Transcend predstavio MTE220S M.2 NVMe SSD

Transcend je predstavio novi SSD. Riječ je o M.2 NVMe modelu naziva MTE220S koji će se po dolasku u trgovine moći nabaviti u kapacitetima od 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Svi modeli za pohranu podataka koriste 3D NAND flash memoriju, s računalom komunicira preko PCI-E Gen3 x4 sučelja i podržava NVMe (1.3) specifikacije. Zahvaljujući tome MTE220S odlikuje se visokim performansama prilikom zapisivanja i čitanja podataka.

MTE220S prethodno zapisane podatke čita brzinom do 3.500 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 2.800 MB/s. MTE220S je prema navodima proizvođača u stanju dostići brzinu kopiranja do 32 GB/s čime osjetno nadmašuje uređaje sa SATA III sučeljem kod kojih je maksimalna brzina kopiranja do 6 GB/s.

Na službenim stranicama, Transcend navodi kako su sva mjerenja brzina izvedena pomoću softvera CrystalDiskMark 5.0.2. Dimenzije uređaja su standardne za M.2 format – 80 x 22 milimetara. MTE220S teži samo 8 grama.

Što se ugradnje u računala tiče, Transcend navodi kako će korisnici Windows 7 i 8 trebati instalirati i dodatne drivere dok će korisnicima Windowsa 10 i Linuxa s Kernelom 2.6.21 i novijim SSD raditi out of box. MTE220S ima petogodišnje jamstvo.