Testirali smo EON TV, ponajbolju televizijsku uslugu dostupnu u našim krajevima

Naše druženje s EON TV-om, Telemachovom uslugom televizije putem Interneta, započelo je gotovo slučajno – tražili smo kako pogledati prijenos posljednje ovogodišnje utrke Formule 1, koja se prikazivala na kanalu Sport Klub. Budući da se u ponudi EON TV-a nalazi čak 13 kanala Sport Kluba (uključujući SK 4K, koji emitira sadržaj u 4K razlučivosti!), aktivacija besplatnog jednomjesečnog probnog perioda nametnula se kao logično rješenje. Utrka je došla i prošla, Verstappen je trijumfirao u neosporno najuzbudljivijoj sezoni Formule 1 novijeg doba, a EON TV je ostao instaliran na televizoru vašeg autora, jer se u tom probnom periodu pokazalo kako je bogata ponuda sportskih kanala tek jedna od njegovih brojnih odlika.

EON TV se ubraja u takozvane OTT (Over-the-Top) medijske usluge, štoviše, jedna je od najvećih takvih usluga u ovom dijelu Europe. Prevedeno i pojednostavljeno, riječ je o usluzi televizije putem Interneta, čije je korištenje posve neovisno o davatelju internetske usluge te ne zahtijeva ugovorno vezivanje. Štoviše, za vlasnike iole modernijih pametnih televizora, EON TV ne iziskuje ni nikakav dodatni uređaj, budući da je pripadajuća aplikacija dostupna za tri najveće Smart TV platforme: Android TV (Sony, Philips, Xiaomi i neki drugi), webOS (LG) i Tizen (Samsung). Za vlasnike takvih televizora korištenje EON TV-a svodi se na registraciju putem službene stranice te instalaciju i pokretanje aplikacije na televizoru, unutar koje su tada dostupni svi sadržaji koje usluga nudi.

Video klub ispunjen je serijama, filmovima i dokumentarcima kojima pristupamo na zahtjev. Veličina Video kluba ovisna je o pretplatničkom paketu, a svi dostupni sadržaji uključeni su u cijenu usluge EON.TV, dakle ne treba ih dodatno plaćati

Sadržajno je EON TV podijeljen na televizijske kanale i takozvani Video klub, sekciju gdje se nude filmovi, serije i dokumentarci na zahtjev, s agregiranom ponudom servisa HBO On Demand, Pickbox Now, CineStar Premiere Plus, AMC, Nick+, Pikaboo Play i brojnih drugih. Ukupno je ovdje dostupno gotovo 20.000 filmova i serija, a osobito je zanimljivo kako se svim dostupnim sadržajima pristupa posve besplatno, točnije, oni su uključeni u cijenu mjesečne pretplate na EON TV.

Što se tiče televizijskih kanala, EON TV ih nudi više no ijedna druga domaća konkurentska platforma. Ukupno ih je oko 160, a cjelokupna ponuda, kao i popis kanala dostupnih u različitim pretplatničkim paketima, mogu se pogledati na službenoj stranici servisa. Premda u ovakvim recenzijama nemamo običaj lamentirati o selekciji televizijskih kanala, jer smo stava da će svaki korisnik sam za sebe odrediti je li mu ponuda servisa zadovoljavajuća, kod EON TV-a ipak moramo istaknuti izuzetno bogat izbor sportskih, dječjih i dokumentarnih kanala, kakav nije dostupan ni u jednoj drugoj usluzi tog tipa.

Pretplatnički paketi i cijene

EON TV dostupan je u tri različita pretplatnička paketa. Najjeftiniji, EON Start TV, koštat će vas 49 kune mjesečno, a donosi šezdesetak kanala (nešto više od 30 u HD kvaliteti) i oko 3.000 naslova u Video klubu (sadržaji sa servisa Nova+, Vavoom Play, Pikaboo Play i Cinemix).

Paket EON Full TV košta 89 kuna mjesečno, a broj kanala povećava na oko 150 (preko 70 u HD kvaliteti), uz preko 6.000 naslova u Video klubu (Nova+, Vavoom Play, Pikaboo Play, Cinemix, AXN, Disney, Epic Drama, AMC, Minimax Plus, History/C&I, Nick+, Diva, E!, Sci-Fi, NatGeo, MyBaby TV, ABC Studios, Zauder).

