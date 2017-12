AMD Radeon Software Adrenalin Edition - Nova velika evolucija

Ako posjedujete noviju AMD-ovu grafičku karticu dulje od godine dana, vjerojatno znate da je krajem 2016. AMD odlučio promijeniti filozofiju razvoja drivera. Odlučeno je da će tvrtka jednom godišnje izbaciti veliku reviziju drivera s hrpom novih mogućnosti, a u međuvremenu će se izbacivati manje revizije čiji je fokus krpanje bugova, povećanje performansi i dodavanje optimalne podrške za nove naslove.

Driveri su dobili i novo ime Radeon Software, a prva nova revizija, lansirana u prosincu 2016. godine, bila je nazvana Crimson Edition. Donijela je posve novo sučelje te novi alat za praćenje radnih parametara grafičke kartice i overklokiranje.

Godinu dana kasnije stiglo je vrijeme za još jednu veliku nadogradnju. Iskreno, posve smo zaboravili na AMD-ovu softversku kadencu pa smo se ugodno iznenadili pozivom na brifing o novoj velikoj reviziji drivera.

Korisnici glasaju

Već je prilikom predstavlja verzije drivera Crimson Edition šef AMD-ove softverske strategije i korisničkog iskustva Terry Makedon velik naglasak stavio na razvoj i implementaciju mogućnosti koje su na AMD-ovim forumima tražili sami korisnici. Na istom su principu razvijani driveri Adrenalin Edition.

Prva na listi želja bila je bolja implementacija funkcije Enhanced Sync, koja s novim driverima radi na svim karticama koje koriste GCN arhitekturu (dakle, serija Radeon HD 7700 i sve novije i jače kartice), u naslovima koji rabe Vulkan API (primjerice, Doom), prijenosnicima s diskretnom grafičkom karticom, pri korištenju više grafičkih kartica Radeon te pri korištenju tehnologije Eyefinity, odnosno kombiniranja više monitora u jedan veliki virtualni.

Enhanced Sync, AMD-ova implementacija dinamičkog vSynca, sada radi na svim karticama temeljenima na arhitekturi GCN, uključujući i stare Radeone HD 7850/7870

No što je Enhanced Sync? Riječ je o tehnologiji namijenjenoj vlasnicima monitora koji ne podržavaju tehnologiju FreeSync. Na takvim monitorima jedini način kako možemo prevenirati efekt deranja slike jest uključivanje klasičnog vSynca, što, pak, znači da se framerate ograničava na brzinu osvježavanja monitora (obično 60 Hz, pa time i fps), a stvara se i dodatno kašnjenje, odnosno latencija, između pokreta miša i tipkovnice i onog što se prikazuje na ekranu. Enhanced Sync unaprjeđuje vSync tako da ga isključuje kad je framerate viši od brzine osvježavanje monitora, a automatski ga uključuje kada framerate padne ispod te vrijednosti. Rezultat je anuliranje deranja slike, uz eliminaciju ograničenja performansi i poboljšanje brzine odziva.

Radeon Chill sada radi u velikom broju modernih naslova. Smanjenje potrošnje pa time i zagrijavanja, varira od naslova do naslova, no najviše će profitirati vlasnici jačih kartica koji igraju relativno nezahtjevne igre

Druga na listi želja jest proširivanje podrške za tehnologiju Radeon Chill. Ta opcija na ranijim je driverima radila u desetak naslova, s naglaskom na free-to-play kompetitivne igre kao što su Overwatch i DOTA2. U Adrenalin Edition driverima Chill je podržan u mnogo većem broju naslova, uključujući praktički sve danas popularne igre. Poanta korištenja Radeon Chilla smanjenje je potrošnje i zagrijavanja kartice, tako da AMD-ovi driveri dinamički smanjuju maksimalni broj fps-a, zavisno o tome što radimo u igri. Ako stojimo i kadar se ne mijenja, fps je niži, a kad se počnemo kretati, raste. S obzirom na to da se time smanjuje i opterećenje kartice, smanjuju se i potrošnja, zagrijavanje i temperatura. Kako radi Radeon Chill u praksi? Pa vrlo dobro. Mi smo ga isprobali u Battlefieldu 1 i Destinyju 2, dakle mrežnim FPS-ovima, i nismo uočili nikakve probleme.

