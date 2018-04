Samsung CHG90 QLED 49" - A sad, nešto sasvim drugačije

SPECIFIKACIJE Ekran 49” / 3.840 x 1.080 (32:9) / 144 Hz (FreeSync 2) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA (Quantum Dot + HDR) / W-LED Kontrast/Svjetlina 3.000:1 / 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori DisplayPort 1.4, Mini DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0, 3,5-mm ulaz i izlaz za mikrofon, 3,5-mm izlaz za slušalice Jamstvo 2 godine

Lista specifikacija ovog Samsungova monitora impresivna je – koristi tehnologiju Quantum Dot, podržava HDR, frekvencija osvježavanja mu je 144 Hz te raspolaže najsvježijom izvedbom AMD-ove tehnologije adaptivnog sinkroniziranja, FreeSyncom 2. Ipak, najupečatljivija karakteristika mu je ekstremna širina. Panel mu ima omjer stranica od 32:9 i po dijagonali broji punih 49 inča (1,24 metra). Ideja iza ovako oblikovanog ekrana jest to da on potpuno popuni vidno polje i tako nas bolje “uvuče” u sadržaj koji se nalazi na ekranu. Kako bi se taj efekt naglasio, ekran je blago zakrivljen (radijus zakrivljenosti je 1800R).

U programima koji sadrže vremenske trake osjetit ćete iznimne prednosti ovako širokog panela

Govorimo li o iskustvu igranja, ovo nije puko slovo na papiru. Osjećaj popunjenosti vidnog polja izvrstan je, i neosporna je činjenica da se s jednim monitorom uspješno postiže efekt radi kojeg ih zagriženiji igrači pred sebe stavljaju dva ili tri. Uz jednu očitu prednost – nema vidljivih prijelaza između monitora, koji u višemonitorskim konfiguracijama barem malo narušavaju cjelokupni dojam. Ako se malo zamislite nad omjerom stranica od 32:9 i dijagonalom od 49 inča, neće vam trebati dugo da shvatite kako se zapravo radi o radnoj površini koja je ekvivalentna paru 24-inčnih 16:9 monitora. Točno je takva i nativna razlučivost – Samsungovih 3.840x1.080 točaka dobiveno je udvostručavanjem Full HD-a (1.920x1.080) po širini, ali uz zadržavanje visine.

Tako široki panel ima neke beneficije i u svakodnevnom te “ozbiljnijem” radu. Primjerice, omogućuje nam da poredamo tri ili četiri prozora jedan do drugog te s lakoćom radimo u njima, kao i da se s neviđenom jednostavnošću krećemo po vremenskim trakama u programima koji ih sadrže (alati za obradu videa i zvuka, primjerice). Doduše, profesionalcima će ipak trebati više od 1.080 piksela po visini. Također, za ozbiljniju produkciju videa, tipografiju i druge poslove kod kojih je oštrina slike imperativ, nativna razlučivost ovog monitora neće biti dostatna. Kad se njegovih 3.840x1.080 piksela razvuče na 49 inča, dobiva se gustoća piksela od oko 82 PPI. Drugim riječima, slika mu je manje oštra nego što je to slučaj kod klasičnog 24-inčnog monitora Full HD razlučivosti, te to golim okom nije teško uočiti.

Svi konektori poredani su na stražnjoj strani. Uz videoulaze, tu su izlaz za slušalice, ulaz i izlaz za mikrofon te dva USB 3.0 porta

Zašto se nije išlo s višom razlučivosti? Prije svega zato što je CHG90 zamišljen kao monitor za igranje. Odabrana razlučivost iziskuje mnogo manje sirove grafičke snage od, primjerice, 4K razlučivosti. U konkretnim brojkama, grafička kartica spojena sa Samsungovim monitorom morat će obrađivati 4,15 milijuna piksela. Da ju spojite na 1440p monitor (2.560x1.440), morala bi se baviti s 3,7 milijuna piksela, a 4K monitor natjerao bi ju da žvače brutalnih 8,3 milijuna piksela. Sve to u praksi znači da za glatko igranje na ovom monitoru nećete trebati Nvidijin Titan ili GTX 1080 Ti – “provući” ćete se i s GTX-ovima 1070 i 1080, ili s njihovim pandanima iz AMD-ovog tabora. Zapravo, upravo biste Radeonima trebali dati prednost, jer CHG90 podržava novu generaciju AMD-ove tehnologije adaptivne sinkronizacije, FreeSync 2. Temeljna razlika između “starog” i “novog” FreeSynca jest to što potonji, uz adaptivno sinkroniziranje frekvencije osvježavanja ekrana s brojem sličica u sekundi, također podržava HDR. Podrška za HDR bila je bitna jer je VA panel Samsungova monitora opremljen Quantum Dotom, nanočesticama koje mu daju raspon svjetline i kontrasta potreban za prikaz HDR-a. Sam FreeSync aktivan je u rasponu frekvencija osvježavanja ekrana od 48 do 144 Hz.