Cijena najraskošnijeg paketa, EON Premium TV, jest 169 kuna, a s njime dolazi preko 160 kanala (više od 80 u HD kvaliteti) i preko 19.000 naslova u Video klubu, koji je kod ovog paketa proširen s ponudom servisa HBO On Demand, Pickbox Now i Cinestar Premiere Plus.

Naslovnica EON.TV-a objedinjuje preporučene sadržaje s televizijskih kanala i onoga što se nudi putem Video kluba

Nijedan od tri navedena pretplatnička paketa ne dolazi s ugovornom obvezom, već se plaća na mjesečnoj razini i otkazuje bez ikakvih penala. Svi paketi također dolaze s jednotjednom arhivom sadržaja, što znači da se sadržaj svih kanala snima i dade pregledavati sedam dana unazad.

Mobilna aplikacija (Android, iOS) podjednako je intuitivna za korištenje kao "televizijska" varijanta EON.TV-a. Vrijedi istaknuti da podržava castanje na Chromecast, stoga se svi dostupni sadržaji lako prebacuju na veliki ekran

EON TV može se koristiti na mrežama svih davatelja internetske usluge – sve dok postoji aktivna internetska konekcija, usluga će uredno raditi. Samim time, usluga je lako prenosiva te ju je moguće koristiti na različitim uređajima i lokacijama. Zateknete li se, primjerice, kod prijatelja i poželite gledati neki sadržaj s vašeg EON TV-a, jednostavno ćete ga moći pokrenuti na svojem mobitelu, laptopu ili tabletu. U slučaju da vam prijatelj ima televizor s integriranim ili utaknutim Chromecastom, tada ćete iz aplikacije EON TV željeni sadržaj moći castati na veliki ekran.

Svi paketi podržavaju pristup putem jednog pametnog televizora i tri druga uređaja, poput mobitela, laptopa i stolnog računala. Poželite li aplikaciju instalirati na neki drugi televizor, prvo ćete iz korisničkog profila morati ukloniti postojeći, što možete učiniti jednom mjesečno. Istovremeno se sadržaji na EON TV-u mogu gledati u aplikaciji instaliranoj na pametni televizor i na jednom mobitelu ili računalu.

Vrijedi istaknuti da je za paket EON Start TV u tijeku akcija u kojoj se može besplatno iskušati u periodu od mjesec dana, i to s otključanim apsolutno svim kanalima i sadržajima Video kluba, kao da se koristi paket EON Premium TV. Akcijom je trenutačno obuhvaćen i EON Smart Box, kompaktni uređaj, koji će vam biti potreban kako biste EON TV gledali na starijim pametnim televizorima, ili televizorima bez Smart TV sučelja.

Uređaj inače treba platiti 799 kuna, a u ovom je trenutku dostupan za 399,50 kuna.

Android u srcu

EON Smart Box zapravo je Android box s instaliranom aplikacijom EON TV, a na koji se također mogu instalirati sve ostale aplikacije s Google Play Storea. Riječ je uređaju Changhong CHOTT0102, temeljenom na Amlogicovom SoC-u S905X3, koji raspolaže s četiri procesorske jezgre Cortex-A55, grafičkim čipom Mali-G31 MP2, 2 GB RAM-a te 8 GB memorije za pohranu podataka, proširive putem microSD kartice. Pripadajući utor za microSD kartice nalazi se na lijevom boku uređaja, a na istom mjestu su i po jedan USB 3.0 i USB 2.0 konektor, u koje možemo utaknuti USB stickove i eksterne diskove s multimedijalnim sadržajima.

EON Smart Box veličine je dlana te se kao takav lako prenosi. Na mjestu gdje ga namjeravate koristiti nužno je osigurati žičnu konekciju s routerom

EON Smart Box raspolaže sa žičnom i bežičnom mrežnom karticom, no Wi-Fi kartica je onemogućena, kako takav način spajanja ne bi degradirao performanse uređaja i cjelokupno iskustvo korištenja usluge EON TV.

