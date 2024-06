Sonos Ace - Prerano rođene

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, naglavne Zvučnički driver 40 mm (dinamičke) Povezivost Bluetooth 5.4, USB-C, 3,5 mm (pomoću priloženog adaptera) Podržani Bluetooth kodek SBC, AAC, aptX Lossless Deklarirano trajanje baterije 30 h (s ANC-om) Dodatna oprema Čvrsta putna futrola, audiokabel, USB-C kabel Jamstvo 2 godine Dojam Slušalice najprikladnije za vlasnike Sonosovih soundbarova, osobito one koji će ih redovito koristiti za gledanje serija i filmova

To da Sonos, tvrtka koja se proslavila sjajnim bežičnim multiroom zvučnicima, razvija bežične slušalice, bila je jedna od lošije čuvanih tehnoloških tajni novijeg doba, do te mjere da sam na posljednjih nekoliko brifinga s tvrtkinim predstavnicima upadao sa šeretskim: "Ajde da vidimo te vaše slušalice", na što bi se oni zagonetno nasmiješili i promptno krenuli s predstavljanjem nekog drugog svojeg novog proizvoda. No, dočekali smo i to. Slušalice su stigle, zovu se Ace, i cijenom se smještaju na sam vrh ponude bežičnih naglavnih modela. Donose nekoliko iznenađenja, a najveće među njima jest to što izlazak proizvoda nije odgođen za još nekoliko mjeseci kako bi se stigle implementirati sve Aceove najavljene funkcije i ispolirati pojedini bugovi.

Preporučena cijena Sonos Acea na domaćem tržištu je 519 eura, čime one nadilaze apsolutno sve konkurente u svijetu bežičnih naglavnih slušalica najviše klase, uključujući modele koji slove za vrlo skupe, kao što su Bose QuietComfort Ultra, Apple AirPods Max te Bowers & Wilkins Px8. Sonyjeve slušalice WH-1000XM5, dugogodišnji najpopularniji izbor među bežičnim naglavnim modelima, s cijenom od 340 eura, najednom se doimaju gotovo bagatelnima, unatoč tome što se i u njihovom slučaju zapravo radi o pozamašnoj svoti. Nećete mnogo bolje proći ni izvan Hrvatske; europska cijena za Ace zakucana je na 500 eura. Imajući sve to na umu, Sonosovim slušalicama pristupili smo s vrlo velikim očekivanjima.

Nestaju na ušima

Aspekti u kojima su ih one u potpunosti ispunile, i gdje se Sonosu ne može osporiti da je odradio vrhunski posao, su kvaliteta konstrukcije i cjelokupna udobnost. Slušalice su izvana oklopljene glatkom i izuzetno robusnom plastikom, a dijelovi u kontaktu s glavom korisnika – unutarnja strana obruča te jastučići slušalica – ispunjeni su memorijskom pjenom i omotani finom umjetnom kožom. Same slušalice i obruč povezani su čeličnim nosačima, po kojima slušalice glatko klize, s ciljem reguliranja "visine", odnosno prilagodbe glavama različitih veličina. Sâm spoj nosača i slušalica u potpunosti je sakriven. To je jedan od brojnih detalja zaslužnih za silno dopadljivu, posve minimalističku estetiku slušalica. U testiranoj bijeloj varijanti, slušalice u rukama djeluju rafinirano i luksuzno, a ništa manje dopadljive nisu ni u drugoj, mat crnoj izvedbi. Dok ih drže, njihovi se budući vlasnici definitivno neće pitati na što su potrošili preko 500 eura. Kada bismo baš htjeli sitničariti, naveli bismo da je notifikacijska LED-ica, smještena na lijevu slušalicu, trebala biti bijela, a ne plava, no pretpostavljamo kako se Sonos vodio logikom da je plava boja u očima širokih masa sinonimna za Bluetooth, pa ju zbog toga nije htio mijenjati.

