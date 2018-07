Sony Xperia XZ2 i Xperia XZ2 Compact - Konačno drugačiji

Specifikacije oba uređaja Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Compact Ekran 5,7", 1.080 x 2.160 5", 1.080 x 2.160 Memorija 64 GB + microSD, 4/6 GB RAM 64 GB + microSD, 4 GB RAM Procesor Qualcomm Snapdragon 845, octa-core Qualcomm Snapdragon 845, octa-core Kamere 19 MP + 5 MP 19 MP + 5 MP Dimenzije i masa 153 x 72 x 11.1 mm, 198 g 135 x 65 x 12.1 mm, 168 g Baterija 3.180 mAh 2.870 mAh Cijena 4.899 kn 4.299 kn

Sony je jedna od rijetkih tvrtki čiji je dizajn mobilnih uređaja vrlo lako prepoznatljiv. Od Xperije Z iz 2013. godine pa do Xperije XZ1, koja je izašla 2017., Sonyjev “omnibalance” dizajn nailazio je na dosta pozitivnih kritika zbog njegove čistine, futurističkog looka, minimalizma, ali i na ponešto negativnih od fanova koji su ga se zasitili nakon niza godina. Niz je nakratko prekinut Xperijom X koja je predstavila Unified Design koji se nije dugo zadržao, ali su njegovi tragovi vidljivi na današnjoj XZ2 i XZ2 Compact.

Evolucija dizajna

Cijela stražnja površina dva najnovija uređaja blago je zaobljena, prekrivena staklom, kamera, kao i njezini popratni elementi, poredani su vertikalno, a tu je i fingerprint sensor koji je u istoj toj ravnini i malo niže nego što smo navikli vidjeti na ostalim uređajima. U slučaju verzije Compact, stražnja strana je plastična, što i nije tako loše jer je grip bolji, a nema problema ni s otiscima prstiju kao na većem bratu. Dodatna razlika su elementi kamere, koji su u ovom slučaju poredani vodoravno te manje dimenzije pa tako i masa.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Tu su i dugo priželjkivani manji rubovi oko zaslona, što je kritičarima bila najveća slaba točka i glavni razlog hejtanja Sonyjevih uređaja.

Gore i dolje su zvučnici koji su dosta glasni; manja Xperia, začudo, uspijeva pratiti veću u glasnoći, ali ne i u čistini zvuka, a veća je malo, ali primjetno, čišća. Cjelokupno iskustvo slušanja muzike ili gledanja videa podignuto je na višu razinu sustavom Dynamic Vibration (samo u većoj Xperiji), koji nam donosi vibriranje uređaja u skladu sa sadržajem koji gledamo ili slušamo, slično Sonyjevim kontrolerima Dualshock. Kao ideja, to je dosta zanimljiva stvar, no u praksi je to malo nezgodno izvedeno. Vibracije su dosta često nasumične, a kada se očekuju – izostanu. S desne strane smještene su sve fizičke tipke, a Sonyjev sad već zaštitni znak – fizička tipka za kameru –ponovno je tu, na oba modela.

Analogni audiopriključak za slušalice je izostao, a na vrhu je ladica za microSD i dvije nano-SIM kartice, dok je na modelu Compact ona s lijeve strane.

Kamere - Čari slow-motiona Kamera je očekivano na visokoj razini, s velikom količinom detalja, boje su blago zasićene, ali ponekad i isprane, ako uvjeti ne pružaju dovoljno svjetla, a tada fotke mogu biti i blago mutne. Fotke noću sadrže puno svjetla i detalja, a kad smo kod svjetla, ono nekad može raditi probleme jer se zna javljati efekt lens flare te tako pokvariti fotku. Ako niste zadovoljni rezultatima, moguće je podesiti zasićenost i svjetlinu klikom, kada se pojavljuje slider za obje opcije. Dostupan je ručni način rada kojim se mogu podesiti količina bijelog svjetla, ekspozicija, ISO vrijednost, brzina otvarača i fokus. Superior Auto način konstantno prepoznaje scene koje se fotografiraju pa tako i podešava različite parametre za što bolju fotografiju. Snimanje videa područje je gdje stvari počinju biti zanimljive – 4K HDR snimanje i Super Slow Motion 960fps. Kao proizvođač kamera, Sony je u oba polja bio prvi, donoseći nam tako ove dvije zaista zanimljive mogućnosti. Način snimanja super slow motion videa nije se promijenio od XZ1 modela, potrebno je upaliti kameru, prebaciti se na video način, kliknuti ikonicu za slow motion iznad ikone za snimanje i početi snimati. No to nije sve – nakon što se počne snimati, potrebno je kliknuti još jednom ikonu za slow motion te tada uređaj “hvata” točno 0,2 sekunde koje će kasnije “razvući” na 6,4 sekunde. Ako razlučivost podignete na full HD, taj će se vremenski prozor prepoloviti na 0,1, od kojih ćete dobiti 3,2 sekunde efekta super slow motion. Ako vam se ne da zezati s tajmingom, snimanje je moguće i u standardnih 120 fps. Sony je i tu začinio iskustvo fotkanja i snimanja opcijama kao: Predictive capture, Object tracking, Soft skin effect, Smile Shutter i Hand shutter.