Premda je neosporno da će sustav raditi bolje "na žici", svejedno bismo preferirali da je bežična povezivost ostavljena kao opcija za korisnike koji su izgradili kvalitetnu kućnu bežičnu mrežu, budući da bi za njih to značilo da ne moraju razvlačiti jednu dodatnu žicu, niti razmišljati o položaju kućnog routera u odnosu na televizor.

Povezivanje EON Smart Boxa teško može biti jednostavnije. Na televizor se povezuje putem HDMI-ja, a na router žicom

EON Smart Box također je opremljen Bluetooth modulom i integriranim Chromecastom, što ga čini iznimno praktičnim za reprodukciju sadržaja s brojnih podržanih mrežnih servisa. Ukoliko se ranije niste susretali s Chromecastom, to izgleda ovako: na mobitelu pokrenete željenu aplikaciju (YouTube, HBO GO, Plex, Spotify, Deezer, YouTube Music, Tidal, Twitch i deseci drugih), u njoj odaberete da želite pustiti (castati) sadržaj na EON Smart Box i tada jednostavno odaberete željeni sadržaj. Njegova reprodukcija potom smjesta kreće na vašem televizoru.

Vrijedi istaknuti kako se tu ne radi o streamanju sadržaja s vašeg mobitela na televizor. Mobitelom zapravo samo dajete naredbe ugrađenom Chromecastu, a dohvaćanje i reprodukciju samog sadržaja obavlja Chromecast, a ne vaš mobitel. Drugim riječima, mobitel ste u isto vrijeme slobodni koristiti za bilo što drugo, jer on nije ni na koji način vezan uz vaš televizor. Castati se također mogu ekran mobitela (zgodno za brzinsko pokazivanje galerije fotografija, primjerice), tabovi unutar Chromea pokrenutog na računalu, i koješta drugo.

Na lijevom boku EON Smart Boxa nalaze se dva USB porta te utor za microSD kartice, pomoću kojeg možemo proširiti ugrađenu memoriju

Poput većine drugih Android boxova, EON Smart Box nije certificiran za Netflix pa se pripadajuća aplikacija ne može instalirati na uređaj, niti je sadržaje s Netflixa moguće castati na njega. Tu se radi o Netflixovoj odluci, a ne o nečemu za što je "kriva" usluga EON TV.

Tipka za sve

EON Smart Box donosi standardno, nemodificirano sučelje Android TV-a, što ga čini intuitivnim i ugodnim za korištenje, budući da se radi o poznatoj i vrlo optimiziranoj okolini. Google ga je podijelio na vertikalne trake, s kojih pokrećemo aplikacije te brzinski pristupamo sadržajima sa servisa čije smo aplikacije instalirali. Primjerice, na YouTubeovoj traci bit će nam poredani preporučeni videi, a na Spotifyjevoj traci u par klikova dolazimo do omiljenih playlista i sadržaja koje smo nedavno slušali.

Osim aplikacije EON.TV, EON Smart Box također nudi klasično sučelje Android TV-a. Tu možemo pokretati sve aplikacije, preuzete s Google Play Storea

Izvrsno je što priloženi daljinski upravljač ima dediciranu tipku za pokretanje "osnovnog" sučelja Android TV-a, ali i dodatnu, istaknutu tipku s EON-ovim amblemom, koja je namijenjena pokretanju aplikacije EON TV-a, gdje ćemo gledati televizijske kanale i sadržaje iz Video kluba.

Daljinski upravljač u svojem središnjem dijelu također nudi tipke za promjenu korisničkih profila (jako zgodno za situacije kad uslugu koristi više ukućana) te izravno pozivanje televizijskog programa, Video kluba i radijskih postaja. Taj naizgled sitan detalj iznimno poboljšava cjelokupno korisničko iskustvo, jer smo uvijek imali osjećaj kako nam je svaki dio EON TV-a lako dostupan i nadohvat prsta.

