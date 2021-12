Testirali smo Iskon.Play TV, televizijsku uslugu temeljenu na platformi Android TV

Iskon je predstavio uslugu Iskon.Play TV, koja korisnicima donosi televizijske kanale i brojne dodatne funkcije, a bez komplikacija karakterističnih za tradicionalni IPTV, poput nužnog vezanja uz određenog davatelja internetske usluge i limitiranosti na jedno mjesto korištenja. Iskon.Play TV dostupan je svakome tko ima žični ili bežični pristup Internetu, bez obzira kako je on realiziran, te nije zemljopisno ograničen na neku određenu lokaciju. Uslugu možete koristiti kod kuće, u vikendici ili hotelu, kod prijatelja, te čak i na putovanjima izvan Hrvatske – formalno je podržana u svim zemljama Europske unije. Takva sloboda korištenja sa sobom donosi opcije o kakvima inače ne razmišljamo. Poželite li, na primjer, kod prijatelja pogledati utakmicu koju prenosi samo Arena Sport 9, kanal kojeg vaš pajdaš nema, ništa vas ne sprečava da uzmete Iskon.Play TV prijemnik pod mišku, ponesete ga sa sobom te na prijateljevom televizoru uživate u željenom sadržaju.

Kompaktni Iskon.Play TV prijamnik i daljinski upravljač lako su prenosivi

Ista ta "korisnik sam odlučuje" mantra prožima sve druge aspekte usluge Iskon.Play TV, počevši od izbora kanala. Oni su podijeljeni na takozvane "paketiće", zapravo manje tematske cjeline. Tako, primjerice, paketić "Sport" (10 kuna mjesečno) sadrži kanale Arena Sport 1, Arena Sport 2, Sportska TV i HNTV, a paketić "Glazba" (5 kuna mjesečno) donosi kanale CNC, Jugoton, Hit TV, Narodni TV, Extra TV, DMC i DM Sat. Potpuni pregled svih paketića, kao i njihovih cijena, dostupan je na službenim stranicama usluge Iskon.Play TV.

Poanta ovako organiziranih paketića jest da se korisnike ne prisiljava na kupnju skupih dodatnih paketa s velikim brojem kanala, budući da u tom slučaju redovito plaćamo nekoliko kanala koji nas zanimaju, i gomilu onih koje nećemo nikad gledati. Svi korisnici usluge Iskon.Play TV uvijek imaju na raspolaganju najpopularnije paketiće (HRT, RTL, Nova, Filmovi, Serije, Dokumentarci i Pickbox NOW), koji su uključeni u osnovnu mjesečnu cijenu usluge, od 50 kuna. U sklopu trenutačne promocije, za tih 50 kuna dobivaju se apsolutno svi programski paketići u ponudi Iskon.Play TV-a, na period od 6 mjeseci. U tu cijenu uključena je i cijena Iskon.Play TV prijemnika, uređaja nužnog za korištenje usluge, čija cijena inače iznosi 25 kuna mjesečno.

Sumirajmo: za mjesečni iznos od 50 kuna, na korištenje ćete uvijek dobiti Iskon.Play TV prijemnik i sedam najpopularnijih programskih paketića. Kad trenutačna akcija, gdje taj iznos uključuje i sedam dodatnih programskih paketića, istekne, samo ćete izgubiti pristup dodatnim paketićima, a prijamnik i osnovnih sedam paketića i dalje će vas koštati 50 kuna mjesečno. Tada možete samostalno odabrati koje ćete dodatne paketiće koristiti, ili se prebaciti na neku drugu akciju, koja će u tom trenutku biti aktivna.

