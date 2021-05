Soundcast VG5 - Za ljubitelje basa

SPECIFIKACIJE Forma/Izvedba Bluetooth zvučnik Snaga 44 W (30 + 14 W) Povezivost Bluetooth (SBC, AAC, aptX), 3,5-mm audio Baterija Do 10 h (dvije baterije u paketu) Dimenzije i masa 43,5 x 21 x 21 cm, 5,7 kg Jamstvo 2 godine

NFC čip postavljen je sprijeda, a koristi se za brže uparivanje s mobitelima. VG5 može zapamtiti do osam Bluetooth uređaja

Soundcast VG5 je velik, moćan i prenosiv zvučnik, koji namjenom konkurira JBL-ovom modelu Boombox 2. S cijenom od 3.600 kuna, VG5 je dvjestotinjak kuna jeftiniji od Boomboxa 2, a zaostaje u samo jednom aspektu: trajanju baterije. Dok Boombox 2 nudi dvadesetak sati bežičnog rada, Soundcastova uzdanica bežično će svirati upola kraće. Raspištoljimo li se s glasnoćom, autonomija može pasti ispod sedam sati, stoga je dobro što se zvučnik isporučuje s jednom dodatnom baterijom. VG5 tehnički je potkovaniji od Boomboxa 2 u smislu podrške za Bluetooth kodeke (uz SBC, podržava AAC i aptX – Boombox 2 ograničava nas na SBC, najprimitivniji Bluetooth kodek), a akustički je podosta drugačiji, ali usporedivo pogodan za svoj primarni način korištenja: sviranje na otvorenom.

Soundcast VG5 ima oblik uspravnog cilindra. Vanjski gabariti su mu 43,5 x 21 x 21 centimetar, a jezičac na vagi zaustavlja se na 5,7 kilograma. Premda na svojoj stražnjoj strani ima izdubljeni utor, koji funkcionira kao ručka za prenošenje, ovo, naravno, nije zvučnik koji ćete ponijeti na planinarenje ili vožnju biciklom. Prirodno stanište su mu zabave na terasama, plažama, livadama, uz bazen, na plaži i svakom drugom mjestu gdje nam je cilj zabaviti veći broj ljudi. Naravno, radosno će zasvirati i u zatvorenom, ali VG5 zapravo ne voli malene prostore, jer se u njima ne može u potpunosti razmahati. Nije pogodan ni za korištenje u stanovima, jednostavno zato što će vam susjedi pozvati policiju.

Na oba boka, iza metalnih mrežica, nalazi se 3-inčni driver s aluminijskom kupolom

Tome je tako zbog načina kako su raspoređene zvučničke jedinice, njih ukupno tri. Na lijevom i desnom boku zvučnika nalazi se po jedan 3-inčni driver s aluminijskim kupolama, a na donjoj trećini kućišta smješten je 6-inčni dubokotonac, i to tako da je okrenut prema dolje. Taj woofer proizvodi monstruozne količine basa, koji Soundcastovoj uzdanici daje energičan i vrlo zabavan karakter, ali u zatvorenom može rezultirati vibriranjem poda i namještaja. Onaj tko živi na katu ispod vas, jasno će čuti svaki udar basa u pjesmama koje puštate. Sredina frekvencijskog raspona blago je povučena, a više srednje i visoke frekvencije dovoljno su prisutne da prezentacija ne bi zvučala zagušeno. Obojeni akustički potpis ovog zvučnika definitivno neće biti prema volji audiofilima i svima onima koji se tako osjećaju, ali širokim masama nesumnjivo će izmamiti osmijeh na lice. Proizvođač tvrdi da se zvuk ravnomjerno raspoređuje u 360°, ali ipak nije moguće izbjeći usmjerenost srednjih i visokih frekvencija, koje postaju čišće i otvorenije kada se zvučnik sluša s boka. Ukupna snaga dvaju ugrađenih pojačala (klasa D) iznosi 44 W (30 + 14 W), a možda i 60 W – na službenoj stranici navedeno je jedno, a na kutiji drugo. Kako god, zvučnik postiže impresivnu glasnoću te u čitavom rasponu uspijeva svirati bez distorzija.

