XPG na sajmu IFA Berlin 2019 predstavlja prvi 4D miš za igrače na svijetu i novu opremu za igranje

I ove godine na IFA sajmu u Berlinu sudjelovat će i tvrtka XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR) na kojemu će predstaviti svoje najnovije proizvode za igrače. Tih dana bit će predstavljen novi 4D miš za igrače, gamerska periferija Mera Edition i SSD GAMMIX S50.

Miš za igrače XPG Headshot

XPG HEADSHOT je revolucionaran, distruptivan i inovativan pristup mišu za igrače. Stojeći na razmeđi dvaju velikih trendova – umjetne inteligencije i 4D ispisa – XPG HEADSHOT spaja inteligenciju, ultralagane dimenzije i svestranu rešetkastu strukturu u obličju vrhunskog miša za igrače. Koristeći algoritam umjetne inteligencije, XPG HEADSHOT se može personalizirati ovisno o preferencijama i karakteristikama pojedinačnih korisnika kao što su stisak, veličina šake, završna obrada površine i prilagođeni elementi dizajna poput logotipa.

„XPG HEADSHOT utjelovljenje je naše beskompromisne predanosti postizanju detaljno ugođenog i ludo ergonomskog iskustva“, rekao je Luca Di Fiore, direktor proizvoda te istraživanja i razvoja za robnu marku XPG. „Od prvog dana tražili smo načine kako zadovoljiti potrebe profesionalaca iz svijeta e-sporta, ali i obožavatelja tehnologije kako bismo stvorili miš koji je produžetak i odraz onoga što oni jesu.“

XPG periferija za igru Mera Edition

XPG će predstaviti novu seriju periferije za igru koja propituje hipermaskularizirane predrasude o tome što oprema za igru treba biti. Stoga su i nove, tople i smione boje u snažnom kontrastu s tamnijim i uglatijim obrisima kakvi se mogu vidjeti na većini moderne igračke periferije. Uz želju izlaska iz kalupa i uzimajući u obzir da igrači nisu demografski homogeni, XPG predstavlja cijelu lepezu opreme Mera Edition, uključujući naglavne slušalice, podloške za miševe, tipkovnice i kućišta.

“Proizvodima iz linije Mera Edition XPG zapravo iznosi svoj stav o tome što znači biti igrač“, rekao je Alex Yin, glavni menadžer i direktor za igranje u XPG-u. „A taj je stav da su igrači individualci koji se ne uklapaju nužno u neke umjetno stvorene ideje o tome tko je igrač, nego su neustrašivi i avanturisti u samoizražavanju.“

SSD XPG GAMMIX S50

Svojim najnovijim PCIe Gen4x4 sučeljem GAMMIX S50 podržava standard NVMe kako bi ponudio konstantne brzine čitanja/pisanja do 5000/4400 MB/s i nasumičnog čitanja/pisanja do 750 K/750 K ulazno-izlaznih operacija u sekundi, nudeći i do deset puta veće brzine od onih SATA SSD-ova.

Uz 3D flash memoriju u kombinaciji sa SLC cachiranjem novi SSD predstavlja velik korak naprijed u kapacitetu, učinkovitosti i trajnosti. Sve te mogućnosti čine da je S50 prikladan kako za igrače, tako i za obožavatelje PC-ja, overclockere i profesionalce iz svijeta grafike.

Posjetitelji XPG-ova štanda moći će uz prethodno spomenute vidjeti i sve ostale najnovije XPG-ove proizvode za igrače. Moći će se vidjeti i impresivna struktura pod nazivom XPG Orb za čiju je konstrukciju trebalo 3000 sati te se sastoji od 300 pojedinačnih dijelova. U XPG Orbu posjetitelji će moći iskusiti ekstremne performanse najnovijih proizvoda.

XPG je nedavno proširio svoju ponudu proizvoda tako da uključuje naglavne slušalice XPG PRECOG, podloške za miševe XPG BATTLEGROUND, tipkovnice XPG SUMMONER, PC kućišta XPG BATTLECRUISER i XPG INVADER, sustave za vodeno hlađenje XPG LEVANTE i jedinice za napajanje CORE REACTOR. Sve su te linije sada globalno dostupne.

Podsjetimo, ove godine sajam IFA 2019 održava se od 6. rujna do 11. rujna 2019. godine. XPG će se tih dana nalaziti u prostorima Messe Berlina na štandu 107 u paviljonu 12.