White Shark Butterfly i Falcon - Dva povoljna bežičnjaka

S obzirom na to da Butterfly i Falcon koštaju jednako, kupci u potrazi za jeftinim bežičnim headsetom morat će se odlučiti za jedan od njih prema nekom drugom kriteriju. Proučimo u čemu se razlikuju i koji je u konačnici bolji.

White Shark Butterfly

Specifikacije Izvedba Zatvoreni, naglavni Zvučničke jedinice 40 mm dinamičke (20-20.000 Hz) Povezivost Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth Platforme PC, Mac, PlayStation 4 i 5 Masa 175 g Jamstvo 3 godine Dojam Povoljan bežični headset s impresivnim mikrofonom

Butterfly isporučen nam je u dopadljivoj bijeloj varijanti, no također, prodaje se u crnoj izvedbi. Riječ je o vrlo laganom headsetu, u cijelosti načinjenom od matirane plastike, i sa svim mjestima koja dolaze u kontakt s glavom prekrivenim tkaninom. Tu mislimo na jastučiće slušalica, ugodno popunjene spužvom i prema potrebi zamjenjive, te na obruč, čija je ispuna gotovo nepostojeća. Srećom, masa headseta toliko je niska da na tjemenu ne dolazi do značajnijeg žuljanja, s obzirom na to da gornji dio glave nosi gotovo zanemariv teret. Sami jastučići zadovoljavajuće su mekani, a lateralna sila pritiska na glavu nije pretjerana, stoga Butterfly možemo nazvati zadovoljavajuće udobnim. Tkanina ima prednost pred umjetnom kožom, drugim popularnim materijalom za prekrivanje headseta, u tome što bolje "diše", pa se uši manje griju i znoje. Istodobno dolazi do nešto većeg propuštanja zvuka u oba smjera, dakle, manjeg stupnja pasivnog izoliranja od vanjske buke. Ako se igrate u prostoriji koju koriste drugi ukućani, imajte na umu da biste se mogli međusobno ometati, osobito prilikom glasnijeg slušanja.

Butterfly na lijevoj slušalici nudi četiri tipke, pomoću kojih upravljamo svim funkcijama headseta

Vrijedi spomenuti i kako je čitav headset prilično savitljiv, a još više iznenađuje činjenica da plastika ni na jednom dijelu ne kvrcka ili pucketa, čime bi odavala dojam jeftinoće – čak ni kada se uređaj namjerno savije do krajnjih granica. Zahvaljujući tome, vjerujemo da će Butterfly uspješno preživjeti poneki pad s radne površine.

Visina slušalica kod oba headseta namješta se klizanjem slušalica po krajevima obruča

Na obodu lijeve slušalice smjestile su se četiri tipke: za uključenje i isključenje headseta, privremeno isključenje mikrofona te povećanje i smanjenje glasnoće zvuka. Prva spomenuta tipka također se koristi za pauziranje glazbe i javljanje na telefonske pozive, a druga, u slučaju dvostrukog pritiska, prebacuje headset u Bluetooth režim rada, gdje za uspostavu konekcije s izvorom zvuka više ne trebamo priloženi Wi-Fi modul. Naravno, Wi-Fi konekcija ima drastično manje latencije pa je primarni izbor za sve oblike igranja, ali Bluetooth dobro će vam doći u slučaju da headset želite ponijeti izvan kuće ili iskoristiti za mobilno igranje. Zapravo, bit će vam potencijalno koristan i u uredu, s obzirom na to da ćete moći iskoristiti headset za odgovaranje na telefonske pozive. Doduše, prebačaj s radijske bežične konekcije na Bluetooth neće se dogoditi automatski, već ćete, kad vam zazvoni mobitel, morati obaviti dvostruki pritisak tipke za utišavanje mikrofona i pričekati nekoliko sekundi na uspostavljanje veze.

Lijeva slušalica sadrži još i USB-C konektor za punjenje, dvije notifikacijske LED-ice te konektor priloženog omnidirekcionalnog mikrofona. Mikrofon je, dakle, odvojiv, što se moglo i očekivati, s obzirom na Butterflyeve terenske ambicije.

