Hangouts bi mogao postati još jedan Googleov ugasli servis

Google je poznat kao tvrtka koja pokreće ali i nakon nekog vremena gasi mnoge svoje servise. Ovećoj grupi ovih potonjih servisa bi se, prema pisanju internetske stranice 9to5Google, mogla pridružiti i chat aplikacija Hangouts i to negdje oko 2020. godine.

Još prošlog proljeća Google se predstavljanjem Hangouts Chat i Hangouts Meet servisa odmaknuo od potrošačkog prema poslovnom sektoru, a razvoj izvorne Hangouts aplikacije je prestao (iako je sama aplikacija još uvijek dostupna putem Gmaila i na Google Playu).

Informaciju od gašenju servisa potvrdio je i predstavnik tvrtke iz Mountain Viewa, Scott Johnston. On ističe kako će Google uistinu ugasiti Hangouts, a korisnici će biti prebačeni na Hangouts Chat i Hangouts Meet, no nije precizirano kada će se to dogoditi niti da to valja očekivati u skoroj budućnosti.