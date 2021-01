Technics Ottava S SC-C50 - Zvuk za pamćenje, aplikacija za zaborav

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 3x 6,5 cm bas-srednjetonac, 3x 1,6 cm visokotonac, 12 cm subwoofer Snaga 20 W lijevi, desni i centralni kanal, 40 W subwoofer Mrežna povezivost LAN (10/100), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth (SBC, AAC), AirPlay 2, Google Chromecast Konektori Optički ulaz, 3,5 mm analogni ulaz, USB ulaz Dodaci Multiroom podrška, stereo uparivanje, internetski radio i podcastovi (Airable) Dimenzije i masa 375 x 220 x 197 mm / 5,9 kg Jamstvo 2 godine

Technics Ottava S SC-C50 službeno spada u bežične glazbene sustave. Riječ je o uređaju koji u istom kućištu objedinjuje čak sedam zvučničkih jedinica – tri 1,6-centimetarska visokotonca, tri 6,5-centimetarska bas-srednjetonca i 12-centimetarski subwoofer – s pripadajućim pojačalima, DAC-om i elektronikom potrebnom za žično i bežično umrežavanje. Tim glazbenim sustavom upravlja se preko mobilne aplikacije Technics Audio Center. O njoj ovisi do te mjere da ne dolazi s daljinskim upravljačem. Premda na svojoj gornjoj strani ima nekoliko tipki i statusni monokromatski ekran, glazbu, internetski radio i podcastove gotovo isključivo ćete puštati preko vašeg mobitela.

Ottava S SC-C50 nudi Bluetooth konekciju, ali ona nipošto nije primarni predviđeni način korištenja. To potvrđuje i činjenica da se preko Bluetootha mogu koristiti samo audio kodeci SBC i AAC; podrška za naprednije kodeke aptX, aptX HD i LDAC izostala je. Srećom, Technicsov sustav u svojoj utrobi krije Google Chromecast, koji se odavno dokazao kao jedan od najpraktičnijih načina za bežičnu reprodukciju sadržaja, a također podržava AirPlay 2 te izravnu reprodukciju preko spomenute Technicsove aplikacije, gdje su nam dostupni servisi poput Deezera, Tidala i Airablea, čiju bazu internetskih radijskih postaja i podcastova Technics koristi. Moguće je i sviranje sadržaja koji su ispravno podijeljeni unutar lokalne mreže, dakle, s nekog kućnog računala ili NAS-a. S kombinacijom Chromecasta, AirPlaya 2, Bluetootha, lokalnog mrežnog sharea i servisa dostupnih unutar mobilne aplikacije, praktički nema zvučnih sadržaja koje nećete na ovaj ili onaj način moći bežično poslati na Ottavu Sa SC-C50.

Robusno i elegantno kućište Technicsova glazbenog sustava prekriveno je platnenom mrežicom. Odozgo je metalni pokrov s ekranom i nekolicinom tipki, a na donjoj strani četiri su gumene nožice, kojima se postiže separacija od podloge

Naravno, glazbeni sustav Ottava S SC-C50 poveziv je i preko žice. Osim 100-megabitnog mrežnog konektora, koji se može (i treba, ako je fizički izvedivo!) koristiti kao alternativa bežičnom umrežavanju, na stražnjoj strani uređaja nalaze se optički i analogni 3,5-milimetarski ulaz te USB port, namijenjen spajanju vanjske memorije s glazbenim sadržajima (MP3, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, AAC te DSD od 2,8, 5,6 i 11,2 MHz).

