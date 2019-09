Delta Max - zrcalo i RGB u jednom SSD-u

TeamGroup je predstavio novi SSD za igrače iz serije T-FORCE – DELTA MAX. Iako navedeni uređaj mogu koristiti i drugi korisnici, oznaku „za gamere“ je najvjerojatnije dobio iz razloga što ima ARGB osvjetljenje, a „znamo“ da jedino „gameri“ vole blještave konfiguracije.

DELTA MAX je 2,5-inčni SSD sa SATA sučeljem, što znači kako nije pretjerano brz u odnosu na M.2 modele. No, u usporedbi s mehaničkim diskovima, brz je kao munja. Proizvođač navodi kako je DELTA MAX sposoban zapisane podatke čitati brzinom do 560 MB/s, a nove zapisivati brzinom do 510 MB/s.

Kupci će prilikom kupnje moći birati između četiri modela, kapaciteta 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Za pohranu podataka koristi se Micronova 3D TLC NAND memorija. TeamGroup je za kontroler odabrao kontroler tvrtke Silicon Motion – SM2258.

MTBF vrijeme je procijenjeno na milijun radnih sati, a ovisno od modela, na DELTA MAX SSD moguće je zapisati između 60 TB i 800 TB podataka. Proizvođač je osigurao i jamstvo u trajanju od tri godine.

Jedna od posebnosti ovog SSD-a je svakako njegovo kućište. Prednja strana je gotovo u cijelosti osvjetljenja RGB-om, a kada je osvjetljenje ugašeno, onda taj dio kućišta služi kao svojevrsno zrcalo. Osvjetljenjem je moguće upravljati preko vlastitog, ali i preko softvera koji je došao uz matičnu ploču.

Za početak u prodaju će stići tri modela, po cijenama od 69,99 USD (250 GB), 99,99 USD (500 GB) i 149,99 USD (1 TB). Amazon će ih imati na stanju od 21. rujna (250 i 50 GB) i 27. rujna (1 TB) i dostavljaju u Hrvatsku. Detaljnije specifikacije dostupne na službenim stranicama.