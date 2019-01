SBOX PLB-1246F, PLB-2546F i PLB-3646 - Drže i ne puštaju

Zidni nosači za televizore koristan su dodatak koji može povećati praktičnost njihova korištenja ili estetiku dnevnog boravka, no nije lako pronaći one koji valjaju. Testirali smo tri zanimljiva modela s potpisom sveprisutnog SBOX-a

SPECIFIKACIJE SBOX PLB-2546F SBOX PLB-1246F SBOX PLB-3646 Materijal Čelik Čelik Čelik Dimenzije 675 x 28 mm 642 x 51 mm 474 x 186 mm Podržane veličine ekrana 37-70" 37-70" 37-70" Maksimalna nosivost 35 kg 50 kg 40 kg VESA 200x200 do 600x400 200x200 do 600x400 100x100 do 600x400 Udaljenost od zida 28 mm 51 mm 53 - 464 mm Upravljivost ekrana Ne Rotacija za 360° Odmicanje od zida, naginjanje (-15° do +5°), zakretanje u lijevu i desnu stranu (±60°) Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine

Nedavno smo, u sklopu testa 32-inčnih monitora, imali prilike iskušati nekolicinu SBOX-ovih stolnih nosača, predviđenih za jedan, dva ili četiri monitora. Kako su se dotični pokazali vrlo dobrima – toliko dobrima da smo ih nakon testa stavili u trajnu primjenu u Bug Labu – zanimalo nas je što SBOX može ponuditi u svijetu nosača za televizore. Ako ste ikad razmišljali o montaži televizora na zid, zasigurno ste već svjesni činjenice da je ponuda nosača na domaćem tržištu bogata, ali i kako je gotovo nemoguće doznati koji od njih su dovoljno dobri da biste im povjerili nošenje vašeg skupo plaćenog televizora. Premda SBOX nudi mnogo više nosača od tri testirana, namjerno smo odabrali baš one kojima ćemo se pozabaviti u ovom tekstu, zato što u smislu funkcionalnosti pokrivaju sve scenarije u kojima bi se njihovi potencijalni kupci mogli zateći.

PLB-2546F

Najjeftiniji SBOX-ov testirani nosač, model oznake PLB-2546F, zainteresirao nas je zbog svoje jednostavnosti, cijene od samo 90 kuna i deklarirane sposobnosti nošenja ekrana do mamutskih 70”, uz maksimalno dozvoljeno opterećenje do 35 kilograma. Drugim riječima, upravo je to nosač kakav će većinu kupaca zanimati. Podržava sve uobičajene VESA rasporede vijaka (200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 i 600x400), a namijenjen je ravnoj montaži televizora. Niska cijena može se objasniti izostankom bilo kakvih mogućnosti namještanja položaja montiranog televizora. On će jednostavno stajati paralelno sa zidom, na udaljenosti od 28 milimetara, te ga nećete moći nagnuti, odmaknuti od zida, rotirati ulijevo ili udesno, ili išta tome slično. To se može činiti neugodnim ograničenjem, ali činjenica je da mnogi korisnici zapravo ni ne traže ništa drugo povrh opisanog. Kada televizor poželite skinuti s nosača, to ćete moći učiniti jednostavnim podizanjem ekrana s čeličnog dijela fiksiranog za zid, čija je širina 675 milimetara. Naravno, čelične šine, namijenjene fiksiranju za stražnju stranu televizora, imaju izbušene rupe po svojoj čitavoj visini. Zahvaljujući njima, imat ćete mnogo slobode prilikom određivanja visine televizora u odnosu na pod, što će biti spas za korisnike koji zidni dio fiksiraju previsoko ili prenisko u odnosu na ono što su zamislili. Sviđa nam se što nas SBOX ne tjera da naknadno kupujemo vijke i tiple (potrebne su samo u slučaju montaže na betonski zid), već ih uključuje u cijenu nosača i isporučuje u njegovoj kutiji. Sve u svemu, ovo je u osnovi rudimentaran, ali vrlo stabilan i pouzdan zidni nosač za televizor, koji svoj posao obavlja bez zamjerke.

