Goodram najavio novu seriju NVMe SSD-ova - PX500

Goodram, zapravo tvrtka Wilk Elektronik koja pod ovim brendom plasira svoje proizvode na tržište, najavila je novu seriju NVMe SSD-ova – PX500. Navedenu seriju trenutno čine tri modela kapaciteta 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Cijela serija temelji se na 3D NAND memoriji, PCIe Gen3 x4 sučelju te kontroleru SMI 2263XT tvrtke Silicon Motion. Budući je standardnih dimenzija (80 x 22 x 3,5 milimetara) serija PX500 jednako je pogodna kako za prijenosna tako i za stolna računala.

Osim što se unutar serije nalaze tri modela različitog kapaciteta sva tri modela imaju i različite performanse. Najsporiji je dakako kapacitetom najmanji model koji podatke čita brzinom do 1.850 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 950 MB/s. U zlatnu sredinu smjestio se model od 512 GB – njegova brzina čitanja podataka iznosi do 2.000 MB/s, a brzina zapisivanja novih podataka do 1.600 MB/s.

Najbolje performanse osigurat će model od 1 TB. Naime, on je u stanju zapisane podatke čitati brzinom do 2.050 MB/s, a nove zapisivati brzinom do 1.650 MB/s. Nije nešto naročito veliko povećanje brzine u odnosu na 512 GB model, tek 50 MB/s ali kada ste u žurbi onda je svako povećanje brzine, ma koliko ono malo bilo, dobrodošlo.

Proizvođač navodi kako je procijenio MTBF vrijeme na 1,5 milijun radnih sati te kako je osigurao trogodišnju garanciju za seriju PX500. Detaljnije specifikacije dostupne su ovdje. Koliku će cijenu imati na tržištu još nije poznato.