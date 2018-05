Sam svoj špijun – Netgear Arlo Pro (VMS4230-100EUS)

Specifikacije Sustav Bazna stanica i dvije bežične kamere, 2,4 GHz Video HD (1.280x720) @ 24 FPS, H.264 700 kbit/s Objektiv Širokokutni (130°) Dimenzije i masa kamere 79,3 x 48,6 x 70,5 mm, 136 g (236 g s baterijom) Dimenzije i masa bazne stanice 58,6 x 174,5 x 126,5 mm, 316 g Jamstvo 2 godine

Odlučili ste da vam treba nekakav nadzorni sustav. Prije se to rješavalo analognim kamerama kabelima spojenim na nadzorni sustav, a danas su česte i IP nadzorne kamere, za koje je također potrebno vući kabele. Netgear je sustavom Arlo odlučio reći “Stop kabelima!”. Sustav Arlo Pro sastoji se od bazne stanice, kamera i prateće opreme. U paketu koji nam je stigao na test, uz baznu stanicu pristigle su dvije kamere, svaka sa svojim punjačem, baterijom i nosačem za zid.

Kamere su simpatična izgleda – bijele, s crnom prednjom stranom na kojoj se nalazi širokokutni objektiv. S gornje strane nalazi se gumb za uparivanje s baznom stanicom i polugica za otvaranje stražnjeg dijela, kako bi se moglo pristupiti bateriji. Kad se kamera otvori, vidi se gumena brtva, namijenjena sprečavanju doticaja elektronike s vodom (kišom). Sa stražnje strane kamere nalazi se kupolasto udubljenje, standardni navoj za stativ te Micro-USB konektor skriven iza čepića.

Sivi kupolasti zidni nosač ovjesi se na šaraf u zidu ili drvetu (kao da stavljate zidni sat) te omogućuje jednostavno usmjeravanje kamere koja se magnetskom silom drži za kupolu

Kupolasto udubljenje služi tome da kamera lijepo nasjedne na zidni nosač. Naime, u unutrašnjosti kamere se kod tog udubljenja nalazi snažni magnet, zbog čega se kamera u osnovi može primiti za bilo kakvu metalnu površinu. No ako se iskoristi isporučeni zidni nosač s kupolastom, gumiranom, metalnom izbočinom, kamera se elegantno može usmjeriti kamo želite. Slično kao da je namontirana na stativ s kuglastom glavom, samo što je se može skinuti tako da je se jednostavno uhvati rukom i povuče s nosača. Praktično rješenje, iako lopov kameru može ukrasti bez ikakvog problema, ako mu je u dosegu ruku. Netgear inače kao dodatnu opremu nudi i vanjski nosač s kuglastom glavom i navojem za stativ. Kamere se mogu koristiti na otvorenom – zaštićene su sukladno standardu IP65, što znači da im ne smeta prašina, kiša ili snijeg.

Spomenuli smo da s kamerom dolazi baterija – isporučena baterija je kapaciteta 17,57 Wh (nominalni napon je 7,2V, što znači da se radi o dvoćelijskoj litij-ionskoj bateriji, a minimalni kapacitet izražen u mAh je 2440 mAh). Koliko će vam ona trajati, ovisi o tome koliko će toga kamera snimati. Kad je kamera uključena, povezana s baznom stanicom i spremna reagirati na pokrete, troši toliko malo struje da nam naš USB mjerač struje, odnosno napona, nije uspio izmjeriti jakost struje.

Kad kamera snima i prosljeđuje video baznoj stanici, pri naponu od oko 9,3 V potegne oko 80 mA pri najnižoj kvaliteti snimke, odnosno oko 100 mA pri najvišoj, znači troši malo ispod 1 Wh struje. Sada si i sami možete preračunati koliko snimke možete očekivati od jednog punjenja baterije – u idealnim uvjetima možete računati na više od 15 sati snimke. To vrijedi za dnevne snimke. Pri noćnim snimkama, kad se uključi integrirana IR rasvjeta, kamera potegne 170 mA, znači troši dvostruko više struje, odnosno dobit ćete u pogledu trajanja upola manje noćnih snimki.

Drugim riječima, baterija će joj izdržati onoliko koliko će kamera puno snimati te će to značajno ovisiti snima li samo po danu ili i po noći. Tako da ako puno snima, možda će vam trajati mjesec dana, možda i kraće. Ako malo snima, trajat će mjesecima.

