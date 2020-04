Crucial P2, manje prostora, ali i brže čitanje podataka

Crucial je predstavio novu seriju M.2 SSD-ova – P2. Iza ovog kratkog naziva nalaze se dva modela čiji je zadatak zamijeniti prošlogodišnju seriju P1. Shodno tomu nova P2 serija odlikuje se većom brzinom čitanja podataka, ali je u nekim slučajevima sporija pri zapisivanju novih u odnosu na seriju P1. No to je prvenstveno rezultat toga što seriju P2 čine SSD-ovi manjeg kapaciteta nego što je to slučaj sa serijom P1.

I dok Crucial unutar serije P1 nudi M.2 SSD-ove kapaciteta 500 GB i 1 TB, u seriji P2 500 GB model je prostorom najveći. Unutar nove serije u ponudi je još i 250 GB model koji osim što ima upola manji kapacitet ima i malo čudnjikave specifikacije.

Naime, prema službenim podatcima proizvođača P2 kapaciteta 250 GB odlikuje se brzinom čitanja podataka do 2.100 MB/s, te brzinom zapisivanja podataka brzinom do 1.150 MB/s. To ne bi bilo ništa čudno, da kapacitetom veći P2 (500 GB) nije sporiji u zapisivanju podataka (940 MB/s). No barem je brži u njihovom čitanju – 2.300 MB/s.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijena 250 GB modela je 54,99 USD, a za 500 GB model 64,99 USD.