Kvaliteta mikrofona upravo je šokantno visoka. Od mikrofona bežičnih headseta u pravilu očekujemo izrazito kompresiran zvuk, i tek toliku razinu performansi da mogu poslužiti za najosnovniju komunikaciju sa suborcima. Butterflyev mikrofon krši sve konvencije te reproducira glas koji je čist, savršeno razumljiv, bez čujne kompresije te čak sa stanovitom dubinom. Na bežičnom headsetu u kategoriji do 50 eura dosad nismo naišli na toliko dobar mikrofon – štoviše, ni mnogi dva ili tri puta skuplji modeli ne mogu mu parirati. Poslušajte snimljeni uzorak.

Sličnih čuda u pogledu kvalitete zvuka ipak nema. Butterfly zvuči poput mnogih drugih jeftinih headsetova, namijenjenih najširim masama i mlađoj populaciji: ima podosta naglašen bas, osobito u rasponima između 50 i 60 te 100 i 130 Hz, te komparativno obuzdani srednji dio frekvencijskog spektra, zbog čega vokali, instrumenti i finiji detalji mogu (a nerijetko i hoće) ostati utopljeni u grmljavini dubokih frekvencija. Samim time, Butterfly vam neće pružati kompetitivnu prednost u mrežnim pucačinama i drugim naslovima, gdje je čujnost suptilnih zvukova esencijalna, već prije svega nastoji zvučati što dramatičnije i bombastičnije. Ne radi se o zvuku koji bi mogao zadovoljiti ozbiljnije i iole zahtjevnije slušatelje, ali takvi vjerojatno ni neće tražiti headset u kategoriji do 50 eura. Korisnici s ograničenim budžetom i prosječnim očekivanjima ne bi trebali imati zamjerke na Butterflyevu akustiku – osobito ako vole naglašen bas.

Izmjereni frekvencijski odziv Butterflya otkriva podosta pojačan donji dio spektra i komparativno obuzdane srednje frekvencije

Spomenimo još da Butterfly ne može raditi žično, ali može se koristiti dok se puni. Doduše, u tom slučaju vjerojatno ćete htjeti posegnuti za duljim USB-C kabelom od priloženog, metarskog. Uz glasnoću namještenu na 80% ukupnog raspona, slušalice su nam isporučile malo preko 25 sati autonomije.

White Shark Butterfly Posve solidna izrada

Odličan mikrofon

Wi-Fi i Bluetooth povezivost

Zadovoljavajuća udobnost

Dobar omjer cijene i performansi

Trogodišnje jamstvo Smanjena pasivna izolacija zbog korištenja platnenih jastučića neće biti poželjna u dijeljenim prostorijama Izrada 8 Mogućnosti 8 Isplativost 8 UKUPNI DOJAM 8

White Shark Falcon

Specifikacije Izvedba Zatvoreni, naglavni Zvučničke jedinice 40 mm dinamičke (20-20.000 Hz) Povezivost Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth, 3,5 mm Platforme PC, Mac, PlayStation 4 i 5, Xbox Masa 175 g Jamstvo 3 godine Dojam Vrlo isplativ bežični headset, kao cjelina za nijansu poželjniji od Butterflya

Falcon ima istu masu kao Butterfly, također je načinjen od crne ili bijele matirane plastike te ima spužvaste jastučiće prekrivene tkaninom (sa svim prednostima i nedostacima takve izvedbe), ali nudi osjetno podstavljeniji obruč, stoga on ljepše prianja za tjeme. S druge strane, dojma smo kako mu je sila pritiska na uši za nijansu veća, pa je cjelokupna udobnost na kraju podjednaka.