Daljinski upravljač još raspolaže i tipkama za premotavanje sadržaja, punim "brojčanikom", tipkama za tekstualno i glasovno pretraživanje sadržaja, i svime ostalim što bi nam moglo zatrebati. Relativno je dugačak, ali istovremeno i prilično tanak te u ruci djeluje izbalansirano i ergonomski vrlo povoljno. Naredbe EON Smart Boxu može prenositi putem infracrvene veze, ali i preko Bluetootha, u slučaju da ih uparimo na taj način. Potonje je svakako zgodnije, jer nas lišava potrebe da daljinski upravljač bude uperen u EON Smart Box. Štoviše, Android box tada možemo skloniti s vidljivog mjesta – daljinac će svejedno raditi. Spomenimo i da su tipke pozadinski osvjetljene, što olakšava korištenje daljinskog upravljača noću.

Spomenuto glasovno pretraživanje u skladu je s očekivanjima, uzmemo li u obzir da Google još uvijek ne nudi službenu podršku za hrvatski jezik. Prepozna li sustav da tražimo neki konkretan sadržaj, tada će ga potražiti u svim aplikacijama instaliranim na Android box koje takvo što podržavaju, i prikazati nam rezultate na jednom mjestu, bez potrebe da otvaramo svaku aplikaciju zasebno. Međutim, kad izgovoreno biva prepoznato kao običan pojam, umjesto kao "poznati" entitet, tada su rezultati pretrage loši – dobivaju se rezultati na Googleovim vlastitim servisima, kao što su YouTube, Play Music, Play Movies i klasična internetska tražilica.

Dedicirane tipke za brzi pristup televizijskim programima, Video klubu, radijskim postajama, glavnom sučelju Android TV-a i ostalim dijelovima usluge EON.TV

Odabrani Android box pokazao se odličnim i u smislu implementacije značajke HDMI-CEC, koja daljincu od televizora omogućava da preuzme upravljanje EON Smart Boxom (i obratno). U kombinaciji sa Sonyjevim i LG-jevim televizorom, stvar je radila besprijekorno – pomoću njihovih smo daljinaca uredno navigirali sučeljen EON TV-a, prebacivali kanale, kretali se kroz Video klub i namještali glasnoću zvuka.

Iskustvo korištenja

Bez obzira pristupate li usluzi EON TV putem EON Smart Boxa ili aplikacije za pametni televizor, sučelje usluge uvijek je isto. Iako njegova logika korištenja iziskuje dan-dva navikavanja, cjelokupni koncept je odličan te omogućava brzu i smislenu navigaciju.

To je najočitije prilikom gledanja televizijskih kanala. Pritiskom na tipku OK smjesta otvaramo EPG, sastavljen od četiri vertikalne trake. Na prvoj biramo koje kanale želimo pregledati (svi, dječji, sportski, 4K, HD, glazbeni, filmski, informativni, zabavni, dokumentarni, domaći, regionalni, internacionalni, za odrasle), na drugoj nam se prikazuju konkretni kanali, na trećoj su datumi, a na četvrtoj nazivi konkretnih sadržaja, kao i vremena njihovog emitiranja. Na ovim se trakama u nekoliko sekundi filtriraju željeni kanali i pronalazi ono što želimo gledati, bez obzira radi li se o sadržaju uživo, ili nečemu što je već bilo emitirano.

Navigacija kroz televizijske kanale izvedena je odlično. Na vertikalnim trakama nude nam se filtri za kanale, sama lista kanala, datumi prikazivanja i konkretni naslovi i vremena početka sadržaja

Ako nas prvenstveno zanima program uživo, jednim pritiskom na tipku Back dolazimo do izbornika "Sada na TV-u", gdje vidimo isključivo sadržaje koji se upravo emitiraju.

Raspored emitiranja na odabranom i svim ostalim kanalima moguće je pogledati i bez otvaranja EPG-a. Dovoljno je, dok gledamo neki kanal, pritisnuti gornju ili donju tipku na četverosmjernom "pokazivaču", koji na većini daljinskih upravljača okružuje tipku OK. EON TV tada će nam prikazati pločice sa svim sadržajima odabranog kanala, vremensku crtu za lakše informiranje o preostalom trajanju onoga što se trenutačno emitira te brze naredbe za gledanje odabranog sadržaja ispočetka, ili za dodavanje među omiljene sadržaje. Radi li se o nečemu što će tek biti emitirano, kontrole za premotavanje bit će zamijenjene ikonom zvona, koja služi brzom dodavanju podsjetnika za početak prikazivanja odabrane emisije, serije ili filma.