Specifikacije su ukorak s konkurencijom: Snapdragon 845, 4 ili 6 GB radne memorije, 64 GB interne, 2:1 IPS LCD zaslon veličine 5.7”, razlučivosti 1080x2160 piksela, jedna kamera razlučivosti 19 mpx i baterija kapaciteta 3180 mAh.

Od stvari koje Compact nije dobio su: podrška za Qi bežično punjenje, Dynamic Vibration System, opcija s jedino 4 GB radne memorije, baterija manjeg kapaciteta od 2870 mAh. Sve ostalo – razlučivost, moćne kamere, 3D creator, procesor, otpornost na vodu – isto je.

Xperia Xperience

Sony je uvijek bio dobar kad je u pitanju softver, tu su nenametljivo i brzo sučelje s nekim korisnim dodacima kao podesivi homescreen, još uvijek dobre Sonyjeve aplikacije kao Music, Album i Weather, i Xperia Assist, koji omogućuje da upoznajemo uređaj u obliku chat aplikacije. Posebna poslastica je Sonyjeva aplikacija 3D Creator, koja je prvi put predstavljena s prošlogodišnjim Xperijama XZ1 i XZ1 Compact. Nude mogućnost 3D skeniranja glave ili manjeg objekta, kasnije dijeljenje svojih uradaka te njihov ispis pomoću 3D printera, a ako nemate jedan doma, moguće je i naručiti gotov ispis u različitim veličinama i ispisan različitim materijalima preko web-stranice Shapeways.

U postavkama se nalazi još Sonyjevih rješenja, Dualshock 4 – mogućnost uparivanja Xperije sa Sonyjevim kontrolerom za Playstation 4, Themes, Xperia Loops – animacija koja na lockscreenu prikazuje razne informacije, Stamina i Ultra Stamina – vrlo dobre funkcije limitiranja određenih funkcija uređaja kako bismo maksimalno uštedjeli bateriju, Battery Care – produžavanje vijeka trajanja baterije pametnim punjenjem baterije, Smart Backlight Control, kao i razne postavke boje i kontrasta slike na zaslonu.

Bogatstvo opcija

Kupci željni dobrog zvuka preko slušalica neće ostati zakinuti, on ja jak, bogat, a tu su i razne audio opcije za podešavanje zvuka.

DSEE HX, inače neutralan i prirodan zvuk, malo naglašava i obogaćuje, ali neznatno, u najvećem broju slučaja promjena nije primjetna, ClearAudio+ ide korak dalje i značajnije pojačava zvuk, čini ga čišćim i glasnijim, ali po cijenu stavljanja u drugi plan detalja i instrumenata koji se slabije čuju, Surround sound neka su vrsta filtara kojima možete postići oblik zvuka kao da ste u studiju, klubu ili na koncertu, a u procesu dolazi do blagog gubitka kvalitete i jačine zvuka. S-Force Front Surround nudi sličnu mogućnost za prednje zvučnike, ali bez detaljnih postavki prostora. Automatic optimization, analizirajući slušalice koje se koriste i preferencije korisnika, nekad produbljuje zvuk i pojačava duboke tonove, a nekad spušta više tonove ako su previsoki; mogli bismo reći da popravlja zvuk, dostavljajući često dosta dobre rezultate, no problem može nastati ako koristite slušalice koje zahtijevaju dosta snage; u tom je slučaju bolje ugasiti tu opciju jer uređaj pokušava produbiti niske tonove, ali pod cijenu zvuka koji nije konstantan, nestabilan je i pada zbog nemogućnosti uređaja da upogoni zahtjevnije slušalice. Uspoređujući ova dva modela, zanimljivo je da je XZ2 Compact glasnija od XZ2 preko zvučnika, ali ne i čistija zvukom.

Test slušalicama dao nam je slične rezultate. Sony nam već duže vrijeme daje taj luksuz da ne moramo strahovati od prazne baterije ako propustimo jednu noć punjenja, pa je to i sada slučaj. 2870, ili 3180 mAh kod većeg modela, trebali bi dati približno trajanje baterije zato što manji model pogoni i manji zaslon. Dostupne su i već dobro poznate Sonyjeve opcije uštede baterije STAMINA i Ultra STAMINA mode, a za ubrzavanje postupka punjenja tu je podrška za tehnologiju QuickCharge 3.0.

Sony je ove godine napravio popriličan skok – evolucija dizajna, novi omjer zaslona, skraćeni rubovi, 4K HDR snimanje. Oba uređaja gotovo da ni nemaju manu, zamjerku bismo mogli uputiti samo plastičnoj pozadini verzije Compact, i malo lošije zvučnike, ali uzimajući u obzir i nižu cijenu i iste specifikacije kao veći brat – to su stvari preko kojih možemo prijeći.

Sony Xperia XZ2 Udobno zaobljena poleđina

Brz softver

Ideja dinamičke vibracije

Dodatne opcije kamere

Baterija Kamera može biti bolja

Implementacija dinamičke vibracije Dizajn i finiš 8 Performanse 10 Baterija 9 Kamere 7 Ekran 9 UKUPNI DOJAM 9