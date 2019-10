Xiaomi Mi 9T - Najbolje od visoke srednje klase

Eto nam mobitela koji se s punim pravom i bez ikakvih dvojbi može nazvati najboljim izborom u kategoriji do 3.000 kuna

SPECIFIKACIJE Ekran 6,39” AMOLED (1.080x2.340, 19,5:9, 403 PPI) Čip Qualcomm Snapdragon 730 (8 jezgri) RAM / Memorija 6 GB RAM / 64 GB Stražnje kamere 48 MP (f/1.8) + 8 MP telefoto (f/2.4, 2x zum) + 13 MP širokokutna (125°, f/2.4) Prednja kamera 20 MP (f/2.2) Kapacitet baterije 4.000 mAh (neizmjenjiva) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 156,7 x 74,3 x 8,8 mm / 191 g Operacijski sustav MIUI 10 (Android 9 Pie) Jamstvo 2 godine

U temi broja Buga 322 opisivali smo i uspoređivali najbolje jeftine mobitele, modele za koje treba izdvojiti do tristotinjak eura. Premda nam je tom prilikom na test stigao i Xiaomi Mi 9T, cijena od 2.799 kuna diskvalificirala ga je iz sudjelovanja. Ipak, bilo bi promašeno posve ga ignorirati, jer u ovom trenutku radi se o vjerojatno najboljem mobitelu u klasi do 3.000 kuna.

Neobičan i upečatljiv dizajn staklene poleđine mobitela pobrinut će se za to da u masi ne prođete nezapaženo

Istovremeno, dojma smo da je Mi 9T u određenoj mjeri ostao u sjeni svojeg razvikanijeg brata Mi 9T Pro, koji mnogi smatraju neformalnim nasljednikom moćnog Pocophonea F1. Iako Mi 9T Pro u nekim aspektima zaista nadilazi “obični” Mi 9T, također je osamstotinjak kuna skuplji te samim time dobrano iznad psihološke granice od 3.000 kuna. Još važnije, nismo sasvim uvjereni da je vrijedan tog dodatnog novca u odnosu na Mi 9T. Što hoćemo reći – Mi 9T itekako je vrijedan pozornosti, zahvaljujući omjeru cijene i mogućnosti kakav se rijetko viđa, čak i unutar ponude samog Xiaomija, inače poznatog upravo po razumnim cijenama svojih uređaja.

Prije no što se pozabavimo karakteristikama ovog odličnog mobitela, kažimo još samo da je on u Kini lansiran kao Redmi K20, dakle, Xiaomi ga je svjesno odvojio od vlastitog imena (Redmi odnedavno funkcionira kao zasebni brend). Zašto se uređaj u domovini zove Redmi K20, a na ostalim tržištima Xiaomi Mi 9T, teško je reći. No nije ni važno, sve dok ste svjesni da se radi o istom mobitelu.

Ekran bez smetnji

Od tri stražnje kamere, dvije (glavna i širokokutna) smještene su na maleno izbočenje

U maniri OnePlusovog modela 7 Pro i nedavno predstavljenog, ali ipak znatno manje impresivnog Huaweija P Smart Z, Xiaomi Mi 9T zasnovan je na “pravom” all-screen dizajnu. Gotovo svaki milimetar prednje strane uređaja prekriven je prekrasnim, 6,39-inčnim ekranom, a nekima nepodnošljivog notcha – nema. Omjer ekrana i kućišta iznosi velikih 86,1%, što je samo 2% manje nego kod OnePlusa 7 Pro. Razlika postoji isključivo zato što ekran Xiaomija Mi 9T nije zakrivljen na rubovima, već je ravan. Otvoreno ćemo priznati da u svakodnevnom radu to vidimo kao prednost, zato što nema rizika od nevjerojatno iritantnih slučajnih pritisaka, kakvi nam se s OnePlusovim čudovištem ni nakon višemjesečnog korištenja nisu prestali događati.

Gdje je prednja kamera? Na motoriziranom modulu, koji prema potrebi izlazi iz gornjeg brida mobitela (i automatski se uvlači, ako senzori mobitela detektiraju pad), praktički identičnom brzinom kao kod OnePlusa 7 Pro, a samim time brže nego kod spomenutog Huaweijevog modela. Prilikom izlaska prednje kamere, rubovi njezina modula zasvijetle, što se doima posve nepotrebnim, dok ne shvatite da je ta svjetlost vidljiva i kroz maleni, kružni izrez na vrhu modula te da dublira kao notifikacijska LED-ica. Pametno!