Tipka "M" na Falconovoj lijevoj slušalici prebacuje nas između bežičnih načina rada i dvaju zvučnih profila. Držite se Music Modea, koji pruža neusporedivo bolje performanse

Lijeva slušalica i u ovom slučaju sadrži kontrole: tipku za uključenje, također namijenjenu pauziranju glazbe i javljanju na telefonske pozive, tipku s oznakom "M" te potenciometar za namještanje glasnoće zvuka. Tipka "M" ima dvije funkcije: jednim pritiskom prebacujemo se između dvaju dostupnih zvučnih profila, nazvanih Gaming Mode i Music Mode, a dvostrukim pritiskom vršimo selekciju načina spajanja. Falcon može komunicirati preko Wi-Fi konekcije s priloženim USB prijamnikom, preko Bluetootha, ali i žično, za što Butterfly nije sposoban. Žična konekcija ostvaruje se umetanjem priloženog USB-C kabela u pripadajući konektor na lijevoj slušalici. S drugog kraja kabela visi 3,5-milimetarski priključak, namijenjen umetanju, primjerice, u konektor na gamepadu vaše konzole. Radi se o 4-polnom (TRRS) priključku, koji istodobno funkcionira kao ulaz i izlaz za zvuk, dakle, omogućuje istodobni rad slušalica i mikrofona.

Falconov mikrofon nije odvojiv, ali integriran je u lijevu slušalicu i s njome se prirodno stapa. Želimo li ga koristiti, dovoljno ga je rukom spustiti u donji položaj. Kad nam više ne treba, ili ga moramo privremeno utišati, jednostavno ga uspravimo. Radi se o vrlo praktičnoj implementaciji, koja ima jednu očitu prednost u odnosu na Butterflyev odvojivi mikrofon: ponesete li Falcon na teren, mikrofon ide s njime te ostaje iskoristiv za telefonske pozive pomoću Bluetootha, komunikaciju sa suborcima u mobilnim igrama ili preko Discorda, i slično.

Dok Butterfly raspolaže fizički odvojivim mikrofonom, on se kod Falcona stapa s lijevom slušalicom, što svakako ima svojih praktičnih prednosti

Kvaliteta mikrofona nije na Butterflyevoj razini; glas zvuči "udaljenije" (jer to i jest – ruka Falconova mikrofona ne može se primaknuti ustima) i tanje. Ipak, još uvijek nema agresivne kompresije, karakteristične za mikrofone bežičnih headseta, stoga Falconov mikrofon smatramo natprosječnim. Osobito u kontekstu cijene White Sharkova headseta. Poslušajte snimljeni uzorak.

Kvaliteta zvuka jako ovisi o odabranom zvučnom profilu. Gaming Mode drastično podiže glasnoću basova i nižih srednjih frekvencija, dakle, čitavog područja od 40 do 500 Hz, nakon čega ostatak spektra biva tiši u odnosu na Music Mode. To rezultira neugodnim, mutnim zvukom, u kojem bas iritantno tutnji, a detalja nema ni za lijek. Music Mode drastično je ugodniji za slušanje, štoviše, jedini je režim rada čije bismo korištenje preporučili. Tu su stvari mnogo bolje izbalansirane. Basova ima dovoljno da zvuku daju potrebnu toplinu i punoću, ali istodobno se ne prelijevaju na vokale i instrumente, koji ostaju prisutni i zadovoljavajuće zastupljeni. Voljeli bismo da je gornji dio spektra otvoreniji, što bi Falconov zvuk učinilo prozračnijim i širim, no tu se ponovno vraćamo na cijenu od 40 eura i činjenicu kako u tom cjenovnom razredu kupci neće očekivati ništa više no što im Falcon može ponuditi – uz aktivni Music Mode.

Razlika u izmjerenom frekvencijskom odzivu između Falconova Game Modea i Music Modea otkriva da je potonji mnogo bolje izbalansiran

Zbog jednog dodatnog načina spajanja i činjenice da u Music Modeu zvuči izbalansiranije od Butterflya, a imajući na umu da su im udobnost, kvaliteta izrade i trajanje baterije ekvivalentni, Falcon se doima poput bolje kupnje. Mikrofon mu je lošiji od Butterflyeva, ali još uvijek natprosječan.

Oba headseta dolaze s trogodišnjim jamstvom – pohvalno!