Blagodati Android TV-a

Spomenuti Iskon.Play TV prijemnik, kojeg korisnici istoimene usluge dobivaju, zapravo je Android box, temeljen na Googleovoj platformi Android TV. Iskon na njega instalira svoj launcher, radi integracije televizijskih kanala i drugih sadržaja koje sama usluga Iskon.Play TV nudi, ali bez ikakvog zadiranja u izgled i način rada Android TV-a kao takvog. Drugim riječima, premda sadrži nekoliko dodatnih "traka", po kojima su posložene prečice za pristup televizijskim kanalima, snimljenim sadržajima, TV vodiču, radijskim postajama i personaliziranim preporukama, Iskonov Android box u osnovi donosi puno "Android TV iskustvo" te našim televizorima daje zacijelo najbolje Smart TV platforme današnjice. To je značajna pogodnost kako za televizore bez pametne platforme, tako i za modele sa starijim softverskim platformama, kao i one temeljene na manje intuitivnim operacijskim sustavima.

Ako bismo morali izdvojiti dvije najvažnije mogućnosti Iskonovog Android boxa, to bi svakako bili pristup tisućama aplikacija na Google Play Storeu i integrirani Chromecast. Google Play Store ponaša se isto kao na mobitelu: potražimo željenu aplikaciju, instaliramo ju i tada se ona dodaje na jednu od traka u sučelju Android TV-a, gdje ju možemo pokrenuti i koristiti. Među njima su, naravno, i mobilne igre, kojima se dade upravljati pomoću bilo kojeg standardnog Bluetooth kontrolera odnosno gamepada. Dostupan je i Kodi, koji Android box pretvara u centar lokalno pohranjene kućne multimedije.

Što se tiče Chromecasta, riječ je o najintuitivnijem načinu za reprodukciju sadržaja s glazbenih i video servisa, u slučaju kad tim servisima ne pristupamo putem pripadajućih aplikacija unutar Android TV-a, već putem mobitela. Ukoliko se ranije niste susretali s Chromecastom, to izgleda ovako: na mobitelu pokrenete željenu aplikaciju (YouTube, HBO GO, Plex, Spotify, Deezer, YouTube Music, Tidal, Twitch i deseci drugih), u njoj odaberete da želite pustiti (castati) sadržaj na Iskonov Android box i tada jednostavno odaberete željeni sadržaj. Njegova reprodukcija potom smjesta kreće na Android boxu odnosno vašem televizoru. Vrijedi istaknuti kako se tu ne radi o streamanju sadržaja s vašeg mobitela na televizor. Mobitelom zapravo samo dajete naredbe ugrađenom Chromecastu, a dohvaćanje i reprodukciju samog sadržaja obavlja Chromecast, a ne vaš mobitel. Drugim riječima, mobitel ste za vrijeme slobodni koristiti za bilo što drugo, jer on nije ni na koji način vezan uz vaš televizor. Castati se također mogu ekran mobitela (zgodno za brzinsko pokazivanje galerije fotografija, primjerice), tabovi unutar Chromea pokrenutog na računalu, i koješta drugo.

Jedina aplikacija iz koje se sadržaj ne može castati, niti ju je moguće pokrenuti na Iskonovom Android boxu, jest Netflix. Netflix zasad ne nudi certifikaciju za Iskonov uređaj, kao ni za velik broj drugih modela, niti je u ovom trenutku poznato kad bi se to moglo promijeniti.

Android box tek je nešto malo veći od dlana

Treća beneficija platforme Android TV jest što radi zaista brzo i glatko, čak i na uređajima koji nemaju ogromne količine RAM-a i najbrže mobilne procesore u egzistenciji. Štoviše, Iskonov Android box u tom je smislu vrlo prosječan. Opremljen je Amlogicovim čipom S905D, koji raspolaže s četiri jezgre ARM Cortex-A53, a pridruženo mu je 2 GB RAM-a i 16 GB memorije za pohranu aplikacija i podataka (proširivo za dodatnih 64 GB putem microSD kartice). Tome unatoč, sučelje Android TV-a izvodi se sasvim fluidno te ne dolazi do neobjašnjivih usporenja prilikom izvođenja nekog njegovog dijela.

