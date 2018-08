Sony Bravia KD-55XF9005 - Sliku tvoju ljubim

SPECIFIKACIJE Ekran 55” VA (10-bit) / 4K (3.840x2.160) / HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision) / 120 Hz Pozadinsko osvjetljenje FALD (48 zona) Svjetlina/Statički kontrast 600 cd/m2 (1.000 cd/m2 peak) / 6.000:1 Procesor X1 Extreme Konektori 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.4, CI+, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, antenski, satelitski, kompozitni, optički i 3,5-mm audioizlaz, IR izlaz Dodaci WiFi (802.11b/g/n/ac), LAN, Bluetooth 4.1, integrirani Chromecast Ultra, daljinski upravljač s glasovnom kontrolom Softver Android 8.0 Jamstvo 2 godine

Bravia XF90 grupni je naziv jedne od najočekivanijih ovogodišnjih linija televizora. Izravno nasljeđuje Sonyjevu prošlogodišnju liniju XE90, ali istovremeno funkcionira i kao zamjena za XE93, čiji se rijetki primjerci još uvijek mogu pronaći u domaćim trgovinama, no pitanje je trenutka kad to više neće biti slučaj. Premda se čitava linija Bravia XF90 tehnički smješta u srednju klasu, neka vas to ne zavara – radi se o ponajboljim ovogodišnjim Sonyjevim LCD televizorima, a samim time i jednima od najboljih takvih modela uopće. Ako iz ovog ili onog razloga zazirete od OLED-a, Bravije XF90 praktički se nameću kao prirodan izbor, zato što pokazuju punu raskoš i zrelost LCD tehnologije. Linija okuplja modele s veličinama dijagonala od 49, 55, 65 i 75 inča, a testirali smo 55-inčnu varijantu, koja je u smislu ekranskog prostora optimalna za prosječno velike dnevne boravke, dakle one u kojima ćete od ekrana biti udaljeni između tri i četiri metra. Svima im je zajednička 4K razlučivost (3.840x2.160 točaka), podrška za sve relevantne HDR standarde (HDR10, HLG, Dolby Vision), najmoćniji procesor koji Sony trenutačno ugrađuje u televizore (X1 Extreme) te direktno pozadinsko osvjetljenje s lokalnim zatamnjenjem (FALD). Naravno, tu su i razne tehnologije za zaglađivanje pokreta i tonskih prijelaza, povećanje dinamike prikaza i koješta drugo, no na njih ćemo se vratiti kasnije.

Velika stopala

Kvaliteta izrade Sonyjeva televizora besprijekorna je, a dizajn nas je ostavio podijeljenima. Izrazito tanak aluminijski okvir, koji sa svih strana broji samo desetak milimetara, izgleda dojmljivo, no dvije goleme, nakošene noge, o koje se ekran oslanja, donekle kvare estetiku. Zašto su upravo tako nakošene postaje jasno kad se ispod televizora postavi Sonyjev bežični soundbar HT-XF9000, čiji oblik i dizajn savršeno prate kut nogu Bravije XF90. Trebat ćete razmjerno široku i duboku komodu da biste stabilno postavili ovaj televizor, naravno, uz pretpostavku da ga nećete montirati na zid (VESA 300x300). Dobra vijest je da je ekran posve stabilan i kad se noge montiraju naopačke, tako da “gledaju” prema unutra, što nekim korisnicima može biti zgodan način da uštede na prostoru. Noge na stražnjoj strani imaju kanalice i držače za kabele, tako da aktivno pomažu u sakrivanju kabela. Kako se radi o televizoru s direktnim pozadinskim osvjetljenjem, a ne inferiornijim rubnim, ne čudi što mu je profil razmjerno debeo.