Kućište kamere lako se otvara pritiskom gumba, kako bi se mogla zamijeniti dvoćelijska li-ionska baterija, ključna za funkcioniranje kamere na pozicijama do kojih je problem dovući struju

Baterija se može napuniti u samoj kameri, kad je se spoji na isporučeni punjač. Iako nismo uočili da je to igdje napisano, pomoću posebnog USB testera utvrdili smo da punjač podržava standard QuickCharge 2.0. To je nužno kako bi si kamera mogla uzimati napon od 9 V za punjenje baterije. Kamera može raditi i s običnog 5-voltnog punjača za mobitel, ako ima dovoljno dugačak Micro-USB konektor, no s takvim punjačem neće puniti bateriju.

Kamere su inače cijelo vrijeme bežično povezane s baznom stanicom, čak i kad su isključene, kako bi ih se moglo uključiti na daljinu. Sustav funkcionira tako da se video s kamera šalje baznoj stanici, koja videozapise streama na Netgearove poslužitelje, gdje se spremaju u Netgearovom oblaku. Bazna se stanica na Internet spaja preko Ethernet kabela – dakle, morate je mrežnim kabelom spojiti na svoj ADSL (ili kakav već) router.

Perforacije na stražnjoj strani bazne stanice tu su radi glasnog zvučnika alarma smještenog unutar bazne stanice, koji se može iskoristiti za odbijanje provalnika

Upravljanje kamerama i baznom stanicom odvija se isključivo preko Interneta. Dakle, ako vam padne veza na Internet, a i dalje imate WiFi, svejedno nećete moći podešavati Arlo. Međutim, ako je detekcija pokreta uključena i imate priključenu USB memoriju, Arlo će snimke spremiti na USB memoriju.

Interakcija s korisnikom

Dva su načina pomoću kojih se može pristupiti sustavu – pomoću aplikacije za mobitel te preko web-preglednika. Aplikacija za mobitel je zgodno rješenje – praktična, funkcionalna, prilagođena korištenju na mobitelu, iako ima nekih nedosljednosti. U nju se potrebno ulogirati korisničkim imenom i lozinkom, a podržava i logiranje otiskom prsta.

Pristup iz web-preglednika zgodan je za osobna računala, na kojima možete uživati u velikom ekranu. Funkcionalnost je u osnovi ista kao kod aplikacije za mobitel, što je pozitivno, kako iz perspektive radnji koje možete obaviti, tako i zbog lakoće korištenja, odnosno konzistentnosti. Međutim, web-sučelje ima jedan promašaj – za pregled i upravljanje kamerama (ne i podešavanje), zahtijeva Adobe Flash. Da, dobro ste pročitali – danas praktički mrtvu tehnologiju koja se prestala koristiti zbog sigurnosnih problema i zamijenjena je HTML-om 5.

Ako se u HTML-u nije mogao riješiti streaming žive slike s kamere, onda je barem mogao biti omogućen prikaz slike, primjerice, svake sekunde, te omogućeno upravljanje kamerama (pokretanje snimanja videa, između ostalog), jer to ne bi smjelo ovisiti o mogućnosti streamanja videa. Ali nije. Za punu funkcionalnost tako ćete morati koristiti neki web-preglednik koji još uvijek podržava Flash, poput Firefoxa. Chrome ga više ne podržava.

Još jedna stvar nam se ne sviđa – ne možete istim korisničkim računom biti ulogirani na više uređaja – nakon što se ulogirate drugim uređajem, s prvog vas automatski izbaci. No istovremeno se može biti ulogirano s dva ili više različitih korisničkih računa. Naime, drugim ljudima možete omogućiti da gledaju živi video ili snimke sa svih ili s određenih kamera tako da im iz Arlova sučelja pošaljete e-mail pozivnicu pomoću koje oni mogu izraditi korisnički račun na Arlovom sajtu. Tako članovima obitelji omogućavate pristup kamerama, a možete i prijatelju iz daleke zemlje omogućiti da u svakom trenutku pogleda što se događa u vašem dvorištu.

Na donjoj strani kamere nalaze se otvori za mikrofon i zvučnik, iz čega je jasno da sustav omogućuje dvosmjernu komunikaciju, tj. razgovor s osobom koja se nalazi ispred kamere

Pri vrhu web-stranice ili aplikacije možete se prebaciti između “Devices”, “Library”, “Mode” i “Settings”. Pod Devices nalazi se pregled uparenih kamera. Za svaku se vidi zadnje što je kamera snimila te se može uključiti pregled žive slike (live view), nakon čega se ručno može pokrenuti snimanje, okinuti fotografija (izvučena iz sličice streamanog videozapisa, dakle nećete dobiti višu kvalitetu), može se digitalno zumirati, korigirati svjetlina, isključiti ton, prebaciti u puni ekran te se može aktivirati mikrofon mobitela. Drugim riječima, Arlo vam omogućuje da komunicirate s osobom koja se nalazi ispred bilo koje od uparenih kamera.

