White Shark Graphene - Povoljno perce

Perolaki i iznimno upravljivi miš, koji impresivno nisku masu postiže bez jeftinih trikova, i košta svega 25 eura – to se traži!

SPECIFIKACIJE Senzor Optički (PixArt 3327, do 6.200 DPI) Povezivost USB 2.0 Dimenzije 120,5 x 64,4 x 37,8 mm Masa 47 g (bez kabela) Broj tipki 4+1 Jamstvo 3 godine Dojam Izuzetno upravljiv miš za igranje, s izvrsnim omjerom uloženog i dobivenog

White Shark svoje proizvode običava nazivati prema vrstama morskih pasa, ali shvaćamo zašto Graphene odstupa od tog pravila. Grafen je, naime, sloj grafita debljine jednog atoma i duljine do nekoliko mikrometara, koji u molekularnoj strukturi izgleda poput dvodimenzionalne mreže ugljikovih atoma. Krase ga iznimna čvrstoća i elastičnost, velika električna vodljivost i izuzetno mala masa, zbog čega u novije doba primjenu pronalazi, među ostalim, u zvučničkim jedinicama slušalica i headseta više kategorije. White Sharkov miš u svojem sastavu nema grafena, već svojim imenom skreće pozornost na svoju izuzetno nisku masu, od svega 47 grama. Ako je vjerovati navodima proizvođača, radi se o najlakšem europskom mišu – europskom utoliko što je White Shark formalno hrvatski brend.

Glavne tipke na pritisak odgovaraju konkretnim "klikom", a da pritom ne pružaju preveliki otpor

Graphene je oblikom simetričan, ali dvije tipke na njegovom lijevom boku znače da je ipak namijenjen dešnjacima. Oklopljen je mat plastikom, koja, ovisno o konkretnoj izvedbi, može biti crna, bijela ili ružičasta. Impresivno niska masa nije postignuta jeftinim trikovima, poput bušenja rupa u kućištu, od čega mnogi korisnici zaziru, zbog straha od oštećenja uređaja u slučaju zalijevanja pićem. Pretpostavljamo kako su maksimalno stanjene unutarnje stijenke uređaja, što je izvedeno bez ugrožavanja strukturalnog integriteta uređaja; ne dolazi do uvijanja ili okidanja bočnih tipki čak ni prilikom jakog bočnog pritiska. Podjednako velik utjecaj imaju i smanjeni gabariti miša. S dimenzijama od 120,5 x 64,4 x 37,8 milimetara, Graphene je sitniji čak i od deklarativno vrlo kompaktnih miševa, kao što je Logitech G Pro X – da spomenemo najpoznatijeg. Tu vrijedi istaknuti kako je White Shark još uvijek ostao unutar granica upotrebljivosti, jer možemo ga uhvatiti kako god želimo, uključujući položenim dlanom; samo će vlasnicima velikih dlanova vršci prstiju dodirivati podlogu u slučaju hvata s položenim dlanom. U svim drugim slučajevima, Grapheneov simetričan oblik i malene dimenzije pokazuju se odličnima. Radi se o mišu koji ni na koji način ne diktira način držanja, a to ga, u kombinaciji s malenom masom, čini izuzetno upravljivim.

Neosjetan kabel

Masa od 47 grama dobro je izbalansirana te kod brzih akcija i "veslanja" ne dolazi do padanja prednjeg ili stražnjeg dijela uređaja. Svoju upravljivost Graphene može zahvaliti (i) odličnom, mekanom, vrlo fleksibilnom kabelu, koji se po podlozi giba uz minimalno trenje, stoga ni na koji način ne sputava kretanje miša. Takva vrsta opletenog kabela u posljednjih se nekoliko godina pokazala najboljim izborom za žične miševe te ga je lijepo vidjeti kod modela koji, osim što teži ultimativnoj upravljivosti, također stoji samo 25 eura.

Dvije bočne tipke nešto su većeg hoda od glavnih, ali u praksi su se pokazale potpuno upotrebljivima

Glavne tipke, opremljene Huano prekidačima, odlične su: relativno mekane za pritisak, ali precizne i s konkretnim "klikom". Bočne tipke imaju za nijansu veći hod, ali još uvijek su ugodne za korištenje. Kotačić je također vrlo upotrebljiv kao tipka, a i za scrollanje, zahvaljujući dobro izvedenom nazubljenju njegove čitave kontaktne površine.

Na mjestu spoja lijeve i desne glavne tipke, ispod kotačića, nazire se svjetlost ugrađene LED-ice, koja se u radu neprestano pretapa između raznih boja. Ako ne instalirate pripadajući driver, tada će čitavo vrijeme biti zelena. Ne treba očajavati u slučaju da vam ta boja ne odgovara – LED-ica je zaista malena, i u praksi se praktički ne vidi.

Teksturirani kotačić lako se i precizno okreće

Grapheneov driver nudi opcije za promjene funkcija tipki, namještanje DPI-ja i frekvencije uzorkovanja USB porta, izradu makroa te pohranu postavki u tri korisnička profila. Miš je tvornički namješten na uzorkovanje od 1.000 Hz, a optička razlučivost može se prebacivati pomoću tipke na njegovoj donjoj strani, i to između 800, 1.600, 2.400, 3.200, 4.000 i 6.200 DPI. U softveru je podržana još i interpolirana razlučivost od 12.400 DPI, čije korištenje valja izbjegavati.

Skinite foliju

Osim spomenute tipke za odabir optičke razlučivosti, na donjoj strani uređaja još se nalaze dvije glatke UPE (Ultra-high-molecular-weight Polyethylene) nožice. UPE je jeftiniji, ali izdržljiviji materijal od teflona (PTFE). Grapheneove nožice klize besprijekorno, barem po testiranoj platnenoj podlozi, i nakon skidanja plastičnih folija, kojima su tvornički zaštićene. Folije je lako previdjeti, štoviše, uvjereni smo kako će stotine Grapheneovih budućih vlasnika koristiti miša a da ih ne skinu, čime neće otključati njegov puni potencijal – ne budite jedan od takvih.

Graphene se prodaje u crnoj, bijeloj i ružičastoj izvedbi. U sva tri slučaja načinjen je od čvrste mat plastike

Miš je izgrađen oko PixArtova optičkog senzora 3327, koji se pri uobičajenim razlučivostima od 800 i 1.600 DPI, pri kojima smo ga najviše testirali, ponaša besprijekorno. Precizno prati pokrete, čak i kod brzina većih od 3 m/s, te ne pokazuje tendenciju umjetnom ispravljanju pokreta ili neobjašnjivoj akceleraciji.

Pridodamo li svemu navedenom cijenu od 25 eura, preostaje nam zaključiti kako je White Shark Graphene odličan izbor za igrače svih kalibara, a osobito one koji pretežito igraju mrežne pucačine, strategije u stvarnom vremenu i druge naslove, gdje je izuzetna upravljivost apsolutni imperativ. No, bez obzira na to ubrajate li se u takve ili ne, radi se o mišu s iznimno dobrim omjerom uloženog i dobivenog.