Kombinacija memorijske pjene i mekane umjetne kože izgleda luksuzno, a istodobno rezultira vrhunskom udobnošću

Spomenuti čelični nosači dozvoljavaju zakretanje slušalica za 90° prema van, ali nema zglobova koji bi omogućili da ih zaklopimo "same u sebe", i tako ih fizički smanjimo, s ciljem lakšeg prenošenja. Sonos u paketu prilaže neosporno atraktivnu, ali relativno nepraktičnu tvrdu futrolu, sa zatvaračem koji nerijetko zapne za tkaninu futrole i zahtijeva oslobađanje. Još nam više smeta što futrola iziskuje da slušalice "stisnemo" na najmanju visinu. Samim time, nakon svakog ih je vađenja potrebno iznova namještati. Moglo je to bolje…

Školjke se mogu zakrenuti za 90°, ali ne i sklopiti prema unutra, s ciljem dodatnog smanjenja fizičkih gabarita i jednostavnijeg prenošenja

S masom od razumnih 312 grama, odlično pogođenom silom lateralnog pritiska i zaista finim konstrukcijskim materijalima, Sonosove slušalice možda su i najudobnije bežične naglavne slušalice koje smo dosad imali prilike iskušati. Proizvođač tvrdi kako ćete zaboraviti da ih nosite, i to nije marketinška smicalica – toliko se prirodno sjedinjuju s ušima i glavom.

Blagodati fizičkih kontrola

Za upravljanje se koriste isključivo kvalitetne fizičke kontrole, a ponajviše takozvani Content Key, koji funkcionira kao klizač za namještanje glasnoće zvuka, a ujedno i tipka za pauziranje, preskakanje pjesama i pokretanje TV Audio Swapa

Još jedan aspekt u kojem Ace oduševljava jest izvedba kontrola. Sonos je u ranoj fazi razvoja svojih slušalica donio briljantnu odluku da neće nuditi dodirne, već isključivo fizičke kontrole, čime smo lišeni slijepog tapkanja i pogrešno prepoznatih akcija. Poželite li promijeniti glasnoću zvuka, povući ćete tipku-klizač na obodu desne slušalice, službeno nazvanu Content Key, prema gore ili dolje. Glazbu ćete pauzirati pritiskom te tipke, a na sljedeću ili prethodnu pjesmu prebacit ćete se dvostrukim, odnosno trostrukim, klikom. Tipka ispod Content Keya prebacivat će vas između Active Noise Cancellationa (aktivno poništavanje vanjske buke) i Aware Modea (vanjski mikrofoni prenose zvuk okoline u slušalice), a osamljena tipka na lijevoj slušalici namijenjena je uključenju i isključenju Acea te pokretanju uparivanja Bluetoothom, koje valja izvesti prilikom prvog spajanja s mobitelom ili nekim drugim željenim izvorom zvuka. I to je sve. Nakon što zapamtite nabrojane kontrole, za što će vam trebati otprilike pola sata, Aceom ćete upravljati kao da ga koristite godinama.

Jastučići se za slušalice fiksiraju magnetski pa će ih, u slučaju da se potroše, biti vrlo lako (iako zasigurno ne i jeftino) zamijeniti

Osim tipke za uključenje i uparivanje, na lijevoj slušalici također se nalazi USB-C konektor. On se koristi za punjenje baterije, ali može poslužiti i za žično korištenje slušalica. Tu, pak, imamo dvije opcije. Jedna je da ih, pomoću priloženog adaptera, spojimo u standardni 3,5-milimetarski izlaz, no također će uredno raditi i preko USB-a. Spojimo li ih, korištenjem priloženog (ili bilo kojeg drugog) USB-C kabela, s mobitelom ili računalom, one se operacijskom sustavu predstavljaju kao uređaj za reprodukciju i snimanje zvuka, pa mogu funkcionirati kao priručni USB headset. Naravno, uz istodobno punjenje baterije.

Ugrađena baterija kapaciteta je od 1.060 mAh i nudi tridesetak sati rada slušalica, s uključenim ANC-om ili Aware Modeom. Podržano je brzo punjenje pa se za samo tri minute punjenja dobiva dovoljno energije za tri sata bežične reprodukcije. Potpuno punjenje baterije, od posve ispražnjenog stanja, traje oko tri sata. Stanje baterije u svakom se trenutku može provjeriti u Sonosovoj mobilnoj aplikaciji, kao i unutar Bluetooth postavki na mobitelima s Androidom.

Dobar ANC, odličan Aware Mode

Stvari nisu prepuštene slučaju ni kad govorimo o implementaciji ANC-a i Aware Modea. Aktivno poništavanje vanjske buke je odlično, na razini najboljih konkurenata. Iole dublji zvukovi, osobito jednolični, uspješno bivaju eliminirani, baš kao i pozadinski žamor doma ili ureda. Sve to događa se bez osjećaja neugodnog pritiska u ušima. Nerijetko smo se nakon skidanja slušalica iznenadili koliko nam je okolina zapravo bučna, što je najbolja ilustracija kvalitete Sonosova ANC-a. Aware Mode nije posve na razini referentnog – onog koji pruža Apple AirPods Max – ali mu je opako blizu. Zvukovi iz okoline djeluju kao da prirodno dolaze iz okolnog prostora, umjesto da bivaju "provučeni" kroz mikrofone i reproducirani kroz 40-milimetarske zvučničke jedinice. Odlično!