Nakošene noge takvog su dizajna jer se među njih skladno uklapa jedan od Sonyjevih bežičnih soundbarova. Mogu se montirati i “naopačke”, tako da gledaju prema unutra

Konektori su raspoređeni po lijevom boku i poleđini televizora. Na lijevom boku nalazimo utor za CI+ kartice, konektor za infracrveni prijamnik (priloženi daljinski upravljač s televizorom spaja se preko Bluetootha, ali samo radi glasovnih naredbi - za upravljanje se još uvijek koristi IR), audio ulaz i izlaz, dva USB 2.0 porta te prvi od četiri HDMI konektora. Svi ti konektori petnaestak su centimetara uvučeni prema sredini televizora pa se kabeli i USB stickovi spajaju bez rizika da će biti vidljivi kad se televizor gleda sprijeda. Odozdo imamo konektore za antenu i satelite, 100-megabitni priključak žične mreže, jedan USB 3.0 port (primarno je namijenjen spajanju vanjskog diska na koji će se snimati televizijski sadržaji), optički audioizlaz te još tri HDMI porta. Zanimljivo je, ali i razočaravajuće, da samo konektori HDMI2 i HDMI3 zadovoljavaju punu propusnost standarda HDMI 2.0 (18 Gbps), potrebnu za prikaz HDR sadržaja u 4K razlučivosti, pri 60 sličica u sekundi i uz chroma subsampling 4:4:4 (bez kompresije informacija o bojama i svjetlini). Drugim riječima, samo se oni mogu iskoristiti za povezivanje s uređajima koji mogu reproducirati visokokvalitetne HDR sadržaje (Blu-ray playeri, Apple TV, Nvidia Shield i slični). Usto, jedino HDMI3 konektor podržava ARC (Audio Return Channel) pa ćete upravo njega iskoristiti za eventualno spajanje televizora s AV receiverom kućnog kina ili soundbarom. Naravno, konektori HDMI1 i HDMI4 još uvijek mogu dati 4K razlučivost (pri 30 Hz) i kompatibilni su s HDCP 2.2.

Bočni konektori dovoljno su uvučeni da možemo posve sakriti spojene uređaje i kabele. Kad spajate XF90 na ostatak kućnog sustava, povedite računa o tome da samo konektori HDMI2 i HDMI3 imaju punu HDMI 2.0 propusnost (18 Gbps), odnosno podršku za 4K 60 Hz video, HDR i chroma subsampling 4:4:4

Osim spomenute žične mrežne kartice, Bravia XF90 sadrži i bežični modul, s podrškom za 802.11b/g/n/ac WiFi mreže te 2,4 i 5-gigahercne frekvencijske pojaseve. Podržan je i Bluetooth 4.1, a tu je i integrirani Chromecast Ultra, kao prirodan dodatak softverskoj platformi na kojoj je televizor temeljen – Googleovom Androidu.

Slika za poželjeti

Daljinski upravljač je plastičan i relativno neugledan. Dobro je organiziran i ima ugrađen mikrofon, kako bismo mogli koristiti glas za stvari poput unosa pojmova za pretragu, no ne sviđa nam se gnjecavost tipki za glasnoću i promjenu kanala

Sve Bravije XF90, pa tako i testirana 55-inčna, koriste 10-bitni VA panel 4K razlučivosti i nativne 120-hercne frekvencije osvježavanja. Kako smo već naveli, ekran je direktno pozadinski osvijetljen i koristi tehnologiju lokalnog zatamnjenja (FALD), što je ponajbolja kombinacija tehnologija koju LCD televizori trenutačno nude. Premda Sony ne specificira na koliko je lokalno kontroliranih zona panel podijeljen, izbrojali smo ih 48. Televizor je inicijalno izdan bez podrške za Dolby Vision, HDR standard koji se obilato koristi na, primjerice, Netflixu, ali čim smo ga povezali s kućnom mrežom, automatski je preuzeo i instalirao aktualni firmware, koji je, među ostalim, omogućio uredno korištenje Dolby Visiona, uz otprije podržane HDR standarde (HDR10, HLG). Prije korištenja HDR-a, morat ćete otići u System > External Inputs > HDMI Signal Format te tamo označiti “Enhanced format”.