Traži mjesta

S obzirom na 49-inčnu dijagonalu i ekstreman omjer stranica, Samsungov monitor na radnoj površini traži podosta prostora. Najviše ćete ga, naravno, trebati u širinu – tu monitor broji puna 1,2 metra. Srećom, postolje je iznenađujuće nenametljivo i elegantno, a istovremeno stabilno drži masivni zaslon na mjestu. Premda od monitora ovakvih gabarita nismo očekivali osobite mogućnosti upravljanja položajem ekrana, Samsung nije iznevjerio – osim što ga možemo zakretati u lijevu i desnu stranu, također ga se može naginjati i podešavati po visini.

Prsten na mjestu gdje se nosač spaja s ekranom može svijetliti bjeličasto-plavičastom bojom. Na istome mjestu nalaze se navoji za VESA nosače, pomoću kojih se monitor može montirati na zid

Kontrole su smještene na donji rub okvira ekrana, a izvedene su tako da tri tipke služe brzom prebačaju između pohranjenih profila s postavkama, a četvrta funkcionira kao maleni joystick te služi navigiranju kroz OSD i namještanju svega vezanog uz prikaz slike i općeniti rad monitora. Sam OSD dizajniran je prema uzoru na alate za overklokiranje, a sadrži nekoliko tvorničkih profila s različitim postavkama slike (FPS, RTS, High-Brightness, RPG, AOS, sRGB, Cinema, Custom), sve potrebne opcije vezane uz namještanje prikaza (svjetlina, kontrast, udio pojedinih boja, gamma, temperatura boja), kao i neke stvari vezane uz ponašanje u igrama. Primjerice, “Black Equalizer” podiže svjetlinu u sjenama, kako biste lakše uočili skrivene neprijatelje, a “Low Input Lag” smanjuje kašnjenje na relaciji pokret mišem – pomak na ekranu. Tu je i mogućnost uključenja ili isključenja bjeličasto-plavičastog svjetlećeg prstena na stražnjoj strani ekrana, koji bi donekle mogao poboljšati ugođaj prilikom noćnog rada, uz pretpostavku da je monitor vrlo blizu zida.

Slika je tvornički namještena na profil “Custom”, uz svjetlinu na 100, što rezultira s visokih 317 cd/m2 stvarne svjetline i temperaturom boja od 6.666 K. Smanjite li svjetlinu u OSD-u na 80, spustit ćete ju na ugodnijih 250 cd/m2 – oči će vam biti zahvalne, osobito kad monitor koristite u mračnijim prostorijama. Kako biste temperaturu boja spustili na željenih 6.500 K, bit će dovoljno plavi kanal s 50 smanjiti na 47. Nakon tih rudimentarnih zahvata, dobiva se oku ugodna slika, s bogatim bojama, dopadljivim tonskim prijelazima i bez vidljiva probijanja pozadinskog osvjetljenja. Na krajnjem lijevom i desnom rubu ekrana može se uočiti blaga promjena doživljaja boja i efekt koji izgleda kao da bridovi bacaju malu sjenu. Tome je tako zbog puke širine panela ovog monitora, odnosno načina kako se kristali VA matrice ponašaju kad ih gledamo pod ekstremnim kutovima.

Profil se čini debelim zbog zakrivljenosti ekrana. Sam monitor zapravo je iznenađujuće tanak, s obzirom na činjenicu da ima integrirano napajanje

