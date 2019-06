Microsoft na E3 prezentaciji imao hrpu objava – od igara do servisa i novog hardvera

Prije par sati je Microsoft odradio svoju prezentaciju na sajmu E3 u kojoj su nas izbombardirali informacijama. Prije samog sajma je šef Xboxa, Phil Spencer, rekao da će imati što pokazati, a prema onome što smo vidjeli bome su se potrudili. Velik broj igara, potvrda informacija koje su procurile desetak sati prije prezentacije vezane uz Xbox Game Pass za PC, Project xCloud, do nešto detalja oko nove konzole. Da ne dužimo previše, krenimo redom.

Obsidianov The Outer World izlazi krajem listopada

Prva igra koju smo dobili priliku vidjeti bio je novi RPG iza kojeg stoji Obsidian Entertainment. Znamo da je u izradi već neko vrijeme, da se radi o znanstveno-fantastičnom okruženju i da podsjeća na Fallout New Vegas.

Uz novi trailer dobili smo i datum izlaska koji glasi 25. listopada. Ovaj RPG je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a oni koji žele igrati na računalima će moći birati između Epic Games Storea ili Xbox Games Passa. Sve što je Obsidian objavio možete proučiti ovdje.

Ninja Theory predstavio svoju novu igru Bleeding Edge

Prije ovogodišnjih konferencija procurilo je dosta informacija o raznim igrama, a među njima je bila i Bleeding Edge. Razvojni tim kojeg su neki igrači upoznali prošlog ljeta uz Hellblade: Senua's Sacrifice ili kojeg znaju po DmC: Devil May Cry, već nekoliko godina rade na multiplayer PvP igri s borbom prsa o prsa.

Akcija se odvija s pogledom iz trećeg lica u kojem se timovi od četiri igrača nadmeću protiv drugih. Igra izgleda šareno i zanimljivo, a prvi alfa test započet će 27. lipnja. Ako ste zainteresirani za igru, zaputite se na službene stranice za više informacija o njoj i o sudjelovanju u testu.

Ori and the Will of The Wisps dobio datum izlaska

Nastavak na izvrsni i izuzetno lijepi platformer Ori and the Blind Forest prilično je dugo u izradi. Svaki put kad smo ga dobili prilike vidjeti razvojni tim Moon Studios nas iznova uspije impresionirati izgledom i animacijama, a isto se dogodilo i ovaj put.

Ono što smo ovog puta napokon saznali je datum izlaska. Ori and the Will of the Wisps izaći će 11. veljače iduće godine za Xbox One i Windowse 10, a prema onome što smo do sada imali prilike vidjeti, čeka nas još jedna emotivna avantura. Sve što su Microsoft i razvojni tim bili spremni objaviti, nalazi sve ovdje.

Tvorci Minecrafta najavili novu igru, akcijski RPG Minecraft Dungeons

U pomalo neobičnoj najavi, budući da je tvorac Minecrafta Markus "Notch" Persson, Microsoft je predstavio novu igru smještenu u ovom svijetu. Iznenađujuće, radi se o akcijskom RPG-u.

Igru ćete moći igrati sami ili u kooperativnom modu s još četiri druga igrača, na PC-u i konzolama u proljetnim mjesecima iduće godine. Mojang je pripremio službene stranice koje možete proučiti i na kojima možete pratiti novosti kako ih tim bude objavljivao.

Još jedan prikaz za Star Wars Jedi: Fallen Order

Iako smo jučer za vrijeme konferencije koju je odradio EA dobili informacije o novoj Star Wars Jedi igri, dobili smo još jedan podsjetnik. Fallen Order izlazi 15. studenog za PC, Xbox One i PS4, predbilježbe su otvorene, a sve informacije možete pronaći na službenim stranicama.

Ljubitelji horora se mogu spremiti za Blair Witch

Jedno od iznenađenja bio je trailer za horor igru s pogledom iz prvog lica imena Blair Witch. Radnja igre odvija se 1996. godine, a u šumi Black Hills nestao je dječak. Vi se nalazite u ulozi bivšeg policajca imena Ellis koji će se pridružiti potrazi. Ono što krene kao jednostavno istraživanje brzo se pretvara u noćnu moru, a na vama je da se suočite sa strahovima.