Tehnologija za upravljanje raznim aspektima prikaza doista je mnogo te će entuzijasti imati s čime eksperimentirati tjednima nakon kupnje ovog televizora. Uza sve standardne mogućnosti, kao što su namještanje svjetline, kontrasta, gamme, saturacije i topline boja, XF90 nam u ruke stavlja kontrolu nad stvarima poput agresivnosti lokalnog zatamnjenja, algoritma za poboljšanje kontrasta objektnim remasteriranjem, raznih tehnika za uklanjanje šuma i zaglađivanja tonskih prijelaza (Smooth Gradation) i slično.

Kvaliteta slike “iz kutije”, dakle bez ikakve naknadne kalibracije, izvanredna je. Kako biste dobili najpreciznije moguće boje (govorimo o ∆E manjem od 1, dakle razini preciznosti gdje oko više ne razaznaje greške), odaberite profil Cinema Pro. Ustanovite li da vam precizne boje ne odgovaraju, što se korisnicima naviklima na prenaglašene boje te previsoku svjetlinu i kontrast lako može dogoditi, isprobajte profile Cinema Home i Standard. U postavkama slike još imamo profile Vivid, Sports, Custom, Animation i Game. Unutar svakog od njih slobodni smo ručno mijenjati pojedine postavke prikaza i tako ih prilagoditi vlastitim preferencijama. Također, valja kazati da se profili slike namještaju i pamte za svako sučelje zasebno.

Glomazne noge sa stražnje strane imaju kanale i držače kroz koje možemo uredno provesti kabele

Boje su duboke, raskošne i doista, kako u HDR, tako i u SDR sadržajima. Dubina crne boje je impresivna – izmjerili smo samo 0,0011 cd/m2, uz FALD namješten na High (konkretna postavka zove se Auto Local Dimming). Zloglasni blooming, efekt gdje jako svijetli objekti na tamnoj podlozi imaju “auru”, praktički je neuočljiv, osobito ako se televizor gleda iz ravne pozicije. Tek bi gledatelji lijevo i desno od sredine televizora mogli uočiti lagani blooming, ali u vrlo specifičnim situacijama (primjerice, titlovi na potpuno crnoj podlozi). Gledate li video s horizontalnim trakama na gornjoj i donjoj strani, dubina crne boje takva je da će trake djelovati kao crni rub ekrana, a ne dio slike. Svjetlina ekrana prilikom gledanja HDR sadržaja seže sve do 1.000 cd/m2, što je više nego dostatno za postizanje “pravog” iskustva HDR-a. No i sadržaji standardnog dinamičkog raspona izgledaju zaista izvrsno, detaljno i bogato.

X-Motion Clarity Možebitno najimpresivnija ovogodišnja tehnologija naziva se X-Motion Clarity, i ona je odgovorna za to što XF90 u aspektu oštrine pokretnih objekata, te cjelokupne glatkoće i rafiniranosti pokreta, dobrano nadmašuje prošlogodišnje modele XE90 i XE93. Dotična koristi tehniku umetanja crnih frameova (Black Frame Insertion – BFI), koje ljudsko oko ne vidi, kako bi drastično povećala pokretnu razlučivost i stvorila doista izvanredan doživljaj gledanja sadržaja koji obiluje objektima koji se brzo pomiču po ekranu, bez ikakva oku uočljivog titranja. Kako biste aktivirali X-Motion Clarity, morat ćete otići u postavke slike, otvoriti izbornik Motion, postavku Motionflow namjestiti na “Custom” te tada namjestiti Smoothness na Max te Clearness na 1 (ovime se najmanje gubi na svjetlini prikaza, a uz postizanje izvrsne oštrine i glatkoće pokreta). X-Motion Clarity aktivan je i na postavkama Motionflowa "Standard" te "Smooth". Opciju Film mode sugeriramo da postavite na Low, a ako vam se učini da su pokreti u sadržajima koje gledate neprirodni, ovdje odaberite Off. Eliminiran je i problem s ponavljanjem frameova (trzanjem slike) prilikom gledanja sadržaja u 50 Hz, što je morilo čitavu prošlogodišnju liniju XE.

