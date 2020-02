Patriot predstavio P300 seriju M.2 NVMe SSD-ova

Američki Patriot predstavio je novu seriju M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD-ova. Nova serija dolazi pod nazivom P300 i odlikuju se prihvatljivim omjerom cijena i performansi. Neće ispuniti stroge kriterije računalnih entuzijasta, no hoće onim korisnicima koji žele zamijeniti spore mehaničke diskove nečim bržim i ujedno cjenovno prihvatljivim.

Unutar serije nalaze se tri modela P300P128GM28, P300P256GM28, P300P512GM28, P300P1TBM28 i P300P2TBM28. Kako im same oznake otkrivaju radi se modelima kapaciteta 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB.

Trenutno su dobavljiva samo tri modela – 256 GB, 512 GB i 1 TB dok je za ostala dva (128 GB i 2 TB) proizvođač na svojim internetskim stranicama postavio oznaku – SOLD OUT.

Najslabije performanse ima kapacitetom najmanji model, onaj od 128 GB. Podatke čita brzinom do 1.600 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 600 MB/s. Nešto veće performanse imaju 256 GB i 512 GB modeli koji podatke čitaju brzinom do 1.700 MB/s, a zapisuju brzinama do 1.100 MB/s.

Osjetni pomak u brzini imaju tek 1 TB i 2 TB modeli koji podatke čitaju brzinom do 2.100 MB/s, a zapisuju ih brzinom do 1.650 MB/s. Službeno su podržani samo Microsoftovi operacijski sustavi – Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10.

Svi modeli iz serije imaju MTBF vrijeme procijenjeno na 2 milijuna sati, dok TBW ovisi o kapacitetu uređaja, najveću količinu podataka mogu zapisati terebajtni modeli – do 320 TB. Cijena serije P300 kreće se od 34,99 USD (128 GB) do 324,99 USD (2 TB). Detaljnije informacije o dostupnosti i cijenama možete pronaći ovdje.