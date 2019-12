WD predstavio novi Blue SN550 M.2 SSD

Western Digital je predstavio novu seriju M.2 SSD-ova – WD Blue SN550. Navedena serija sastoji se trenutno od tri modela koji se odlikuju osjetno većim performansama u odnosu na prethodnu, SN500 seriju.

WD novu Blue SN550 seriju temelji na vlastitoj 96-slojnoj 3D TLC NAND memoriji i vlastitom kontroleru. Serija se sastoji od tri modela, kapaciteta 250 GB, 500 GB i 1 TB, dolazi u M.2 2280 formatu i temelji se na PCIe 3.0 x4 sučelju.

Svi modeli odlikuju se brzinom čitanja podataka do 2.400 MB/s, a brzina zapisivanja podataka varira u odnosu na veličinu SSD-a. Kao i uvijek najsporiji u zapisivanju je model s najmanjim kapacitetom, što ni u ovom slučaju bio Blue SN550 od 250 GB koji nove podatke zapisuje brzinom do 950 MB/s.

Kako se povećava kapacitet tako se povećavaju i performanse – 500 GB model podatke zapisuje brzinama do 1.750 MB/s, a 1 TB model do 1.950 MB/s. Usporedbe radi, najveći model (500 GB) iz prethodne SN500 serije u najboljem slučaju je postizao brzine do 1.700 MB/s prilikom čitanja te do 1.450 MB/s prilikom zapisivanja podataka.

Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača kojima možete pristupiti preko gornjih poveznica. Cijela WD Blue SN550 serija pokrivena je petogodišnjim jamstvom. Osnovni model (250 GB) imat će cijenu od 55 USD, srednji (500 GB) od 65 USD, a takozvani veliki (1 TB) cijenu od 100 USD.