SBOX PLB-2546F Čelična konstrukcija

Jednostavna instalacija

Priloženi svi vijci i tiple za betonske zidove

Cijena Nemogućnost namještanja položaja ekrana Kvaliteta izrade 9 Jednostavnost instalacije 9 Isplativost 10 UKUPNI DOJAM 9

PLB-1246F

Osim velike nosivosti, od do čak 50 kilograma, ključna karakteristika SBOX-ovog nosača PLB-1246F jest rotiranje fiksiranog televizora za punih 360°. To ga čini osobito zanimljivim za okoline gdje postoji povremena potreba za prikazom sadržaja u portretnoj orijentaciji ekrana, poput ureda, muzeja, galerija, ali i – zašto ne – nekih dnevnih boravaka. Dobro će vam doći i u slučaju da zidni dio ne postavite posve ravno, jer ćete s lakoćom korigirati položaj zaslona. Svi dijelovi nosača načinjeni su od čelika, i u smislu konstrukcije ostavljaju izrazito dobar dojam. Sama montaža izvodi se tako da na stražnju stranu ekrana prvo fiksiramo dvije masivne šine, a potom “most” koji ih povezuje. Na sredini tog mosta nalazi se kružni element koji se zaključava u zidni dio nosača te omogućuje slobodnu rotaciju fiksiranog ekrana. Naravno, kako se pretpostavlja da ćemo televizor redovito okretati iz horizontalnog u vertikalni položaj, izostao je mehanizam za menadžment kabela, zato što oni prilikom zakretanja ne smiju biti sputani. Fiksirani televizor od zida je udaljen 51 milimetar, i možemo mu donekle korigirati položaj po visini, a drugi oblici pomicanja (nagib, zakretanje u lijevu i desnu stranu) nisu mogući. U zidni dio nosača ugrađena je mala libela – zgodan detalj. Temeljnim nedostatkom ovog nosača smatramo nešto višu cijenu – košta 400 kuna, što je novac za koji se mogu kupiti modeli s većim brojem funkcija (doduše, ne nužno i sposobnošću pivotiranja).

SBOX PLB-1246F Čelična konstrukcija

Priloženi svi vijci i tiple

Mogućnost pivotiranja

Velika nosivost Cijena Kvaliteta izrade 10 Jednostavnost instalacije 10 Isplativost 6 UKUPNI DOJAM 9

PLB-3646

SBOX-ov nosač PLB-3646 uvjerljivo je najupravljiviji od tri testirana modela, a svojim mogućnostima cilja na korisnike kojima je bitno da televizor mogu odmaknuti od zida, zakretati u lijevu i desnu stranu te naginjati oko horizontalne osi. Sastoji se od dviju čeličnih šina, koje se fiksiraju za stražnju stranu televizora (VESA 100x100 do 600x400), te zidnog elementa s dvije odvojene “ruke” i po dva zgloba na svakoj od njih. Raspon udaljenosti televizora od zida može biti između 53 i 464 milimetara, naginjanje je izvedivo pod kutom od -15° do 5°, a zakretanje u lijevu i desnu stranu ima ukupni raspon od 120°, no u praksi će biti limitirano dijagonalom televizora. Ipak, ne toliko da ga ne biste mogli namjestiti upravo onako kako vam najbolje odgovara. Podržane su dijagonale do 70”, uz maksimalnu nosivost od 40 kilograma, što vrijedi i u slučaju kad su ruke nosača posve ispružene, dakle kad se centar mase udaljava od zida. Naknadna korekcija visine ekrana također je moguća, zahvaljujući perforacijama na šinama.

Donja strana ruku pametno je iskorištena – ovdje se nalaze držači za kabele, koji će vam omogućiti da vam televizor na zidu izgleda uredno, ali i da kabeli ostanu na svojem mjestu prilikom promjene položaja ekrana.

Kao i kod svoja druga dva nosača, SBOX je uz PLB-3646 priložio sve vijke i tiple koji bi vam mogli zatrebati za njegovu montažu na sve vrste zidova. Vrijedi spomenuti i da zidni dio ovog nosača po širini traži manje mjesta no što je to slučaj kod druga dva testirana modela – trebate manje od pola metra prostora.

S obzirom na svestranost, priloženu potrebnu opremu i uvjerljivu, čeličnu konstrukciju, cijena od 350 kuna ne čini se nerazumnom.