Okvir mobitela je aluminijski, prednjica je prekrivena Gorilla Glassom 5, a staklena je i stražnjica. To rezultira neobično čvrstim, ali i natprosječno teškim i sklizanju sklonim uređajem, koji ćete vjerojatno htjeti ubaciti u futrolu (mat futrola priložena je u kutiji) ili barem opremiti stražnjim skinom. Doduše, futrola i skin sakrit će izrazito zanimljiv dizajn poleđine uređaja, koji je riječima teško precizno opisati, stoga razgledajte fotografije. Uređaj je dostupan u crnoj, crvenoj i plavoj izvedbi.

Iskočna prednja kamera znači da ekran prekriva čitavu prednjicu uređaja odnosno da notcha - nema

Tipka Power i one za glasnoću nalaze se na desnom boku. Na pritiske reagiraju precizno, uz zadovoljavajući taktilni odaziv. Lijevi bok je prazan, na gornjem bridu smjestio se konektor za slušalice, a na donjem nalazimo USB-C konektor za punjenje baterije, zvučnik i otvor za dvije Nano-SIM kartice, koji, neočekivano, ne podržava microSD kartice.

Blagodati AMOLED-a

Premda nije na razini najvećih mobitela na tržištu, Xiaomi Mi 9T svejedno je prilično korpulentan te će ga vlasnici prosječno velikih dlanova uglavnom morati koristiti s dvije ruke. Tome je tako zbog spomenutog ekrana dijagonale 6,39 inča. Ne možemo mu, doduše, ništa zamjeriti, jer radi se o odličnom AMOLED panelu, koji isporučuje svjetlinu u rasponu od 2 do 443 cd/m2, izrazito raskošne i upečatljive boje, izvrsnu crnu boju, kao i odličnu oštrinu, zahvaljujući nativnoj razlučivosti od 2.340x1.080 točaka (403 PPI). Dobivaju se i sve ostale blagodati AMOLED ekrana, poput mogućnosti korištenja takozvanog Always On Displaya, funkcije koja uvijek prikazuje sat, datum, postotak baterije i notifikacije na ekranu mobitela, oslanjajući se na činjenicu da crni dijelovi ekrana ne troše bateriju.

Xiaomi Mi 9T Pro izgleda isto kao 9T, ali ima brži procesor (Snapdragon 855) i nazivno nešto kvalitetniji senzor primarne kamere. Za većinu korisnika te dvije razlike ne čine ga vrijednim trošenja dodatnih 800 kuna

Xiaomi Mi 9T temeljen je na Qualcommovom 8-jezgrenom Snapdragonu 730, sposobnom SoC-u koji s lakoćom izlazi na kraj sa svime što mu se zada, uključujući i 3D igre, koje rade zadovoljavajućom glatkoćom čak i pri višim postavkama detalja. Animiranje sučelja, pokretanje aplikacija i prebacivanje između njih, skrolanje po web-stranicama, otvaranje i korištenje kamere – sve su to stvari koje se na ovom uređaju događaju bez zadrški i iritantnog trzuckanja. Ako inzistirate na sintetičkim testovima, zanimat će vas da Mi 9T postiže 210.768 bodova u AnTuTuovom benchmarku te 546 (Single-Core) odnosno 1.736 (Multi-Core) bodova u Geekbenchu 5 (rezultati nisu usporedivi s donedavno aktualnim Geekbenchom 4). 800 kuna skuplji Mi 9T Pro opremljen je nezanemarivo moćnijim Snapdragonom 855, ali Snapdragon 730 u praksi se ponaša toliko uvjerljivo da će malo tko osjećati potrebu za još većom brzinom u radu. Radne memorije Mi 9T ima 6 GB, a memorije za pohranu podataka je 64 GB. Varijanta sa 6 GB RAM-a i 128 GB prostora za pohranu podataka skuplja je za razumnih 200 kuna te kao takva još uvijek jeftinija od 3.000 kuna.