Poput svih ostalih Sonosovih proizvoda, Ace se proizvodi u mat crnoj i mat bijeloj izvedbi

Kako to ozbiljnim bežičnim slušalicama priliči, Sonos Ace nudi mogućnost istodobnog uparivanja s dva izvora zvuka (Bluetooth Multipoint) te automatsko pauziranje zvuka prilikom skidanja slušalica s glave (i nastavljanja reprodukcije kad ih vratimo na uši). Bluetooth Multipoint osobito je zgodan za bežično spajanje slušalica na laptop i mobitel, jer tada možemo slušati glazbu i druge zvukove s laptopa i obavljati telefonske pozive, bez potrebe za ručnim prebacivanjem između dvaju uređaja.

Mobilna aplikacija - Novo lice, novi izazovi

Nekoliko tjedana prije izlaska Acea, Sonos je iz temelja promijenio dizajn i cjelokupno korisničko iskustvo svoje mobilne aplikacije. Sučelje je rekoncipirano tako da umjesto tabova s kategorijama nudi jedinstveni ekran, gdje se prikazuju korišteni servisi, favoriti, lokalne fonoteke i tražilica, dok kućnom multiroom sustavu pristupamo preko trake na dnu ekrana. Novu aplikaciju mnogi su korisnici dočekali na nož, manje zbog dizajna (koji je, moramo priznati, mjestimično konfuzan i ne odviše intuitivan), a više zbog misteriozno iščezlih elementarnih funkcija, poput alarma za buđenje, tražilice za lokalno pohranjene glazbene sadržaje, brojčanog prikaza glasnoće zvučnika i sličnih. Neke od njih su dodane, a druge se još uvijek čekaju, pa aplikacija zapravo ima istu filozofiju poput slušalica Ace – zasad nema, ali dodat ćemo.

U slučaju slušalica, sve to nije toliko važno, jer su one izolirane od zvučnika i predstavljaju entitet za sebe, stoga ćete aplikaciju koristiti samo za rudimentarno namještanje ekvilizatora te aktivaciju funkcija poput Bluetooth Multipointa, pauziranja glazbe prilikom skidanja slušalica s glave i TV Audio Swapa.

Za tu i sve ostale akrobacije, vezane uz bežičnu reprodukciju glazbe, zadužen je ugrađeni Bluetooth 5.4 čip. Dotični barata kodecima SBC i AAC, kao i aptX Lossless, pri čemu je za potonji potrebno imati mobitel s Qualcommovim Snapdragonom 8 Gen 1 ili novijim, i odgovarajućim zvučnim čipom. U trenutku testiranja slušalica, aptX Lossless bio je na neugodno velikoj listi značajki koje će biti dodane u budućoj nadogradnji firmwarea, stoga ga nismo imali prilike iskušati. Srećom, maksimalne performanse slušalica također se mogu dobiti pomoću USB konekcije, pa nam je ona poslužila za provjeru njihova soničnog maksimuma.

Izmjereni frekvencijski odziv ukazuje na, među ostalim, goleme količine basa u vrlo niskim registrima

Cjelokupnu kvalitetu zvuka nazvali bismo solidnom, premda ne i spektakularnom, a osobito ne najboljom u svijetu bežičnih naglavnih slušalica visoke kategorije. Zvuk je ugođen tako da isporučuje ogromne količine basa, uz relativno neutralno srednjetonsko, odnosno vokalno područje, i zatvorene visoke frekvencije. Izmjerena frekvencijska krivulja ukazuje da bas zadržava zavidnu glasnoću i prisutnost čak i u sferi ispod 30 Hz, što se rijetko viđa. To biva primamljivo prilikom gledanja akcijskih filmova, gdje pucnjava i eksplozije zvuče moćno i dramatično. Prilikom slušanja glazbe, Ace djeluje pomalo zagušeno i stisnuto, pogotovo u žanrovima koji sadrže obilje dubokih frekvencija, gdje sav taj silan bas s vremenom može postati naporan. Situacija se može donekle popraviti otvaranjem visokih frekvencija u rudimentarnom ekvilizatoru, dostupnom preko Sonosove aplikacije. Na istom je mjestu također poželjno reducirati basove. Ipak, treba reći da je djelovanje klizača za bas i visoke frekvencije prilično suptilno, pa se čak ni tako ne mogu dobiti performanse na razini konkurenata, poput Bowers & Wilkinsa Px8, Bose QuietComforta Ultra, pa čak ni osjetno jeftinijeg Sonyjevog modela WH-1000XM5. Što god učinili, Ace nikad neće imati ekstremnu dinamiku i čistoću, niti će prštati od energije. S druge strane, debeli sloj basa dijelu korisnika bit će vrlo privlačan, a ne možemo osporiti ni činjenicu da je iskustvo gledanja filmova i serija odlično, osobito s aktiviranim prostornim zvukom, naravno, uz pretpostavku da je konkretan sadržaj snimljen u surroundu.

