Xiaomi Mi Mix 3 - Klizačem protiv notcha

Kao što je većini poznato, Xiaomijevi mobiteli temeljeni su na MIUI-ju, ROM-u koji naliježe na neku postojeću verziju Androida, ali iz temelja mijenja svaki njegov aspekt – dizajn sučelja, animacije, pregled otvorenih aplikacija, quick toggleove i sve ostalo. Testirani Mi Mix 3 stigao nam je s MIUI-jem Global 10.0.11.0 (ovo “Global” znači da je ROM pročišćen od kineskih aplikacija i ima tvornički instaliran Google Play Store; među ponuđenim jezicima sučelja ponuđen je i hrvatski), temeljenim na Androidu 9.0 Pie. Poučeni lošim iskustvima s prethodnim verzijama MIUI-ja, pristupili smo mu s blagom skepsom, no ispostavilo se da razloga za zabrinutost nema. MIUI 10 prilično je dobro ispoliran – svi kozmetički zahvati na “čistom” Androidu smisleni su i oku ugodni, animacije su dopadljive i savršeno glatke, a pojedini elementi izvedeni bolje no što je to učinio Google. Primjerice, prikaz otvorenih aplikacija na Androidu P iznimno je nezgrapan i naporan za korištenje. U Xiaomijevoj režiji je odličan – aplikacije se prikazuju u malim prozorima, jedna ispod druge, te s lakoćom biramo na koju ćemo se prebaciti ili koju ćemo zatvoriti. Sjajno! Puki broj opcija i cjelokupna konfigurabilnost MIUI-ja 10 impresivni su, a ne sviđa nam se samo tvornički launcher – Xiaomi ustraje na slaganju svih aplikacija na homescreenove (u maniri iOS-a), umjesto da ih grupira u ladicu. Srećom, Play Store vrvi zamjenskim launcherima; kao i uvijek, preporučujemo izvrstan Nova Launcher. Neki bugovi još uvijek postoje – primjerice, notifikacije pojedinih aplikacija, poput WhatsAppa i Hangoutsa, “probudile” bi nam ekran mobitela, ali ne bismo ih nigdje vidjeli, sve dok ne bismo ručno spustili traku s notifikacijama. Pojedine notifikacije, poput e-mailova, uredno se prikazuju na lockscreenu, a brojnih drugih naprosto nema – zašto, ne zna nitko. Tome unatoč, cjelokupni dojam je da MIUI doista postaje sve bolji. Bilo je i vrijeme.