Snimkama u Netgearovom oblaku možete pristupiti preko računala i mobitela, samo morate paziti na rok od tjedan dana, koliko će se čuvati u besplatnom pretplatničkom planu ako Arlo niste podesili da paralelno snima i na USB stick

Pod Library nalaze se snimke u oblaku, znači snimke od posljednjih sedam dana, ako niste nadogradili korisnički plan. Svaku od snimki možete pregledati, staviti u favorite, podijeliti s drugima preko javnog linka, donirati Netgearu, preuzeti na računalo ili mobitel te obrisati.

Načini rada sustava Arlo

U Modeu se određuje hoće li, i kako će, bazna stanica reagirati na pokrete ili zvuk pred kamerama. Ako se otkrije pokret ili kamera čuje dovoljno glasni zvuk, može započeti snimati video, može uključiti alarm na baznoj stanici, može na mobitelu pokazati notifikaciju ili poslati e-mail sa slikom.

Osim uključenog (Armed) i isključenog (Disarmed) načina rada, tu je i vremenski definirano uključenje (Schedule), ali i Geofencing. Kad se uključi taj posljednji način, ako se koriste defaultne postavke, detekcija pokreta će se aktivirati kad se fizički udaljite od doma. Dakle, kako sami ne biste aktivirali kamere pokretom kad ste doma, ali da kamere reagiraju kad vas nema kod kuće. Taj način rada, naravno, ovisi o vašem mobitelu, odnosno o njegovoj funkciji određivanja vaše trenutačne lokacije. Inače, ako primijetite da vam se netko pokušava uvući u kuću ili stan, možete na daljinu uključiti vrlo glasnu “sirenu” u baznoj stanici kako biste uplašili i otjerali provalnika, a možete podesiti sustav da sam uključi alarm ako detektira pokret.

Po slici se dan poznaje

Ovako to izgleda kad na mobitelu gledate što se događa pred Arlovim kamerama

Nakon praktičnosti i funkcionalnosti, došli smo do kvalitete slike. To je ipak nešto što baš i ne oduševljava. U idealnoj situaciji, kad je kamera optimalno smještena u odnosu na bazu, slat će video HD razlučivosti (1.280x720), no količina detalja bit će niža od SD televizije ili DVD-a. Reklo bi se – HD samo na papiru. Jedan od razloga tome je i prilično nizak bitrate, od oko 700 kbit/s pri odabranoj najvišoj kvaliteti snimke. To vam omogućuje da pročitate automobilsku oznaku udaljenu pet metara od kamere, ali ne i deset metara. Tu je faktor i relativno širok kut kamere pa su udaljeniji objekti dosta sitni.

Razlog tako niskom bitrateu je lakše streamanje videa u oblak. U slučaju da veza nije idealna ili ako ste odabrali neku od nižih razina kvalitete, odnosno duljeg trajanja baterije, razlučivost će još pasti, na 640x352 ili čak nižu. Treba li vam viša detaljnost nego što vam to pruža Arlo Pro, Netgear nudi i jači model – Arlo Pro 2, nazivne razlučivosti Full HD (1080p).

Boje na Arlo Prou su dobre, a dinamički kontrast (raspon od najsvjetlijeg to najtamnijeg tona u slici) na prvu loptu slab. No, ako u programu za videomontažu smanjite kontrast, vidjet ćete da je u samoj snimci sačuvano puno više detalja u jako svijetlim i jako tamnim područjima scene.

Smanjivanjem kontrasta, odnosno posvjetljivanjem tamnih tonova, iz "crnog" u slici se može izvući dosta toga što se inače ne vidi

Video se inače snima pri 24 sličice u sekundi, što znači fluidni video. Framerate pada na 15 sličica u sekundi kad je kamera u noćnom načinu rada, odnosno kad koristi vlastitu infracrvenu rasvjetu, zbog koje su noćne snimke sasvim dobre. Kodek je danas sveprisutni H.264.

Nema veze što je mrak - Arlova IR rasvjeta će pomoći

Kako ne biste uvijek ovisili o vezi na Internet, ali i kako ne biste bili ograničeni na samo sedam posljednjih dana i s gigabajtom videomaterijala ako ostanete na osnovnom pretplatničkom planu, svakako je preporučljivo iskoristiti USB memoriju. USB stick (ili disk) priključite na jedan od dva USB porta sa stražnje strane Arlove bazne stanice pa u korisničkom sučelju uključite snimanje na USB memoriju. Ako USB memorija nije formatirana u FAT32 formatu, morat ćete je tako preformatirati, što se može učiniti i iz Arlova sučelja. Kvaliteta snimke videa snimljenog na USB stick identična je kvaliteti u Netgearovom oblaku, što znači da kamere kodiraju video, a onda bazna stanica primljeni video samo šalje u oblak.

