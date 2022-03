Novi AMD-ovi grafički driveri donose golem rast performansi u svim igrama

Posljednjih godina AMD se doista trudi unaprijediti mogućnosti svojih drivera za grafičke kartice, a jedna od strategija razvoja je da jedanput godišnje predstavlja velika nadogradnja koja sa sobom nosi veće promjene. U novoj reviziji za 2022. godinu, koja je najavljena na CES-u, AMD je odlučio izbaciti riječ Radeon iz imena drivera, pa se oni sada zovu AMD Software (Adrenaline Edition). Na ovu promjenu tvrtka se odlučila zbog toga što se isti driveri koriste za različite proizvode koji nisu grafičke kartice, a tu se (pretpostavljamo) primarno misli na procesore s integriranom grafikom kakvi su najčešći u laptopima.

Najveća funkcionalna promjena u novim driverima jest integracija funkcije Radeon Super Resolution koja nam omogućava da algoritam za uvećanje slike koji poznajemo iz Fidelity FX Super Resolutiona koristimo u bilo kojoj igri. Razinu skaliranja možemo podesiti, a prema primjerima iz prezentacije, funkcija je zamišljena da se koristi u kombinaciji s monitorima razlučivosti 2K i 4K.

Radeon Super Resolution hardverski je kompatibilan s RDNA i RDNA 2 arhitekturom, odnosno, grafičkim karticama iz serije Radeon RX 5000 i 6000, te novom generacijom AMD-ovih mobilnih procesora Ryzen Mobile 6000 koji također rabe RDNA 2 arhitekturu. AMD-ovci su naglasili da RSR nije zamjena za FSR i da u naslovima koji podržavaju FSR treba rabiti ovu tehnologiju jer je bolje optimizirana.

Mogućnost slične funkcionalnosti NVIDIA u svojim driverima nudi od kraja prošle godine pod imenom NVIDIA Image Scaling. Točnije, dok se FSR implementira u proces renderiranja vrlo rano, RSR se dodaje na samom kraju lanca što implicira da bi tehnologija mogla imati loš utjecaj na izgled elemenata sučelja. Ipak, prema prvim nezavisnim testovima, to nije slučaj te igre uvećane razlučivosti izgledaju dosta dobro, pogotovo kada se koristi manji faktor skaliranja s 1440p na 4K.

AMD je također najavio dolazak druge generacije FSR-a koji će sada kao izvor podataka koristiti i vektore pokreta koji govore o smjeru i veličini pomaka objekata u kadru između dva renderirana framea. Aktualni FSR 1.0 oslanja se isključivo na sirove podatke u samom frameu što uvelike olakšava implementaciju tehnologije u igre, no nije tako kvalitetno kao konkurentska rješenja (NVIDIA DLSS) koja koriste i informacije o pomaku.

Usprkos ovakvoj evoluciji koja će rezultirati znatno boljom kvalitetom prikaza, FSR 2.0 će imati jednaku široku kompatibilnost i raditi će na ne samo na AMD-ovim već i Nvidijinim i nadolazećim Intelovim karticama. Igre koje trenutno rabe FSR 1.0 neće automatski dobiti nadogradnju na FSR 2.0 već će novu tehnologiju za uvećanje slike biti potrebno implementirati odvojeno. Novi FSR stiže u drugom kvartalu, a jedna od prvih igara u koju će biti implementiran jest Death Loop koji je AMD-u poslužio za demonstraciju tehnologije.

AMD Link, funkcija koja omogućava streamanje igre s PC-a ja na PC ili s PC-ja na uređaj temeljen na Androidu ili iOS-u, s novim driverima dobiva podršku za lokalni multiplayer. To znači da se na PC koji je domaćin može spojiti nekoliko drugih PC-ja putem Linka i onda svi zajedno igraju igru koja podržava lokalni multiplayer. Većini korisnija će biti nova mogućnost da se pomoću linka mobilni uređaj može podesiti kao sekundarni kontroler za aktiviranje funkcija Radeon sučelja na PC-ju. Primjerice, početak i kraj streamanja, itd.

Treća novost u novim driverima je podrška za korištenje algoritma Radeon Image Sharpening u aplikacijama, što uključuje i reprodukciju videa. Za pretpostaviti je da će ova funkcija imati najviše utjecaja na kvalitetu videa slabije razlučivosti, no ako imate Radeon karticu najbolje je preuzeti nove drivere i samostalno isprobati. Kad smo već kod nadogradnje, još jedna manja, no zgodna novost je optimizirano preuzimanje podataka za nadogradnju drivera prilikom automatske nadogradnje putem AMD Softwarea. Aplikacija sada više ne preuzima kompletan instalacijski paket već selektivno preuzima samo one komponente koje su nadograđene.