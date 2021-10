Omogućeno mobilno plaćanje uz Garmin Pay i Visa kartice Zagrebačke banke

Da biste mogli na prodajnim mjestima beskontaktno plaćati nekim od kompatibilnih Garminovih pametnih satova, kao korisnik iz Hrvatske morali ste do sada koristiti isključivo Mastercard kartice nekog od alternativnih bankovnih servisa, Curve, Revolut ili TransferWise. No, od sada ćete to moći i ako ste korisnik Zagrebačke banke, jer će se njihove debitne Visa kartice (žiro, tekućeg ili deviznog računa) moći povezati s uslugom Garmin Pay. Objavljeno je to danas u Zagrebu na događanju koje su zajednički organizirali Garmin i Zagrebačka banka.

Garmin Pay omogućava brzo i sigurno beskontaktno plaćanje na prodajnim mjestima, samo približavanjem sata POS uređaju. Uz sat nije potrebno, dakle, nositi novčanik, kartice, ali ni mobitel – plaćanja se mogu provesti isključivo satom, i to na svim prodajnim mjestima koja podržavaju beskontaktno plaćanje karticama.

Sigurnost kroz tokene

Iz Zabe su naglasili kako je sigurnost plaćanja putem Garmin Paya zajamčena time što se podaci o karticama niti u jednom trenutku ne nalaze na satu. Prilikom inicijalnog povezivanja kartice sa satom (što se vrši kroz mobilnu aplikaciju Garmin Connect Mobile) na sat se postavlja tek kriptirani digitalni token koji sustavu za plaćanje prenosi potrebne informacije. Autorizacija korisnika provodi se putem četveroznamenkastog PIN broja, no njega nije potrebno u sat upisivati prilikom svakog plaćanja. PIN se upisuje samo prilikom stavljanja sata na zapešće i traje 24 sata ili do skidanja sata s ruke. Nakon 24 sata ili kada sat detektira da je skinut s ruke korisnika (ili, recimo, ukraden), za provedbu plaćanja bit će potrebno ponovno upisati PIN.

"Zagrebačka banka kontinuirano ulaže u digitalizaciju svojih kanala kako bi svojim klijentima ponudila najnaprednije usluge. Ove godine smo za svoje klijente uveli moderniji sustav digitalizacije koji je kompatibilan sa svim svjetskim digitalnim načinima plaćanja. Drago nam je što ćemo kao prva banka u Hrvatskoj omogućiti svojim klijentima korištenje Visa debitnih kartica za plaćanje na prodajnim mjestima s beskontaktnim POS uređajima kroz Garmin satove", rekla je Rozana Grgorinić, direktorica Kartičnog poslovanja Zagrebačke banke.

Za inicijalno aktiviranje usluge Garmin Pay, osim posjedovanja podržanog sata i Visa kartice, potrebno je imati i broj mobitela registriran u Zagrebačkoj banci. Na njega će biti poslan prvi autorizacijski SMS, što je još jedna razina sigurnosne zaštite.

Garmin Pay je trenutačno podržan na 53 modela njihovih pametnih satova, a bit će podržan i na svim novim linijama satova koje ova kompanija planira lansirati na tržište.