Hvata iz svih kutova

Sam Android box (WeTek WH220) crne je boje i posve plastične konstrukcije te kao takav ne izgleda upadljivo, ali ni osobito lijepo. Dobra je vijest da smo slobodni sakriti ga iza knjiga ili u ladicu, jer se priloženi daljinski upravljač s Android boxom povezuje putem Bluetootha, što znači da između njih ne mora postojati optička vidljivost. Nije, dakle, potrebno "ciljati" u kutijicu ispod televizora, već je dovoljno biti u istoj prostoriji; daljinac će "hvatati" pod svim kutovima i položajima.

Daljinski upravljač s Android boxom povezan je putem Bluetootha pa mu ne treba optička vidljivost s uređajem da bi uredno radio

Sam daljinski upravljač u pogledu izrade i općenitog osjećaja u rukama ostavlja mnogo bolji dojam od Android boxa. Obložen je finom plastikom, koja se na dodir doima poput gume. Dobro leži u ruci i sve tipke su u dometu palca. Iskon je namjerno odabrao daljinski upravljač sa svega 12 tipki i četverosmjernim navigacijskim dijelom, što je posve usklađeno s trendovima u svijetu televizora, čiji daljinci sve izraženije reduciraju broj tipki i u tom procesu postaju kompaktniji. Pitali smo predstavnike Iskona što je s ljubiteljima tradicionalnijih, velikih daljinaca – razmatra se mogućnost da se njima ponudi takva opcija. Daljinski upravljač Iskonovog Android boxa opremljen je i mikrofonom, čija je svrha komuniciranje s Google Assistantom.

Iskustvo korištenja

Uslugu Iskon.Play TV koristili smo nešto više od mjesec dana te smo u tom periodu imali dovoljno vremena za uvjeriti se u sve njene prednosti i trenutačne manjkavosti. Izuzev već spomenute platforme Android TV i ugrađenog Chromecasta, najjačim adutom usluge smatramo kvalitetu slike, koju bez pretjeranog zdvajanja možemo proglasiti ponajboljom viđenom kod neke usluge ovog tipa. Postoji razlog za to: kad su u pitanju domaće televizijske postaje, usluga Iskon.Play TV signal dobiva preko HT-ove infrastrukture, putem opreme instalirane u samim televizijskim kućama. To im omogućava primanje signala koji nije više puta enkodiran i dekodiran pa samim time nije uočljivo degradiran. Naravno, u slučaju stranih kanala takvog luksuza nema, ali i tom slučaju se koriste isključivo najbolji u nas dostupni izvori televizijskih streamova.

Kvaliteta slike ponajbolja je među uslugama ovog tipa

Zanimljivo je da u čitavom katalogu Iskon.Play TV-a nema zasebnih HD kanala. Tome je tako jer je na sve kanale implementiran adaptivni bitrate, stoga se oni automatski izvode u najboljoj mogućoj kvaliteti, a u ovisnosti o propusnosti internetske konekcije od strane korisnika, odnosno o tehničkim mogućnostima samog kanala. Udarni kanali tako se gledaju u Full HD (1080p) rezoluciji i pri 50 FPS, za što je potrebna stabilna internetska konekcija od 5,5 Mbit/s. Za HD sliku (720p) nužan je bandwidth od 3,5 Mbit/s. Trenutačno je HD bitrate dostupan za oko 60% kanala, a plan je da se na tu razinu dovedu apsolutno svi kanali koje usluga nudi.

