Podatkovni ZEUS

Kingmax je u svoju ponudu dodao novu seriju NVMe M.2 SSD-ova. Riječ je o seriji PX4480 Zeus koja se između ostalog odlikuje i velikim brzinama čitanja i zapisivanja podataka, do 5.000 MB/s.

Zeus seriju čine tri modela kapaciteta 500 GB, 1 TB i 2 TB. Sva tri modela odlikuje se brzinom čitanja podataka do 5.000 MB/s. Brzina zapisivanja se razlikuje samo u odnosu na početni model koji je ujedno i najsporiji. Zeus od 500 GB podatke zapisuje brzinom do 2.500 MB/s, a ostala dva modela, od 1 TB i 2 TB brzinom do 4.400 MB/s.

PX4480 Zeus odlikuje se PCIe Gen 4x4 sučeljem, podržava NVMe 1.3 specifikacije i dolazi u M2280 formatu, što znači kako su mu dimenzije 22 x 80 milimetara. Podatci se zapisuju na 3D TLC NAND memoriju, ima SLC Caching i DRAM Cache memoriju te podržava LDPC ECC, E2E i TRIM tehnologije.

Što se potrošnje energije tiče, 500 GB Zeus troši oko 6,3W tijekom rada, 1 TB model oko 6,5W, a 2 TB model oko 7 W. Model od 500 GB u mogućnosti je zapisati do 850 TB podataka, model od 1 TB do 1.800 TB, a model od 2 TB do 3.600 TB podataka za vrijeme svog životnog vijeka. SSD-ovi su namijenjeni za radu u okruženju gdje je temperatura od 0 do 70 stupnjeva Celzijusa.

Proizvođač za cijelu seriju navodi MTBF vrijeme do 1,7 milijuna radnih sati te nudi jamstvo u trajanju od tri godine. Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.