ADATA XPG SX8100, brzi SSD za gamere i druge ljubitelje brzine

ADATA Technology, predstavila je novi M.2 SSD iz serije XPG SX8000. Riječ je o modelu SX8100 koji je namijenjen svima kojima je brzina prijenosa podataka bitna, a posebice gamerima, kućnim i poslovnim korisnicima te entuzijastima.

Novi SX8100 dolazi u M.2 2280 formatu i temelji se na sučelju PCIe Gen3 x4. Kao takvog odlikuju ga velike brzina čitanja i zapisivanja podataka. Nove podatke SX8100 zapisuje brzinom do 3.000 MB/s, a postojeće čita brzinom do 3.500 MB/s. ADATA je pripremila tri modela – od 512 GB, 1 TB i 2 TB. Gore navedene brzine odnose se na sva tri modela.

Svi modeli za pohranu koriste 3D NAND memoriju za pohranu podataka te imaju SLC i DRAM cache. Nadalje tu je i podrška za LDPC (Low Density Parity Check), E2E (End to End Data Protection) i RAID tehnologije. Što se izdržljivosti tiče, SX8100 ovisno o modelu može zapisati do 320, 640 i 1.280 TB podataka, a i MTBF vrijeme mu je procijenjeno na 2 milijuna radnih sati. Uz to proizvođač ga je pokrio i petogodišnjim jamstvom.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama. ADATA tek treba objaviti vrijeme dostupnosti i cijene.