Iskon.Play TV ne nudi zasebne HD kanale. Umjesto toga, svi kanali koriste adaptivni bitrate te se izvode u najboljoj dostupnoj kvaliteti, koja seže do 1080p@50

Dok gledamo televizijski program, pomoću navigacijskih tipki na daljincu dospijevamo do vertikalne trake sa svim kanalima, gdje također možemo brzinski pogledati što trenutačno igra te koja su sljedeća dva sadržaja na rasporedu. Izravnim odabirom nekog od tih sadržaja dolazimo do ekrana gdje mu možemo dodijeliti palac gore ili dolje, spremiti ga za naknadno gledanje te pregledati serijal. Svi kanali u ponudi Iskon.Play TV-a mogu se pregledavati sedam dana unazad, no kad odaberemo da neki konkretni sadržaj želimo spremiti, tada je on dostupan narednih 30 dana. Opcija "Pregled serijala" dostupna je samo kad trenutačno gledamo sadržaj s više nastavaka, a prikazuje nam sve snimljene starije epizode tog sadržaja, kao i datume emitiranja budućih epizoda. Za buduće sadržaje moguće je postaviti podsjetnik, koji će nas upozoriti na njihovo emitiranje, bez obzira na kojem se kanalu trenutačno nalazili.

Trake sa sadržajima

Kad pritisnemo tipku Home, prikazuje se glavni izbornik Android TV-a, odnosno naslovna stranica Iskonovog launchera. Sučelje je podijeljeno na horizontalne trake, na kojima su poslagane pločice s konkretnim sadržajima, opcijama ili aplikacijama. U kratkom videu prolazimo kroz sučelje i postavke Iskon.Play TV-a pa ćete tu najbolje vidjeti kako sve to izgleda u praksi.

Na vrhu je traka "Preporučujemo", gdje nam Iskon.Play TV servira sadržaje koji bi nam se mogli svidjeti, poput serija, filmova, dokumentaraca i ostalog. Što će vam se ovdje prikazivati, određivat će integrirani Content Recommendation Engine, koji prati čitav niz parametara: što najviše gledate, na kakvim se sadržajima zadržavate, čemu ste dodijelili palac gore ili dolje, što se svidjelo drugim korisnicima usluge sa sličnim preferencijama, i tako dalje. Tako ćete, primjerice, vi imati akcijske filmove i emisije o preuređenju doma, dok će vašem djetetu traka "Preporučujemo" biti ispunjena crtićima.

Kako će usluga Iskon.Play TV znati kad ju koristite vi, a kad neki drugi član vaše obitelji? Tako što ćete, kad započnete s njenim korištenjem, jednostavno odabrati željeni korisnički profil. U bilo kojem trenutku dovoljno je pritisnuti svega dvije tipke za otvaranje ekrana gdje biramo korisničke profile, što drastično povećava svakodnevnu upotrebljivost te funkcije. Naravno, na dječje profile možete primijeniti roditeljske kontrole, na način da odaberete željenu dobnu granicu te tada odaberete na koje će se kanale ona primijeniti.

Za popunjavanje trake "Preporučujemo" brine se sustav koji prati i analizira naše navike i preferencije

Druga traka je "Izbornik" – tu pokrećemo gledanje televizije uživo, pregledavamo spremljene sadržaje i TV vodič (EPG), slušamo radijske postaje, pristupamo videu na zahtjev (koristi se usluga Pickbox NOW) i konfiguriramo postavke sustava.

Zatim slijedi traka "Aplikacije i igre", s koje pristupamo Google Play Storeu te svim aplikacijama koje smo proglasili "omiljenima".

Spomenute prve tri trake imaju fiksne pozicije, dok se položaj svih ostalih traka, koje slijede nakon njih, može po volji mijenjati. Tu nam se nude tri reda Iskonovih tematskih preporuka, koje se generiraju automatski i neprestano se mijenjaju, zatim traka "Kategorije", gdje su sadržaji emitirani unazad tjedan dana grupirani prema vrsti (Vijesti, Reality, Sport, Informativni program, Dječji program, Kultura, Moda, Gastro i slično), a na raspolaganju su i trake raznih aplikacija, poput Spotifyja, YouTubea, Vimea i drugih, koje po volji možemo aktivirati i deaktivirati.

