U Q3 2019. stižu dva nova Plextorova SSD-a - M10Pe i M9V

Plextor je najavio kako će tijekom trećeg kvartala 2019. godine predstaviti dva nova SSD-a. Jedan od njih na tržište će stići pod nazivom M10Pe, a drugi pod nazivom M9V.

Kao što je to slučaj i s njihovim prethodnicima, M10Pe stići će u PCIe izvedbi, a M9V u standardnom 2,5“ SATA izdanju. Uz nove SSD-ove Plextor će izdati i nove softverske alate koji će osigurati do 20% bolje performanse u IOPS operacijama.

Model M10Pe namijenjen je gejmerima i korisnicima koji koriste zahtjevne aplikacije kod čijih je izvođenja bitan što brži pristup podacima. SSD za pohranu podataka koristi 96-slojnu 3D NAND BiCS4 flash memoriju i odlikuje se velikim brzinama čitanja (3.200 MB/s) i zapisivanja (2.500 MB/s) podataka.

Plextorov M9V za pohranu podataka koristi istu memoriju kao i M10Pe. Uz manje dimenzije (riječ je o 2,5“ SATA modelu) M9V ujedno je i sporiji. No, svejedno je daleko brži o bilo kojeg mehaničkog tvrdog diska. Prethodno zapisane podatke čita brzinom do 560 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 520 MB/s. Plextor je najavio kako će ovaj model biti dostupna i u M.2 inačici te u kapacitetu do 1 TB.

Oba modela podržavaju Plextorove nove softverske alate – PlexNitro II, TrueProtect II te imaju podršku za Modern Standby i Power Loss Notification značajke. Na tržište stižu u trećem kvartalu 2019. godine po za sada nepoznatim cijenama.