Roccat Horde i Horde Aimo - Naoko plitke

SPECIFIKACIJE Sučelje USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

S konceptom “membraničkih” tipkovnica upoznao nas je prije nekoliko mjeseci Asus svojim modelom TUF Gaming, a slično nam rješenje sada stiže iz pogona tvrtke Roccat, i to na čak dva modela. Radi se o modelima Horde i Horde Aimo, gotovo identičnim tipkovnicama koje razdvajaju tek podesivo RGB osvjetljenje i odvojivo odmorište za dlanove, koje stiže s modelom Horde Aimo. Zbog toga ćemo ih tretirati kao jedan uređaj i opisati u jedinstvenom tekstu, jer sve što vrijedi za jednu – vrijedi i za drugu.

Roccat Horde relativno je glomazna tipkovnica koja dolazi u ANSI i ISO izvedbama, a na testiranom modelu našao se ISO raspored tipki (veliki Enter). Tipkovnica je relativno velikih gabarita, s otprilike dva centimetra širokim okvirom na sve četiri strane. Osim uobičajenog seta od 105 tipki, na ovoj se tipkovnici nalazi dodatni set od pet makro tipki s lijeve strane, te 11 tipki s velikim višefunkcijskim kotačićem na gornjem desnom dijelu. Potonje tipke služe upravljanju multimedijom, a kotačić, ovisno o odabranom modu, može podešavati glasnoću, intenzitet osvjetljenja, prebacivati aktivne prozore ili biti alternativa kotačiću na mišu, sve prema individualnim željama svakog korisnika.

Između modela Horde i Horde Aimo dvije su ključne razlike – potonja ima RGB osvjetljenje i odvojivo odmorište za dlanove

Iz svake tipke na tipkovnici isijava diskretno i prigušeno pozadinsko osvjetljenje. Na modelu Horde to je osvjetljenje za Roccat karakteristične plave boje, a model Horde Aimo koristi RGB osvjetljenje podesivo po unaprijed definiranim zonama, njih šest. Svakoj zoni moguće je dodijeliti željenu boju ili uzorak ponašanja, a pomoću Roccatova drivera Swarm osvjetljenje na tipkovnici moguće je uskladiti s onim na ostalim Roccatovim uređajima koje možda koristite. Osim ograničenog podešavanja osvjetljenja, u Roccatovom driveru moguće je reprogramirati gotovo svaku tipku na tipkovnici, kao i dodijeliti joj alternativnu funkciju, zahvaljujući Roccatovoj tehnologiji Easy Switch, koja pritiskom na odabranu tipku mijenja sloj funkcija na čitavoj tipkovnici.

Slatke laži

Naoko plitka tipkovnica zapravo koristi tipke punog profila, no njihov dio sakriven je ispod visoke maske koja pokriva prostor između tipki

Na prvi pogled možda ćete pomisliti kako Horde i Horde Aimo koriste tipke niskog profila, no to je samo nevina obmana. Naime, Roccat je problemima s mrvicama i smećem u tipkovnici odlučio stati na kraj korištenjem visoke maske koja pokriva i prostore između tipki. Tipke su, tako, pune visine, no izgledaju znatno niže. Druga obmana odnosi se na tip prekidača koji pod prstima djeluju kao mehanički, ponajviše zbog taktilnog odaziva koji pružaju, no zapravo su membranski, što se može prepoznati po nešto većem otporu prilikom tipkanja. Zgodna je to alternativa za one kojima se dopada osjećaj tipkanja na mehaničkim tipkovnicama, a rado bi zaobišli buku koju čak i najtiši mehanički prekidači stvaraju; o onim glasnijim da ne govorimo.

Iskustvo tipkanja na ovim tipkovnicama nije loše, no brzina se ne može mjeriti s onom na tradicionalnim mehaničkim, pa čak ni na membranskim tipkovnicama. Dodani taktilni feedback izaziva umor prstiju, posebno na modelu Horde koji, za razliku od Horde Aima, nema odmorište za dlanove.

Manje udobnosti za vrijeme tipkanja modeli Horde i Horde Aimo nadoknađuju cool faktorom. Naime, objema tipkovnicama u driveru je moguće dodijeliti nekoliko različitih zvukova za vrijeme tipkanja. Oni su virtualni, dakako, a sežu od zvuka pisaćeg stroja pa sve do tipki u svemirskom brodu. Beskorisno, slažemo se, ali i zabavno.

Roccat Horde Kvaliteta izrade

Višefunkcijski kotačić

Individualno programiranje svih tipki Tvrde tipke uzrokuju sporije tipkanje

Nema odmorište za dlanove Izrada 8 Mogućnosti 7 Isplativost 7 UKUPNI DOJAM 7