Platforma Android TV nudi nekoliko tisuća aplikacija, koje preuzimamo s Google Play Storea

Fiksna pozicija prvih triju traka nije dobro određena. Bilo bi mnogo prirodnije da se traka "Izbornik" nalazi na vrhu, budući da sadrži prečice za instant-pristup televizijskim kanalima i TV vodič – jedno i drugo većini će korisnika biti zanimljivije od personaliziranih preporuka.

Također smo stava da bi TV vodič (EPG) trebao biti lakše dostupan – trebao bi se dati aktivirati bez potrebe za odlaženjem na početni ekran Android TV-a i traženjem odgovarajuće prečice na traci "Izbornik".

Na listu nužnih poboljšanja sučelja dodajemo i povratak s glavnog ekrana Android TV-a na program uživo, koji se emitira u pozadini. Trenutačno za to treba otputovati do trake "Izbornik" i odabrati prečicu "TV uživo". Bilo bi mnogo intuitivnije (i prirodnije) da nas jednostavni pritisak tipke Back, dok se nalazimo na glavnom ekranu sučelja, vraća na kanal koji smo gledali. Iskon nam navodi kako će upravo ta funkcionalnost biti dodana u sljedećoj nadogradnji sustava.

Ispravljanje nedostataka

Takvih blago iritirajućih nelogičnosti u sučelju Iskon.Play TV-a ima još, ali dobra vijest jest da ih Iskon u narednim mjesecima većinu namjerava adresirati i popraviti. Kozmetičke zahvate na sučelju u mogućnosti su odraditi u vrlo kratkom vremenu, budući da se radi o jednostavnoj nadogradnji mobilne aplikacije odnosno launchera na kojem je njihov Android box temeljen. Proces nadogradnje aplikacije dodatno je ubrzan potpunom eliminacijom pornografskih sadržaja iz ponude Iskon.Play TV-a, čime se bitno pojednostavljuje proces Googleovog "blagoslova" prije puštanja nove verzije aplikacije u distribuciju. Launcher se nadograđuje automatski, u vremenima kad ne koristimo uslugu i bez potrebe za ikakvom interakcijom s naše strane.

Do TV vodiča (EPG-a) dolazi se teže no što bismo voljeli. Tu možete pregledavati što se trenutačno prikazuje na pojedinim kanalima te pristupati sadržajima emitiranim unazad 7 dana

Veći problem su zahvati koji iziskuju nadogradnju firmwarea Android boxa, jer se tu radi o sporijoj i mukotrpnijoj proceduri. Srećom, WeTekov Android box u radu se pokazao posve stabilnim i vrlo responzivnim. Naišli smo na samo jedan problem, koji je već dokumentiran i u postupku ispravljanja: značajka HDMI-CEC ponaša se krajnje nepredvidljivo. Kao što je većini vjerojatno poznato, HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) namijenjen je smanjenju broja daljinskih upravljača potrebnih za upravljanje uređajima poput televizora i set-top boxova. U ovom konkretnom slučaju daljinac od televizora trebao bi preuzeti funkcije upravljača od Android boxa te nam omogućiti da pomoću njega biramo kanale, namještamo glasnoću, pristupamo sučelju Android TV-a te istovremeno uključujemo i isključujemo oba uređaja. U praksi to trenutačno nije tako; daljinci od Sonyjevog i LG-jevog televizora nisu nam znali preuzeti kontrolu nad prebacivanjem programa, niti su htjeli isključiti Android box. Da bi stvar bila još malo zamršenija, ako je ostao uključen, Android box je spojenom televizoru nasumično slao naredbu za uključenje, što je bilo osobito neugodno kad se događalo usred noći.