Ovaj psihološki horor s naglaskom na priči izaći će 30. kolovoza za PC i Xbox One, a na njemu radi Bloober Team, razvojni tim poznat po Layers of Fear, Layers of Fear 2 i Observer.

Cyberpunk 2077 dobio novi trailer i datum izlaska

CD Projektova nova igra je drugu godinu za redom uspjela izvući najglasnije reakcije u publici, a i one na internetu. Poljski razvojni tim je nekako uspio sačuvati informaciju da je popularni glumac Keanu Reeves jedan od likova u igri koji se zatim pojavio na pozornici kako bi s nama podijelio uzbuđenje o ovom projektu.

Gospodin Reeves nam je također rekao kada ćemo moći zaigrati igru. Ako ne dođe do promjena, Cyberpunk 2077 izlazi 16. travnja iduće godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Svi koji žele pratiti razvoj igre mogu to napraviti putem službenih stranica, odnosno Twitter i Facebook profila.

Battletoads, Spiritfarer i The Legend of Wright uz ID@Xbox montažu

Kao i u posljednjih nekoliko konferencija koje Microsoft održava, vole odraditi montaže nezavisnih naslova. U istom bloku su se tako našle tri zasebne igre i ID@Xbox video u kojem uvijek možemo vidjeti velik broj igara.

Znamo da Rare već neko vrijeme radi na novoj igri u serijalu Battletoads, ali uz novi prikaz opet nismo dobili datum izlaska. Kao tri vesele žabe moći ćete premlaćivati svoje protivnike sami ili s još druga dva igrača, a tim nam je obećao reći više detalja uskoro.

Tvorci veoma lijepih igara Jotun i Sundered najavili su svoj novi projekt imena Spiritfarer, igra u kojoj se zbrinjavate za umrle i njihove duše, nadograđujete svoj broj i istražujete svijet. Osim za Xbox One, igra stiže i na PC, Switch i PlayStation 4, a više detalja nalazi se ovdje.

O trećoj igri ne znamo mnogo, osim da se zove The Legend of Wright, da stiže na Xbox One i da malo podsjeća na Paper Mario, samo s više psihodelije i fantazije.

Za kraj je ostala spomenuta montaža u kojoj možete vidjeti cijelu hrpu indie igara koje ćemo imati prilike zaigrati.

Xbox Game Pass za PC ima cijenu i dostupan je u beti od danas

Jedna od stvari koja je procurila prije same konferencije je cijena za Xbox Game Pass koji su prošlog mjeseca najavili za PC. Svi oni koji su spremni za bete testiranje, mogu ga već sada nabaviti za 1 američki dolar, a nakon što promotivni period završi mjesečna pretplata iznosit će 10 američkih dolara. Kao što smo već bili pisali, ponuda vrijedi kao i za Xbox One, što znači da dok god plaćate pretplatu imate pristup kolekciji od 100 igara koja će se mijenjati svakog mjeseca.

Microsoft je također pripremio novu aplikaciju koju možete preuzeti na Windowsima 10, a za one koji igraju i na PC-u i na Xboxu One tu je Xbox Game Pass Ultimate. Za 15 američkih dolara obuhvaća Xbox Live Gold pretplatu i Xbox Game Pass za računala i konzolu. Trenutno i dalje ove pretplate službeno ne možete nabaviti u Hrvatskoj, a ne zna se kada Microsoft planira ponuditi opciju u drugim državama. Odgovore na pitanja možete pronaći ovdje.

Microsoft Flight Simulator izgleda nevjerojatno

Nakon 14 godina pauze, odnosno šest godina ako želite računati Steam verziju stiže novo izdanje Microsoft Flight Simulatora. Iza naziva Microsoft nije stavio nikakve brojke, ali su zato novu tehnologiju prikazali u traileru.