Sama preciznost boja nije besprijekorna. U dijelu spektra zelene boje, kao i kod zeleno-plave boje, izmjereni ∆E seže sve do 4,43. Kako bismo boje smatrali preciznima, ne želimo da ova vrijednost prelazi 3. Izmjerili smo 100-postotnu pokrivenost sRGB te 86-postotnu pokrivenost AdobeRGB prostora boja. Gamma je na tvorničkim postavkama (odabrana je opcija Mode1) 2,1, uz tek sitnije odstupanje izmjerene krivulje od idealne, što je odlično, jer je greške u gammi teško ispraviti bez kalibracije. Statički kontrast pokazao se dobrim, kako to VA panelu s Quantom Dotom priliči – kolorimetar nam je pokazivao vrijednosti od 1.020:1 za svjetline od 50% i više. Uniformnost boja nije idealna – ∆E u uglovima ekrana raste do 4 (vrijednosti do 3 smatramo prihvatljivima). Srećom, to se može uočiti tek u scenama s jednoličnim bojama po čitavoj površini, s kakvima se u praksi nećete često susretati. Isto vrijedi za ujednačenost pozadinskog osvjetljenja. Premda smo izmjerili da na gornjoj i donjoj trećini sredine ekrana ono biva do 22% tamnije nego na lijevoj i desnoj strani, takvo što je u svakodnevnom radu i igranju teško uočljivo.

Igranje kao prioritet

Pozadinskim osvjetljenjem upravlja se modulacijom širine pulsa (PWM), što znači da bi korisnici s osjetljivijim očima mogli uočiti titranje slike, osobito kod nižih svjetlina. Na svjetlinama iznad 50% titranje nam nije bilo uočljivo golim okom.

Postavka “Response Time” tvornički je namještena na “Standard”. Kad se namjesti na neku drugu ponuđenu vrijednost (“Faster” ili “Fastest”), pozadinsko osvjetljenje prebacuje se u stroboskopski način rada te određenom dijelu korisnika može biti naporno za oči. Očekivano, također dolazi do pada svjetline prikaza. Najzad, uz aktivan FreeSync, “Standard” je zapravo jedina postavka opcije Response Time koju je moguće koristiti.

Budući da ima veličinu dvaju 24-inčna Full HD monitora, s lakoćom ćete istodobno koristiti dva, tri ili četiri prozora

Sve u svemu, mjerenje karakteristika matrice potvrdilo je ono što smo već naznačili u početku ovog opisa – Samsungov monitor ne treba razmatrati u kontekstu ozbiljnijeg rada u kojem se traži visoka preciznost boja, već ponajviše onoga gdje je imperativ puka količina ekranskog prostora, te igranja. Potonjem u prilog ide 144-hercno osvježavanje panela i izmjereni prosječni input lag od samo 15 milisekundi, koji je dovoljno nizak da se ovaj monitor može koristiti za ozbiljno mrežno igranje.

HDR u igrama Iako se o HDR-u govori kao “sljedećoj velikoj stvari” u svijetu igranja, on još uvijek ostavlja dojam nezrelosti. HDR (High Dynamic Range) u osnovi proširuje kontrastni omjer i paletu boja, čime dobivamo više detalja i dubine u svijetlim i tamnim dijelovima scena, te življe, upečatljivije boje. Podržava ga tridesetak AAA naslova, a sama kvaliteta efekta varira od impresivne do prilično loše, pri čemu dodatne probleme stvaraju bugovi u grafičkim driverima i samim igrama. Primjerice, aktivacija HDR-a u Battlefieldu 1 rezultira potpunom devastacijom detalja u svijetlim i tamnim dijelovima scene – sve izgleda sprženo, do te mjere da je polunemoguće kretati se kroz izbornike, jer se bijeli tekst jednostavno ne vidi. U Destinyju 2 HDR izgleda lijepo – scene čini življima i bogatijima bojom. Doduše, ponekad nam se igra učitavala sa zasljepljujućim crvenim filtrom preko svega, što nas je tjeralo da ju iznova pokrećemo i nadamo se da će u drugom pokušaju stvari izgledati dobro. Sličnu anomaliju uočili smo i u Far Cryu 5. Općeniti dojam je da od HDR-a, kad on radi kako bi trebao, ponajviše profitiraju šarene, bojama bogate igre, u kojima ta tehnologija još više naglašava i ističe tu njihovu stranu. U igrama koje nastoje izgledati realistično te zbog toga nude “pitomije” boje, korištenje HDR-a remeti vjernost prikaza, a samim time, izravno zadiremo u ono što su njihovi autori željeli postići. Premda smo vidjeli prilično dobre implementacije HDR-a (Assassin’s Creed Origins, spomenuti Destiny 2), stava smo da se ne radi o nečemu na čemu ćemo prilikom kupnje gejmerskog monitora još jedno vrijeme inzistirati. Bugovi su brojni, a tu je i neugodna činjenica da je u nekim naslovima HDR više smetnja nego prednost.