Treća od korisnika tražena mogućnost je implementacija profila u Radeon WattMan, dio Radeon Softwarea koji služi za overklokiranje. Korisnici su tražili mogućnost spremanja postavki u profile, a AMD je opciju implementirao. Profili su implementirani relativno neobično – nema izbornika s popisom profila ili elemenata sučelja koji služe za spremanje i odabir pojedinog profila, već se profili spremaju u xml datoteke. Ako želimo učitati neki stariji spremljen profil, potrebno je učitati željenu xml datoteku. Premda ovo nije baš najintuitivnije, s druge strane otvara mogućnost dijeljenja profila s drugim korisnicima, odnosno spremanja na sigurno u slučaju ponovne instalacije operacijskog sustava.

Streamanje na steroidima

Vjerojatno najveću nadogradnju kod novih drivera dobio je softver za snimanje i streamanje gameplaya Radeon ReLive. On je sada integralni dio Radeon Softwarea; ranije ga je bilo moguće instalirati prema željama, nakon instalacije osnovnog softverskog paketa.

Osim kartice ReLive u sučelju Radeon Softwarea, sada imamo i karticu Connect. Njezinim otvaranjem na raspolaganje dobijemo još tri kartice – Gallery, u kojoj se nalaze screenshotovi i snimke napravljeni preko ReLivea, Accounts, u kojoj se nalazi popis servisa i društvenih mreža s kojima se ReLive može spojiti, te Resource Center, gdje su prikazani korisni videovodiči za korištenje funkcija samog softvera.

Iskreno, ne znamo koliko je servisa ReLive podržavao ranije, no sada ih podržava čak osam. To su YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, Mixer, Youku, Sina Weibo i Stage Ten. Kako bismo uploadali ili streamali sadržaje na neki od tih servisa potrebno je ulogirati se preko kartice Accounts. Tu treba napomenuti da neki od njih ne nude streamanje automatski. YouTube, primjerice, tako traži dodatnu verifikaciju korisnika preko mobilnog telefona.

Još jedna novost u kontekstu streamanja jest integracija chata kad se streama na Twitch, Facebook, YouTube ili Mixer. Drugim riječima, unutar igre pojavljuje se prozorčić u kojem se pojavljuju komentari na video.

Nadalje, AMD je dodao podršku za snimanje i streamanje igara koje rabe Vulkan API, streamanje i snimanje samo određenog dijela radne površine (dakle, dio koji korisnik ručno označi), streamanje/snimanje Eyefinity virtualnih ekrana te korištenje opcije Chroma Key. Potonja omogućuje automatsko brisanje pozadine videa ako je ona načinjena od unificirane boje. Drugim riječima, streameri tako lako mogu sakriti ostatak sobe u streamu web-kamere koji se superponira unutar videa sâme igre.

Još jedna dodatna opcija bitna naprednijim korisnicima, jest snimanje odvojenog zvučnog zapisa mikrofona. Tako se snimka zvuka iz igre snima u jedan zvučni zapis, a zvuk mikrofona u drugi, što olakšava naknadnu obradu i montiranje videa.

No to nije sve!

Da, baš tako, ima još toga. Vrijeme je da se upoznamo s Radeon Overlayem. Ovaj komad softvera omogućuje nam da unutar igre brzo pristupimo određenim opcijama Radeon Softwarea, da upravljamo Radeon ReLive softverom te pratimo radne parametre grafičke kartice.

Radeon Overlay lako se poziva u bilo kojoj igri, a nudi jednostavno upravljanje funkcija snimanja ekrana, nadzora rada grafičke kartice i upravljanja dodatnim opcijama Radeon Softwarea. Često korištene funkcije imaju i svoje kratice na tipkovnici

Radeon Overlay unutar igre pokreće se preko kombinacije tipki Alt+R, nakon čega u gornjem desnom kutu ekrana prikazuje crno-crveni izbornik s opcijama. To su konkretno Radeon ReLive, Performance Monitoring, Radeon Chill, Radeon FRTC, Radeon FreeSync i Color. Chill, FRTC (Frame Rate Target Control) i FreeSync možemo uključivati i isključivati globalno, ali za svaku pojedinačnu aplikaciju u kontekstu profila. Također imamo na raspolaganju i neke dodatne mogućnosti, kao što je, primjerice, definiranje donjeg i gornjeg praga za framerate unutar funkcije Chill, ili, recimo, željeni framerate prilikom korištenja FRTC-a.

Unutar opcije Color možemo utjecati na prikaz unutar igre, podešavanjem temperature i tona boje, svjetline, kontrasta i saturacije. U ReLive izborniku biramo hvatanje screenshota, snimanje ili streamanje videa te pripadajuće opcije, a unutar izbornika Performance Monitoring prilagođavamo interaktivni prikaz radnih parametara grafičke kartice, ali i frameratea u igri (podržano u svim grafičkim API-jima). Sve što se mjeri možemo i logirati unutar tekstualne datoteke koja se potom lagano uvozi u neki tablični kalkulator, gdje zarezima odvojeni podaci bivaju automatski sortirani u stupce. Većini elemenata ovog sučelja moguće je i promijeniti lokaciju na ekranu, kako ne bi zakrivali neki bitan element sučelja same igre.