Razvojni tim za 2020. godinu priprema novu generaciju simulacije s velikim naglaskom na realizam - od aviona i letjelica do svijeta. Planirat ćete svoje rute i zaputite se na bilo koju lokaciju na našoj planeti. Igra je u izradi za PC i Xbox One, a na službenim stranicama možete vidjeti impresivne slike.

Age of Empires II Definitive Edition stiže do kraja godine

Strateški serijal Age of Empires ove godine slavi 20. rođendan, pa je prikladno da Microsoft priprema uljepšanu verziju Age of Empiresa II, najbolje ocijenjene igre u serijalu.

Definitive Edition izaći će do kraja ove godine, a uz sve sadržaje koje je sadržavao original u pripremi je nova kampanja imena The Last Khans. Sve informacije vezane uz ovu igru pronaći ćete ovdje.

Wasteland 3 izgleda drugačije od prethodnika

inXile Entertainment je na pomalo neobičan način odlučio prikazati novu igru u solidnom RPG serijalu Wasteland. Tim se usmjerio na humor, pa su naknadno na društvenim mrežama morali objašnjavati da će igrači opet moći uživati u post-apokaliptičnom RPG-u s kompleksnim svijetom.

Wasteland 3 je od 2016. godine u izradi za PC, PS4 i Xbox One, njihova Fig kampanja je također bila prilično uspješna, no ne znamo kada ćemo igru moći zaigrati. Sve novosti koje tim redovito objavljuje nalaze se na ovim stranicama, pa ih pratite ako želite znati kako razvoj napreduje.

Double Fine se pridružio Microsoftu

Prošle je godine Microsoft kupio nekoliko razvojnih timova, a ove godine su se odlučili na još jedan. Double Fine je od sada član njihove obitelji, pa je Timu Schaferu bilo važno da o tome malo popriča.

Rad na šašavoj 3D akcijskoj avanturi Psychonauts 2 i dalje se nastavlja, no ovog smo puta dobili prvi konkretan gameplay trailer. Raz i ekipa i dalje izgledaju odlično, ali nažalost još uvijek ne znamo kada ćemo igru moći zaigrati. Sada znamo da je igra u izradi za PC, Xbox One i PS4, a tim sve novosti objavljuje na svojim Fig stranicama.

12 Minutes je zanimljiv interaktivni triler

Još jedna zanimljiva igra krije se iza imena 12 Minutes. Glavni junak ove priče zaglavio je u vremenskoj petlji, ali za razliku od šaljivog filma kojeg mnogi povezuju s tom premisom, ova ja prilično mračna.

"Nalazite se u ulozi muža koji bi trebao uživati u romantičnoj večeri sa ženom. Provod se pretvara u noćnu moru kad vam detektiv upadne u stan, optuži ženu za umorstvo i pretuče vas do smrti". Imate 12 minuta za se pokušati spasiti i napraviti nešto drugačije, a svaki pokušaj donosi nove informacije. Igra bi trebala izaći iduće godine, a sve što je objavljeno o njoj nalazi se ovdje.

Gears 5 izlazi 10. rujna

Stvari vezane uz novi Gear of War naslov dobile su najviše vremena. Dobili smo kriptični trailer s glavnom junakinjom:

Prikaz novog moda koji stiže s igrom:

I kratak prikaz terminatora koji će biti dostupan u igri:

Gears 5 s podnaslovom Bound by Blood izaći će 10. rujna, a tim će do tada pričati o svim detaljima vezanim uz igru. Raspored i više detalja su objavili na službenim stranicama, pa do izlaska igre možete pratiti što se događa. Nova igra u serijalu ekskluziva je za Xbox One, ali će je igrači moći zagirati i na Windowsima 10.

Novi Elite kontroler

Oni koji vole više novaca potrošiti na kontroler moći će to opet napraviti s novom verzijom Xbox Elite kontrolera. Series 2 izlazi u studenome, a tim ga je u potpunosti redizajnirao.

Ako imate viška 180 američkih dolara, moći ćete ga nabaviti prije kraja godine. Više detalja i informacije o predbilježbama potražite ovdje.