Optička konekcija osobito je zanimljiva svima onima koji bi Ottavu Sa SC-C50 htjeli koristiti kao nemjerljivo moćniju i kvalitetniju alternativu zvučnicima televizora. Međutim, u praksi to nije baš tako jednostavno, za što okrivljujemo nepredvidljivo i mušičavo ponašanje Technicsove aplikacije Audio Center. Primjerice, kad uključite televizor, a potom, odabirom sučelja “Optical” u aplikaciji Audio Center aktivirate Technicsov sustav, isprva nećete čuti – ništa. Kako bi reprodukcija zvuka započela, potrebno je odabrati bilo koje drugo sučelje (analogno, primjerice) i tada se vratiti na optiku. Tek tada će se začuti zvuk koji sustav dobiva preko optičkog sučelja. Glasnoću zvuka, iz nepoznatog razloga, u ovom slučaju nije moguće kontrolirati pomoću aplikacije Audio Center, već treba otvoriti aplikaciju Google Home i potražiti Technicsov sustav – tek tada dospijevamo do klizača za glasnoću. Imamo, dakle, otprilike šest koraka previše, za obavljanje najbanalnije moguće radnje. To je jedan od razloga zašto je uređaj ipak trebao biti isporučen s daljinskim upravljačem, koji bi sve te rabote drastično ubrzao.

Svi konektori smješteni su straga. Tu imamo optički, 3,5-milimetarski analogni i USB ulaz, priključak žične mreže i napajanja te tipku za zatamnjenje ekrana i, u kombinaciji s gornjim tipkama, neke druge radnje

No to je samo dio problema s Technicsovom aplikacijom. Redovito nam se događalo da prestane detektirati Ottavu Sa SC-C50 u lokalnoj mreži, iako smo do maločas uredno puštali glazbu. Kada bi se to dogodilo, aplikacija bi također prestala prepoznavati spojeni USB stick, kao i mrežne servise kojima smo pristupali unutar nje, poput Deezera i Tidala.

S druge strane, kad smo u službenim aplikacijama tih istih servisa koristili mogućnost castanja na Ottavu Sa SC-C50, takvih problema nije bilo – ugrađeni Chromecast ponaša se besprijekorno. Isto vrijedi za Spotify Connect, koji je također podržan, a koji znači da ćete u Spotifyevoj službenoj aplikaciji Ottavu Sa SC-C50 vidjeti na listi dostupnih uređaja za reprodukciju. Kad se Technicsov sustav koristi tako da castamo glazbu preko Chromecasta, ili ju puštamo preko Bluetootha ili AirPlaya 2, ne treba se nepotrebno natezati ni s namještanjem glasnoće – ona se tada regulira preko pripadajućih, bočnih tipki mobitela. Ukratko, kad ne posreduje Technicsova nemušta aplikacija Audio Center, Ottava S SC-C50 radi sasvim predvidljivo i bez greške. Većina spomenutih problema (osim onog s korištenjem optičkog sučelja) također nestaju kad se sustav u kućnu mrežu poveže žično, umjesto preko Wi-Fija. Ipak, to ne možemo nazvati velikom olakotnom okolnošću, zato što se može pretpostaviti da će većina potencijalnih korisnika preferirati bežičnu konekciju.

Jesmo li spomenuli da Audio Center inzistira na permanentnoj, neuklonjivoj notifikaciji, koja je uvijek prisutna ispod drugih Androidovih notifikacija? Zamalo bi bilo najbolje da se aplikacija uopće ne instalira, ali to ipak nije poželjno. Naime, osim što će vam biti potrebna za slušanje internetskog radija (dostupne su sve relevantne hrvatske stanice i nepregledna gomila stranih) i podcastova, u njoj se kriju sve opcije vezane uz konfiguraciju Technicsova sustava, među kojima su nas neke poprilično impresionirale. Tu ponajprije mislimo na tehnologiju Space Tune, namijenjenu optimizaciji zvuka prema prostoriji u kojoj se sustav nalazi. Konkretan položaj u prostoru možemo odabrati ručno (blizina zida, kut ili slobodni prostor), ili prepustiti sustavu da, pomoću ugrađenog mikrofona i serije testnih signala, ispita prostor te kreira optimalni akustički profil. Prilikom testiranja Ottave Sa SC-C50, Space Tune nam je u nekolicini prostorija bio iznimno koristan za obuzdavanje basa, a bez gubitka živosti i bogatstva zvuka. Space Tune kalibracija može se pokrenuti i bez aplikacije: kad je sustav uključen, treba pet sekundi držati tipku Play/Pause, smještenu na njegovoj gornjoj strani.