Radeon Overlay isprobali smo u praksi i možemo reći da radi iznenađujuće dobro, iako ne i savršeno. Primjerice, prilikom streamanja znalo se događati da bi aplikacija prozorčić Performance Monitoring postavilo više prema sredini ekrana, skrivajući tako akciju. Također smo uočili da Chat prozor prilikom streamanja ima vlastite “bube” – broj gledatelja nije se prikazivao točno u odnosu na podatke koje je prikazivalo sučelje Facebooka, a nisu se vidjeli ni lajkovi, odnosno reakcije gledatelja. Bilo bi dobro da AMD u nadolazećim manjim revizijama drivera doda malo više mogućnosti prilagodbe Chat okvira, pa da, recimo, možemo birati koliko će se dugo poruke gledatelja prikazivati na ekranu.

Sada i s mobilnom aplikacijom

Posljednja komponenta AMD-ove softverske ofenzive nije namijenjena Windowsima ili Linuxu, već Androidu i iOS-u. Da, AMD je odlučio napraviti vlastitu mobilnu aplikaciju pod imenom AMD Link.

Aplikacija se spaja na PC opremljen AMD grafikom u lokalnoj mreži te nam potom omogućuje da kontroliramo osnovne mogućnosti Radeon ReLivea te pratimo hardverske parametre grafičke kartice. Također možemo iskoristiti mobilni uređaj za dijeljenje sadržaja koje smo snimili na računalu.

AMD Link i PC sparuju se vrlo jednostavno – preko QR kôda koji se prikaže na ekranu PC-ja i na koji usmjerimo kameru mobitela (koju aktivira AMD-ova aplikacija). Dizajn aplikacije moderan je i jednostavan, iako bi korisničko iskustvo, famozni UX, moglo biti bolje.

Tako prilikom pokretanja aplikacije korisnika dočeka kartica Home, u kojoj se nalazi carousel, odnosno galerija s grafikama nekih AMD-ovih proizvoda i softvera (Adrenalin Edition, Ryzen, Vega, RX 580). Ako dodirnemo neku od slika, otvara se odabrani internetski preglednik i učitava odgovarajuća stranica na AMD-ovom službenom webu. Čemu to? Kao korisnika Radeon kartice zanima nas odmah doći do glavnih korisnih mogućnosti aplikacije, a ne švrljati po AMD-ovim web-stranicama.

Drugi problem odnosi se na rad same aplikacije. U našem slučaju, svaki izlazak iz aplikacije značio bi i gubitak veze s PC-jem. Ponovno pokretanje aplikacije ili vraćanje u aplikaciju ne bi automatski obnovilo vezu s PC-jem već bismo ručno morali otvoriti postavke i tapnuti na ikonu PC-ja koji je aplikacija zapamtila kao jednog od hostova.

Implementacija nekakvog benchmark moda ne bi bila loša. Da možemo pokrenuti logiranje na aplikaciji i potom dobiti minimume, maksimume i općenito nekakve statistike. Općeniti problem svih takvih aplikacija koje “razgovaraju” s postojećim softverom, primjerice, matične ploče ili hlađenja ili monitora, jest to što su redundantne. Ne nude ništa novo u odnosu na mogućnosti koje nudi postojeći softver na računalu, a AMD Link, nažalost, slijedi ovaj trend. To, naravno, ne znači da Link s vremenom neće dobiti nove mogućnosti, no u trenutačnom obliku više je igračka nego komad softvera koji “morate” instalirati na vaš telefon ili tablet.

Aplikacija u nekim aspektima bolje radi odnosno bolje izgleda na tabletu nego na telefonu.

AMD je s novom velikom revizijom drivera općenito odradio vrlo dobar posao i još jednom se potvrdio kao predvodnik u ovom smislu, kada ga uspoređujemo s Nvidijom. Nvidijini driveri još uvijek su razdijeljeni na dva dijela – između klasične kontrolne ploče, koja izgleda kao u vrijeme Windowsa 7, i GeForce Experience softvera, koji nudi dodatne mogućnosti optimizacije igara te snimanja videa i streamanja. Manje nadogradnje drivera s fokusom na performanse i dodavanje podrške za nove naslove česte su kao i kod AMD-a, no velika nadogradnja, u rangu s AMD-ovim Crimson ili Adrenalin Edition Radeon Softwareom, nije se dogodila još predstavljanja GeForce Experiencea.