U izborniku s opisima sadržaja dostupne su kontrole za gledanje odabranog sadržaja ispočetka (zgodno kad zakasnimo na početak filma), kao i za dodavanje na listu omiljenih sadržaja, radi lakšeg naknadnog pristupa

Isto tako, pritisak lijeve tipke četverosmjernog pokazivača otvara nam vertikalnu traku s pregledom svih kanala, kako bismo mogli provjeriti sve upravo opisano, a bez napuštanja trenutačnog kanala.

Najzad, pritisak desne tipke smjesta aktivira ekran s informacijama o sadržaju te kontrolama za premotavanje na početak, i za favoriziranje odabranog sadržaja.

Navigacija kroz Video klub još je jednostavnija, budući da su u njemu dostupni isključivo videi na zahtjev. Tu možemo koristiti integriranu tražilicu, ili pregledavati preporuke samog sustava, kao i sadržaje podijeljene po žanrovskim kategorijama (filmovi, serije, za djecu, akcija, drama i slično), ili prema katalozima servisa na kojima se nude (HBO On Demand, Pickbox Now, Nova+ i ostali).

U videu pogledajte kako sučelje EON TV-a izgleda i ponaša se u praksi.

EON TV nudi i takozvanu Naslovnicu, iako ona nije stavljena u prvi plan, niti se po ičemu doima prioritetnijom od televizijskih programa ili Video kluba, što smatramo ispravnom odlukom. Naslovnica nudi kombinaciju televizijskih kanala, radijskih postaja i on demand sadržaja, s nešto većim naglaskom na personaliziranim sadržajima, za koje je sustav, prateći naše navike gledanja, zaključio kako bi nam se mogli dopasti.

U kategoriji Podsjetnici nalaze se sadržaji koji još nisu emitirani, a odabrali smo da budemo informirani o početku njihova prikazivanja, a u kategoriji Omiljeni sadržaji grupirani su svi sadržaji koje smo označili kao omiljene. Primjerice, tu možete ubaciti neku emisiju koju ne stignete pogledati do kraja, kako biste joj se kasnije mogli vratiti bez lutanja po EPG-u.

Vrh ponude

Najzad, tu je još kategorija Postavke, gdje možemo namjestiti izgled sučelja EON TV-a (tamna ili svijetla tema), odabrati koliko prije početka sadržaja da nam se aktiviraju podsjetnici (5-15 minuta), kako da budu razvrstani televizijski programi i slično. Ovdje se također uređuju korisnički profili te definira kvaliteta videa.

Na automatskim postavkama, EON TV uvijek nastoji dohvatiti najvišu moguću kvalitetu slike, za što mu je potreban minimalni bandwidth od 5 Mbit/s. Srednja kvaliteta prikaza traži minimalno 2 Mbit/s, a niska do 1 Mbit/s. Potonje može biti zanimljivo onima koji sadržaje gledaju na mobitelu s ograničenom podatkovnom tarifom. Za optimalnu kvalitetu slike u HD kvaliteti, preporučuje se bandwidth od 10 Mbit/s, odnosno 5 Mbit/s za kanale koji se prikazuju u standardnoj definiciji. Pri maksimalnom bandwidthu od 10 Mbit/s, potrošnja prometa iznosi oko 4,4 GB po satu gledanja.

Osim televizijskih sadržaja, EON.TV nudi i brojne domaće radijske postaje

S visokom kvalitetom prikaza, bogatom ponudom televizijskih kanala, izvrsnim cjelokupnim iskustvom korištenja i sposobnim opcionalnim Android boxom, EON TV u konačnici ostavlja dojam najzrelije i najkompletnije OTT platforme na domaćem tržištu. Imate li ikakav interes za korištenjem jedne ovakve usluge, besplatni probni period od 30 dana, u kojem ćete u trenutačnoj akciji (traje do 12. siječnja) dobiti pristup apsolutno svim televizijskim kanalima i čitavom Video klubu, poslužit će vam da provjerite kako se ona ponaša u najboljem u nas dostupnom izdanju.