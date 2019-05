PNY predstavio brzi NVMe SSD - XLR8 CS3030

PNY je predstavio novi NVMe SSD M.2 formata. Točnije, radi se o modelu XLR8 CS3030 koji stiže u četiri modela, odnosno u kapacitetima od 250 GB do 2 TB.

Proizvođač navodi kako se XLR8 CS3030 SSD odlikuje ekstremnim performansama i poboljšanom pouzdanošću. Naime, navedeni SSD ostvaruje velike brzine tijekom čitanja i zapisivanja podataka (do 3500 MB/s, odnosno do 3000 MB/s) te je prema navodima proizvođača do 30 puta robusniji u odnosu na mehaničke diskove.

Inače, XLR8 CS3030 podatke zapisuje na 3D TLC NAND flash memoriju, podržava TRIM, SMART, Secure Erase i ECC error correction tehnologije, a s računalom komunicira preko PCIe 3.0 x4 sučelja. Gore navedene brzine ostvaraju samo dva, kapacitetom, najveća modela – od 1 TB i 2 TB. Ostala dva (250 GB i 500 GB) odlikuju se istom brzinom čitanja podataka (do 3500 MB/s), ali i manjom brzinom zapisivanja novih podataka – 500 GB model podatke zapisuje brzinom do 2000 MB/s, a 250 GB brzinom do 1050 MB/s.

Ovisno o kapacitetu ovisi i količina podataka koje pojedini model može zapisati dok ne postane isključivo samo za čitanje podataka. Najmanji model (250 GB) u mogućnosti je zapisati do 380 TB podataka, 500 GB do 800 TB, a 1 TB i 2 TB modeli do 1665 TB, odnosno do 3115 TB.

Dimenzije uređaja su u sva četiri slučaja iste – 22 x 80 x 2 milimetara, kao i masa – 6,6 grama. No, cijena nije ista. Za 250-gigabajtni model potrebno je izdvojiti 79,99 USD, za 500-gigabajtni 134,99 USD, a za 1 TB i 2 TB modele 259,99 USD i 299,99 USD.