije publike izdržati jedan cijeli dan. Podržana je tehnologija brzog punjenja Quick Charge 3.0 te je za povratak 50% kapaciteta baterije dovoljno 40 minuta punjenja. Što je baterija bliže maksimalnoj napunjenosti, brzina punjenja opada, tako da za punjenje do 100% mobitel na punjaču treba provesti oko sat i pol vremena.

Konektori i dodaci

Veseli nas što se Pocophone nije u potpunosti podredio trendovima u svijetu mobitela, tako da na njegovom gornjem bridu nalazimo 3,5-milimetarski konektor za slušalice. Drugi konektor je na donjem bridu uređaja, a radi se o USB-C portu za punjenje i prijenos podataka.

U smislu dodataka, Pocophone raspolaže vrlo brzim i prilično preciznim stražnjim čitačem otiska prsta, a isporučuje se sa Quick Charge 3.0 punjačem i prozirnom silikonskom zaštitnom maskom. Dotična je zatamnjena pa se skladnije stapa s kućištem mobitela nego što bi to bio slučaj da je posve prozirna.

Zvučnici

Pocophone F1 koristi, nazovimo to tako, krnju stereo kombinaciju zvučnika. Naime, osim zvučnika smještenog na donji brid uređaja, zvuk izlazi i iz "slušalice" za telefoniranje, postavljene iznad ekrana, posred notcha. Taj gornji zvučnik je, međutim, osjetno tiši od donjeg, stoga ne možemo govoriti o ozbiljnom dvokanalnom zvuku. Simpatičan pokušaj, ali sa implementacijom koja jednostavno nije mogla proći kako je zamišljeno - fizika zvuka u tom je smislu neumoljiva.

Softver

Koje aplikacije imaju notifikacije? Tražite točke u uglovima njihovih ikona

Jedan aspekt Pocophonea F1 koji nas nije oduševio - štoviše, na trenutke nas je dovodio nadomak ludila - njegov je softver. Uređaj koristi modificiranu varijantu Xiaomijevog MIUI-ja, nazvanu MIUI for Poco. Na dan pisanja ove recenzije radilo se o verziji MIUI Global 9.6.18.0, temeljenoj na Androidu 8.1 Oreo, premda to zapravo nije ni važno - MIUI je sam po sebi toliko promijenjen u odnosu na "čisti" Android da za korisnika gotovo nema razlike na koju verziju Androida on "naliježe". Kako se radi o Global verziji MIUI-ja, Google Play je tvornički uredno instaliran i mobitel se u osnovi koristi poput bilo kojeg drugog.

Najveće promjene u odnosu na "obični" MIUI odnose se na odabranu vizualnu temu i launcher, koji kod Pocophonea nudi ladicu s aplikacijama (umjesto da se sve od reda postrojavaju na homescreenove) i atraktivnije animacije sučelja. Sve opcije na koje ste navikli kod drugih novijih Xiaomijevih mobitela pronaći ćete i ovdje, uključujući neke naprednije, poput dual screen prikaza (gornji dio ekrana zauzima jedna, a donji neka druga aplikacija) te takozvanog one-handed modea, gdje se čitavo sučelje Androida smanjuje na odabranu veličinu (3,5, 4 ili 4,5 inča), kako bismo mobitel mogli koristiti jednom rukom.

"Dual screen" način prikaza omogućava istovremen rad u dvije aplikacije

Nažalost, prisutne su i neke dugogodišnje boljke MIUI-ja, poput neobjašnjivih kašnjenja u isporuci notifikacija. Događalo nam se da bismo obavijesti o novim e-mailovima ili porukama na WhatsAppu dobivali nekoliko minuta nakon što su one poslane. Iznimno je iritantno i što se ikone pristiglih notifikacija ne prikazuju na vrhu sučelja Androida, u statusnoj traci, vjerojatno jer je netko procijenio da za njih, zbog puke širine notcha, neće biti mjesta. Da biste provjerili koje aplikacije imaju notifikacije, morat ćete potražiti točke pored njihovih ikona na homescreenu, što biva strahovito naporno kad su vam ikone pobacane na nekoliko ekrana. Tu neće pomoći ni instalacija zamjenskog launchera - statusna traka Pocophonea jednostavno ne prikazuje ikone notifikacija i s time se valja pomiriti. Ako vam se ne traže točke po homescreenovima, notifikacije možete pogledati i povlačenjem statusne trake prema dolje. To se može nazvati rješenjem opisanog problema, ali predstavlja jedan dodatni korak i gnjavažu, osobito ako stižete s mobitela s relativno (ili sasvim) čistom izvedbom Androida. Najzad, premda se notifikacije prikazuju unutar uobičajenih traka na lockscreenu, ako otključate i ponovo zaključate mobitel, njih tamo više neće biti, iako ih niste pročitali. Neshvatljivo.

WideVine CDM kod Pocophonea F1 ima sigurnosnu razinu L3, a Netflix i slični servisi traže L1. Drugim riječima, ništa od HD ili više rezolucije prilikom streamanja videa

Još jedna svemirska glupost jest nemogućnost streamanja videa s Netflixa, Amazon Prime Videa ili Hulua u HD, Full HD i višoj rezoluciji. Do ovoga dolazi zbog izostanka podrške za Widevine L1 DRM, certifikat nužan za HD (ili kvalitetnije) streamanje sa spomenutih servisa. Zbog toga ćete sadržaje s njih moći gledati samo u rezoluciji 540p, što bi bilo smiješno, da u 2018. godini nije tragično. Neizvjesno je hoće li to biti rješivo putem softverske zakrpe, a još manje - kada. Dobra vijest je da YouTube i Twitch za rad ne trebaju ovaj certifikat, stoga se oni mogu gledati u visokoj rezoluciji.

MIUI for Poco u osnovi je isti kao MIUI za Xiaomijeve obične mobitele - lijep i potencijalno privlačan prosječnim korisnicima i onima koji se ne zamaraju oko detalja, a frustrirajući i neobično sputavajući za power usere i geekove.

Kupiti ili ne?

Izvrstan hardver u okovima nametljivog MIUI-ja - najkraći je opis Pocophonea F1. Kad smo čuli da Xiaomi priprema najjeftiniji mobitel sa Snapdragonom 845 na tržištu, nismo vjerovali da će on ponuditi toliko kvalitetnu izradu, ekran, bateriju i kamere. Zapravo, sve osim softvera na ovom uređaju premašuje očekivanja i čini ga vrijednim svake uložene lipe. Ni softver u osnovi nije grozan - mnoge sistemske aplikacije izgledaju doista izvrsno i silno su intuitivne, a dizajn svih elemenata sučelja ispoliran je do visokog sjaja - no boluje od funkcionalnih nedostataka koji će frustrirati vrlo zahtjevne korisnike. Ako vam se ništa spomenuto u opisu softvera Pocophonea ne doima osobito problematičnim, Pocophone F1 će nesumnjivo biti najbolji mobitel koji ste ikad posjedovali. U slučaju da vam ipak nije svejedno, a još uvijek želite najbolji mobilni hardver za najmanju moguću količinu novca, uvijek je tu nada da će spomenute manjkavosti biti popravljene kroz softverske zakrpe, u kojima je Xiaomi, priznajemo, prilično redovit.