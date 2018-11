STEMI Hexapod - "domaći" robot-učitelj

Tvorci Hexapoda prijavili su se 2014. na Elektroboj i započeli najveću životnu avanturu. Upravo to nude kroz svoj proizvod – tehnološku avanturu izrade robota, poput one kroz koju su i sami prolazili

Na spomen avanture, stariji ljubitelji gaminga sjetit će se igara poput Monkey Island i The Walking Dead. Sve su te avanture virtualne, a STEMI unosi fizičku komponentu. Naime, ova “avantura” započinje otvaranjem kutije koja stiže na vašu kućnu adresu. Pakiranje je solidne izrade, a za razliku od prethodne verzije, sada je manjih dimenzija. Težinom najavljuje ozbiljnost, a zveckanjem sadržaja budi znatiželju, poput one iz djetinjstva, kada dobijete novi Lego set za Božić.

Otvaranjem kutije dočekala nas je infografika, koja u četiri koraka objašnjava što se u avanturi očekuje. Tu je i poruka dobrodošlice od ekipe STEMI. Uklanjanjem papirnate infografike postaje jasno zašto se o ovom kompletu šuška već neko vrijeme. Preko 200 komponenata, razvrstanih u numerirane vrećice, koje će nas pratiti kroz ovu tehnološku pustolovinu. Tu su alati, vijci, elektronika, baterija, tijelo robota, itd. Nakon slobodnog prekopavanja komponenata, došlo je vrijeme da zakoračimo u virtualni STEMI laboratorij i počnemo sa sastavljanjem robota.

Dvjestotinjak dijelova isporučuje se u pakiranju s novim Hexapodom, a s uputama, nalik onima iz Ikee, potrebno ih je sastaviti

Otvaranjem korisničkog računa na webu STEMI-ja ulazi se u tzv. STEMI Lab. Tamo su istaknuti edukacijski paketi koji korisniku stoje na raspolaganju: 3D modeliranje, slaganje robota, izrada mobilne aplikacije i programiranje u Arduinu. Lagano uplašeni količinom sadržaja, odlučili smo primijeniti princip skakanja u hladno more – nemoj previše razmišljati, samo se baci. Isprobali smo prvu stavku po redu, 3D modeliranje, i odmah se otvorilo novo sučelje, s fokusom na videosadržaj.

U videu dobrodošlice upoznajemo se s Mijom – simpatičnom djevojkom koja na engleskom jeziku zapravo ima ulogu “vodiča” kroz sadržaj. Mia nas upoznaje s timom STEMI, koji već ima zadatak za nas. Bez osobitog predznanja o 3D modeliranju, započeli smo s osnovama te smo korak po korak modelirali prve oblike. Servo motor, noga, tijelo… Na kraju procesa svima će poći za rukom izraditi potpuni model robota.

Ipak, nakon virtualnog svijeta 3D modeliranja, vrijeme je došlo da složimo i stvarnog, opipljivog robota. Upute za slaganje nalik su onima koje se dobivaju u Ikei, ali sa živim 3D modelima. Slaganje je trajalo 2 do 3 sata. Bilo je uzbudljivo promatrati postupno formiranje oblika robota, dio po dio. Nakon složenog robota, htjet ćete – dakako – da on napokon prohoda, no za to još nije bilo vrijeme. Baš kao i u stvarnom inženjeringu, trebalo je upogoniti male motore i pripremiti robota za prve korake. Teško je opisati takav osjećaj stvaranja umjetnog oblika života vlastitim rukama – osjećaj koji je rijetko dostupan u današnjem konzumerizmu, kada smo navikli sve dobiti “na gotovo”.

Mobilna aplikacija omogućuje da se sastavljenim robotom upravlja

Nakon kratke igre s robotom, nastavili smo s pustolovinom i izradom vlastite mobilne aplikacije za upravljanje robotom u jednostavnom, vizualnom programskom sučelju – MIT App Inventor. Slično se programiraju micro:bit, mBot i slični proizvodi. Vizualno programiranje pogodno je za učenje koncepata programiranja bez sintaktičkih prepreka prisutnih u tekstualnom programiranju.

Programiranje robota nakon što se sastavi, omogućeno je kroz jednostavno sučelje prilagođeno stjecanjima osnovnih programerskih vještina

Ekipa STEMI ovdje je uspješno zamaskirala ozbiljno tekstualno programiranje (C++) kroz plesni natječaj robota. Zadatak je pripremiti robota za ples korištenjem tekstualnih naredba kao što su “tilt(left)” i “move(right)”. Pritom se programiraju i višebojne LED lampice, koje ovog robota pretvaraju u pravog disko čagera.

Odrasli smo ljudi s poslom, pa smo zbog nedostatka vremena prošli samo dio sadržaja koji dolazi s ovim robotom, no bilo je to dovoljno da se u svoj toj odraslosti u nama ponovno bude probuđeno i dijete. Iznenađujuće je koliko su zapravo jednostavno, interaktivno i zabavno predstavljene naizgled komplicirane teme poput 3D modeliranja i programiranja mikrokontrolera. Bogati sadržaj osigurava bazu znanja koja tek otvara vrata u svijet stvaranja i nadogradnja, a prilagođen je početnicima.

S druge strane, zbog same količine sadržaja, ovaj robot može biti odličan nastavak onima koji su počeli s micro:bitom i mBotom, ili im je jednostavno dosta školskog kurikuluma prošlog stoljeća. Ovaj robot plijeni pozornost gdje god se pojavi, i budi interes u gotovo svakom djetetu – znamo to iz mnogobrojnih susreta s ekipom koja ga je stvorila, po raznoraznim konferencijama… Ukratko – STEMI Hexapod zadovoljit će svakog roditelja koji svom djetetu želi osigurati perspektivnu budućnost u svijetu tehnologije.

3D modeliranje robota jedna je od “zadaća” koju vlasnik Hexapoda može ispuniti, učeći se usput osnovama STEM vještina