Google Assistant – Polovični rezultati

Iskon.Play TV nudi tekstualno i glasovno pretraživanje, koje se obavlja putem Google Assistanta. Kako Google Assistant još uvijek službeno ne govori hrvatski jezik, kvaliteta rezultata pretraživanja podosta oscilira. Primjerice, prepozna li sustav kako tražite neki konkretan sadržaj, tada će ga potražiti u svim aplikacijama instaliranim na Android box koje takvo što podržavaju, i prikazati vam rezultate na jednom mjestu, bez potrebe da otvarate svaku pojedinu aplikaciju.

Google Assistant u svojem je sadašnjem stanju za korisnike iz Hrvatske tek djelomično upotrebljiv. Za pravo iskustvo pretraživanja sadržaja morat ćemo pričekati da bude službeno podržan u Hrvatskoj

Međutim, kad izgovoreno biva prepoznato kao običan pojam, umjesto kao "poznati" entitet, tada su rezultati pretrage loši – dobivaju se rezultati na Googleovim vlastitim servisima, kao što su YouTube, Play Music, Play Movies i klasična internetska tražilica. Prava pomoć u tom će smislu stići tek kad Google Assistant postane službeno podržan u Hrvatskoj, odnosno na hrvatskom jeziku, jer će razumijevanje pojmova na našem jeziku tada biti drastično veće. Kad bi se to moglo dogoditi – još uvijek ne zna nitko.

S druge strane, daljinski upravljač od Android boxa uspješno nam je isključivao televizor i prebacivao ulaz na Android box kad bismo pritisnuli tipku Home. Zbog toga HDMI-CEC ima smisla držati uključenim samo uz pretpostavku da ćete za upravljanje Iskon.Play TV-om koristiti daljinac od Android boxa, što samo po sebi nije tragično, ali nam ne smanjuje ukupni broj daljinski upravljača na stoliću u dnevnom boravku. Firmware, koji će sve to ispraviti, trebao bi biti automatski instaliran na Iskonov Android box početkom iduće godine.

Planirana poboljšanja

U razgovoru s ljudima koji su uslugu Iskon.Play TV podigli na noge saznali smo ponešto i o drugim nadolazećim poboljšanjima i nadogradnjama. Možda najzanimljivija "nadogradnja" sustava jest Iskon.Play TV Android aplikacija, planirana za prvu polovicu 2022. godine. Dotična će se moći instalirati na televizore temeljene na platformi Android TV, kao i druge Android boxove, a omogućit će nam korištenje usluge bez uzimanja Iskonovog Android boxa. Osim toga, bit će povećana količina sadržaja u takozvanom SVOD (Subscription Video on Demand) segmentu, isprva integracijom servisa HBO Max, a potom i drugih, koji nam zasad nisu otkriveni.

Na glavni ekran Android TV-a možete dodati trake pojedinih aplikacija, poput Spotifyja, te brzo pristupati vašim playlistama

Naravno, razmatraju se i brojna sitnija poboljšanja, poput daljnjeg poboljšanja performansi sustava, blagog smanjenja naglaska na personalizirane preporuke, jasnih oznaka za odgledane sadržaje, implementacije trake s omiljenim kanalima, mogućnosti slušanja radijskih postaja bez potrebe za ostajanjem u "radijskom" dijelu sučelja sustava, i tako dalje.

Usluga Iskon.Play TV postavljena je na čvrste tehničke temelje te ima nekoliko zaista jakih aduta, poput odlične kvalitete slike i moćne platforme Android TV, koja nam daje pristup tisućama aplikacija s Google Play Storea te integriranom Chromecastu. Postojeće nelogičnosti u sučelju mahom bi trebale biti ispravljene – štoviše, sami smo prijavili svaku na koju smo naišli – stoga je za očekivati da će se u dogledno vrijeme na listu beneficija Iskon.Play TV-a ubrojiti i cjelokupno korisničko iskustvo. Kad se to dogodi, radit će se o jednom od najozbiljnijih domaćih takmaca u utrci za ultimativni "IPTV nove generacije".