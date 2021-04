White Shark Shinobi - Manja od najmanjih

Specifikacije Izvedba Kompaktna, ISO Tip Mehanička Prekidači Outemu Blue Pozadinsko osvjetljenje Zonsko (podesiv uzorak) Dimenzije 290 x 100 x 39 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,5 m (odvojivi) Jamstvo 2 godine

Ako ne radite u računovodstvu i niste emotivno vezani za brojčani dio svoje tipkovnice, sasvim ste sigurno, barem u nekom trenutku svog života, razmišljali o kupnji tenkeyless tipkovnice. Takvi modeli pružaju sav komfor tipkovnice pune veličine, često uz bolji izgled i uvijek uz manje zauzetog prostora na stolu. Ako, pak, spadate u one kojima ni nabavka TKL modela nije dovoljno drastična promjena, sasvim sigurno znate za 60-postotne, odnosno kompaktne tipkovnice. Ta kategorija tipkovnica rijetko se viđa na policama domaćih trgovina, a pomalo iznenađujuće, u svoju ju je ponudu nedavno uvrstio White Shark te ju je nazvao Shinobi.

Shinobi je kompaktna tipkovnica koja stiže u dvije gotovo identične izvedbe – crnoj i bijeloj. Obje izvedbe opremljene su mehaničkim prekidačima Outemu Blue s izraženim zvučnim i taktilnim odazivom. Oba modela dostupna su s ISO rasporedom tipki, ali bez hrvatskih znakova. Gabariti ove tipkovnice teško mogu biti skromniji. Osim alfanumeričkog dijela, na Shinobiju ne može se pronaći ništa.

Rubovi baze tek su milimetar ili dva širi od površine koju pokrivaju kapice tipki, koje su na tipkovnici maksimalno zbijeni kako bi se sačuvao prostor. Baza tipkovnice načinjena je od plastike bez metalnih ojačanja, pa ju je moguće lagano savijati, no dovoljno je čvrsta da izdrži prenošenje u ruksaku ili slično. Na njenoj donjoj strani nalaze se četiri gumene nožice, koje stvaraju dovoljno trenja da tipkovnica u svim uvjetima ostaje stabilna na podlozi.

Shinobi je visoka tipkovnica – baza joj je visoka, tipke su visoke, a za višesatno korištenje ne pomaže ni to što tipke stoje pod kutom, ne baš poput pisaćeg stroja, no dovoljno da prouzroče umaranje šaka

Tipke na ovoj tipkovnici standardne su širine, no zbog kompaktnog dizajna i vrlo visokog profila, Shinobi zahtijeva određeno vrijeme prilagodbe, a dotad lako je promašiti željenu tipku. Ipak, već nakon nekoliko redaka ispisana teksta, prsti lako pronalaze željeno odredište. Visina profila tipkovnice dodatno je naglašena činjenicom da su tipke tvornički postavljene pod kutom, pa ne čudi što pri duljem tipkanju uzrokuje umaranje šaka i prstiju.

Shinobi radi na principu plug & play, i ne koristi upravljački softver, a nema ni naprednih mogućnosti, poput snimanja makro naredbi ili upravljanja multimedijom. Ono što možemo, jest mijenjati intenzitet i uzorak ponašanja zonskog pozadinskog osvjetljenja, zahvaljujući tipki Fn. Tom tipkom aktiviramo i alternativne funkcije određenim tipkama, koje na standardnim tipkovnicama imaju vlastite tipke. Nažalost, korištenje tipke Fn nije odveć intuitivno, a s obzirom na to da s tipkovnicom ne dolazi korisnički priručnik, morat ćete se malo igrati prije nego što pohvatate kako sve funkcionira.

Pod kapicama tipki nalaze se mehanički prekidači tvrtke Outemu, za koje proizvođač obećava da će izdržati najmanje 50 milijuna pritisaka

White Shark Shinobi nije tipkovnica za svakoga. To nije tipkovnica na kojoj se udobno tipka, ni tipkovnica bogata mogućnostima. Njezin je glavni adut kompaktan dizajn, zbog kojeg se čini kao idealna opcija za sekundarnu tipkovnicu, tipkovnicu koju ćemo koristiti na izrazito skučenom gejmerskom stolu, ili, pak, tipkovnicu koju ćemo nositi u ruksaku – nek’ se nađe. Uz to, na domaćem tržištu košta 280 kuna, što je znatno manje od izravnih konkurenata, poput razvikanih modela tvrtke Ducky, koji često koštaju i do triput više.