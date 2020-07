T-FORCE CARDEA Ceramic C440 - SSD s keramičkim hladnjakom

Teamgroup je unutar T-FORCE Gaming serije SSD-ova predstavio novi model – CARDEA Ceramic C440. Kako se iz samog naziva vidi – C440 je opremljen s ponešto drugačijim, ujedno i boljim hladnjakom u odnosu na većinu drugih SSD-ova. Teamgroup je ovoga puta za odvođenje topline upotrijebio keramiku, a ne aluminij.

Sam hladnjak je bijele boje što znači kako će se ili isticati u odnosu na druge komponente unutar kućišta, ili će se stopiti s njima, u slučaju da se konfiguracija temelji na također bijelim komponentama. Iz nekog razloga, proizvođač se odlučio za zlatnu boju natpisa i logoa što ga u jednu ruku čini malčice kičastim. No dizajn je stvar osobnog ukusa, a o ukusima se ne raspravlja. Tim više što izgled SSD-a nimalo ne umanjuje njegove performanse. CARDEA Ceramic C440 spada u vrlo brze SSD-ove, sekvencijalna brzina čitanja je do 5.000 MB/s, a pisanja do 4.400 MB/s.

Kupcima su na raspolaganju dva modela – kapaciteta 1 TB i 2 TB. Oba se temelje na PCIe Gen4 x4 sučelju te oba podržavaju NVMe 1.3 specifikacije. Osim po brzini, CARDEA Ceramic C440 ističe se i po izdržljivosti. Naime, terabajtni model će moći zapisati do 1.800 TB podataka, a 2 TB model do 3.600 TB. MTBF vrijeme je procijenjeno na 1,7 milijuna radnih sati. Proizvođač je osigurao i petogodišnju garanciju za SSD.

Od operacijskih sustava podržani su Windowsi (Vista i noviji) te Linux (2.6.33 Kernel i noviji). Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Što se cijene tiče, proizvođač taj podatak tek treba objaviti.