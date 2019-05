CRAS C700 - RGB NVMe M.2 SSD

Tvrtka KLEVV predstavila je novi M.2 SSD za stolna računala – CRAS C700 RGB. Kao što se iz samog naziva da zaključiti i ovaj SSD dolazi s vlastitim RGB osvjetljenjem.

Osvjetljenje je postavljeno oko aluminijskog hladnjaka i dominira uređajem. Zapravo jedino gdje se osvjetljenje ne nalazi je središnji te bočni dio hladnjaka gdje su ispisani naziv proizvođača i uređaja te prigodne marketinške parole. RGB je kompatibilan s različitim platformama - Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light i Polychrome RGB kao i s njihovim aplikacijama za kontrolu osvjetljenja.

Inače, hladnjak nije tu samo kako bi pridržao RGB, već i kako bi ohladio SSD tijekom rada. Prema navodima proizvođača hladnjak uspijeva sniziti temperaturu za 27%. Sve komponente ugrađene su na 10-slojni PCB. Kad smo kod komponenti spomenimo i kako CRAS C700 RGB stiže u tri kapaciteta – 120 GB, 240 GB i 480 GB. Sva tri modela temelje se na 72-slojnoj 3D NAND flash memoriji (SK Hynix) i kontroleru SMI SM2263EN. Također sva tri modela su u M.2 formatu i za komunikaciju s računalom koriste NVMe PCIe Gen3 x4 sučelje.

Zajednička točka cijele serije je brzina čitanja snimljenim podataka – do 1.500 MB/s. No, kako je to običaj sa SSD-ovima, svaki model ima drugačiju brzinu zapisivanja kojoj je uzrok različiti kapacitet. Pravilo je, što je manji kapacitet to je i manja brzina zapisivanja. Tako je najsporiji 120 GB model koji podatke zapisuje brzinom do 550 MB/s. No, i ovaj najsporiji model višestruko je brži od bilo kojeg mehaničkog diska, pa će i on predstavljati znatnu nadogradnju performansi na računalima opremljenim isključivo mehaničkim diskovima.

U zlatnu sredinu po pitanju brzine smjestio se 240 GB model s gotovo dvostrukom brzinom zapisivanja do 1.000 MB/s. Najbrži je dakako 480 GB model, koji ujedno ima i najveći kapacitet unutar serije, a koji podatke zapisuje brzinom do 1.300 MB/s. Dimenzije uređaja su 80 x 24 x 22 milimetara, a masa 45 grama. KLEVV za CRAS C700 RGB seriju nudi i petogodišnje jamstvo.

Za korisnike koji vole da im je što veći broj komponenti u paru, KLEVV u ponudi ima CRAS X RGB memoriju. Riječ je o DDR4 memoriji koja dolazi u memorijskim kitovima kapaciteta 16 GB (2x 8GB) i 32 GB (2 x 16 GB).

KLEVV u ponudi ima memorijske kitove na 3.200 MHz i 3.466 MHz. Sporja memorija ima latencije CL16-18-18-38, a brža CL17-19-19-38. Memorija također dolazi s RGB-om, podržava XMP 2.0 i radi na 1,35 V. Na službenim stranicama proizvođač posebno navodi kako je CRAS X RGB memorija kompatibilna s najnovijim Intelovim i AMD-ovim procesorima.