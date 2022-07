Testirali smo Vivo Y76 5G, atraktivni mobitel srednjeg ranga

SPECIFIKACIJE Ekran 6,58” IPS LCD (1080 x 2408 ~401 PPI), 60 Hz Čip MediaTek Dimensity 700 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8) + 2 MP makro (f/2.4) + 2 MP dubinska (f/2.4) Prednja kamera 16 MP (f/2.0) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,1 Baterija 4.100 mAh (neizmjenjiva) / 44 W Konektor za slušalice Da (3,5 mm) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,8 x 75 x 7,8 mm / 175 g Operacijski sustav Android 11, Funtouch OS 12 Datum predstavljanja 23. studeni 2021.

Vivo, inače peti proizvođač mobitela u svijetu, početkom lipnja službeno je najavio dolazak u Hrvatsku. Za one koji ne znaju, Vivo se može smjestiti među utjecajne inovatore u industriji mobitela iz mnogih razloga. Tako je, primjerice, prvi predstavio čitač otiska prsta ispod zaslona, prvi lansirao mobitel s ugrađenim Hi-Fi zvučnim chipsetom, a ne smije se zaboraviti da Vivo stoji i iza prvog sustava stabilizacije slike uz pomoć kardana.

Na recenziju nam je pristigao Vivo jednog neobičnog naziva – Y76 5G. Riječ je, naime, o mobitelu koji po specifikacijama udara na srednju klasu, a prema samom vizualnom dizajnu i na nešto višu, što se odmah može primijetiti pri prvom vađenju iz kutije. Y76 je inače dostupan u dvije boje kućišta – crnoj (Midnight Space) i plavoj s efektom (Cosmic Aurora) koju imamo na testu.

Lagan i atraktivan ergonomski dizajn

U kutiji se osim mobitela dobije i silikonska zaštitna maskica, 44-vatni adapter za punjenje, USB Type-C kabel, uputstva za korištenje i 3,5-milimetarske slušalice, što je prava rijetkost za vidjeti u današnje vrijeme. Srećom, zaštitna je maskica u potpunosti prozirna, pa presijavanje predivne Cosmic Aurora boje može doći do izražaja. Za one koji iz nekog razloga ne vole koristiti zaštitu, treba napomenuti da stražnja strana mobitela ima mat finiš, stoga su packe od prstiju gotovo nepostojeće.

Mobitel u ruci daje lagani, ali ni u kojem slučaju „jeftini“ osjećaj. Razlog tome svakako je činjenica da mobitel teži 175 grama, ali i to što mu je kućište napravljeno od plastike. U ruci leži sasvim zadovoljavajuće i nikuda ne kliže. Na desnom boku nalazi se klackalica za reguliranje glasnoće i tipka za uključivanje mobitela s integriranim čitačem otiska prsta, koji je izrazito brz. Na vrhu se nalazi ladica za dvije SIM kartice, od kojih jedna može biti zamijenjena microSD-om, a na dnu se nalazi jedan zvučnik, USB-C priključak, mikrofon i 3,5-milimetarski priključak za slušalice. Službene IP zaštite od atmosferskih elemenata – nema.

Vivo Y76 5G ima 6,58-inčni IPS LCD zaslon razlučivosti 1.080 x 2.408 te frekvencije osvježavanja od 60 Hz, uz deklariranu maksimalnu svjetlinu od 460 cd/m2. Riječ je, dakle, o zaslonu koji u stvarnosti zaostaje za konkurencijom u srednjem cjenovnom rangu. Boje se zahvaljujući dobro napravljenom softveru mogu prilagoditi po ukusu korisnika, ali korištenje mobitela na suncu nije bajno. Također, frekvencija osvježavanja od 60 Hz već je davno ostavljena za mobitele nižeg cjenovnog ranga. Unatoč tome, pregledavanje videozapisa na YouTubeu ili TikToku izgleda sasvim zadovoljavajuće, kao i gledanje filmova na Netflixu. Iako zaslon nema Gorilla Glass zaštitu, za zaštitu od ogrebotina zaslužna je zaštitna folija koja već dođe postavljena na mobitel.

MediaTek Dimensity 700 i Extendable RAM tehnologija

Ovaj Vivo pogonjen je 7-nanometarskim MediaTek Dimensity 700 SoC-om uparenim s 8 GB RAM-a te 128 GB interne memorije proširive microSD karticom. Taj SoC dolazi s integriranim 5G modemom te sadržava dvije brze ARM Cortex-A76 jezgre od 2,2 GHz, šest energetski učinkovitih Cortex-A55 jezgri od 2 GHz, kao i dvojezgreni ARM Mali-G57 MC2 GPU. Prema performansama, Dimensity 700 najčešće se uspoređuje s 8-nanometarskim Snapdragonom 720G, koji se može pronaći u prošlogodišnjim mobitelima srednjeg ranga.