Za postojeće mušterije

Sonos Ace neće biti slušalice koje ćete kupovati zbog kvalitete zvuka, već radi drugih njihovih mogućnosti. Tu ponajprije mislimo na inovativnu i izuzetno praktičnu mogućnost preuzimanja zvuka sa Sonosovih soundbara, nazvanu TV Audio Swap.

TV Audio Swap - Sa zvučnika u slušalice

Jedna od udarnih dodatnih mogućnosti Acea rezervirana je za vlasnike tvrtkinih soundbarova Arc, Beam, Beam Gen 2 i Ray, a naziva se TV Audio Swap. Kad gledate televizijski sadržaj i pojavi se potreba da zvuk više ne čujete kroz jedan od navedenih soundbara, nego u slušalicama – primjerice, jer ukućani spavaju ili ne žele s vama slušati prijenos sjednice Sabora – jednostavnim pritiskom i držanjem Content Keya na desnoj slušalici zvuk ćete sa soundbara prebaciti na slušalice. Na isti način vratit ćete ga natrag na soundbar. Sama tranzicija traje između jedne i dvije sekunde, a zvuk se nakon prebačaja u slušalice (i povratka na soundbar) uvijek namješta na vrlo umjerenu glasnoću, kako vam ne bi uništio bubnjiće ili probudio susjede.

Dok zvuk s televizora tako slušamo kroz slušalice, ne dolazi do značajnijeg odstupanja u sinkronizaciji zvuka i slike, premda je ono u nekim slučajevima taman toliko prisutno da ga mozak uspijeva percipirati. Povremeno smo se susreli i s kratkotrajnim pucketanjem zvuka, prisutnim u prvih nekoliko sekundi nakon aktivacije TV Audio Swapa – kao da je bilo potrebno nekoliko trenutaka da slušalice "uhvate priključak".

Prilikom slušanja zvuka pomoću TV Audio Swapa, slušalice zadržavaju mogućnost korištenja tehnologija Spatial Audio i Head Tracking. Spatial Audio daje zanimljive rezultate, jer u sadržajima koji sadrže potrebne prostorne informacije (klasični surround ili Dolby Atmos), poput mnogih filmova s Netflixa, i u dijelu glazbenih zapisa sa servisa poput Tidal HiFija, uspijeva povećati dojam širine i prostornosti zvuka. Head Tracking može se koristiti i za "obične" sadržaje, primjerice, dok gledamo vijesti i vremensku prognozu, ali u takvim je scenarijima besmislen. Tada, naime, samo definira televizor kao izvor zvuka u prostoru pa nam, ovisno o tome kako nam je glava okrenuta u odnosu na televizor, premješta zvuk između lijeve i desne slušalice. Potencijal i svrhu, dakle, ima samo u kombinaciji s Dolby Atmos sadržajima.

Za prostorni zvuk također će biti moguće izvesti TrueCinema kalibraciju, što bi trebalo rezultirati najboljim mogućim doživljajem trodimenzionalnosti zvuka. Provjerit ćemo nekad u budućnosti; naime, radi se o jednoj od brojnih značajki koje Ace tek treba dobiti.

Inovativna i silno praktična funkcija TV Audio Swap trenutačno radi samo sa Sonosovim najskupljim soundbarom, modelom Arc. U dogledno vrijeme trebala bi biti dodana podrška za Beam, Beam Gen 2 i Ray

TV Audio Swap testirali smo u kombinaciji s Arcom, jedinim soundbarom s kojim je opisana funkcija u trenutku testiranja radila. Podrška za Beam Gen 2 i Ray bit će dodana naknadno, a hoće li se ponašati jednako glatko – vidjet ćemo.