Kako to ozbiljnom bežičnom zvučniku za korištenje na otvorenom priliči, Soundcast VG5 nosi IP64 rejting otpornosti na vanjske utjecaje – prskanje tekućina, kišu, snijeg, maglu, pijesak, prašinu i ekstremne temperature (-20 do 60 °C). Kućište mu kombinira robusnu plastiku, metalne mrežice i gumirane detalje. Na prednjoj strani nalazi se NFC čip, koji ubrzava uparivanje s mobilnim uređajima, a straga su konektori: 3,5-milimetarski ulaz, USB izlaz i priključak vanjskog napajanja. Svi oni nalaze se iza debelih, gumiranih vratašca te su zapečaćeni. Spomenuti USB port koristi se kako bi se baterija zvučnika koristila za punjenje drugih uređaja. Drugim riječima, VG5 dublira kao powerbank, koji preko USB-a može isporučiti do 10 W snage.

Na gornjoj, nakošenoj strani zvučnika nalaze se kapacitivne dodirne kontrole

Zanimljivo je da baterija nije tvornički ugrađena u zvučnik, već ju sami moramo ugraditi na predviđeno mjesto s njegove donje strane. Dobra strana takvog pristupa jest to što se baterija, prema potrebi, može zamijeniti, stoga vam se neće dogoditi da vam se zvučnik za nekoliko godina pretvori u skupocjeni uteg za papir. Kao što smo spomenuli na početku recenzije, sa zvučnikom dolaze dvije baterije. Potpuno punjenje baterije traje oko četiri sata, a zvučnik može raditi s posve praznom baterijom, pomoću priloženog zidnog punjača.

VG5 stvoren je za korištenje na otvorenom, gdje se najbolje snalazi veličinom, izradom i akustičkim performansama

Za upravljanje Soundcastom VG5 koristi se kapacitivna dodirna površina, smještena na njegovu nakošenu gornju stranu. Tu nalazimo središnju tipku za uključenje i isključenje zvučnika te tipke za reguliranje glasnoće zvuka, puštanje i pauziranje glazbe (također služi javljanju na telefonske pozive), isključenje zvuka (mute), inicijalizaciju Bluetooth uparivanja te bežično povezivanje s drugim Soundcastovim zvučnikom. To može biti još jedan VG5, ali i drugi tvrtkini modeli koji podržavaju funkciju bežičnog stereo uparivanja, kao što su manji VG3 i veći VG7. Kontrole ne omogućuju prebacivanje pjesama pa tu radnju treba obaviti na uređaju s kojeg puštamo glazbu.

Kratkim pritiskom na tipku Power dobivamo informaciju o preostalom stanju baterije, preko LED-ica koje okružuju dotičnu tipku. Na isti način bivamo informirani o glasnoći zvuka.

IP64 rejting otpornosti na vanjske utjecaje znači da nepogode poput kiše, snijega i prašine ne mogu nauditi zvučniku

Kontrolna ploča prema potrebi se može zaključati – dovoljno je pritisnuti i pet sekundi držati tipku Mute, nakon čega vam djeca i pripiti prijatelji neće moći petljati po zvučniku te remetiti zabavu. Držite li tu tipku 10 sekundi, aktivirat ćete automatsko zaključavanje kontrola, koje će se aktivirati nakon što ih tri minute nitko ne dira.

Sve te kapacitivne tipke zadovoljavajuće reagiraju na podražaje, premda se u smislu intuitivnosti korištenja ne mogu mjeriti s pravim, fizičkim kontrolama.

Soundcast VG5 je zvučnik “za raju” – robusna konstrukcija, otpornost na vanjske utjecaje i monstruozni bas najistaknutije su mu karakteristike te primarna oružja koja nosi u borbu s tulumima na otvorenom.

Soundcast VG1 Iskušali smo i Soundcastov najmanji zvučnik iz ove linije, model oznake VG1. Riječ je o vrlo kompaktnom zvučniku (7,4 x 17,3 x 5,9 centimetara, 460 grama), opremljenom parom 1,5-inčnih aluminijskih drivera i stražnjim pasivnim radijatorom, koji je, poput svojeg velikog brata, prilagođen korištenju na otvorenom. Sa svih strana, izuzev prednje i stražnje, gumiran je i zabrtvljen te djeluje neuništivo. Nosi IP67 rejting otpornosti na elemente te podnosi čak i uranjanje u vodu, do dubine od jednog metra. Isporučuje iznenađujuće glasan (2x 7,5 W) i sasvim solidan zvuk, definitivno bolji no što bi se očekivalo od zvučnika tih gabarita. Podržava Bluetooth kodeke SBC, AAC i aptX, nudi do 15 sati autonomije, puni se oko tri sata, preko Micro-USB konektora, a ima i 3,5-milimetarski ulaz i izlaz. Može raditi u stereo paru s drugim istim zvučnikom, a funkcionira i kao speakerphone, poput modela VG5. Cijena mu je 850 kuna.