Intel na Computexu 2019 – Stižu li napokon 10-nanometarski procesori?

Nakon jučerašnje AMD-ove demonstracije sile na uvodnoj konferenciji za medije povodom otvaranja Computexa, postavilo se logično pitanje što je Intel spremio novog za lansiranje na ovom bitnom tehnološkom događaju. Intelovu ovogodišnju prezentaciju vodio je Gregory Bryant, stariji podpredsjednik i glavni menadžer Client Computing grupe. Kompletno izlaganje izvedeno je u suradnji s OEM partnerima (Acer, Asus, HP, Dell, Lenovo) i različitim popularnim osobama, a puno je slabiji naglasak bio na tehničkim detaljima proizvodima i demonstraciji konkretnih performansi.

Evo što je Intel najavio i lansirao na svojoj prezentaciji:

14 novih mobilnih i stolnih procesora za poslovne korisnike. Dakle riječ je procesorima koji dolaze u kombinaciji s čipsetom koji podržava poslovnu platformu vPro s dodatnim zaštitama i mogućnošću lakšeg daljinskog upravljanja i održavanja. Korisnicima koji trebaju visoke performanse u ovom kontekstu svidjet će se što sada postoji i i9 u vPro varijanti. Dakako, riječ je 14-nanometarskim procesorima i samim time tehnologiji koja je već viđena i prepakirana s fokusom na specifičan tip korisnika.

Nadalje, Bryant je najavio i dolazak 14 novih Xeona E. Riječ je o single socket procesorima za mobilne i stolne radne stanice, dakle prepakiranim i prilagođenim varijantama Coffee Lake Refresh (9th Gen Core) procesora koji su već lansirani za "obične" laptope i PC-je. Novi Xeoni E samim time nude do 8 fizičkih jezgri, 16 threadova, maksimalni takt od 5 GHz te podršku za do 128 GB DDR4 ECC memorije.

Za one koji žele hrpetinu jezgri i maksimalne performanse, Intel je za ovu jesen pripremio novu generaciju svoje HEDT platforme. Nova generacija X-Series Core procesora donosi do 28 fizičkih jezgri što smo već imali prilike vidjeti na Platinum seriji Xeon procesora koji koriste posve jednaku arhitekturu. Dosadašnje X-Series Core procesori nudili su do 18 jezgri. Dakako, i ovdje je riječ o dodatno uglancanom 14-nanometarskom proizvodnom procesu.

Novi Dellov Alienware laptopa M15 s 9th Gen Core procesorom, Optane SSD-om, RTX grafikom i 240-hercnim ekranom (u kućištu od svega 2,1 kg) demonstriran je u suradnji s popularnim Twitch streamerom Dr. Lupo. Online zvijezda demonstrirala je kako Fortnite lijepo radi na novom laptopu, pa potom i na novom stolnom procesoru Core i9-9900KS kojeg je Intel najavio ponešto prije Computexa. S u imenu novog procesora stoji za "Special Edition", a ono što korisnicima novi procesor može ponuditi u odnosu na obični i9-9900K jest radni takt od 5 GHz na svih osam jezgri. Cijena procesora nije poznata, no za očekivati je da će biti osjetno skuplji od obične varijante, na račun činjenice da Intel KS zove najbržim procesorom za igre na svijetu.

Predstavljen je i novi alat za overklokiranje, namijenjen prvenstveno korisnicima koji se ne žele sami pozabaviti s postavkama u UEFI-ju. Zove se "Intel Performance Maximizer Tool", a umjesto korisnika će automatski overklokirati procesor i podesiti napon tako da sve bude fino i stabilno. Na bini je prikazano kako IPMT radi s modelom i7-9700K kojeg je sa standardnih 4,6 "podigao" na 5,2 GHz. Impresivno, no treba imati na umu da je i ovdje riječ o posebno odabranom procesoru koji doista može postići tako visoki takt. Naravno, postavlja se pitanje i zašto za demonstraciju nije iskorišten novi i9-9900K? Bit će da je zbog toga što njega baš i nije moguće tako lako dodatno overklokirati jer je tvornički "napucan" praktički do granica mogućnosti.

Novi alat bi trebao posebno dobro raditi s nadolazećim HEDT procesorima Cascade Lake. Što je u tome što je kod njih moguće podešavati radni takt odvojeno za svaku jezgru, pa je Intelov alat u stanju izvući maksimalne performanse iz ovakvih mnogojezgrenih zvjeri.

Intel i dalje gura Project Athena – inicijativu u sklopu koje Intel u suradnji s OEM partnerima želi podići i optimizirati iskustvo korištenja modernih laptopa na novu razinu. Osim sirovih hardverskih specifikacija (i5 ili brži procesor, 8+ GB radne memorije u dvokanalnom modu, 256-gigabajtni ili veći NVMe SSD…), ti laptopi nove generacije trebali biti ponuditi bolje iskustvo korištenja – značajno veće trajanje baterije u stvarnim uvjetima, buđenje iz Sleep načina rada za manje od jedne sekunde, biometrijsko logiranje, Precision Touchpad, brzo punjenje (pola sata punjenja za 4 sata rada). Općenita ideja su rigorozniji standardni i rigoroznije testiranje mogućnosti laptopa kako od strane samih proizvođača, tako i od strane Intela.

Dobar primjer je specifikacija izdržljivosti baterije. Većina proizvođača unutar svojih specifikacija stavlja trajanje baterije dobiveno s nisko postavljenom svjetlinom ekrana, uz konstantnu reprodukciju videa. To nema baš puno veze s praktičnim korištenjem laptopa, pa je Intel osmislio rigoroznije testiranje uz svjetlinu ekrana od 250 cd/m2 u sklopu kojeg bi novi laptopi trebali ponuditi 9 sati rada.

Prvi ovakvi laptopi trebali bi se naći na policama trgovina u sezoni blagdana, dakle krajem godine. Sigurno se pitate koji su to konkretni modeli laptopa koji zadovoljavaju zahtjeve projekta Athena. Na bini je tijekom prezentacije demonstriran IdeaPad Yoga S940 – Lenovov premium konvertibilni laptop od 1,2 kg koji je već dostupan za kupovinu s aktualnim procesorima Whiskey Lake. Tu su također i Acerov Swift 5, Dellov XPS 13 2-in-1 te HP-ov Envy s odmorištem za dlanove načinjenim od drveta.

No kako to da je Yogu S940 već moguće kupiti, a Athena laptopi stižu na police tek krajem godine? Heh, pa ključ je u tome što novi laptopi moraju imati i nove procesore – dugoočekivane 10-nanometarske modele iz obitelji Ice Lake.

Bryant je najavio dolazak Ice Lakeova odnosno 10th Gen Core procesora krajem godine. Stići će ukupno 11 različih modela u i3, i5 i i7 izvedbi, no valja imati na umu da je riječ o U varijantama mobilnih procesora, s potrošnjom do 26 W. O mogućnostima novih procesora pisat ćemo nekom drugom prilikom, no bitno je naglasiti da donose posve novu arhitekturu jezgri Sunny Cove, s 18% bržim performansama na istom taktu odnosu na starije procesore, značajno boljom integriranom grafikom, te integriranom podrškom za WiFi 6 i Thunderbolt 3. Intel je u na ovoj prezentaciji poseban naglasak stavio na nove instrukcije za akceleraciju AI algoritama – demonstrirano je selektivno zamućivanje ili izoštravanje fotografija i videa, kako naknadno tako i u stvarnom vremenu (video-chat).