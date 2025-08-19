Slušalice Galaxy Buds 3 FE dolaze s korisnim poboljšanjima, ali više nisu toliko pristupačne

Usprkos tome što bi FE serija trebala sadržavati pristupačnije uređaje, Samsungove nove Galaxy Buds 3 FE slušalice dolaze sa znatno višom cijenom u usporedbi s prethodnim modelom

Samsung je ovog tjedna predstavio svoje najnovije bežične slušalice u ponudi, koje dolaze kao nasljednik modela Galaxy Buds FE iz 2023. godine. Iako bi se logično moglo očekivati da će se novi model zvati Galaxy Buds 2 FE, Samsung je umjesto toga odabrao ime Galaxy Buds 3 FE, a razlog za to vjerojatno leži u usklađivanju naziva s glavnom serijom Buds 3.

Dizajnom se ove slušalice oslanjaju uglavnom na skuplji model, Buds 3 Pro, s prepoznatljivim „blade stem“ izgledom i silikonskim nastavcima na uši. Imaju dinamičke drivere i tri mikrofona koji omogućuju aktivno poništavanje buke (ANC), a povezuju se putem Bluetootha 5.4 i podržavaju AAC, SBC i Samsungov vlastiti Seamless Codec (SSC). Tu je i podrška za Hi-Fi 24-bitni zvuk, prostorni audio te istovremeno povezivanje s dva Samsungova uređaja.

Slušalicama se upravlja putem dodirnih gesti štipanja i povlačenja na izduljenim nastavcima, a korisnici za glasovne naredbe i prijevode u stvarnom vremenu mogu koristiti Google Gemini i Galaxy AI Interpreter. Tu u igru dolazi podrška za Samsungov paket AI značajki, Galaxy AI, koju također imaju i skuplji modeli Buds 3 i Buds 3 Pro.

Što se tiče autonomije, Galaxy Buds 3 FE imaju bateriju od 53 mAh, dok kućište nudi dodatnih 515 mAh. S uključenim ANC-om, iz Samsunga kažu da autonomija iznosi do 6 sati, a bez ANC-a 8,5 sati. Ukupno trajanje baterije uz kućište penje se na 24 sata, odnosno 30 sati bez ANC-a. Punjenje se vrši isključivo putem USB-C priključka na kućištu, dakle, podrške za bežično punjenje – nema.

Galaxy Buds 3 FE bit će dostupne u crnoj i sivoj boji po cijeni od 149 eura, što je za 50 eura više od prethodnog modela. Isporuke započinju početkom rujna.