Osim nativnih 4K sadržaja u SDR-u i HDR-u (lokalni videozapisi, Netflix, YouTube), iskušali smo čitav niz Full HD (1080p) zapisa i uvjerili se da XF90 obavlja sjajan posao sa skaliranjem na nativnu 4K razlučivost. Donja granica, pri kojoj video nakon skaliranja još uvijek izgleda dobro, jest HD (720p). Nemojte se, međutim, zavaravati da će televizijski program standardne definicije izgledati dobro. Bit će prihvatljive kvalitete, tek toliko da bude podnošljiv za gledanje, ali čak ni Sonyjev procesor X1 Extreme nije sposoban proizvesti nešto ni iz čega.

Input lag ovog televizora, kad ga “hranimo” 4K sadržajem, iznosi izvrsnih 26 milisekundi. Konzole koje na izlazu daju Full HD signal povećavaju input lag na oko 40 milisekundi pa je u tom slučaju igranje manje ugodno, iako još uvijek unutar granica prihvatljivog.

Puževim korakom

Direktno pozadinsko osvjetljenje s FALD-om odgovorno je za nešto deblji profil televizora

Bravia KD-55XF9005 daje fenomenalnu sliku i nenadmašnu interpretaciju pokreta, ali poneke mane ipak postoje. Najveća se odnosi na softversku platformu, Googleov Android 8.0 Oreo. Premda je Android sam za sebe poželjan, s obzirom na to da omogućuje jednostavno skidanje i korištenje omanje planine aplikacija, među kojima su u ovom kontekstu najvažnije Kodi i Plex (uz tvornički instalirane YouTube, Netflix i Amazon Prime Video), mnoge radnje se iz nekog razloga odvijaju ubitačno sporo. Primjerice, nakon što pozovemo “Action Menu”, izbornik u kojem u jednom kliku možemo aktivirati sliku u slici, isključiti ekran (korisno kad, primjerice, castamo glazbu s mrežnih servisa pa nemamo potrebu za gledanjem slike) i pristupiti postavkama slike i zvuka, te odaberemo postavke slike, samo učitavanje izbornika s postavkama traje fascinantnih desetak sekundi. Relativno je sporo i prebacivanje televizijskih kanala te prikazivanje trake za glasnoću. Same aplikacije brzo se pokreću i rade bez problema, a uredno radi i castanje na integrirani Chromecast Ultra, ali to ne mijenja činjenicu da bi se mnoge stvari na televizoru ove klase i cijene jednostavno morale događati mnogo brže. Iskušali smo i pojedine zahvate koje dugogodišnji vlasnici Sonyjevih televizora preporučuju, poput isključenja sistemskih aplikacija Sony Shelf i Sony Select, ali bez značajnijih pomaka nabolje.

Drugi potencijalni problem je refleksija panela. Kadgod ćete televizor koristiti u nezamračenoj prostoriji, u svim tamnijim dijelovima scene vidjet ćete odraz okoline. S druge strane, s obzirom na to koliko dobru sliku Bravia XF90 pruža u povoljnim uvjetima, mnogima neće biti teško ustati iz kauča i spustiti rolete.

Cijena 55-inčne varijante ovog televizora je 12.799 kuna. Najmanji, 49-inčni primjerak dostupan je za oko 2.000 kuna manje, 65-inčni košta 17.299 kuna, a najveći, 75-inčni, punih 32.999 kuna. S time na umu, 55-inčni model doima se optimalnim izborom. Tih 12.800 kuna nipošto nije malo, ali možete biti sigurni da ćete za uloženi novac dobiti jednu od najboljih kvaliteta slike, kao i ponajbolju interpretaciju pokreta, koja se u svijetu LCD televizora u 2018. godini može dobiti. Pojedini OLED modeli u nekim će aspektima prikaza možebitno biti još za nijansu impresivniji, ali u oštrini i fluidnosti pokreta neće se moći nositi s ovom Sonyjevom zvjerkom. Definitivna preporuka!