Performanse u praksi su upravo onakve kakve se mogu i očekivati u ovom rangu. Višesatno korištenje društvenih mreža, pregledavanje sadržaja, surfanje internetom i obavljanje više zadaća, nije predstavljalo problem za Vivo Y76 5G. Iako uređaj ima 8 GB RAM-a što je sasvim dovoljno, tu je i Extendable RAM tehnologija koja nudi još virtualnih 4 GB RAM-a preuzetih iz interne memorije mobitela.

Kad je riječ o igraćim performansama, Y76 5G bez problema „vrti“ laganije mobilne igre poput Clash of Clansa, Clash Royalea, Subway Surfersa i slično. League of Legends: Wild Rift također ne predstavlja problem, no to se ne može reći za Call of Duty: Mobile i Genshin Impact u kojem se dobrano osjeti pad FPS-a, pa je potrebno smanjiti grafičke postavke na nižu ili barem srednju razinu. No, dobra je vijest da je zaista teško „pregrijati“ ovaj mobitel.

REZULTATI TESTIRANJA Vivo Y76 5G AnTuTu Benchmark 359.097 Geekbench Single-Core Score 503 Multi-Core Score 1.551 PCMark for Android Work 3.0 Performance 6.182 Web Browsing 4.070 Video Editing 4.780 Writing 6.947 Photo Editing 10.654 Dana Manipulation 6.272

Za autonomiju je zaslužna baterija kapaciteta 4.100 mAh, koja se zahvaljujući brzom punjenju od 44 W puni „do stotke“ za malo više od sat vremena. Iako konkurencija u ovom rangu najčešće pruža korisnicima nešto veće baterije od 4.500 do 5.000 mAh, autonomija na ovom vivu i više je nego zadovoljavajuća. Dan smo završavali sa skoro 40 posto baterije, iako smo više sati listali TikTok i bingeali novu sezonu Stranger Thingsa na Netflixu.

Performanse kamera

Vivo Y76 5G na svojim, oku ugodnim „leđima“ ima modul s tri kamere, koji, sasvim očekivano, pomalo strši van. Njegov je dizajn atraktivno napravljen, a tome uveliko pridonosi sjajna linija u boji mobitela, na kojoj se smjestio natpis „High Definition Photography“. Glavna kamera od 50 MP s otvorom blende f/1.8 i faznim sustavom autofokusa, daje zadovoljavajuće fotografije u uvjetima dobrog osvjetljenja. Cjelokupna kvaliteta fotografije značajno opada u noćnim uvjetima, no stvar donekle spašava noćni način rada. Snimanje je moguće u 720p i 1080p te pri 24, 30 ili 60 FPS-a.

Makro kamera od 2 MP s otvorom blende f/2.4, doima se kao da je tu „reda radi“, pa bi na njeno mjesto korisniji bio ultraširoki senzor. Fotografije koje daje su ispod prosječne, nedostaje im oštrine i primijeti se šum. Uz glavnu i makro kameru, na samom dnu modula smjestio se i dubinski senzor od 2 MP. Unatoč relativno prosječnim performansama kamera na ovom vivu, valja istaknuti da softver kamere nudi razne značajke, koje bi se posebice mogle dopasti mlađim korisnicima – Double Exposure, Panorama, Time-Lapse, Documents, Slow Motion, AR Stickers, Dual View i drugi.

Za autoportrete i videopozive, zaslužna je prednja kamera od 16 MP s otvorom blende f/2.0, koja se smjestila u dizajnerski zastarjelom notchu u obliku kapljice vode (waterdrop). Fotografije koje daje poprilično su oštre, ali boje u licu doimaju se pomalo „fejk“, dok automatska ekspozicija nerijetko zna zakazati, kako u dnevnim, tako i u noćnim uvjetima. Doduše, ti se nedostatci mogu zamaskirati raznoraznim filtrima koji dođu ugrađeni u aplikaciju kamere.

Sa softverske strane, Vivo Y76 5G zadovoljit će i najzahtjevnije korisnike. Tomu je ponajviše zaslužno Funtouch OS 12 sučelje, temeljeno na Androidu 11, koje neodoljivo podsjeća na stock Android. Opcija za prilagođavanje je na pretek, pa tako korisnik može izabrati koju animaciju želi pri otključavanju i zaključavanju mobitela, animaciju punjenja, uključivanja USB-a te još mnogo toga. Inače, Vivo svojim mobitelima nudi do tri Android nadogradnje te tri godine sigurnosnih ažuriranja, što nije pri samom vrhu tržišta, ali nije ni na dnu.

U svakom slučaju, ovaj mobitel cilja na kupce koji traže najbolji omjer uloženog i dobivenog, no na tom polju ima žestoku konkurenciju. Vivo Y76 5G dostupan je za kupnju po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 319 eura, odnosno 2.399 kuna.