Dying Light 2 se ipak pojavio na Microsoftovoj konferenciji

Nastavak na Techlandov zombie hit Dying Light bio je najavljen za Square Enixovu prezentaciju, ali smo ipak dobili kratak trailer danas. Njega možete pogledati u nastavku, no više detalja moći ćemo vam prenijeti sutra u jutarnjim satima kada Square kaže sve što ima. Sada znamo da igra stiže na proljeće iduće godine, ali možda dobijemo konkretan datum za nešto više od 24 sata.

Službeno najavljena igra na kojoj surađuju FromSoftware i George R.R. Martin

Jedna od igara za koju su informacije procurile prije samog sajma bila je kolaboracija George R.R. Marina i Hidetake Miyazakija. Za vrijeme ove konferencije dobili smo ime, Elden Ring, ali nam nakon gledanja nije mnogo jasnije što možemo očekivati.

"Unutar svijeta kojeg krije Elden Ring opasnost i otkrića kriju se iza svakog ugla" i ovo je najveća igra na kojoj je FromSoftware do sada radio, ako je vjerovati službenom opisu. Službene stranice još nisu u funkciji, ali kad budu i kada saznamo nešto više, javit ćemo vam.

Project xCloud, streaming s konzola i nova konzola

Pred kraj konferencije pojavio se opet Phil Spencer kako bi popričao o cloud gamingu i streamanju s konzola. Project xCloud najavili su prošle godine na sajmu E3 i Microsoft predviđa da je budućnost igranja u oblaku. Spencer nije ulazio u previše detalja - rekao je da će igračima postati dostupno u listopadu i da će svi moći sa svoje konzole ili putem njihovih servera besplatno streamati igre na druge uređaje. Kako će to točno funkcionirati nije objasnio, ali sigurno će podijeliti više informacija kako se datum izlaska bude bližio.

Što se konzole tiče, i dalje se krije iza imena Project Scarlett i izaći će iduće godine u vrijeme blagdana. Microsoft je u suradnji s AMD-om dizajnirao poseban procesor, konzola će biti "četiri puta moćnija od Xboxa One X", vrtjeti igre u 120 FPS-a, imati podršku za 8K rezoluciju i imati SSD. Osim toga nisu previše pričali, nego su najavili prvu igru koju će izdati uz Project Scarlett.

Halo Infinite je prvi službeno potvrđen naslov za novu konzolu

Poznato je već neko vrijeme da 343 Industries radi na novoj igri u serijalu Halo, a za kraj konferencije smo dobili prvi pošteni trailer. Igra će izaći krajem 2020. godine, Master Chief se vraća, ali ne u svijet kakvog se sjeća. Osim trailera kojeg smo dobili, nismo saznali nove detalje, pa bacite oko.

Ostale igre koje su spomenute

Microsoft je prikazao više od 60 igara, a već smo vas zatrpali hrpom trailera. Zbog toga ćemo preostale spomenuti samo imenom. Star Wars The Skywalker Saga je nova Lego Star Was igra koja će obuhvaćati radnju i likove iz svih devet filmova. Puno ime novog Dragon Ball Z projekta na kraju ima dodatak Kakarot i izaći će početkom iduće godine. Indie naslova Way to the Woods u kojem se družite s jelenima vidjeli smo već nekoliko puta, a također izlazi iduće godine za PC i konzole. Ne baš najbolje prihvaćen State of Decay 2 dobiva novu ekspanziju Heartland, Forza Horizon 4 također dobiva ekspanziju u kojoj spajaju Lego svijet i vozila i to već idućeg tjedna. Posljednje tri stvari stižu s istoka - Phantasy Star Online 2 po prvi put će biti dostupan na zapadnom tržištu i to iduće godine ekskluzivno na Xboxu One, CrossfireX je pucačina popularna u Aziji na kojoj Smilegate Entertainment surađuje s Remedy Entertainmentom, a Tales of Arise je nova igra u dugovječnom RPG serijalu koja stiže na PC i Xbox One iduće godine.