Valja istaknuti i kako smo za konfiguraciju TV Audio Swapa morali koristiti uređaj s iOS-om. Podrška za njegovo namještanje unutar aplikacije za Android također će biti omogućeno u narednim mjesecima.

Nemili broj "značajki koje će biti dodane" jasno ukazuje na to da je Ace na tržište izbačen prerano. Prilično je nevjerojatno da se Sonos usudio lansirati proizvod koji će sve svoje funkcije dobiti tek za nekoliko mjeseci, a dio onih koje ima, na ogromnom broju uređaja uopće nisu dostupne.

Najzad, nejasno je zašto Audio Swap ne funkcionira u kombinaciji s drugim Sonosovim zvučnicima, nego je limitiran na tvrtkine soundbarove. Prilično praktično zvuči scenarij gdje slušamo glazbu na Sonosov zvučnik i tada, ako zaključimo kako ukućani možda ne žele slušati novi album Dying Fetusa (Bug preporuka!), na glavu nataknemo Ace, i u jednom potezu preselimo glazbu u slušalice.

No, čak ni integracija sa Sonosovim hardverom nije na razini koju su vlasnici tvrtkinih pametnih zvučnika priželjkivali. Naime, kao što je poznato, Sonosovi zvučnici umrežuju se preko žične mreže ili Wi-Fija i automatski povezuju u multiroom sustav, pa iz pripadajuće mobilne aplikacije s lakoćom puštamo glazbu sa svih relevantnih glazbenih servisa i internetskih radija na željene zvučnike. Na istom mjestu ih uparujemo, razdvajamo, pojačavamo svaki za sebe ili kao grupu, i tako dalje – shvaćate. Nada je bila da će se Sonosove slušalice u aplikaciji prikazivati na isti način kao tvrtkini zvučnici, pa da će se na njih također moći puštati željeni sadržaji, bez potrebe za postojanjem Bluetooth konekcije s mobitelom, tabletom, laptopom ili nekim četvrtim izvorom. Međutim, Ace ne nudi mogućnost dodavanja u kućnu bežičnu mrežu (iako koristi 5-gigahercnu Wi-Fi konekciju za funkciju TV Audio Swap). U praktičnom smislu, radi se o običnim Bluetooth slušalicama, što se u velikoj shemi stvari doima poput propuštene prilike.

Izostanak Wi-Fija - Nerješivi komputacijski izazovi

Sonos tvrdi da je jedna razvojna iteracija Acea imala Wi-Fi povezivost, ali slušalice su tada bile mnogo glomaznije, drastično su se više grijale i snažnije su pritiskale glavu. Problem, kažu, nije toliko u bežičnoj mrežnoj kartici – nju ima i ova finalna verzija Acea, a koristi se za predaju zvuka sa Sonosovih soundbara – već u elektronici potrebnoj za komputaciju. Svaki tvrtkin multiroom zvučnik zapravo je računalo temeljeno na Linuxu, koje reproducira zvuk, ali također i komunicira sa svim ostalim zvučnicima preko lokalne mreže, prikuplja logove, barata s brojnim protokolima i servisima, izvodi glasovnog asistenta, i koješta drugo. Ilustracije radi, najmanji i najjednostavniji zvučnik u Sonosovoj ponudi, prenosivi Roam, ima desetak puta više komputacijske snage od slušalica Ace.

Sve to, naravno, ne znači da u budućnosti Sonos neće izbaciti slušalice koje će biti upotrebljive na isti način kao tvrtkini zvučnici, osobito jer se doima da su horde korisnika očekivale upravo tu funkcionalnost. No, kako sada stvari stoje, Ace treba promatrati isključivo kao Bluetooth slušalice, bez nade da se to promijeni.

U konačnici, priča o Aceu ispunjena je obećanjima, kojih je mnogo više no što nalazimo prihvatljivim, osobito s obzirom na cijenu od preko 500 eura. Stava smo da se radi o slušalicama koje se osjetno bolje snalaze s videom nego glazbom, a pridodamo li tome kako im je najjači funkcionalni adut vještina preuzimanja zvuka sa Sonosovih soundbara, upravo su vlasnici Arca najizgledniji Aceovi kupci, i jedini kojima bismo tvrtkine slušalice preporučili radije nego neke od ljutih (i mahom izvrsnih) konkurenata.