Ovoj energetski učinkovitoj hardverskoj platformi pridružena je baterija kapaciteta 4.000 mAh, iz koje će prosječni korisnici uredno izvlačiti dvodnevnu autonomiju, a i najtvrdokornijim mobitelašima sigurno će izdržati jedan cijeli dan. S uređajem se isporučuje punjač snage 18 W, koji 50% kapaciteta baterije vraća za malo manje od 40 minuta. Desetak minuta punjenja dosta je da bi se baterija napunila za 15%, a potpuno punjenje traje oko 1:45 h.

Softverski se Mi 9T oslanja na MIUI 10, provjereno i u novije doba zaista dobro ispolirano sučelje, “nanijeto” preko Androida 9 Pie. MIUI je u mnogim aspektima ljepši i funkcionalniji od čistog Androida, a suludi broj opcija zadovoljit će i najzahtjevnije. Čini se da su popravljeni i problemi s nepredvidljivom isporukom notifikacija, što je bila dugogodišnja boljka Xiaomijeva sučelja.

Tri oka

Stražnjicu uređaja krasi prilično dobar sustav od tri kamere. Primarna (srednja u nizu) broji čitavih 48 MP i koristi Sonyjev senzor IMX582, s pikselima veličine 1,6 µm i otvorom blende f/1,8. Ako ručno ne odaberete fotografiranje u 48 MP, fotografije će biti uzete u 12 MP i koristit će se pixel binning – tehnika spajanja četiri piksela u jedan, s ciljem povećanja svjetline slike. Iznad nje je telefoto kamera, koja ima 8 MP, otvor blende f/2,4 te dvostruki optički zum, a ispod je 13-megapikselna širokokutna kamera. Otvor blende joj je f/2,4, a kut snimanja 125°. Nijedna od ove tri kamere, nažalost, nema optičku stabilizaciju, već se koristi elektronička (EIS). Primarna kamera ujedno je najbolja, s najprirodnijim bojama, najboljom dinamikom i najvećom količinom detalja, osobito u povoljnijim svjetlosnim uvjetima. Telefoto kamera kaska u detaljima i interpretaciji boja, ali još uvijek je upotrebljiva – barem dok se ne smrači. Širokokutna kamera bolja je od telefoto kamere u svakom pogledu, a osobito u zanimljivoj perspektivi koju inherentno daje svim fotografijama. Uz mirniju ruku, lijepo će vam ispadati i fotografije u zatvorenom, a problemi počinju kada padne noć. Tada je primarna kamera jedina koju ima koliko-toliko smisla koristiti, premda ne treba očekivati čuda, čak ni s uključenim noćnim snimanjem, koje neprirodno izoštrava detalje. 20-megapikselna prednja kamera proizvodi iznenađujuće dopadljive fotografije te podržava portretno i panoramsko fotografiranje, kao i video. Video podržavaju i sve tri stražnje kamere. Snima u 4K razlučivosti pri 30 FPS, a u Full HD-u u 30 ili 60 FPS. Usporene snimke mogu imati 120, 240 ili 960 FPS i njih radi samo primarna kamera. Razgledajte galeriju fotografija koje su nastale korištenjem svih triju stražnjih kamera.

Izvrstan cjelokupni dojam tek donekle remete sitnice na kojima bi se još dalo poraditi. Primjerice, čitač otiska prsta, ugrađen ispod ekrana, nije osobito brz, a ni precizan, stoga smo od njegove upotrebe odustali unutar prvih nekoliko dana testiranja ovog mobitela. Nadalje, cijenili bismo svojstvo vodootpornosti, kao i stereo zvučnike. S pozitivne strane, donji zvučnik je natprosječno glasan i lišen distorzija.

No sve to su samo detalji, koje je lako zaboraviti kad uzmemo u obzir da se za 2.799 kuna dobiva izvrsno izrađen mobitel, s pravim all-screen dizajnom, izvanrednim ekranom, kvalitetnim hardverom, dobrim kamerama, odličnom baterijom i gotovo svim dodacima koje bismo mogli zatrebati, poput 3,5-milimetarskog konektora za slušalice i NFC-a. Kupujete li mobitel i budžet možete razvući do 3.000 kuna, Xiaomi Mi 9T trenutačno se otvoreno nameće kao ponajbolji izbor.