Bilo bi zgodno da kamere baznoj stanici streamaju video više kvalitete, kako bi se na USB stick zapisao takav kvalitetniji video, no to bi zahtijevalo da bazna stanica prekodirava video sa svih spojenih kamera. Netgear je to očito htio izbjeći, jer to za sobom povlači potrebu moćnijeg hardvera u baznoj stanici te bi onda skaliranje za skuplje pretplatničke planove moglo biti problematično (nije svejedno treba li bazna stanica rekodirati video s pet ili četrdeset kamera).

Sustav Arlo Pro u konačnici se pokazao kao praktičan i jednostavan za korištenje, posebno pogodan za one koji ne žele za nadzorni sustav vući žice po cijeloj kući ili, još gore, izvan kuće, a ne treba im visoka detaljnost slike.

Netgear Arlo Pro (VMS4230-100EUS) Jednostavnost korištenja

Praktičnost

Napajanje kamera pomoću baterija

Mala potrošnja energije

Mogućnost dvosmjerne komunikacije

Otpornost na loše vremenske uvjete

Noćne snimke

Nadogradnje firmwarea Kvaliteta slike ne impresionira

Čuvanje snimki samo tjedan dana u besplatnom pretplatničkom planu

Nema opciju lijepljenja datuma i vremena na sliku

Nema određivanje zone detekcije pokreta

Za konfiguraciju potrebna veza na Internet

Za korištenje kamera preko weba traži Adobe Flash

Cijena Video 6 Instalacija 9 Upravljanje 7 Mogućnosti 8 UKUPNI DOJAM 8

Pretplatnički planovi

Prilikom prvog korištenja sustava morat ćete se registrirati na Netgearove stranice te odabrati neki od pretplatničkih planova. Nude se planovi za kućne i poslovne korisnike, a osnovni (Basic) je besplatan. Taj plan podrazumijeva spremanje snimki u oblaku od posljednjih sedam dana (kako dani prolaze tako se brišu snimke starije od sedam dana) na Netgearovim poslužiteljima, pri čemu ukupna veličina uploadanih snimki može biti do 1 GB. Maksimalni broj kamera koje se u tom planu mogu koristiti je pet kamera, a korisnička podrška prestaje nakon tri mjeseca od registracije. Planovi koji se plaćaju imaju neograničenu korisničku podršku.

Pretplatnički planovi Basic Kućni Poslovni Premiere Elite Advanced Professional Enterprise Čuvanje snimki u oblaku 7 dana 30 dana 60 dana 14 dana 30 dana 60 dana Prostor za snimke u oblaku 1 GB 10 GB 100 GB 20 GB 200 GB 400 GB Maksimalni broj kamera 5 10 15 16 24 40 Cijena (godišnje) besplatan 89 eura 139 eura 109 eura 209 eura 449 eura Podrška 3 mjeseca neograničena neograničena neograničena neograničena neograničena

Sunce u struju

Netgear Solar Panel (VMA4600-10000S) Namjeravate li kameru namontirati negdje gdje nemate strujnu utičnicu, a ne želite povremeno vaditi i puniti baterije (možda vam je teško izvaditi ljestve iz garaže), zgodno rješenje je dodatak koji će sunčevu svjetlost pretvarati u struju – solarni panel. Netgearov solarni panel je dimenzija 201 x 115 x 22 milimetra i mase 307 grama. Sa stražnje strane ima standardni navoj za stativ, a s njim se isporučuje i odgovarajući zidni nosač s kuglastom glavom, koji se preko tri šarafa (i tipli, ako se stavlja u zid) pričvrsti za neku površinu. USB konektor sakrio se duboko u utoru pri donjem rubu panela, a u paketu dolazi odgovarajući kabel s Micro-USB konektorima na oba kraja. Panel također koristi tehnologiju Quick Charge kako bi se Arlova kamera mogla preko njega puniti. Kad sunce zasja, izlazni se napon u petnaestak sekundi s 5 diže na oko 9 volti. Pri sunčanom proljetnom danu, kad se sunce naziralo kroz oblake, izlazna je snaga bila 300-400 milivata, kad nije bilo oblaka skakala je povremeno i za nekoliko stotina milivata gore. Dakle, riječ je o dovoljnoj količini energije za nadopunjavanje baterije. Jedino ga treba smjestiti na dobru poziciju – kad ga se stavi u blagi proljetni hlad, čak i ako se čini da bi mu trebalo biti dovoljno svjetla, neće davati struju. Cijena: 916 kn

Dvostruki punjač