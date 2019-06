Toshiba predstavila brzi XG6-P M.2 SSD

Toshiba je predstavila novi M.2 SSD iz serije XG6 – model XG6-P predstavlja nadogradnju prošlogodišnjeg modela, odlikuje se visokim performansama i kapacitetom do 2 TB

Toshiba je predstavila nosi M.2 SSD unutar serije XG6. Ovog je puta riječ o poboljšanom modelu, XG6-P, koji predstavlja nadogradnju prošlogodišnjeg. Kao takvog ga i dalje odlikuju velike performanse, ali i veći kapacitet, do 2 TB.

Naime, prošlogodišnji model XG6 mogao se nabaviti samo u kapacitetima do 1 TB. Format novog modela je ostao isti – M.2 2280 kao i sučelje preko kojeg komunicira s računalom – PCIe 3.1 x4. Toshiba se i ovog puta odlučila za vlastitu 96-slojnu BiCS4 3D TLC NAND memoriju.

Čini se kako je ovogodišnje izdanje vezano isključivo uz donošenje većeg kapaciteta. Što se tiče performansi one su u određenim slučajevima malčice lošije u usporedbi s XG6 modelima. Naime, novi XG6-P ima nešto manju brzinu zapisivanja podataka, ali ne osjetno manju, za par desetaka MB.

Toshibin XG6-P M.2 SSD tako nove podatke zapisuje brzinom do 2.920 MB/s. Usporedbe radi – prošlogodišnji XG6 to čini brzinom do 2.960 MB/s. Iako je novi model u odnosu na stari sporiji nekih 40 MB/s, brzina čitanja je ostala nepromijenjena – 3.180 MB/s.

Inače, Toshiba je SSD-ove iz serije XG6 namijenila OEM proizvođačima, klijentskih računala i podatkovnih centara. Masovna proizvodnja trebala bi krenuti idućeg mjeseca, a prva prijenosna računala s XG6-P SSD-om očekuju se ove jeseni.