Pomoću tipki, koje okružuju monokromatski ekran, uključujemo sustav, namještamo glasnoću zvuka, biramo ulaz te pristupamo favoritima, koje smo pohranili preko službene aplikacije (radijske postaje, podcastovi, sadržaji na USB-u i drugo)

U postavkama Ottave Sa SC-C50 također imamo klizače za ručno namještanje basa, srednjih i visokih frekvencija, namještanje sleepa, određivanje vremena kad će sustav biti aktivan (i na kojem ulazu), način rada koji pojačava vokalno područje i koješta drugo.

Kao što smo već spomenuli, iza platnene, crne mrežice, koja prekriva čitavu prednjicu Ottave Sa SC-C50, nalazi se čak sedam zvučnika. Riječ je o tri 6,5-centimetarska bas-srednjetonca, s koaksijalno postavljenim 1,6-centimetarskim visokotoncima, te 12-centimetarskom subwooferu. Prva tri zvučnika postavljena su kao lijevi, desni i centralni kanal te pojačalo D-klase svakome isporučuje 20 W snage. Subwoofer se nalazi ispod centralne jedinice te dobiva 40 W snage. Bas-refleksni port s njegove je desne strane, ispod desnog kanala.

Pogled “pod haubu” otkriva kako je raspoređeno sedam zvučničkih jedinica te gdje se nalazi bas-refleksni port

Jedna od odlika Technicsove Ottave jest mogućnost uparivanja zvučnika u stereo parove te izgradnje multiroom sustava. Na testu smo imali samo jedan primjerak Ottave Sa SC-C50 pa te načine korištenja nismo imali prilike iskušati u praksi.

Ono što svakako možemo kazati jest to da jedna Ottava S SC-C50 zvuči prilično moćno. Još jednom ponavljamo, ovo nije “običan” Bluetooth zvučnik, niti ga tako treba koristiti. Kad se sluša s male udaljenosti (manje od dva metra), taj sustav jednostavno nema dovoljno prostora da se “razmaše” te tada zvuči poput malo boljeg Bluetooth zvučnika, sa svim nedostacima takvih uređaja, poput nedostatka prave širine i veličine zvuka. Međutim, kad se Ottava S SC-C50 postavi na komodu ispod televizora, i sluša s kauča, do izražaja dolazi njegova sposobnost da živahnim, mesnatim i, prema potrebi, impresivno glasnim zvukom popuni pozamašan prostor. Iznimno čvrsta konstrukcija sustava odlično funkcionira u kombinaciji s ugrađenim subwooferom, dajući Ottavi Sa SC-C50 zaista bogat, dubok i udaran bas, a bez pojave neželjenih vibracija i remećenja vokala i svega ostalog što se događa u srednjim frekvencijama. Visoke frekvencije posve su neumarajuće, čak i suviše povučene, što se može donekle popraviti povlačenjem klizača za visoke frekvencije, smještenog u postavkama zvučnika u pripadajućoj mobilnoj aplikaciji, u krajnji desni položaj. Premda to nije rješenje koje će zahtjevnijim korisnicima zamijeniti primarni kućni hi-fi sustav, neplanirano smo ga dugo zadržali u spavaćoj sobi, gdje se odlično uklopio sa svojim elegantnim dizajnom, jednostavnim načinom rada (kad se glazba casta na ugrađeni Chromecast) i ugodnim zvukom, koji takav ostaje i prilikom tišeg slušanja.

Ottava Sa SC-C30 fizički je manji glazbeni sustav, sa “samo” pet zvučničkih jedinica (nema centralnog kanala) i manjom snagom (2x 15 W za lijevi i desni kanal te 30 W za subwoofer), ali i s 1.000 kuna manjom cijenom

Ottava S SC-C50 spoj je odličnog hardvera i problematične mobilne aplikacije. Spašavaju ga ugrađeni Chromecast te podrška za Bluetooth i AirPlay 2, a donekle i činjenica da se mnogo bolje ponaša na žičnoj mrežnoj konekciji. Ipak, ako biste ga htjeli spojiti na Wi-Fi i koristiti preko Technicsove vlastite aplikacije, sugeriramo da istražite druge opcije, jer se u takvom načinu rada ovaj sustav ne pokazuje u pretjerano dobrom svjetlu.